División O - Un caso de karaokitis

"UN CASO DE KARAOKITIS"

Aún no has dicho ni palabra.

Pero tarde o temprano, tendrás que hablar.

Vale, y si no quieres hablar, ¿y si chocas esos cinco?

Acaba de chocárselos al hablanator. Y te hace hablar.

¿Ah, sí?

¿Dónde has puesto las boinas? Están en este maletín.

Ahora que puedo hablar, dejadme que os haga un rap sobre mi infancia.

Ah...

(RAPEA) "Desde hace mucho, desde que era un niño,

lo que yo quería era ser un mimo.

Ni siquiera se me oía andar por ahí, pero cuando iba por ahí,

no paraban de repetir: 'Es el mimo, el mejor mimo,

todo el rato sin hacer un ruido'".

(RÍE)

(Música)

¿Quería vernos, señorita O? Ahí estáis los dos.

Ha pasado algo insólito. ¿Recordáis al alcalde Macklemore?

Alcaldile, saludos. ¿Cuál es el problema, señor?

Es más fácil si os lo enseño. ¿Señorita O?

Lo que vais a ver es un vídeo de la importante reunión

del alcalde de esta tarde.

Básicamente, las carreteras van de un sitio a otro,

he descubierto que a la gente le gustan, y quieren ver más,

así que, si podemos conseguir suficiente y situar...

(CANTA) "Alcalde, cantar, alcalde, bailar,

muévete, que lo vas a petar.

Es la hora de ver al alcalde bailar".

-¡Alcalde Macklemore, esto es totalmente inapropiado!

(CANTA) -"Mira cómo me muevo, mirad, mirad".

En un momento estaba hablando, y al otro estaba cantando y bailando.

¿Quién quiere ver a un alcalde cantar y bailar?

Yo mismo.

Hay un momento y lugar para cantar, Otto, este no es.

Ya. Esto ya lo he visto, señor,

me temo que sufre usted un caso de karaokitis.

No puede ser, tengo que ser jurado en un concurso a las dos y media.

Debe de tener una reacción musical a algo.

Olivia y Otto, seguid al alcalde y descubrid qué es.

No puedo volver ahí fuera.

Es la única forma de descubrir qué le provoca esto.

Tranquilo, nos pondremos a cantar y a bailar con usted.

(CANTURREA) No, qué va, no.

(Música)

Vaya, no ha venido mucha gente al concurso.

¿Qué estás diciendo? Está Phyllis, y también Larry, con su nuevo bebé.

(AMBOS) Hola, Olivia.

Hola. Hola.

¿Señor alcalde?

¿Dónde se ha ido? No lo sé.

Eh. (GRITAN)

Señor alcalde, el concurso no se va a juzgar él solo.

Vale.

Yo puedo hacerlo. Claro que puede.

Viene la primera palabra, bebé, escucha, bebé, escucha.

-La primera palabra es sable.

(CANTA) "Sable para aquí, sable para allá, sable para aquí,

para aquí, para allá.

Sable, sable, sable ya".

(DELETREA) -S-A-B-...

-No mires, Larissa mía, no mires.

(Música)

-Bueno, me enorgullece anunciar que el ganador

del concurso bianual de chili es, ni más ni menos que...

el señor Brown, con el fríjole supremo de chili.

Sí, señor.

Chili, chili, es chili.

(CANTA) "Ay, chili, ay chili, que chili, chili,

me gusta para cenar. Qué rico chili, cómo huele el chili.

Le echo chili al hombro, no soy un escombro, soy un barbachili,

es loción después de afeitar".

Vamos a llevar al alcalde al cuartel general.

(Alarma)

No solo seguimos teniendo un alcalde que canta y baila,

sino que mi despacho huele a puchero de chili.

En fin, si le sirve de consuelo, es el chili que ha ganado.

¡Quiero este caso resuelto, ahora!

Tengo una idea, Otto ha sacado fotos de los eventos a los que hemos ido,

si las miramos, igual vemos una pauta.

Es una idea estupenda.

¿Qué es una pauta?

Algo que sale en todas las fotos, y que puede explicar las cosas.

Ah.

¿Me lo deja, por favor?

(RUGE)

Mire, hay una señora con un bebé allí,

y en el concurso de deletreo.

¿Tengo una reacción musical a los bebés?

Espere, señor alcalde, no hay ningún bebé en esta foto de la reunión.

Pues eso rompe la pauta, la karaokitis no la causan los bebés.

Veo algo, en todas las fotos hay algo de color amarillo.

Creo que tienes razón, socio, en el concurso de deletreo

el participante lleva una camiseta amarilla,

y en el de chili, el alcalde llevaba una cinta amarilla.

Y luego, en la reunión, todos los de la mesa

llevan una carpeta amarilla.

Las fotos tienen en común el color amarillo.

Es una pauta clara, señorita O,

¿es posible que el alcalde esté teniendo

una reacción musical al color amarillo?

Ahora mismo está comiendo chili de la manga, todo es posible.

Señor alcalde, hemos despejado la zona de color amarillo.

Gracias, División Odd, menos mal que todo ha acabado.

Buenas tardes. Me alegra decir que gracias a la División Odd,

mi caso de karaokitis está curado.

Parece que tenía una reacción musical al color amarillo.

(RÍE) En fin...

Mis disculpas con la periodista de "La Gaceta Amarilla".

Solo quiero que todos los de esta magnífica ciudad,

que todos sepan que todo va a ir...

(CANTA) "Ir OK, todo va a ir OK,

todo va a ir, ir, OK, sí".

¿Cómo puede estar pasando esto? Si no hay amarillo en ningún sitio.

Y en qué mala hora, el alcalde ha empezado a cantar

justo al empezar la rueda de prensa, a las cuatro y media.

¡Mala hora!

¿Qué?

El alcalde ha empezado a cantar a las cuatro y media

y si no me equivoco, la reunión de antes era la una y media.

(CANTA) "Todo va a ir OK, lo voy a...".

Sí, ¿y el concurso de deletreo?

(CANTA) "Sable para aquí, sable para allá...".

A las dos y media.

Y aquí está la foto del concurso de chili.

Las tres y media.

El alcalde ha estado cantando cuando eran y media, esa es la pauta.

Casi mejor que nos lo llevemos al cuartel.

Sí, mucho mejor.

Señor alcalde, vamos. Venga, vamos.

(GRITA) ¡Todo el mundo conga!

No, no, no, sin conga. No, no.

Quizá sea mejor así. No más preguntas.

(CANTAN) "Todo el mundo conga, todo el mundo conga".

Señorita O, lo hemos descubierto.

El alcalde canta y baila cuando pasan 30 minutos de la hora.

¿Por qué canta cuando pasan 30 minutos de la hora?

Señor alcalde, las horas una y media, dos y media, tres y media

y cuatro y media, ¿le dicen algo? La verdad es que sí,

me recuerdan a mi antiguo grupo del instituto, Los Treinta.

Cantábamos muy bien, a toda la escuela, todos los días,

al pasar 30 minutos de la hora: a la una y media, a las dos y media,

a las tres y media, a las cuatro y media...

La pauta de 30 del grupo del alcalde se está repitiendo.

Creo que los echa de menos, seguro.

(SUSURRA) Seguro.

Tengo una idea para arreglarlo,

pero hay que volver a reunir a Los Treinta.

(HABLAN A LA VEZ)

-Teníais razón, los demás Treinta también tienen karaokitis.

-Es cierto, mis pacientes no están precisamente contentos conmigo.

-A mí me pican siempre las abejas.

-¿Y ya estamos todos curados? No exactamente.

Para curar la karaokitis los cuatro

tendrán que cantar juntos una última vez.

No es buena idea. -Creo que no, no, no.

¿Recuerdas que hay un momento y lugar para cantar?

Sí. Pues es este.

¡Dale caña, señorita O!

(Piano)

¡Soltad las abejas!

(GRITAN ASUSTADOS)

-Recuerdo por qué nos separamos. -Sí.

"SEÑORITA O, OH, OH"

¡Es la tostadora!

-Si no fuese por mí, tendrías todo el pan a temperatura ambiente.

Tranquilo, señor, podemos arreglarlo.

Soy el mejor electrodoméstico de la casa, mejor que el lavavajillas,

mejor que la batidora, que la exprimidora...

¿Para qué quieres una exprimidora? Deberías exprimir el zumo a mano,

para ponerte cachas.

(CONTENTO) -¡Oh!

¡Bien!

(Música)

Como iba diciendo, todo esto son ciudades,

y dentro tienen personitas. Tiene sentido.

Y a veces quedamos. Ahí estáis.

Ha pasado algo insólito. ¿Cuál es el problema?

¡Óscar!

Hola, trabajaba en el laboratorio en mi nuevo artilugio, el diaonator,

que permite viajar en el tiempo a un día distinto del pasado.

¡Mola! Sí, eso creía yo, hasta que...

(Música)

(ENFADADA) ¿Qué estás mirando?

Ay, no.

Hay otra señorita O. Y se ha apoderado de mi despacho.

Seguidme.

(Música tensión)

¿Cómo que se te caiga el diaonator ha hecho otra señorita O?

En realidad no es otra señorita O, es la señorita O de verdad,

pero de un día en el pasado.

¿Es una cavernícola?

No, según mi artilugio ha viajado en el tiempo desde algún día

del año pasado. Si descubro el día exacto del que ha venido,

podré devolverla.

Entonces le preguntamos y ya está. Eso.

¡No! No, por favor, no lo hagáis.

Si ve que ha viajado en el tiempo y que está en una fecha equivocada,

provocará una tiempatástrofe.

¿Eso qué es? Empieza por un seísmo temporal.

(Música dramática)

Luego el tiempo se pliega sobre sí mismo

causando confusión y destrucción.

Se pliega y se pliega y se pliega y...

Vale, lo pillamos, tiempatástrofe, mal.

Fatal.

Espera, si esa señorita O ve a esa señorita O,

¿no se olerá la tostada?

(Música tensión)

Más vale que arregléis esto rápido. Así será.

Cubridla.

A ver, ¿cómo descubrimos de qué día viene la otra señorita O?

No es por hacerme el héroe, pero yo me ocupo.

(Música)

¡Feliz año nuevo! (GRITA)

¿Qué dices? No es año nuevo,

pero más te vale salir de mi despacho en 10, 9, 8...

(Música)

Lo tengo claro, la señorita O no es del 1 de enero.

¿Ese era tu plan brillante? Sí.

Otto, el año tiene 365 días, solo has descartado uno.

Eso significa que quedan 364 días de los que podría venir.

No creo que pueda aguantar que me griten tantas veces.

Seguro que está gruñona porque se está cociendo.

Eh. Sí, lleva el suéter enorme

y botas de nieve, con el calor que hace fuera.

Pero a lo mejor no de donde viene.

En el calendario aparecen los 12 meses del año,

si la otra señorita O llevaba botas y un suéter

es que viene de un sitio frío. Bien pensado, Óscar,

vamos a verlo mejor. Otto. Tira.

¡Guau, qué buenos sois! Gracias.

Si en el día del que viene la otra señorita O hace frío,

podemos descartar todo mes en que no haga frío.

No hace frío en verano.

Eso, y el verano dura junio, julio y agosto.

En primavera hace más fresco, pero sigue haciendo calor.

O sea que descartamos marzo, abril y mayo.

La otra señorita O llevaba botas de nieve, no suele nevar en otoño.

Eso es, septiembre, octubre y noviembre son meses de otoño.

Según el proceso de descarte, la otra señorita O seguramente

sea de los meses de invierno: diciembre, enero o febrero.

Aún así, son muchos días, no quiero ser un empresario de los años 20.

¿Perdona? ¿Qué?

Es el siguiente paso de la tiempatástrofe.

Después del seísmo temporal aparecerán agujeros temporales

que permitirán que cosas de otros tiempos vengan al nuestro:

un empresario de los años 20, un vikingo...

y lo peor de todo, una bailarina gogó.

(Música dramática)

Eso no va a pasar, descubriremos de qué día ha venido la señorita O.

Tiene que haber más pistas.

(Música)

Venga, Otto, vuelve a entrar. De eso nada, ya he entrado antes.

Tienes razón. Óscar, vas tú. ¿Por qué no vas tú?

Porque yo soy quien decide quién tiene que ir.

Eso no tiene sentido. Pues alguien tendrá que ir.

Yo, ni de broma. Pues yo no pienso entrar.

Hola, chicos. ¿Habéis visto a mi compañero?

Octavia, necesitamos un favor. Claro. ¿Qué pasa?

Te comento, la señorita O que está en el despacho no es la verdadera.

Es de un día distinto. Pero no sabemos de qué día.

Y ahí es donde intervienes tú. Entra y conseguir pistas

para que descubramos de qué día viene, ¿entendido?

Entendido.

O sea, que subo y le preguntó de qué día es.

(TODOS) ¡No!

Si cree que es de un día distinto, será la tiempatástrofe.

¿Le digo que soy una tiempatástrofe? (TODOS) ¡No!

-Así que todos somos tiempatástrofes. (TODOS) ¡No!

-Vale, pues voy a subir e improviso. ¿Sabes qué?

No te preocupes, acabamos de solucionarlo.

¿Ah, sí? Sí, sí.

No te preocupes. No podríamos haberlo hecho sin ti.

Pues minipunto para Octavia.

(RÍE)

Vale, nuevo plan, vamos los tres juntos.

(Música navideña)

(GRUÑE)

(Continúa música)

¿Habéis visto? Sí, ese sándwich tenía una pinta...

No, estaba poniendo los adornos de Navidad.

Ah, Navidad es el 25 de diciembre, es del 25 de diciembre.

Vamos a zapearla. ¡Espera!

Nadie pone los adornos navideños en Navidad, sino antes de Navidad,

pero vamos acercándonos.

(Música navideña)

Enero y febrero son después de Navidad, por lo que ya sería tarde.

La señorita O será seguramente de algún día de diciembre.

Podemos eliminar todos los días después del 25 de diciembre

porque no pones los adornos de Navidad después de Navidad.

Ni en Navidad.

(Móvil)

Aúpa Olivia. ¿Por qué tardáis tanto?

Lo siento, trabajamos lo más rápido que podemos.

Pues que sea más rápido.

Hola, señorita O. Agente Ophid, ¿eres tú?

Creí que habías dejado la División. No, he estado aquí.

¿Qué más estaba haciendo la señorita O?

Poner los adornos, gritarnos...

y luego, darle un bocado al sándwich.

Espera, ¿un sándwich de qué?

Rosbif con mostaza y mayonesa con pan de siete cereales.

Me gusta la comida.

Solo come eso los jueves, o sea, que podemos descartar los demás.

Según el proceso de descarte, la otra señorita O

tiene que ser de diciembre, del 3, el 10, el 17 o el 24.

Pues escogemos uno, y la devolvemos. ¿Y enfrentarte a una oveja temporal?

(AMBOS) ¿Una qué?

La última fase de la tiempatástrofe.

(Música dramática)

(Balidos)

(Música electrónica)

¡Mola!

No mola. ¡Espera!

Mi cumpleaños es el 10 de diciembre.

Al borde de una tiempatástrofe, ¿y hablas de tu cumpleaños?

¿Quieres una fiesta, te apetece jugar a los bolos?

Tengo un plan.

(Música acción)

Señorita O, ¿puedo salir un poco antes? Hoy es mi cumpleaños.

Ja, buen intento. Fue la semana pasada.

El 10 de diciembre es mi cumpleaños, pero ha dicho que el 10 de diciembre

fue la semana pasada, así que este jueves sería una semana después.

O sea, el 17 de diciembre.

¡Es el 17 de diciembre, zapéala! ¡Ah!

¡Ah!

¿Qué estáis haciendo? Intentamos salvar el mundo.

(GRUÑE)

(Música dramática)

Dale otra vez, Óscar.

(GRITAN)

¡Chicos, tened cuidado!

¡Vale, basta ya!

Aquí somos todos niños razonables: suelte la bandeja,

y nosotros soltamos el artilugio.

Óscar, dámelo.

¿Lo ve?

¿De qué va todo esto?

Pillada.

Buen tiro, compañera. Gracias.

No hay tiempatástrofe, lo hemos hecho bien.

¡Sí! ¡Genial!

(CANTAN) "Sin ovejas flotantes, sin tortugas temporales".

(CANTA) "Sin tortugas flotantes". Sí, he dicho las tortugas, pero...

(CANTAN) "Sin ovejas temporales, sin ovejas...".

(Música)

Gracias, agentes.

Menos mal que ya ha pasado. (ASIENTE)

¿Qué hacéis ahí parados? ¡Volved al trabajo!

(Música tensión)

Óscar, ¿se te ha caído el diaonator dos veces?

Necesita un buen agarre, ya lo veo claro.

(Explosión)

Hola, ovejas temporales.