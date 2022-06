División O - Capitán Diversión

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

(OFF) "Soy la Agente Olivia".

"Este es mi compañero, el Agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte".

"Pero volvamos a Otto y a mí".

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Sintonía "División ODD")

¡Venga, venga!

"¿Que para quién trabajamos?"

"¡Para la División ODD!"

"CAPITÁN DIVERSIÓN"

Toma mi número por si tienes que llamarme.

Y un número de repuesto.

Y un número de repuesto de repuesto.

Acuérdate, si hay algún accidente,

la Doctora O está arriba... Olivia,

estaré bien. Disfruta de tu día libre.

¿Pero y si pasa algo mientras no estoy?

No va a pasar nada.

Mira qué tranquilo está todo.

Vale.

Nos vemos mañana.

¡Pasan un montón de cosas, agentes!

¡Escuchad!

¿Qué pasa, Señorita O?

Estoy buscando a alguien para que sea el Capitán Diversión.

Las tareas son muy sencillas, pero tengo que explicar...

¡Quiero ser yo!

Os digo por lo menos lo que... ¡Seré yo!

Vale, pero como los dos queréis el puesto,

tendremos que votar.

Ah, votar.

¿Qué es votar?

Cada agente que hay aquí

puede escoger quién quiere que sea el Capitán Diversión.

Eso se llama votar. Y quién más votos tenga, gana.

No me parece justo.

De hecho es la forma más justa de escoger ganador.

¿Y quién llevará la cuenta de los votos?

Solo existe una persona

que puede organizar unas elecciones:

¡Carla Claqué!

(Música animada)

Señorita O, pensaba que iba a decir Polly Gráfico.

Y yo, pero es que ahora mismo quiero ver claqué.

La llamo cuando acabe Carla.

(Música de suspense)

Habéis hecho bien el llamarme.

Lo sé. Gracias por venir, Polly.

Antes de empezar, hay algo que debéis saber.

Seguramente seré presidenta un día.

Y hay 31 agentes aquí, o sea que hay 31 votos.

¿Y dónde va a votar la gente?

Eh... Necesito una sala grande, con buena luz

y cortinas rosas.

El cuarto de las escobas.

Ya me vale.

¡Bueno!, ¿a qué estáis esperando?

¡Largo!

Hola, Oksana.

¿Qué estáis haciendo?

Esperar a que la gente me vote.

Así nunca serás el Capitán Diversión.

Tienes que mezclarte, estrecharles la mano,

hacer hamburguesas. Mira a Oren.

Soy vuestro Capitán de la Diversión, amigos. ¡Votadme!

¡Bien!

Mira, Otto, sé que tú y yo hemos tenido nuestras diferencias.

Ah, ¿sí? Y gordas.

Por suerte para ti, he tenido muchas más diferencias con Oren.

Se ve que ya nadie dice "salud".

Y por eso te quiero ayudar.

Eres distinta, ¿verdad? Mucho.

Lo primero que hay que hacer es ver cuántos votos te saca Oren,

¿entendido? ¡A por ellos!

¡Hala! ¿Oren tiene 111 votos?

No, esas líneas se llaman "marcas de conteo".

No son números, sino marcas.

Un número representa un voto.

O sea que Oren tiene uno, dos, tres votos.

¿Y por qué no pones el número tres?

Porque tendría que borrar y reescribir

cada vez que se sumase un voto.

Así es más fácil, cuando alguien más vota por Oren.

Yo voto por Oren.

Dibujo una marca de conteo, así.

¿Lo ves? Ahora Oren tiene cuatro votos.

¡Bien!

Yo voto por Otto.

Y no solo porque me dé mucha pena.

Ya, y yo.

Vale.

Pues son dos votos para Otto y cuatro votos para Oren.

Está bastante bien, pero aún sigo sin tantos como él.

Toca llenar el diverdepósito con divergasolina

y meter la divervelocidad

y pisar el pedal hasta el diverfondo.

Estás perdiendo el tiempo. Ya.

O'Higgins, si me votas,

tengo cinco palabras para ti:

baile del viernes con yogurlado.

Sí, ya ves.

(Música dance)

Otto, estás manchando el suelo de yogurlado.

Pero bailas supergracioso. Cuenta con mi voto.

# So i'm gonna get ready to dance to this

# like nobody's watching. #

(Música animada)

¿Es esta tu carta? No.

¿Es esta tu carta? No.

Está bien.

Bueno, vale, ¿cuál es tu carta? No he escogido ninguna.

¿Por qué? Porque me gusta verte en apuros.

Me recuerda a cuando me ato los cordones.

¿Por los apuros me votarás? Eh...

¿Y si te ayuda a atarte los cordones?

Mi voto es tuyo.

¡Bien! Y sacará punta a todos tus lápices

todos los días. -Vale.

¿Pero qué haces? Si ya va a votar.

Cerrar el trato.

También te vaciará la papelera,

te limpiará el escritorio y te traerá el almuerzo.

Ay... Y te comprará un perrito.

Sí, por favor.

¡Es genial!

Oren tiene unos cuantos votos tachados.

No. ¿No?

No.

Muchos noes oigo.

La línea diagonal es la quinta marca de conteo.

Oren tenía...

uno, dos, tres, cuatro votos.

Luego ha conseguido otro, que es este de aquí.

Así que Oren tiene cinco votos en este grupo.

Me da a mí que no sabe lo que hace.

Lo sabe, así puede contar de cinco en cinco.

En vez de contar cada marca de una en una,

puede contar cada grupo de cinco marcas,

para contar de cinco en cinco.

Que os estoy oyendo.

La sala no es tan grande.

(AMBOS) Perdón. -Fijaos.

Oren tiene cinco marcas de conteo aquí,

y otras cinco marcas aquí,

que son cinco, diez.

Son diez votos.

Y Otto tiene uno, dos, tres, cuatro votos.

¿Cuántos agentes han votado en total?

Podemos saberlo sumando tus votos y los de Oren.

Oren tiene 10 votos, más los tuyos,

igual a 11, 12, 13, 14.

Pues 14 agentes han votado.

Pero hay 31 agentes que pueden votar.

Aún puedes ganar, Otto.

(Música animada)

(AMBOS) Empate.

Vamos al lío.

(Música animada)

(TODOS) ¡Bravo! ¡Bien!

¡Yuju!

(Aplausos)

Votadme, agentes.

¿Soy ya el Capitán Diversión?

Lo que quiere decir es...

¿Es Oren ya el Capitán Diversión?

Vamos a empezar con los votos de Otto.

5, 10, 15.

15 votos.

Bien.

Ahora vamos a ver los de Oren.

5, 10, 15 votos.

¡Estáis empatados!

(TODOS) ¿En serio?

Yo nunca bromeo con la democracia.

Esperad.

Si Otto tiene 15 votos y yo tengo 15 votos,

solo hay 30 votos.

Polly, has dicho que había 31 agentes que podían votar.

Igual yo lo he dicho con más aires, pero sí.

O sea que falta una persona que no ha votado.

Esa persona puede desempatar.

(AMBOS) Fijo que te gano.

¡Soy mucho más divertido que tú!

¿Por qué queréis ser Capitán Diversión?

Si el barco casi ni flota.

¿Cómo que "barco"?

¿Ese es el barco?

Eh, no dijo nada de ningún barco.

Intentaba decíroslo,

pero no me dejabais terminar.

Es verdad. -¡Sí, qué maleducado!

¿Qué tiene de diversión?

Se lleva todas las cajas de zumo vacías a reciclar.

Una preguntita:

¿qué tiene de diversión?

Que me traen zumos nuevos.

¿Sabes qué, Otto?

Puedes ser el Capitán Diversión.

Tú ganas.

Esta vez ganas tú.

Ah, no, tú. No, ya no depende de vosotros.

Quién se lleve el último voto,

tendrá que llevar el barco por aguas muy picadas.

(AMBOS) ¿Quién no ha votado aún?

Según mis apuntes solo falta una persona.

(Música animada)

Lo siento, Carla, solo votan los niños.

Ah, mal rollo.

La única persona que queda es...

(AMBOS) ¡Oscar! Hola, agentes.

¡A mí no me votes, no soy divertido!

Sí que lo eres. ¡No, qué va!

Siempre me llevo tus artilugios sin firmar,

es lo contrario de divertido.

Lo pienso hacer ahora. Mira.

¡Espera, yo también lo hago! No me votes.

¡Oye!

(AMBOS) Oh, no.

En fin, tengo claro a quién no voy a votar.

Sí, voy a votar

al Agente Orson.

¿El Agente Orson quiere ser Capitán Diversión?

Sí. ¿No habéis oído su discurso?

Qué inspirador.

Así que si Oscar vota a Orson,

entonces Oren y Otto siguen empatados.

Efectiviwonder.

O sea que Otto y Oren, ganáis los dos.

¡Jolín!

Pero... ¡No es para tanto!

Llevaréis uniformes supergraciosos.

¡Oh! ¡Bien!

Dejadme terminar.

¡Me encantan los uniformes! ¡Toma ya!

Y...

otra vez igual.

(Música de suspense)

¡Tenemos que dejar que la gente acabe las frases!

(AMBOS) (GRITAN)

Es la última vez que me tomo un día libre.

"CAMBIO DE COMPAÑERO"

Y al que se le había convertido la bici en melón.

29 casos resueltos.

La señora con el pelo de ardilla. 30.

Al que se le quedó el cortacésped sin combustible.

Bueno, yo no diría que fue un caso insólito,

pero encantado de ayudar, compañera.

Y yo, compañero.

(AMBOS) ¡Boom chacalata!

Anda, pero si son Olivia y Ottawa.

(AMBOS) ¡Es Otto!

¡Soy Olaf!

(AMBOS) ¡Ya lo sabemos!

¡Y vosotros sois...! Eh...

¿Intentas insultarnos?

Intento que se me ocurra algo. Dadme un segundo.

Yo te ayudo.

Me dan miedo las tartas.

A mí se me dan de pena los deportes.

¡Zasca!

Vámonos.

¡Qué tíos!

¡Olivia, Otto!

¡A mi despacho, ya!

He visto lo que ha pasado ahí abajo con Oren y Olaf

Señorita O, no lo entiende... Siempre son igual...

Ya lo sé.

Yo solo quería daros las gracias por aguantarlos.

Son un poco bordes, pero son buenos agentes.

(AMBOS) Sí, Señorita O.

Y pensar que casi pongo a Olivia con Oren

y a Otto con Olaf.

¿En serio?

¿Yo con Oren?

¿Yo con Olaf?

No puedo ni imaginarme cómo hubiera sido.

Probad estos Imaginacomohubierasidonators.

¿Qué caso queréis imaginaros?

¿Qué le parece el día que la masa anduvo suelta por el cuartel?

Abrochaos los cerebros.

(Alarma)

¿Puede alguien apagar ese chisme?

¡Señorita O!, ¿qué pasa?

¡Se ha escapado la masa!

¿Qué masa? La masa que tenemos.

Escribí sobre ella en el boletín. ¿Qué pasa? ¿No leéis mi boletín?

¿Cómo se escapó la masa? Pues es una larga historia.

¡Para la que no tenemos tiempo!

¡Lo importante es que hay una masa de cuatro litros

suelta en el cuartel!

Perdón, ¿qué es un litro?

¿No medíamos en metros y centímetros?

En realidad la masa es un líquido.

Para medir líquidos no usas metros ni centímetros,

usas litros, mililitros...

¡Vale ya de hablar de medidas!

¡Más vale que encontréis a la masa!

¡Ahora!

Bien, compañero,

este es el plan: vamos a... ¡Bien!

¿Pero si no he dicho nada aún?

(AÚLLA)

¡No entiendo ni jota!

Dice que quiere una patata.

¿Quién lleva encima patatas?

¿Quién no?

Patata.

¡Que comiencen los juegos!

¡Hia!

¿Pero qué estás haciendo?

A caballito.

¡A patatita!

¡Venga!

(TODOS) ¡Ay! ¡Mi pierna!

Oh... ¡Ha sido horrible! Ya te digo.

Podría haber sido más "horribler".

¿"Horribler" existe?

No, me lo acabo de inventar.

Porque así de mala iba a ser mi otra idea.

Olivia iba a ser compañera de Orquídea.

¿Y a quién iba a tener yo de compañero?

Os he dado cascos mágicos, ¿y en serio me lo preguntas?

La masa es un líquido.

Para medir líquido no usas metros ni centímetros,

usas litros, mililitros, tazas...

Necesitamos que todo el mundo ayude a buscarla.

¿Dónde está el Agente Otto? ¡Voy!

Ya estoy, Señorita O, perdone.

El Agente Orson estaba echando una siesta.

¿Y el zapato?

No lo sé. Lo siento.

A ver, ¡id todos a buscar la masa!

¡Ahora!

(Música de suspense)

Oh, ahí está.

Vale, Orquídea,

lo más importante

es que colaboremos...

¡Chúpate esa, masa!

Bien. La tengo.

¿No éramos compañeras?

Si estornudas, pierdes, Sherman.

Soy Olivia. Guay.

Vamos a llevar la masa al laboratorio.

Qué ganas tengo de verles la cara a Dave y Donna.

¿Te refieres a Otto y Orson?

Claro, si los llaman así.

Tenemos la masa. Técnicamente, yo tengo la masa.

Fijaos, agentes, tenemos la masa.

¡Eh, nosotras la tenemos!

No, la tenemos nosotros.

No, nosotras... La tenemos el Agente Orson y yo...

La masa puede dividirse,

por eso cada uno tiene una parte.

Pero ganamos nosotros porque tenemos más masa.

Tenemos cuatro contenedores y vosotras solo uno.

A lo mejor tenéis más, pero el nuestro es mayor.

Tengo que conseguir uno de estos.

Oscar.

Ah, sí. Iba a decir que para saber quién tiene más masa,

hay que usar el mismo tipo de recipiente.

Para eso una taza de medida viene de perlas.

Parece un trabajo para la Sala de Mates.

O podemos medirla con esto.

Ah, sí.

Así sería mucho más fácil.

Otto y Orson tienen cuatro tazas.

Espera. Solo tenían tres tazas al entrar.

Tenían tres tazas,

pero hablo de tazas como unidades de medida. ¿Veis?

Una, dos, tres, cuatro tazas.

Y al meter la masa sobrante de la cesta de Olivia y Orquídea,

son una, dos, tres, cuatro tazas. Empate.

¿Entonces ganamos todos?

No, nadie ha ganado nada aún.

Porque la masa son 4 litros, y hay 16 tazas en cuatro litros.

¿Veis?

Y como hemos llenado 4 tazas...

Y nosotros solo hemos llenado 4 tazas.

Eso es igual a 8 tazas.

Y como 8 es la mitad de 16...

Solo tenemos la mitad de 4 litros.

O sea que la mitad de la masa sigue suelta.

Bueno, ¿a qué estáis esperando?

¡Largo!

Oscar, ponme una sonrisa incómoda.

No me voy a ningún sitio, masita.

¿Masita?

Bueno, para ti es Señor Masita, Sherman.

Soy Olivia.

Por ahora.

Tranquilos, Orson y yo nos ocupamos.

¿Dónde está Orson?

Creo que no soy lo bastante responsable

para ser compañero de un bebé. No.

Como he dicho, poneros a Orquídea y Orson de compañeros

habría sido una mala idea.

Por suerte tuve una idea mejor.

¿Nos hizo compañeros a Otto y a mí?

Tuve una idea mucho peor antes que esa.

Iba a ponerte de compañera a Oksana.

¿Oksana? Sí.

Y Otto iba a tener de compañero a Owen.

¿Owen? ¿Vais a seguir repitiendo

todo lo que digo o estáis listos para volver a probar?

(AMBOS) Seguiremos repitiendo todo lo que dice

y luego estaremos listos para volver a probar.

Lo que digo es ¿que por qué los de seguridad

no tienen que llevar corbata?

No te falta razón, compañero.

¡Eh! Creo que hemos encontrado la masa, compañero.

(Música de suspense)

Te tengo.

¡Guau, estás moqueado!

Chico, qué celos te tengo.

A que mola, ¿eh?

Bueno, no tanto como nosotros.

¡Oh, no! ¡Que se escapa! ¿Eh?

(Música de suspense)

(AMBOS) ¡Ahí está!

(AMBAS) ¡Ahí está!

Yo por la izquierda, tú por la derecha.

¡Capturaremos la masa! Ganaremos el concurso.

Me encanta lo seria que eres.

¡La tenemos! No, ni hablar.

La vimos antes. ¡No, la vimos...!

¡Es nuestra!

¡Al laboratorio!

Asombroso, tenéis dos tazas y vosotros otras dos.

Seguís empatados. (TODOS) ¿En serio?

Esperad. Solo son cuatro tazas más.

Así estaba el contenedor antes de que os fuerais.

Falta la mitad de la masa.

Pero si añadimos estas cuatro tazas que habéis encontrado,

son una, dos... Te llevo ventaja, Oscar.

(Música de suspense)

Solo tenemos 12 tazas de masa.

Y como hay 16 tazas en 4 litros,

parece que solo faltan 1, 2, 3, 4 tazas más y ya.

¿Me han moqueado para nada?

(AMBOS) Ay...

¡Oscar, sígueme!

Ya sé dónde está la masa.

Justo aquí.

¡Tienes razón!

¡La tengo en el traje!

En realidad iba a decir

que solo tenías que mirar en tu corazón.

Pero lo tuyo es mejor.

Entonces rápido, coged una espátula y rascad a Otto.

(Música de suspense)

16 tazas,

4 litros exactamente.

¡Yuju! ¡Bien!

¡Sí, toma ya! -Sí, hemos triunfado.

Estoy confusa.

Ser compañeros de Oksana y Owen ha salido bien.

Sí, muy bien.

A ver, hemos resuelto el caso y nos llevamos genial.

Ah, he pulsado el botón demasiado pronto.

Buen trabajo, agentes.

Ahora necesito dos voluntarios para una misión de un mes

para contar masa en Masasilvania.

Olivia se apunta. -Otto se apunta.

¿Qué? ¡Owen!

¡Hala! Nunca había visto a nadie traicionar así a sus compañeros.

Mal asunto.

Ah, no es nada personal, es que no puedo ir,

tengo cita con el dentista.

Yo no tengo cita con el dentista.

Nunca le haría eso a mi compañero, ni en un chillón de años.

Si somos compañeros, te prometo que nunca te haré eso.

Trato hecho.

(AMBOS) ¡Boom chacalata!

¿No deberíamos apagar los cascos?

No, se lo están pasando bien.

(Música animada)

¡Oh! (RÍE) La tienes ahí.