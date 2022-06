División O - Baila como si nadie te viese

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

(OFF) "Soy la Agente Olivia".

"Este es mi compañero, el Agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte".

"Pero volvamos a Otto y a mí".

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Sintonía "División ODD")

¡Venga, venga!

"¿Que para quién trabajamos?"

"¡Para la División ODD!"

"BAILA COMO SI NADIE TE VIESE"

Gracias por venir, División ODD.

¿Cuál es el problema, señor?

Pues desde esta mañana tengo tanto calor como una chimenea.

Por fin he visto el problema.

Mi estómago es una chimenea.

No se preocupe,

tenemos un Deschimeneanator.

No, no quiero que me deschimeneanatoréis,

solo quiero malvaviscos para asarlos.

¿En serio?

Pues verá, mentiría si dijera que no.

No se preocupe, que Otto se ocupe.

¿Mini o grandes?

Oh, grandes, como... Son los mejores.

Buen trabajo, compañero.

Que tenga un buen día, señor.

Vámonos.

Ah, si Shila pudiese verme ahora.

Oh, va a estar bien, va a estar muy bien.

Va a hacer calor.

Cuánto ajetreo en la División.

Con permiso.

Abrid paso. Perdón.

Perdón. Gracias.

Perdón, gracias.

Señorita O, ¿qué está pasando?

Quiero decir que a O'Duffey se le ha olvidado el código

de apagado del sistema de alarma,

pero suena mejor si lo dice él.

Se me ha olvidado el código de apagado del sistema de alarma,

voy a probar otra vez.

¿Estás apretando botones sin más?

Sí. Pues nada.

¡Bien!

Eso significa que puedo cogerme el día libre

y escuchar a Soundcheck.

# Arriba, abajo, izquierda derecha.

# Esta noche moveré los pies.

# Me pondré en plan funky.

# Como si nadie me viese. #

Otto, no puedes cogerte el resto del día libre.

Por mucho que me guste Soundcheck, tiene razón.

Tenemos que apagar la alarma para poder entrar en el cuartel,

si no, todo el mundo se volverá insólito.

¿Pero cómo vamos a apagarla

si no sabemos el código?

Hay un interruptor de apagado, fuera de mi despacho.

Venid los dos conmigo.

Pero llevad cuidado con las trampas.

(AMBOS) ¿Qué? Hola, agentes.

Hice unas trampas para que no entrasen los malos,

y cuando la alarma está activada,

en cuartel se pone en plan de que quiere destruirnos.

Y por eso Oscar viene también.

Espere, yo no he dicho que fuera a ayudar.

¡O'Duffey, abre la puerta!

Pero la alarma está en activo.

¡O'Duffey, abre la puerta!

Pero las trampas...

¡O'Duffey, abre la puerta!

¡Pero es mi cumpleaños!

¡Felicidades! ¡Y ahora abre la puerta!

¡Señorita O, espere!

Nuevo plan, vamos por otro sitio.

Con permiso.

A ver, que paso. Si entra se queda chamuscada.

La siguiente trampa debería estar más o menos por aquí.

Creo que la he encontrado.

Vale, la buena noticia

es que todas las trampas siguen una pauta.

¿Te refieres a algo que se repite?

Exacto. O sea que sabiendo la pauta

podemos averiguar cuáles son seguros.

¿Cuál es la mala noticia?

Que se me ha olvidado la pauta.

(TODOS) (HABLAN A LA VEZ)

¡Esperad, esperad, esperad!

Tengo otra buena noticia.

Acabo de encontrar chuches en mi bolsillo.

Una buena noticia.

Averiguaré la pauta.

Primero cuadrado oscuro.

No es seguro. No es seguro.

Me da que no.

A ver el cuadrado blanco.

¡No ha pasado nada!

La pauta será que todos los blancos son seguros.

Vamos.

¿Lo veis?

¿Qué ha pasado? ¡Está congelada!

Ya lo sé. ¿Y para qué preguntas?

¡Porque estoy que flipo!

Los dos os vais sin mí, yo me quedo escuchando temazos.

Esta canción la conozco.

¡Otto! Qué buena es.

Hay que seguir adelante.

Es lo que hubiera querido la Señorita O.

Señorita O, parpadee si está de acuerdo.

¿Pero cómo se supone que vamos a superar esto?

Ese cuadrado negro y ese blanco son malos.

Pero ese blanco es bueno.

Vamos a probar el siguiente cuadrado negro.

Yo me ocupo.

(TODOS) ¡Seguro!

A lo mejor, los cuadrados seguros cambian de blanco a negro.

¡A zapatillear!

(TODOS) ¡Seguro!

O sea que la pauta de cuadrados seguros

tiene que cambiar de blanco a negro.

En la primera fila lo blanco era seguro,

en la segunda, lo negro era seguro,

y en la tercera, lo blanco volvía a ser seguro.

Así que en la cuarta será el negro.

¡Vamos! ¡Espera!

Para que algo sea una pauta,

la secuencia tiene que repetirse al menos dos veces.

Buena suerte, chuche querida.

(TODOS) ¡Seguro!

¡Pues esa es la pauta!

Blanco, negro, blanco, negro.

Señorita O, vamos a apagar la alarma y volveremos a por usted.

¡Ya la habéis oído, en marcha!

Oye, Oscar, ¿cuántas trampas hiciste?

La verdad es que no es la cantidad,

sino la calidad lo que cuenta.

Cuando yo diseñé las trampas...

Todo eso te permite...

¿Otra vez?

Si es como la última pauta,

debería ser seguro pisar algunos cuadrados.

Empecemos a probar.

(TODOS) ¡Seguro!

¿A quién le quedan zapatillas?

Yo me ocupo.

(AMBOS) ¿Una piedra?

A que es impresionante, ¿eh?

(AMBOS) ¡No!

Pues para mí sí.

Vale, ahora probemos el cuadrado verde de la segunda fila.

Cuadrado verde

de la segunda fila.

(TODOS) ¡Seguro!

Fijo que es como la última pauta,

pero en vez de blanco o negro, es rosa y verde.

Yo primero.

Rosa.

Luego verde.

Luego rosa.

¿Qué ha pasado? ¡Se ha convertido en piedra!

¡Ya lo sé! ¿Y para qué lo preguntas?

¡Porque aún lo estoy flipando!

Otto, ¿cómo me llamo? Oscar.

¿Y de segundo nombre? Nunca me lo has dicho.

¡Y nunca te lo diré! La cuestión es que hay que centrarse.

Puedo arreglar lo de Olivia en el laboratorio,

pero no podremos ir si no paramos la alarma.

¡Dame otra cosa para lanzar!

Vale.

Jolín, no es una buena idea.

Aquí están todos los cuadrados seguros.

Vamos a buscar una pauta.

Olivia creía que la pauta era rosa, verde, rosa, verde.

Pero mira, en realidad es rosa, verde, verde,

y luego se repite.

Rosa, verde, verde.

Y como hemos visto que la secuencia se repite dos veces,

sabemos que es una pauta.

Vamos.

Rosa, verde, verde.

Ahora nos vemos, compañera.

Espero.

Rosa, verde, verde.

A ver si adivino, hay otra trampa.

Sí, y tiene tela.

¿Qué pasa si te da un láser?

¿Recuerdas que la Señorita O se ha convertido en hielo

y que Olivia se ha convertido en piedra?

Sí. Es como las dos cosas a la vez.

Y encima mucho peor.

Pero tranquilo, si descubro la pauta,

lo superaremos.

El botón de apagado

está justo debajo del taburete de la Señorita O.

Parece que los láseres disparan primero bajo,

y luego alto.

Sí, y después se mueven en diagonal, hacia arriba a la derecha

y luego hacia la izquierda.

¡Eso es una pauta!

Abajo, arriba, derecha, izquierda. ¡Exacto!

Si no recuerdo mal, debería haber otra trampa por aquí,

en algún lado.

La he encontrado.

¿Y ahora qué tengo que hacer?

Vas a tener que atravesarlos tú solo.

¿Qué? ¡Yo solo no puedo!

¡Deberías ser tú u Olivia o la Señorita O!

Otto, tú puedes.

Vale. La pauta es:

abajo, arriba, derecha, izquierda.

Así que para atravesarlos,

tengo que ir en la dirección contraria.

Arriba, abajo, izquierda, derecha.

¡Espera! ¡Puedo pasar bailando!

Qué gracia, me ha parecido que decías

que ibas a pasar bailando.

¡Soundcheck!

Jolín...

(Música electrónica)

(CANTAN EN INGLÉS)

¡Venga, Otto, sigue con esos pasos!

# Voy a ponerme ridónculo. #

¡Muy bien, Otto!

Sabes que ya no hace falta que bailes, ¿no?

¡Ya lo sé!

Y entonces le dije: "¡Baila, Otto!

¡Baila como si nadie te viese!"

Bueno, por lo menos lo pensé en mi cabeza.

Gran trabajo, compañero. Gracias.

¿Un zumito? No.

Claro.

¿Y usted, Señorita O? Si está frío,

no lo quiero.

Tiene sentido.

Bueno, igual después.

¡Deprisa!

"RECETA PARA EL DESASTRE"

¡Quiero que me digáis exactamente cómo eso

ha pasado! Pues...

Yo seguí el protocolo, como siempre. No, no, no...

(HABLAN A LA VEZ)

Vamos a ir uno por uno.

Empezando con la agente...

Olivia.

Empieza por el principio.

Sí, señora.

Nací en una tormentosa noche de diciembre,

hace muchas muchas lunas...

¡El principio del caso!

Claro.

Como ya sabe, fuimos a investigar un robo insólito

en el puesto de fruta de la Señorita Mac.

Yo hacía todo el trabajo, y Otto no paraba de soltar chistes.

Oiga, Señorita Mac, ¿qué le dice una naranja a la otra?

Ah, pues no...

¡Nada, porque las naranjas no hablan!

Ah...

¡Ese sí que es bueno!

En fin.

Ha dicho que el ladrón ha robado fruta,

pero no toda la fruta.

Sí, así es. Bueno, gracias por volver al caso, Olivia.

Se te da muy bien tu trabajo.

Gracias.

Pues tengo mucha fruta preciosa, pero lo insólito

es que él, o ella o eso,

solo se ha llevado las manzanas rojas.

¡Espera un momento!

¿Cuántas manzanas?

Eso da igual.

¡Quiero saber todos los detalles!

¡Toditos!

A ver, ¿cuántas manzanas?

La Señorita Mac ha empezado con diez.

Ahora solo tengo una, dos, tres.

O sea que faltan cosas.

Parece un problema de resta.

Compañero, déjame tu tablet.

Lo siento, estoy ocupado bailando.

Vale, ha empezado con diez.

Y luego algunas han desaparecido.

O sea que ahora le quedan tres.

¿Cuántas han desaparecido?

Odio que la respuesta esté en medio. ¡Espere!

Si ha empezado con diez y ahora le quedan tres,

entonces significa que podemos restarle tres a diez

para saber cuántas han desaparecido.

Diez menos uno, dos, tres...

¡Es siete! ¡Siete manzanas rojas robadas!

¡Asombroso!

Agente Olivia, sin duda eres la mejor agente

que he conocido. Oh, por favor.

¡No, en serio!

¿Me das un autógrafo?

Eh, eh, eh...

¡Eso no es lo que ha pasado ni de lejos!

¿Entonces han robado más de siete manzanas?

No, había siete, pero lo ha contado fatal.

Primero, mi chiste lo ha petado.

No puedo respirar.

Es que soy un crack. ¡Un crack!

¿En serio?

Así lo recuerdo yo.

Pero solo he hablado de naranjas

porque también han robado algunas.

Ah, sí, se me había olvidado.

¿Cuántas naranjas faltaban?

La Señorita Mac ha empezado con nueve.

Pero ahora solo tengo cuatro.

Compañera, ¿me dejas tu tablet?

No puedo, estoy ocupada estando seria.

Ha empezado con nueve y ahora tiene cuatro.

Vamos a cambiar los dos últimos números

para restarle cuatro a nueve, a ver cuántas faltan.

Nueve menos cuatro es uno, dos, tres, cuatro, cinco.

Me faltan cinco naranjas.

Agente Otto, eres el mejor agente que he conocido.

Oh, por favor.

No, en serio. ¿Me das tu autógrafo?

¿De verdad que alguno ha firmado autógrafos?

(HABLAN A LA VEZ)

(Teléfono)

Aquí O.

¡Señorita O, ningún artilugio funciona!

¡Y están saliendo más relampaguillos de eso!

¡Haz lo que puedas para contenerlo!

A ver, ¿por dónde íbamos?

¿Realmente tendríamos que estar aquí hablando de manzanas y naranjas?

¡Sí, es exactamente lo que tendríamos que hacer!

¿Y luego qué?

Nos han llamado por actividad insólita

en el campo de fútbol.

Entrenador Roberts.

Normalmente hablaría de fútbol con usted porque soy muy fan,

pero soy una profesional, con un trabajo que hacer,

así que ¿cuál es el problema?

Perdona, pero no, no ha sido así, Olivia.

¡Alucino con que esté hablando con el Entrenador Roberts otra vez!

¡Su equipo de fútbol va superbien este año!

¡He visto todos los partidos!

¡Hasta me he hecho el uniforme!

¡Aúpa, Osos!

A lo mejor me he emocionado un poquito.

Tranquila. Me he vuelto a ganar al Entrenador Roberts

contando otro chiste de primera.

Es lo más gracioso que he oído en toda mi vida.

Sí, eres un crack, compañero, eres un crack.

¿Piensa decirme alguno, algo que sí haya pasado en realidad?

El entrenador ha dicho

que le faltaban los conos de práctica.

¿Cuántos? Pues tenía diez

y luego tenía cero.

O sea que le han robado los diez. (AMBOS) Sí.

Olivia, continúa.

Pues el entrenador ha dicho...

Normalmente pongo los conos para que los jugadores entrenen.

Sin ellos, están perdidos. Mirad.

Entrenador, ¿tiene alguna foto de esos conos de práctica?

Pues claro, siempre le saco fotos a los conos de prácticas.

¡Ajá, son amarillos! ¿Y?

Pues que primero han robado manzanas rojas,

luego naranjas naranjas

y ahora conos amarillos.

Echa un vistazo al arcoíris.

Rojo, naranja, amarillo.

El villano está robando en el orden de los colores del arcoíris.

O sea que luego robará algo verde.

¿Qué es lo más verde de la ciudad?

(AMBOS) ¡El parque de la ciudad!

¡Esperad!

¿O sea que casualmente había un arcoíris en el cielo?

Eh... No.

Hemos tenido que mirar los colores del arcoíris en la biblioteca,

pero la historia queda mejor así.

¡Es verdad! Sí.

¡Continuad!

Hemos llegado al parque y hemos visto a Ana Arcoíris

robando todos los colores del parque.

(AMBOS) ¡Ana Arcoíris!

¡División ODD!

Así que he sacado el Regresanator.

Y yo he sacado el Devuelvinator.

Y hemos zapeado las cosas,

y ha aparecido un vórtice.

¡De la nada!

Y, básicamente, esa es la historia.

Sí, ya está.

¿Y tú también lo recuerdas así?

Para nada.

Primero, no he robado nada, he pagado toda la fruta.

Señorita Mac.

Señorita Mac.

Le dejo el dinero en el mostrador.

¡Oh, mis manzanas y naranjas no están!

¡Y tampoco las han pagado!

¡División ODD!

Venga, vamos, deprisa.

Y no quería molestar al Entrenador Roberts,

así que le he dejado una nota, diciendo que le cogía prestados

los conos amarillos.

Mis conos.

¡Los han robado!

¡Y no han dejado una nota!

A no ser que sí, y la haya robado una paloma.

Pero sería demasiado ridículo.

¡División ODD!

Vale, bien, pero aun así, te pillamos robando esos árboles.

Los árboles eran míos.

(AMBOS) ¿Que qué?

Los estaba plantando para hacer más bonito el parque.

Y usaba los conos para marcar dónde plantarlos.

Las manzanas y las naranjas eran para los otros voluntarios.

Estaba siendo una buena ciudadana,

hasta que habéis aparecido.

(AMBOS) ¡Ana Arcoíris, alto ahí!

Ah, hola, División ODD.

Y entonces se ha abierto el vórtice.

(Teléfono)

¿Alguna novedad, Oscar?

¡La novedad es que el mundo se va a acabar

si no cerramos el vórtice!

Un momento.

"¡Quisiera hablar con usted...!"

¿Cuántos árboles se han zapeado?

Eh... He empezado con diez, pero ya he plantado cinco.

O sea que diez menos algo es igual a cinco.

(AMBOS) Al restar se pueden cambiar los últimos dos números

para hacerlo más fácil. ¡Ya lo sé!

Estamos buscando lo que sea diez menos cinco.

Fácil.

Diez menos cinco es cinco.

O sea que, resumiendo,

Ana tenía cinco árboles, diez conos amarillos,

siete manzanas y cinco naranjas.

Y como dice aquí, en el Manual de la División ODD,

al zapear esos objetos concretos sale un vórtice.

(TODOS) ¡Ah!

Sí, es lo que sospechaba.

Y ahora que ya sé a qué nos enfrentamos...

¡Oscar, usa el Desárbolconomanzananaranjanator!

¡Ha funcionado!

Ana Arcoíris,

en nombre de la División ODD me disculpo.

Lo siento mucho. Culpa nuestra.

Olivia, Otto,

¿qué lección habéis aprendido aquí hoy?

Supongo que a veces me paso un poco de seria.

Y supongo que a veces me tomo las cosas poco en serio.

Y seguramente debería hacerle más caso a mi compañero.

Sí, y yo igual.

¿Qué? ¡No!

¡La lección es que no zapeéis esos objetos concretos en ese orden!

(AMBOS) ¡Claro, eso también, sí!

Ana Arcoíris, ¿hay alguna manera en que podamos compensarle?

Pues la buena noticia

es que todos los árboles están plantados.