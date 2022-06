División O - Cambio de sitio

"Soy la agente Olivia".

"Este es mi compañero, el agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte,

pero volvamos a Otto y a mí".

"Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro

y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Música animada)

¡Venga! ¡Venga!

"¿Que para quién trabajamos?".

"Para la División ODD".

"CAMBIO DE SITIO"

Ah, gracias por venir, División ODD.

¿Cuál es el problema, señora?

Pues que cuando llamo a la camarera...

Es más fácil si os lo enseño.

¡Camarera!

¡Soy yo!

Yo solo quiero comer.

Si realmente es usted,

a lo mejor le puede recomendar algo que le guste.

Creo que le gustaría la ensalada de pollo.

¡Ah! Es verdad.

Gracias, División ODD.

Gracias, División ODD. Que tengan un buen día.

¿Y para usted, señora?

Ah... Creo que voy a pedir lacón.

¡Uh! -¡Uh!

Entonces...

¿qué?

(Música animada)

¡Llegada!

Ofynne. Ofynne.

Buenas, Olivia. Buenas, Otto.

Ahí estáis los dos. Señorita ODD.

Oiga, ¿de dónde ha bajado?

Si respondo a la pregunta, nos tiraremos ocho horas.

Pero no es posible...

(TODOS) Porque ha pasado algo insólito.

Qué buenos sois.

Acompañadme al laboratorio.

Oscar, diles qué pasa.

Hola, agentes.

He hecho un artilugio llamado Dalavueltinator.

Le da la vuelta a todo.

Tortitas de arándanos, tortitas con chocolate, tortitas...

Oscar. Perdón.

También se la da a los números. Por ejemplo, si tienes 15 zumos...

Ahora sí nos entendemos.

Hay un uno en el sitio de las decenas

y un cinco en el de las unidades.

¿Cómo que en el sitio?

Es donde viven los números. Eso.

Ahora un diez vive en el sitio de las decenas

y cinco unos viven donde las unidades,

pero mi Dalavueltinator les puede dar la vuelta

y cinco unos se convierten en cinco dieces,

y un diez se convierte en un uno para tener...

51 zumos.

Era tu mejor invento.

Hasta que lo he perdido.

Entonces, ¿quiere que encontremos el artilugio perdido?

No, ya lo han encontrado.

¡Ah! ¡Ah!

¿Hola? Es Todd.

¿Me veis? Tu antiguo compañero.

(RÍE) Ahora se hace llamar Obsoleto.

Si queréis el artilugio,

que Olivia se reúna conmigo en el puesto de limonada de Polly.

(RÍE) Adiós.

Yo me ocupo, señorita ODD.

Espera.

Voy contigo. No.

Todd era mi compañero. Esta es mi lucha.

Voy a ir sola.

Serán 25 centavos, por favor. -Gracias.

¡Eh! ¡No, no!

Mueve el cinco al sitio de las decenas

y el dos al de las unidades.

¡Hala! 52 centavos.

No, no tengo tanto dinero. -¡Ay!

(RÍE)

Me estás fastidiando el negocio.

¡Oh! Polly, Polly, Polly, Polly, Polly.

(RÍE) No te amargues.

¡Ya basta, Todd!

Agente Olivia.

Devuelve el Dalavueltinator.

Ahora.

Tengo una idea mejor.

Únete a la División Todd.

Podemos volver el mundo más... insólito juntos.

Yo seré Todd y tú serás Tolivia.

No puedes añadirle una t a cada nombre, Todd.

Tpolly.

No, no puedes.

Jamás me uniré a ti.

¡Ah!

Supongo que tendré que optar por el plan c... entonces.

Ahora...

tienes 12 años.

Vamos a darles la vuelta a los dígitos, ¿te parece?

Así 12... se vuelve 21.

¿Agente Olivia? Oh, oh.

(RÍE)

Tengo que volver al cuartel.

¡Llegada!

¿Dónde está la señorita ODD?

¡Código carmesí! ¡Repito, código carmesí!

Adulto no autorizado en el cuartel. No, no soy adulta.

Atrás. Que soy yo, Olivia.

Ya, claro. Sé que eres el agente Ofynne.

¿Cómo iba a saberlo si no fuese Olivia?

No sé, a lo mejor eres adulta y lees la mente.

Ofynne, escúchame.

(TODOS) ¡División ODD! ¡División ODD! ¡Alto ahí!

¡Eh! Chicos, chicos, soy yo, Olivia.

Todd me ha zapeado con el Dalavueltinator

y ahora tengo 21 años en lugar de 12.

No cuela.

Déjeme hablar con ella.

Si es mi compañera, lo sabré.

Ten cuidado.

¿Eres tú de verdad?

Soy yo.

Lo prometo.

No, no es ella. Oh.

Lleváosla. ¡No!

Otto, sé que te encanta la comida y que das pena en los deportes.

¡Ah! ¡Ah! Y la semana pasada fingiste estar enfermo

porque querías ir al parque de atracciones.

¿Qué? (SUSURRA) Perdona.

No nos vayamos por las ramas.

Pero sí, es Olivia.

Olivia, vamos al laboratorio.

Y cuidado con la cabeza. ¡Ah!

¡Oh! Vale.

Sigo creyendo que no es ella.

(Música animada)

Oscar, te presento a la Olivia de 21 años.

¡Olivia! ¿Eres tú?

Por favor, dime que puedes arreglarlo.

Lo he probado todo

y la única manera de solucionarlo es recuperar el Dalavueltinator.

Hasta entonces, entrégame tu placa.

(AMBOS) ¿Qué?

La División ODD es solo para niños y ahora mismo no lo eres.

Lo siento.

Escuchad, agentes, tenemos que trabajar juntos

para detener a Todd.

Pero señorita ODD, tengo siete años.

Si me acerco a Obsoleto, tendré 70,

y mi abuelo de 81 años volverá a tener 18.

Me gusta ser viejo.

Primero, hoy no es el día de trae a tu abuelo al trabajo.

Segundo, alguien debe detener a Todd.

Yo puedo detener a Obsoleto. Tengo 11 años.

Hay un uno en el sitio de las decenas

y otro en el de las unidades. Aunque les dé la vuelta,

el 11 sigue siendo un 11. No puede hacerme nada.

No sé yo.

Deja que apruebe el mozuelo.

Aunque está mal que usted esté aquí, lo que dice está bien.

A por él, Oscar.

(Aplausos)

Moveré el seis al sitio de las unidades

y el uno al de las decenas.

Ahora vives en el 16 de la calle Ouk.

Pero, pero...

Que acabo de pedir una pizza.

Buena suerte recibiéndola. -¡Oh!

(RÍE) Alto ahí, Obsoleto.

¡Hala! Yo me largo.

¿Envían a... Oscar?

Qué elección más insólita.

Me encanta. Tú...

entrega el Dalavueltinator y nadie saldrá herido.

No me hagas reír.

(RÍE)

¿Que qué?

Conmigo no funcionará, tengo 11 años.

Pues le daré la vuelta a otra cosa, como a la talla de tus pantalones.

Crecerán y se te caerán.

Mis pantalones también son talla 11.

Anchitos, sí, pero sin pasarse.

¡Ay!

También he traído 22 tomates.

No cambiarán. ¡Au!

Hagas lo que hagas... ¡Au!

Siempre serán... ¡Au!

22. ¡Ay!

Como este chaleco hecho con 99 imanes.

Ay, no. Ay, sí.

¡Ah!

¡Ay!

¡Ah! ¡Au!

(Música de acción)

Vete a casa, Todd, y dile a tu familia que la quieres.

¡Uf! Menos mal que ya está.

Vale.

Vale. ¿Lista? Lista.

¡Bien! Me alegro de que vuelvas a ser tú.

Me alegro de volver a ser yo. Gracias, Oscar.

Encantado de ayudar.

Agente Olivia, tu placa.

Gracias, señorita ODD.

(SUSPIRA) Ah.

Y tú, Oscar... Señorita ODD, sé lo que va a decir

y le prometo que no volveré a perder un artilugio.

Eso no es lo que iba a decir.

Lo que iba a decir es que...

eres genial.

(RÍE)

Pero...

no lo digo solo yo.

Bueno, ¿a qué estáis esperando?

¡Vamos!

Bueno, ha sido un trabajo en equipo.

Eh, tío, eres cien veces más genial.

¿Estos adultos tienen autorización?

¡Oh, sí! Autorización para petarlo.

(Aplausos)

"LIMONADA MALA"

Gracias por venir, División ODD. ¿Cuál es el problema, señor?

Pues este corte de pelo, para empezar.

Intento trabajar, pero cada vez que quiero clavar un clavo...

Mirad, os lo enseño.

¡Oh!

Así no hay quien trabaje.

No hay problema, señor, tenemos la solución.

¡Bien!

(RÍE)

Por cierto, ¿qué está haciendo? ¡Ah!

Una silla.

¿Y dónde se sienta uno?

Ah... Sabía que se me olvidaba algo.

Ahí estáis los dos. ¿Qué tal, señorita ODD?

¿Que qué tal estoy?

¿En serio me preguntas que qué tal estoy justo ahora?

Ah... Sí.

Estoy bien, gracias por preguntar,

pero ha pasado algo insólito.

Fijaos.

Como sabéis, Polly Gráfico es la experta en gráficos

y vendedora de limonada de la ciudad,

y nunca jamás falta al trabajo, pero hoy...

(AMBOS) ¡Ah! Polly ha desaparecido.

Y el villano número uno de la División ODD, Obsoleto,

le ha cerrado el puesto y ha abierto el suyo propio.

(AMBOS) ¡Ah!

Y os toca a vosotros averiguar qué ha pasado.

(AMBOS) ¡Ah!

¿Por qué os sorprende tanto?

Creo que nos hemos acostumbrado a hacer el ruido.

Bueno, ¿a qué estáis esperando? ¡Largo!

# La, la, la, la, la, la. #

(AMBOS) Ojameson.

¿A dónde vais? Al puesto de limonada de Polly.

Preparando para "estrujinar".

"Estrujinando".

(Música animada)

Vamos.

(Música de intriga)

(AMBOS) ¡División ODD! ¡División ODD! ¡Alto ahí!

(RÍE) Vaya, vaya, vaya.

Pero si son mi antigua compañera y su nuevo compañero.

Hola, nuevo Todd. Nunca seré el nuevo tú.

Soy el viejo yo.

Digo, el nuevo yo.

Digo, el yo normal. ¿Qué le has hecho a Polly?

Me la he comido.

Polly es el nombre que le he puesto a este sándwich de jamón.

Me gusta ponerles nombre a los sándwiches antes de comérmelos,

pero si te refieres a la Polly que no es un sándwich

y vende limonada, ha dimitido. Ella jamás dimitiría.

Si no me creéis, id y preguntádselo vosotros.

Está en el parque.

¡Ah! Y tomad una muestra gratis.

Por favor, como si fuéramos a beber algo que has hecho tú.

¿Qué? Es gratis.

(SUSPIRA) Ay.

Y ácida, pero sigue siendo gratis.

Vale, tenemos que irnos.

Vamos. Venga.

(AMBOS) Polly, estás aquí.

Hola, Olivia. Hola, Otto. Todd ha dicho que has dimitido

del puesto de limonada, pero sabemos que no es verdad.

Sí que es verdad. (AMBOS) ¡Ah!

No pasa nada, ahora tengo tiempo para mis otros hobbies,

como aprender a hablar palomo.

# Cucu, cucu. #

Eso significa volad hasta mi dedo.

No se me da muy bien todavía.

Pero ¿cómo vas a dimitir? Si te encanta la limonada.

No me quedaba otra.

Todo el mundo prefiere la limonada de Obsoleto.

Obsoleto te ha mentido.

Eso creía yo, pero me ha dado esto.

Gráficos.

Ha hecho este gráfico de barras

que muestra cuánta gente tomó mi limonada

cada día de la semana pasada,

pero las barras no son muy altas.

Y este gráfico muestra cuánta gente tomó la limonada de Obsoleto

cada día de la semana pasada.

Las barras de Todd son más altas.

O sea, que más gente tomó su limonada.

Dicho así, en voz alta, me duele aún más.

Pero como vendedora honrada de limonada,

no me queda otra que dimitir.

Aquí pasa algo.

¿Podemos llevarnos los gráficos a la División ODD?

# ¡Uh! ¡Uh! #

Eso es que sí.

Creo.

Mi Hueleverdadinator olerá la información falsa

de los gráficos.

(OLFATEA)

Lo siento, pero la información de los gráficos es cierta.

(AMBOS) ¡Ah!

Es imposible.

El Hueleverdadinator nunca falla, a no ser que se constipe.

No sé yo.

A lo mejor Obsoleto dice la verdad.

A lo mejor sí que vende limonada ahora.

Todd nunca hace nada normal.

Para él lo normal está obsoleto.

¿Tendrá algo que ver con la cabeza de limón de Otto?

¡Oh!

(EMITE RUIDOS EXTRAÑOS)

Pero ¿qué dice?

La limonada de Todd está tan ácida

que convierte las cabezas en limones.

Tranquilo, compañero, lo arreglaré.

(EMITE RUIDOS EXTRAÑOS)

Y tú, que lo digas.

¡Jolín! Ojalá supiese hablar limón.

¡No, paren! No se beban la limonada de Todd.

Está tan ácida que los convertirá la cabeza en limón.

Por favor. ¿Cómo vas a demostrarlo?

Con ese tipo con cabeza de limón.

(EMITE RUIDOS EXTRAÑOS)

Mi limonada es supersegura.

Miren este pictograma que he hecho.

Tiene dibujitos monos en vez de barras sosas y viejas.

Yo lo llamo cosas que les pasan a los que beben mi limonada.

Explotado... nadie.

Gente convertida en castor... nadie.

Gente que hace este ruido...

(EMITE RUIDOS EXTRAÑOS)

Nadie tampoco.

Pero mira, convertidos en cabeza limones, una persona.

¿Y qué? Solo es una persona.

Además, ¿quién dice que no ha cruzado un cabeza limón y rayo

mientras se bebían la limonada? ¡Ja!

Eso no debería convencerles.

Mi limonada es supersegura.

¡Y ahora está a mitad de precio!

(Vítores)

Algo falla.

Hora de ir a la sala de mates.

Saludos, agente Olivia.

Sala de mates, ¿puedes cargar los dos gráficos de barras de Todd?

Un momento.

Las rectas de los gráficos no tienen ningún número.

Sin números, ¿quién sabe cuánta gente representa cada barra?

Sala de mates, por favor,

pon números en los lados de los gráficos.

Generando números.

Así que en la barra corta representa 30 personas.

¿Y esto? Es solo una persona.

Entonces, la barra de Todd parece más alta

porque el número uno es muy alto.

Y aunque 30 personas han tomado la limonada de Polly,

los números de su gráfico están más juntos,

así que el 30 parece un número muy bajo.

¿Puedo hacer una sugerencia?

Me encantan tus sugerencias.

Puedo generar un gráfico nuevo,

uno que muestre a los clientes de Polly y Todd lado a lado

y use los mismos números para ambos. ¡Eso!

Así podremos medir la gente que ha bebido limonada y compararla.

Generando gráfico nuevo.

Entonces, las barras aún muestran

cuanta limonada han vendido Polly y Todd.

Las barras de Polly son amarillas y las de Todd son negras.

Polly ha tenido... 30 clientes

y Todd ha tenido... 1.

30 clientes son muchos más que 1 cliente.

A la gente le gusta más su limonada. Gracias, sala de mates.

Ahora me apetece limonada.

No sé de dónde salen tantos cabeza limones.

Mi limonada es supersegura.

¡Eso es mentira! Y lo que dice el gráfico

de que tu limonada es segura también es mentira.

Ya, claro, Olivia.

Mis gráficos dicen claramente la verdad.

Tus gráficos no dicen claramente nada.

Están hechos para engañar a la gente.

Son gráficos trucados.

(EMITE RUIDOS EXTRAÑOS)

Claro.

Este gráfico solo tiene un dibujo de una persona

en la columna de cabeza limones. Pero lo que Todd no ha dicho

es que cada dibujo de 1 persona en realidad representa 50 personas.

Y he aquí la prueba.

(TODD) ¡Oh!

(EMITE RUIDOS EXTRAÑOS)

Esto es un gráfico sin trucar que muestra claramente lo que hay.

(EMITE RUIDOS EXTRAÑOS)

Y he aquí la prueba.

(TODD) Vale.

Pero no podéis evitar que venda otras bebidas,

como el zumo de pepinillo de Obsoleto.

(AMBAS) ¡Puaj!

Exacto. Y no podéis hacer nada para detenerme.

(RÍE)

Nosotras no, pero mis amigas sí.

¿Tus amigas? ¿Qué dices?

# Cu, cu. #

¡Oh!

¡Volveré, ya lo veréis!

Gracias, amigas palomas.

¡Bien!

(Vítores)

Qué limonada más buena.

# Mi, mi, mi, mi. #

Te pasa por beberte el zumo de pepinillo.

# Mi, mi, mi, mi. #

(Música animada)