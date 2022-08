División O - Aún no se ha acabado 1ª Parte

Soy la Agente Olivia.

Este es mi compañero, el Agente Otto.

Este es mi lápiz de la suerte.

Pero volvamos a Otto y a mí.

Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

(Sintonía "División ODD")

¡Venga, venga!

¿Que para quién trabajamos?

¡Para la División ODD!

"AUN NO SE HA ACABADO. PRIMERA PARTE"

Gracias por venir, División ODD.

¿Cuál es el problema, señora?

Estamos haciendo una serie, "La brigada bizarra",

sobre adultos que resuelven problemas bizarros.

Igual funcionaría mejor con niños. Sí.

Puede ser. El caso es que no podemos grabar

porque una de las protas, Sheila, ha perdido la cabeza.

Tranquila, tenemos un Coloca-cabeza-nator.

Compañero, ¿quieres hacer los honores?

Fíjese.

Tranquila, es un profesional.

¡Que cruzo!

¡Que zapeo!

¡Oh, gracias, División ODD!

¡Bravo!

¡Tengan todos un buen día! Gracias, División ODD.

¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!

Uf... Qué bien que Sheila pueda verme ahora.

¡Venga, chicos!

¡Vamos, espabilando! ¡Sonido!

¡Grrr! ¡Rápido, Oscar, el calcetín! ¡Grrr!

¿Quería vernos, Señorita O? Ahí estáis los dos.

Ha pasado algo insólito.

¿Recordáis al Señor O?,

¿de la División ODD de la ciudad de al lado?

Ah, sí.

¿No son ustedes plan archienemigos?

Eso es agua pasada.

Ahora somos amigos.

Tras 2000 años de dedicación y servicio,

Orville se retira,

y alguien tiene que ocupar su lugar.

Hola, agentes. Señorita-O-nator.

¡Hala!

Espere. ¿Quiere que yo...? Dirijas tu propia División ODD.

Espero que digas que sí, porque no tengo un Des-O-nator.

¡Sí! ¡Hala, qué pasote!

Si alguien se lo merece

eres tú. Gracias.

¡Ay, es increíble!

¿La falda es obligatoria o se puede pantalones?

Oscar te lo explicará

y te dará el resto de la formación.

¿Puedo dar saltitos de alegría mientras vamos?

¡Por supuesto! Je, je.

¡Eh, eh, eh, eh, eh!

¡Eh, eh, eh! ¡Hala!

Olivia va a ser una Señorita O.

¡Qué emoción!

Perdona, ¿quién eres tú? Es tu nuevo compañero,

el Agente Ohlm.

¿Ohlm? Se pronuncia "Om".

Ohlm. No, Om.

Ohlm.

No estás pronunciando la "k". ¿Qué "k"?

¿De qué va esto?

Como Olivia asciende, tendrás un nuevo compañero.

Y justo a tiempo.

Hay una gatiaraña suelta.

Sentaos. Buenas noticias.

Las gatiarañas viajan en pautas.

¿Qué es una pauta?

Una pauta es algo que se repite.

Puede ser una serie de números, formas, colores...

Necesito que averigüéis la pauta

y predigáis dónde atacará para atraparla.

Esa tal "Pully Grúsico" puede saber algo.

Dirás "Polly Gráfico".

Ah, ¿se pronuncia así?

Sí.

Señorita O, ¿podemos hablar un momento del compañero nuevo?

No creo que vaya... ¡Por supuesto...

que no!

¡Y ahora, largo!

O'Malley, mándanos con Polly Gráfico.

Te mando a ti, a él no.

¿Qué? ¿Por qué?

O'Malley, no tengo tiempo para que nos tubibloquees,

tenemos que... No, es culpa mía.

La pringué en el examen de tubos,

volví a presentarme, y la volví a pringar.

¿En serio? ¿Y cómo vamos a resolver los casos?

Pues andando.

Vale, Olivia, la parte más importante de ser Señorita O

es tener tu bebida típica.

¡Cof!

¡Puaj!

¿Qué es esto?

Es tierra con agua, quería darte todas las opciones.

Oye, ¿crees que a Otto le irá bien con su nuevo compañero?

Oh, claro, Otto se lleva bien con todos.

Seguro que ya son como siameses.

(Música de suspense)

Je, je. Preparando para estruginar.

Tienes que moverte.

¡Nos van a estruginar! Arriba.

Arriba. Abajo.

Estruginando.

¡Ay, qué estrecho!

¡Pues ya ves!

¡Mira, ahí está el bucle!

¡Ah!

¡Ah!

¡Seguimos pegados!

Ya lo sé, tú dame un segundo.

¡Seguimos pegados! ¡Que ya!

¡Oh, no! ¡La gatiaraña te ha cogido, Polly!

Un poquito, sí. Nosotros nos ocupamos.

¿Tienes algún gráfico para ayudarnos a pillar a esa cosa?

Pues, de hecho, sí.

Bajo las telarañas dice que la gatiaraña

también ha atacado en el 10

de la calle Principal.

Ahora estamos en el 20 de la calle Principal.

Así que...

si atacó en el número 10 y luego en el número 20,

podría ser una pauta de 10 en 10.

10, 20, 30, 40...

Pero también podría ser una pauta de doblado,

porque al doblar un número, le sumas ese número a sí mismo,

y 10 más 10 es igual a 20.

Dices mogollón de palabras.

En resumen, necesitamos más información

para predecir dónde atacará la gatiaraña.

Separémonos, ve a llamar a las puertas.

¡Guay!

¿Qué digo si alguien contesta?

¿Preguntar si han visto a la gatiaraña?

Ah, claro.

Buena suerte.

¡Qué raro! Es como si tú ahora fueses Olivia.

Oye, ¿me rascas la nariz antes de irte?

Claro.

Gracias.

Gracias por su tiempo, señora.

Entrega para el Agente Otto.

Pero si no he pedido nada.

¡Hola, Otto!

¡Je, je, je!

ObsoleTodd, ¿te has enviado por correo?

Era la única forma de ponerme en contacto.

Intenté enviarme por e-mail, pero a mi ordenador

le faltaba capacidad de RAM.

¿Qué quieres?

Ayudarte a recuperar a Olivia.

Porque si se hace Señorita O, nunca volverás a verla.

¿Qué? No, no es verdad.

Oye, yo antes era de la División ODD,

¿te acuerdas?

Estará en un cuartel nuevo,

haciendo amigos nuevos

y olvidándose de los viejos.

Para que Olivia se quedase,

tendría que haber un problema tan gordo e insólito

que la Señorita O no tuviese más remedio

que retener a Olivia para que ayudase a resolverlo.

¡Ja!

¿Quieres que te ayude a causar insolitez?

¡Exacto! ¿Lo ves? Ya estamos colaborando de cine.

¡Podemos comprarnos chaquetas conjuntadas,

con una serpiente comiéndose a un dragón

y el dragón explotando...! Jamás me uniré a ti.

¡Grrr!, niño.

Vale.

Pero cuando veas que tengo razón,

ya sabes dónde encontrarme.

Y ahora, si me disculpas,

tengo que buscar un buzón.

Hay uno por ahí mucho más cerca.

En fin, aún así, ¡grrr!

¡Eso!

(Música de suspense)

Oscar, tengo que ver a la Señorita O.

Espera.

Está entrenando a Olivia.

¡Ahí estáis los dos!

Ha pasado algo superinsólito. Solo "insólito".

Ha pasado algo insólito.

Mirad esto.

¡No, ese botón no!

¡Ah!

(AMBAS) ¡Ah!

¡Ah! Eh...

Mejor le dejo el mensaje, si quieres.

No, da igual.

Estaba pensando en las aventuras geniales con Olivia.

(Música triste)

¿Qué estás haciendo?

No sé cómo borrar las fotos de Olivia de este cacharro.

Ni cómo quitar esta música supertriste.

Gracias.

Deberíamos hacer más llamadas

a ver si la gatiaraña ha atacado en otros sitios.

Así es. Ha enredado gente

en el 5 de la calle Principal.

Y en el 15 también.

¿Qué? ¿Por qué no me lo has dicho?

Oh, ¿teníamos que compartir información?

Sí.

Yo creía que competíamos.

Así que la gatiaraña ha atacado en el número 5.

10, 15, 20.

¡Veo la pauta, va de 5 en 5!

O sea que la próxima casa donde atacará será 20 más 5.

En el 21, 22, 23, 24...

¡25 de la calle Principal!

Es la casa del entrenador Robert.

Hay que avisarle.

Cuando arregle estos hilillos.

¡No, no toques eso!

Ah...

Casi mejor vas solo.

Ah, sí, este me lo quedo. -¡Miau!

¡Ah! ¡Terrorífica

y agradable a la vez!

¡Miau!

(Música de acción)

¡Cuidado!

Oh... Ya.

¿Está bien, entrenador?

Eso creo.

¡Ah, espera!

Ah, sí.

¡Un momento!

¿Antes hablaba así? Sí.

Entonces dabuti.

Llamaré a la División ODD

para ayudar a limpiar esto.

Gracias, Otto, me gustaría agradecértelo,

pero solo tengo unas entradas para el partido de esta noche.

Se aceptan. Pero si no te gusta el deporte.

No me gusta, no.

Gracias, entrenador.

Bueno.

Eh... Un poquito flojo.

No, este no.

¡Estos asientos son alucinantes!

Oye, ¿seguro que tienes tiempo?

A ver, estás en formación, no pasa nada si no puedes venir.

Claro que puedo.

Espera que termine con Oscar y nos vemos allí.

Estupendo.

Bueno,

¿por dónde íbamos?

Los 25 Oscarbots iban a formar un robot gigante

para luchar contra ti.

(TODOS) 9, 16, 15.

Bien, pasamos a la parte fácil. Bien.

¡Hiya!

Hola, Larry. Hola, Phyllis. (AMBOS) Hola, Otto.

¿Te acuerdas de nuestra hija

Larry-Lita?

Je, je. Qué rápido crecen, ¿eh?

Je, je, je.

Eh, ¿habéis visto a Olivia?,

habíamos quedado aquí. (AMBOS) No.

(ALTAVOCES) (HOMBRE) "Damas y caballeros,

bienvenidos al Estadio Esmúmero,

donde los Osos Ostentosos

se enfrentan a los Carneros Cabezotas".

"Aquí la Agente Olivia, digo, la Señorita O,

deje su mensaje".

Hola, Olivia, soy yo otra vez, es que no sé dónde estás.

(TODOS) ¡Osos! ¡Osos!

"El buzón de voz está lleno".

(TODOS) ¡Sí! ¡Así es! ¡Bien!

"Los Osos pasan la pelota, que viene el tiro,

¡canasta!"

"¡Los Osos ganan el partido!" (TODOS) ¡Sí! ¡Bien!

¡Oh, te quiero!

¡Ya lo sé! -Je, je, je.

(AMBOS) ¡Osos! Je, je, je.

Otto, ¿estás bien? Sí.

Tengo que hablar con alguien.

(Música de suspense)

¡Hola, Otto!

Adelante.

Mira, si te limpias los pies en el felpudo, gracias.

Continuará.

"AÚN NO SE HA ACABADO. SEGUNDA PARTE"

¡Bienvenido, Otto!

Je, je, je.

Pensaba que tu guarida del mal sería más... del mal.

A ver, antes era oscura y misteriosa,

pero costaba mogollón leer,

así que la reformé.

Además les alquilo la mitad a estos informáticos,

lo que mola, porque así puedo irme a comer con alguien.

Pero da igual, dejemos obsoleto lo normal.

No tendría que haber venido.

Oh, Otto, Otto,

esta es la única forma de recuperar a Olivia.

Si soltamos algo insólito de verdad del cuartel,

la Señorita O verá que no puede perder

a su mejor agente, y recuperarás a tu compañera.

Es lo que querías,

¿verdad?

Sí.

Je, je. Ven a botar conmigo.

¿Botar contigo? ¿Qué?

¿Qué es lo más insólito que se te ocurre?

¡Boing, boing, boing!

No lo sé.

¡Piensa!

¡Boing, boing, boing!

¡No sé! Es que...

¿Puedes parar con ese ruido?

¡Pararé cuando se te ocurra algo!

¡Boing, boing, boing! ¡No sé,

hay cosas insólitas tras las puertas del cuartel!

¡Ya está!

Cuélate en el cuartel

y suelta alguna de esas cosas.

¿Pero de qué puerta?

¡Dime algo, venga, necesito ideas!

¡Ideas, venga, venga! Robot princesas.

¡Eso es!

Pero no funcionará,

la única manera de abrir la puerta de las robot princesas

es con la tablet del Agente Owen, y siempre la tiene guardada.

Pero Otto, se te olvida...

¡que trabajas con un genio malvado!

¡Je, je, je! -Oye, Todd,

vamos a pedir sushi, por si quieres.

Oh, de rechupete, gracias.

(Música de suspense)

Hola, Otto, qué gafas más chulas.

¿Otto?

"Oye, ¿estás bien?"

Estás bien, Otto.

Je, je. Estoy bien.

Vale, pues nos vemos luego.

No sé si puedo hacerlo.

A lo mejor Ohlm no es tan malo.

"Se pronuncia 'Om'".

Dame un segundo.

¿Con quién hablas?

Con nadie, hablo conmigo,

tengo una fiesta en solitario yo solo.

Buenas noticias, les he cortado las patas a las mesas.

¿Qué tiene eso de bueno?

"Pues que así molan más".

Tú, tranquilo.

Vale, a tope con esto.

"ObsoleTodd, Owen sigue ahí".

Oh, Otto,

conozco a Owen desde hace años,

descansa a la misma hora todos los días.

Debería ser en...

tres, dos, uno.

"¡Me tomo un descansito!"

"¿Qué te he dicho?"

"Ahora ve ahí".

La guarda en eso de la pared.

Sí, sí.

¡Ahí estamos!

¿Ves? Te dije que no podía conseguir su tablet, está cerrada.

Es un cierre de pauta,

y puedo decirte justo como... -Todd,

es el cumpleaños de Matt,

estamos firmando esta tarjeta...

Oye, Karl, perdona,

estoy en mitad de una misión supersecreta.

Lo entiendes, ¿verdad?

Sí, eso, luego...

Perdón.

Estudia la pauta.

"Descubre qué va luego y podrás abrir la caja".

Azul, rojo, verde, amarillo.

Luego azul, rojo, verde, amarillo.

Eso será una pauta.

Después del amarillo va el azul.

¡No se ha abierto, te has equivocado!

"Yo nunca me equivoco".

Vuelve a mirarlo.

Azul, rojo, verde, amarillo.

Azul, rojo, verde, amarillo.

Y luego rojo dos veces.

Oh... Luego se repite.

Vale, después del amarillo va el rojo.

Y rojo.

¡La tengo! ¡Bien!

¡Voy para allá!

Je, je, je.

¡Hala! Gracias, tíos. Qué sorpresa.

Pero... Todd no ha firmado.

¡Llegada!

¡Oh! Eres... Eres...

¡ObsoleTodd!

Y tú, unas natillas.

¡Je, je, je!

Oh, Otto,

siempre te he considerado un buen tío. Buen trabajo.

Y ahora, ¡suelta las robot princesas!

No puedo, la pantalla está bloqueada.

¿Qué? ¡Grrr!

¡Owen!

Seguro que es un bloqueo de pauta,

pero solo hay casillas y no colores.

Es una pauta creciente.

Mira, empiezas con dos

y luego sumas dos para tener cuatro casillas,

sumas otras dos para tener uno, dos, tres, cuatro, cinco,

seis casillas.

Y seis más dos

es uno, dos, tres, cuatro,

cinco, seis, siete, ocho.

¡Je, je, je! ¡Sí!

¡Sentid lo insólito! Con esto no basta.

La Señorita O solo retendrá a Olivia si la cosa se descontrola.

Habría que abrir otra puerta.

(Música de suspense)

Je, je, je.

¡Me encanta! ¡Sigue sin bastar!

Necesitamos más. ¡Más!

Je, je, je.

Creo que ya está bien, amigo. ¡No!

¡Otto, para!

¿Cómo que pare? Eres ObsoleTodd, todo esto te encanta.

Sí, hasta cierto punto.

Me gustan otras cosas como la jardinería.

Esto es pasarse. ¡Vas a destruir el mundo!

¡No puedo perder a Olivia!

¡No puedo más!

¡Tú con lo insólito y yo con lo mío!

Bien hecho, Agente Otto.

Bien hecho, compañero.

(TODOS) ¡Sí! ¡Bien!

Gracias, agentes.

¡Alto ahí!

¡Señorita O, he escuchado las llamadas de Otto,

está trabajando con ObsoleTodd!

¿Me has escuchado las llamadas?

Pues claro.

Somos compañeros.

No trabajaba con ObsoleTodd.

La noche que fui al partido de baloncesto,

Olivia vino, pero llegó tarde.

Hola, Olivia.

Perdón por el retraso. Tranquila.

Y al contarle lo que había pasado...

Sugerí que hablásemos con la Señorita O.

Vamos.

¡Espera que me ate las zapatillas!

"¡Y los Osos ganan el partido!" (TODOS) ¡Osos! ¡Bien!

Je, je, je.

Eh, Otto, ¿estás bien?

Sí, tengo que hablar con alguien.

Oscar inventó artilugios para que pareciésemos criaturas.

Deseadme suerte.

No queríamos retener a Olivia,

queríamos liberarnos de ObsoleTodd.

Pero el verdadero héroe

es Oscar.

Se ha llevado a todas las criaturas

para que yo pudiera abrir todas las puertas

de todos los pisos.

Bueno, todas las puertas no, solo las de estos pasillos.

¿Qué?

Otto, ¿has abierto todas las puertas?

(Explosiones)

¡Voy a hacer un descansito!

(Música de acción)

Qué tranquila está hoy la División.

Lo siento, Señorita O.

¿Cómo que lo sientes?

Ya empezaba a quedarme oxidada.

(TODOS) ¡Por la División ODD! ¡Ah!

¡La tengo!

Gracias, compañero.

O'Malley, espadéame.

Luchad contra estos platos alguna vez.

Y veremos quién es la heroína.

Olivia, ¿qué haces? Te perderás tu primer día.

Eh... Sobre eso...

Ven conmigo.

(Música de suspense)

Sé que llevamos colaborando ya un tiempo y...

No voy a aceptar el puesto.

¿Qué?

¿Por qué?

Siempre has querido ser Señorita O.

Digo que no voy a aceptarlo

si tú no vienes conmigo.

Señor-O-nator.

¿Qué pasa aquí?

¿Qué te parece, Otto?

¿Aceptas el puesto?

¿Estás diciendo que Olivia y yo

vamos a dirigir nuestra propia división

como Señor y Señorita O?

¡Espere!

¿Eso es que tenemos que casarnos?

¿Qué? ¡No!

No lo estropees.

¿Y qué pasa con Ohlm?

Lo he puesto con Orquídea.

Que le ponga en forma.

Se pronuncia "Om".

Ya. Te voy a llamar Sherman.

Acepto el puesto.

Pero os voy a echar un montón de menos.

Para mí sois como mi familia, como la puerta a mi corazón.

Señorita O, usted es como la llave...

Otto, te veremos el sábado que viene en tu cumpleaños.

Ah, sí.

¡Basta ya de cháchara!

¿Me vais a dar un abrazo o qué?

Uf... Je, je, je.

(Música suave)

Bueno,

¿a qué estáis esperando?

Largo.

¡Preparando para estruginar!

Oh, los otros.

Estruginando.

(Música animada)

¿Qué hacemos ahora, Señorita O?

Porque Olivia y Otto

eran nuestros mejores agentes.

Es verdad.

Pero tengo dos agentes nuevos que parecen dar la talla.

¡Llegada!

Ahí estáis los dos.