Soy la agente Olimpia.

Este es mi compañero, el agente Otis.

Esta es mi comida después de comérmela,

pero volvamos a Otis y a mí.

Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

¡Deprisa, Olimpia!

¡Ya voy, señorita O!

¿Que para quién trabajamos?

Para la División O.

Un caso de tontitis.

-Gracias por venir, División O. ¿Cuál es el problema, señor?

Os lo voy a decir bien claro.

Esa entrada por la que habéis venido, os pasáis el día cruzando por aquí.

¿Está seguro?

Sí, estoy seguro.

Un agente no es precisamente "pasarse el día cruzando".

Así no hay quien trabaje.

Creo que sé cuál es el problema.

Es una zona clave.

¿Una qué?

Esta entrada de tubo está muy transitada.

Es el aeropuerto de Chicago de las entradas de tubo. Mire.

Pero ¿la gente no va por Denver?

Denver o Chicago, según quiera usted verlo, la verdad.

Tranquilo, ahora mismo voy a cerrarla.

Gracias por todo, División O.

Encantados de ayudar. Que tenga un buen día.

Claro. Ahora está cerrada. Deberíamos habérnoslo visto venir.

Aah.

Ahora cántenme un do.

(Los dos) Ooh.

Justo lo que sospechaba.

Están bien.

Uf. Qué alivio.

Sigan jugando a pillar y lean mucha no ficción.

¿Qué tiene tanta gracia? Nada.

Entonces ¿por qué se ríe?

No me río.

Bueno, sí que me río.

Mírenme a los ojos. ¿Qué ven?

Es como un circo centrifugando.

Ay, no. Tengo un caso de tontitis.

¿Que tienetontitis?

Eh, eh, eh, a ver. ¿Qué es la tontitis?

Es un problema que te obliga a hacer y decir tonterías.

Y si no se trata,

dejas de hablar por completo y te limitas a hacer esto.

Esa no era yo riéndome descontrolada, era yo enseñándoos cómo es.

Esa era yo riéndome descontrolada.

Tiene que haber una forma de curarla, como un antídoto.

Sí, ahí debajo.

(Los tres) ¿De dónde?

Habéis mirado. Oh, no, estoy condenada.

De eso nada. Tengo una idea.

¿Quiere que trabaje con Océano? Pero si no trabajo bien ni yo sola.

Tú eres científica, y tú te encargas de las criaturas.

Los dos juntos hacéis una especie de médico.

Lo pillo.

Ella se me sube a los hombros y nos ponemos una bata

para parecer una sola persona.

No, no tenéis que parecer una sola persona.

Actuad como una sola persona.

Aquí está el manual de medicina de la doctora O.

Debéis combinar las lecturas

para sintetizar un antídoto para curar la tontitis.

Olimpia y Otis, vigilad a la doctora O.

Tranquila, señorita O, lo tenemos controlado.

Estamos en el proceso de tenerlo controlado.

Eso. Venga, venga.

Cojamos los ingredientes uno a uno.

-El ingrediente número uno es una minitormenta.

-Creo que ya está.

-Toma castaña.

-Ahora necesitamos un bigote de 15 centímetros.

-¿Qué es eso?

-¿Un bigote?

Es pelo que los chicos llevan en el labio superior

para parecer irónicos o un detective privado en Hawai.

-No, la otra mandanga, lo de "centímetros".

-Voy a presentarte una cosa.

Se llama "regla", se usa para medir la longitud, lo largo que es algo.

Pásame esos bigotes del armarito.

Coge un extremo,

alinéalo con la primera raya de la regla, esa es la marca cero.

Mira en qué número está el otro extremo.

Cuidado, no lo muevas.

Este bigote mide 8 centímetros.

Bu, muy corto.

-Voy a darle un meneo a esta oruga peluda.

Veinticinco centímetros, pues sí que es largo el bribón.

-Quince centímetros.

Damas y caballeros, ya tenemos el bigote que estábamos buscando.

-Hasta luego, ceja bucal.

-Ahora necesitamos brickelia,

y a la doctora O no le quedan.

-Tranqui, titi, que Océano sabe dónde hay.

(Los dos) Doctora O.

La hemos perdido.

Ya será la alcaldesa de Villa Tontería.

(Móvil)

Hola.

-Hola.

¿Quién es?

¿Quién es?

Es una broma de la doctora O.

Es una broma de la doctora O.

Espera, creo que oigo su voz. Que siga hablando.

Soy Otis.

No, yo soy Otis.

Pero ¿qué...? ¿Qué es esto?

Una trampa de plástico. ¡Doctora fuera!

Venga, está por aquí.

No me acuerdo de dónde está lo verde.

Creo que es aquí.

Ahí va, este verde no es. Lo siento.

Sí señor.

Ahí está la brickelia.

¿Cuánta necesitamos?

-Veinte centímetros.

-Alineo un extremo con la primera marca de la regla,

y luego miro el otro extremo para ver cuánto mide.

Veinte centímetros. Bam. A la primera.

-Oye, es igual que la planta que tienes en la sala de criaturas.

¿Cómo se llama? -Atraplanta.

Mal asunto. Tienes que cantar.

-¿Qué?

-Las atraplantas son criaturas melodiosas.

Yo te hago los acompañamientos. -Pero, pero si no sé de qué cantar.

.¿Y si cantas sobre tu brazo?

# Me gusta mi brazo. #

# Por el codo lo he doblado. # Dos veces me lo lavo. #

Ya está. ¡Choca!

-Si solo te lo lavas dos veces, creo que paso.

¡Doctora O!

Doctora O.

Es la quinta piel de plátano con la que nos resbalamos hoy.

¿De dónde saca tantas?

(Los dos) Costa Rica. No. India. No. México. No.

¡La sala de plátanos! ¡Sí!

¿Doctora O?

Es peor de lo que creía.

Ah, doctora O, usted puede con esto.

No es la doctora Tonterías, es la doctora O.

Somos más que sus compañeros: somos sus amigos.

Claro, podría seguir camino a Villa Tontería...

O podría ayudarnos a ayudarla. Usted elige.

¿Qué es lo que elige?

Trampa de plástico.

Pues, como dicen los astronautas, ya está.

¿Cuál es el último ingrediente, Océano?

-¿Cuatro litros de yogur de fresa desnatado?

¿Lo estoy leyendo bien? ¿Qué es eso?

-¿El yogur de fresa desnatado?

-No, la otra palabra rara.

-¿Litros?

-Lo mío son las criaturas. Espera, esta me la sé.

Se mide con este palito.

-Las reglas son para medir longitudes,

los líquidos se miden con recipientes que miden la capacidad, o sea,

cuánto de algo puede contener. ¿Entiendes?

Esto, una vez lleno, tiene 4 litros de yogur desnatado.

Ahora está en la marca de 2 litros,

le falta solo la mitad para tener 4 litros.

Necesitamos otros 2 litros.

-Pues buenas noticias,

tenemos a Squanzo-Bonzo en la sala de criaturas.

Sus lágrimas son de yogur de fresa desnatado.

-¿En serio? Hala, es genial, pero muy raro.

Oye, ¿y la mala noticia? -Que es un tío superfeliz.

¿Qué hay, Océano? ¿Traes una amiguita?

Hola, ¿qué hay, amiguita?

Hola es mi palabra preferida.

-¿Cómo vamos a hacerle llorar exactamente?

-Con mucha dificultad. -La dificultad es lo mejor.

-Hola, Diana al habla.

No me gusta dar mi verdadero nombre. -A mí sí.

Oona, que sepas que la doctora O ha sido capturada.

Le está haciendo tantas cosquillas a Otis que está llorando,

así que nosotros también estamos capturados.

Sujétalo, ¿has dicho que Otis está riéndose tanto que llora?

Sí, la doctora O es una experta en cosquillas.

Que vengan a la sala de criaturas. Ahora o ipso facto. Escoged.

Tengo una idea para conseguir el yogur.

-Cosqui, cosqui, cosqui.

Sigue riéndote, compi.

-Me encantan las cosquillas.

-Venga, venga que ya casi está.

Con esto debería bastar.

-Genial.

-La hora de la verdad.

Tenemos a la doctora.

Bueno, ¿ha funcionado?

Creo que pregunta mejor sería "¿y ahora qué?"

Seguramente sea su forma de dar las gracias.

¡Aquí tenéis!

No, esta es mi forma de dar las gracias.

Ah, y gracias.

También es mi forma de dar las gracias.

La próxima diré esto.