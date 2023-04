pero volvamos a Otis y a mí.

Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia!

¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos?

Para la División O.

El concurso de casi media hora de Orquídea

¡Hala!

Quitaos de en medio, agentes, que paso.

¿Qué es lo que está pasando aquí?

He creado un concurso.

El concurso de casi media hora de Orquídea.

Eh, su trabajo lo hace.

¿A qué viene tanta cámara?

El concurso se verá en todos los cuarteles de la División del mundo.

¿Del mundo?

Tengo que salir en el concurso.

Igual os sorprende, pero no me gustan los concursos.

Ya, no. No, eh, no me sorprende.

Buena suerte.

Por cierto, no puedes salir en el concurso.

¿Qué? ¿Por qué?

¿No hay forma de que me cueles?

Como ves en esta tabla, es imposible.

Ya, no entiendo qué significa.

El concurso dura 20 minutos.

Cada una de estas preciosidades es igual a un minuto. ¿Me sigues?

Apenas.

El tiempo se divide a partes iguales entre los concursantes.

Ya tengo dos, así que cada uno tiene 10 minutos.

¿Y si haces el concurso más largo? De 30 minutos.

A nadie le gustan los programas de más de 20 minutos,

igual que tampoco gustan las conversaciones de más de un minuto.

Nosotras llevamos hablando más de un minuto.

Quieres dividir los 20 minutos a partes iguales, ¿verdad?

Verdad.

¿Puedo ver la tabla, por favor?

Casi prefiero sin micrófono.

¿Y si consigo a otro concursante además de a mí?

Así seríamos cuatro personas en total,

y eso serían cinco minutos, cinco minutos,

cinco minutos, cinco minutos. Iguales.

Vale. Encuentra a otro concursante, y estás dentro.

¡Bien!

Tu botón de aplausos está listo.

(Aplausos)

Muy bajito.

Pues sí.

Océano, aguanta el ascensor. ¿Subes o bajas?

Da lo mismo. ¿Vas a salir en el concurso?

No sé, tía, no me veo yo muy de ese palo.

Océano, por favor.

¿No hay algo con criaturas que sepas hacer?

A una sí que le enseñé a hacer un truco.

Genial, a todos les gustan los trucos.

Sales en el concurso. Será superdivertido.

¿Concurso? Quiero salir en él.

Bueno, vale. ¿Te importa si hago flexiones?

Uno, dos, tres, cuatro.

Imposible.

Hemos dicho cuatro concursantes

para poder repartir el tiempo a partes iguales,

pero ahora tengo cinco. Sigue valiendo.

Mira. Si tenemos cinco concursantes, podemos dividir los 20 minutos en...

cuatro, cuatro, cuatro, cuatro, cuatro.

Todos tenemos cuatro minutos. Iguales.

Dejadnos.

Orquídea, por favor, los dos son alucinantes.

Oceáno tiene un truco genial con una criatura,

y el entrenador O hace... ¿Qué hace usted?

Hago imitaciones famosas.

-¿Qué estás mirando, Sherman?

-Me encanta, estáis todos dentro. ¡Bien!

Orquídea, estoy al teléfono con mi jefe, la O Mayúscula.

Quiere salir en el concurso. Por supuesto.

Tú no sales, Olimpia. ¿Qué?

No puedo rechazarle,

y no podéis salir todos porque seriáis seis

y 20 no puede dividirse a partes iguales entre seis.

Ya. ¿Y por qué no echas a uno de estos?

Porque has dicho que eran alucinantes.

-Eh, cuando uno vale, vale.

-Continuad.

Hola, guapetona.

¿Dónde está Ohlm?

Haciéndose fotos nuevas.

Dice que hay una distinta a las demás,

pero no consigo averiguar cuál de todas es.

No salgo en el concurso.

Lo siento, compañera.

Oye, acabo en 10 minutos.

Podemos ir a comer.

Diez, diez es la respuesta. Gracias, compañero.

Encantado de ayudar.

¿Es esa? Ah, no.

Creo que puede ser esta.

Es supersosa.

Buenas noticias.

Tengo a cuatro concursantes además de a mí.

Así son diez actuaciones.

Y mira, 20 dividido entre diez les da a todos dos minutos para actuar.

Funcionaría si hubiese diez actuaciones, pero no, hay once.

Hola.

¿Un villano? ¿Cómo ha entrado en el concurso?

No me acordaba de que el Hacerruidos me lo pidió hace 3 años.

Largo de aquí, Hacerruidos.

Y llévate el tubito este.

-Es una flauta.

Muy bien.

Por cierto, si alguna vez haces un concurso,

me interesaría un montón.

-Sí, claro. -¡Bien!

Si te incluyo, seriáis once

y 20 no se puede dividir entre once a partes iguales.

Venga ya, no querrás una actuación musical.

-Ah, no voy a hacer música, sino malabares.

-Sabe hacerlos con 20 pelotas.

Yo no soy experta, pero eso es mogollón.

Veinte, veinte puede dividirse entre veinte.

¿Cómo?

Ahora mismo hay once actuaciones, yo incluida.

Si consigo nueve actuaciones más,

seremos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Veinte en total, así cada uno tendrá un minuto.

El concurso va a empezar.

No vas a encontrar nueve actuaciones a tiempo.

Orquídea, por favor.

Antes que nada,

que sepas que me has ayudado a montar un gran espectáculo,

y por eso tienes mi gratitud eterna.

Tú y yo estamos a punto de unirnos de por vida,

pero si te pasas y fracasas, todo eso desaparecerá,

y lo que quedará, amiga, mejor que no lo sepas.

Así que, ¿qué va a pasar?

Que empiece el concurso.

Hala.

Y ahora, el concurso de casi media de Orquídea.

Y ¡Aquí está Orquídea!

¿Dónde están mis Shermans?

(Aplausos)

Menudo espectáculo tenemos esta noche.

Primero, el Hacerruidos.

(Aplausos)

-A ver, ¿a qué estáis esperando? ¡Largo!

-¿Y ahora qué?

-Tío, mira qué criatura. Soy del océano.

(Risas)

Voy a convertirte en una estrella.

Ya. Yujú.

-Hemos visto los talentos criaturiles del agente Océano.

Y en el duodécimo actuación tenemos...

A este tío.

¡Bien!

Un aplauso para la increíble chica voltereta.

Ya, pero ¿puedes hacerlo en público?

Pues claro.

Os presento a Oona.

Que alguien lo limpie.

Ah, ahí estás.

Otis, al final sí participo, me toca ahora.

Genial, ¿y qué vas a hacer?

Es un concurso de talentos, ¿cuál es el tuyo?

Ay, no, no, no, no, no.

Estaba tan emocionada por participar que se me ha olvidado qué hacer.

Y la vigésima y última concursante es la agente Olimpia.

El espectáculo debe continuar.

¡Tranquila, compañera, que tú puedes!

Pero ¿esto qué es? ¿Qué va a hacer?

Algo se le ocurrirá.

Yo...

Ya. No se le ocurre nada.

(Cantan en inglés)

(Cantan en inglés)

Fuegos artificiales.

(Aplausos)