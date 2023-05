División O - Ahora no me ves

"Soy la agente Olivia".

"Este es mi compañero, el agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte,

pero volvamos a Otto y a mí".

"Trabajamos para una organización dirigida por niños

que investiga lo extraño, lo raro

y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Música animada)

¡Venga! ¡Venga!

"¿Que para quién trabajamos?".

"Para la División ODD".

"AHORA NO ME VES"

Gracias por venir, División ODD. Sin problema.

¿Sabe que está empapada?

Es que cada vez que intento beber agua pasa esto.

¿No vais a decir: "¡Hala!"?

No se ofenda, pero esto ya lo hemos visto.

Nosotros nos ocupamos.

Pruebe ahora.

¡Ah! Gracias, División ODD.

Que tenga un buen día.

Creía que como estaba comiendo ensalada iba a caer...

(RÍE) Menos mal.

¡Ah! Por el amor de...

¡División ODD!

Intenta una ser sana...

(Música de intriga)

¡Hala!

¿Dónde están todos?

Será festivo. No.

Los gorritos festivos siguen aquí.

¡Olivia, Otto, a mi despacho!

Ahí estáis los dos.

Ha pasado algo insólito.

Soy invisible. ¡Hala!

Y ha sido...

¿Qué estaba diciendo?

Ah, estaba diciendo quién ha sido. Eso.

Ha sido Obsoleto, con cinta invisible.

¡Oh! Pues usemos el Revisibilinator para volver a hacerla visible.

Ahí es donde se complica la cosa.

¡Oh! Hola, agentes.

Seguro que estabais buscando el Revisibilinator,

pero como no lo tenéis, voy a volver a todo el mundo invisible,

incluyendo a todos los agentes de la División ODD.

(RÍE)

Tenemos que avisar a los agentes.

Ya es un poco tarde. (OWEN) Sí, ya soy invisible.

Hola, soy el invisible Oscar.

(OBFUSCO) Obfusco también está aquí.

(ORQUÍDEA) ¿Y ahora qué? A ver, ¿quién más hay aquí?

Todos nuestros agentes.

Creo que estáis al lado de Olaf.

(OLAF) ¡Patata! (AMBOS) ¡Ah!

Sí, es Olaf. Estamos en apuros.

No necesariamente.

Por aquí, agentes.

Parece que Obsoleto quiere jugar.

Voy a esconder este artilugio en un lugar secreto de la ciudad.

Para encontrarlo tendréis que resolver todas mis pistas.

Qué rico el chocolatito.

Pues de poco nos sirve. Sí que sirve, Otto.

Va al puesto de chocolate caliente de Poli.

Bueno, ¿a qué estáis esperando? ¡Largo!

¡Ah! Perdón, perdón.

Qué raro.

Poli no está.

(POLI) Sí que estoy. (AMBOS) ¡Ah!

(POLI) Soy invisible.

¿Ha dejado Obsoleto alguna pista?

(POLI) Pues de hecho sí.

¡Hurra! Habéis encontrado la pista. ¡Oh!

¿A que es emocionante? (AMBOS) No.

No oigo lo que decís porque esto está grabado.

Tú danos la siguiente pista.

Espero que me hayáis pedido la siguiente pista porque aquí está.

El artilugio está en un edificio de la calle principal

y la dirección no termina en los números uno, tres ni ocho.

¿Y eso cómo ayuda?

(RÍE) A esquiar.

Hay 100 casas en la calle principal.

Sacaré una tabla de 100 para ayudarnos.

(POLI) ¿Eso qué es? (AMBOS) ¡Ah!

(POLI) Sí, estoy mirando por encima del hombro.

Una tabla de 100 es una forma fácil

de llevar la cuenta de qué número puede ser o no ser.

Obsoleto ha dicho que la dirección no acaba en uno, tres ni ocho.

(POLI) ¿Por qué han desaparecido tantos números?

En la tabla de 100 al quitar todos los números

que acaban en determinado número, toda la columna se tacha.

Pero aún quedan muchas direcciones.

Obsoleto se ha ido esquiando al final del mensaje.

Creo que es una pista de a dónde ir luego.

Esquiar rima con arrodillar y cuando limpias, te rodillas.

El depósito de agua siempre está supersucio.

Fijo que va allí para limpiarlo.

O a lo mejor Todd va a la reunión del equipo de esquí Osos.

Muy cogido por los pelos, pero vale.

Poli, conseguiremos el artilugio.

Te lo prometo.

(POLI) Estoy haciendo lo de choca esos cinco.

Nos vemos luego.

Qué raro, el equipo de esquí no está.

(Silbato)

(ENTRENADOR) Sí, sí que estamos. (AMBOS) ¡Ah!

¿Entrenador Roberts?

(ENTRENADOR) Obsoleto ha cubierto a todo el equipo de tinta invisible.

No podemos competir así, al menos no en esta liga.

¿Ha dejado alguna pista? (ENTRENADOR) Pues de hecho sí.

Estoy señalando al suelo, pero como soy invisible...

Ah.

Garabatos, he vuelto invisible a tu equipo preferido.

(RÍE)

Mira, te lo compenso con otra pista, pero escucha con atención.

La dirección para encontrar el artilugio es mayor que 25,

pero menor que 60, y Olga es un nombre bonito.

(RÍE) Pero date prisa, el tiempo se acaba.

No, en serio, date prisa.

Vale. Mayor que significa más grande.

Menor es más pequeño. Más grande que 25

es que podemos eliminar los números del 1 al 24.

Obsoleto ha dicho que tenía que ser mayor que 25,

o sea que tampoco puede ser 25, tiene que ser como poco 26.

(ENTRENADOR) Oye, ¿sabéis que le dais mucho a las mates?

Y ha dicho que la dirección de la calle principal

es menor que 60,

o sea, que podemos eliminar todo lo que sea más de 60.

Aún quedan muchas direcciones.

¿Ha dejado otra pista? (ENTRENADOR) Y tanto.

¿Está señalando algo otra vez?

(ENTRENADOR) Oh, se me da fatal lo de ser invisible.

Está en el suelo, a vuestra izquierda.

¿Un biberón... con leche dentro?

La leche es blanca como la Luna, la Luna controla las olas.

¿A quién le gusta ir a la playa? ¡Ah! Al bebé genio.

Has tirado por lo difícil, pero creo que tienes razón.

¿Para qué sirve esta cuerda? ¡Ah!

Tinta invisible. Ay, no. Creo que soy invisible.

A ver, que me mire en el espejo.

¡Oh, no! El espejo también es invisible.

Otto, todo irá bien.

(Teléfono)

Aúpa Olivia. Olivia, necesito noticias.

Otto acaba de volverse invisible. Eso no es lo que quería oír.

Señorita O, voy a encontrar el artilugio.

Se lo prometo. Envía a Otto al cuartel.

Otto, lleva al entrenador Roberts y al equipo al cuartel.

Hecho.

Yo voy a buscar la siguiente pista con el bebé genio.

Buena suerte, compañera.

Vale, equipo, seguidme. (ENTRENADOR) Vale. ¿Dónde estás?

Jo, ser invisible es un rollo.

(Música de intriga)

¡Ah!

Vale, o sea que el bebé genio tiene que estar... ¡aquí!

¿Eh?

Nada.

(ACENTO RUSO) "Hola". ¡Ah!

¿Rivka? (ACENTO RUSO) "Estoy aquí".

"El chico, Obsoleto, me ha vuelto invisible".

"Ha dejado una pista".

"La dirección tiene dos dígitos que al sumarlos da ocho".

(ACENTO RUSO) "Creo que dice que el primer número más el segundo

debe ser igual a ocho".

Vale, sé que 4 más 4 es igual a 8, o sea que igual 44.

(ACENTO RUSO) "Y yo sé que 2 más 6 da 8,

o sea que igual 26".

3 más 5 igual a 8, o sea que podría ser 35.

Los otros números no valen,

o sea que la dirección es el 26, el 35 o el 44 de la calle principal.

(Teléfono)

Señorita O, me voy acercando.

Y mucho.

¡Todd!

Rápido, garabatos, tienes menos de cinco minutos

antes de que destruya el artilugio y no vuelvas a ver a tus amigos.

¿Lo pillas?

Porque serían invisibles

y las cosas que son invisibles no se ven, entonces...

Lo pillo.

Ahora, dame la siguiente pista.

Ya tienes toda la información que necesitas.

Obsoleto cuelga.

¿Cómo puedo resolverlo?

26, 44, 35.

¡Uh! ¿Qué haría él?

(ACENTO RUSO) "Algo insólito".

¡Es verdad!

Ha dicho que escuche con atención. Que le gusta el nombre Olga.

El número de placa de Olga es el 35. Tengo que ir al 35.

(ACENTO RUSO) "Normalmente no quiero que ganes,

pero te he cogido cariño".

"A por él".

Ah... Gracias por su ayuda, Rivka.

(ACENTO RUSO) "Dale caña".

(Música de tensión)

Garabatos, lo has resuelto.

¿Qué haces en una caja blanca?

Es que me gustaba mucho más que la verde.

Qué cutre.

Entrega el artilugio, Todd.

(RÍE)

No te creerías que te lo iba a dar, ¿no?

Pero si has dicho que en cuanto te encontrase...

Soy un villano, miento.

Y ahora vas a verme destruir el artilugio... tú sola.

(RÍE) No.

¿Qué? No estoy sola.

Me he traído a toda la División ODD. (TODOS) Sí, estamos todos.

¡Oh! No tan rápido, Obsoleto.

Ríndete, estás rodeado. Muy bien hecho,

pero ¿qué quieres coger?

¿A mí o el artilugio?

Lo cogéis vosotros, ¿no?

(OBFUSCO) Obfusco no está cerca.

Ninguno está cerca.

¡Me cachis!

(GRUÑE)

¡Uf! Adiós por ahora, garabatos.

Y adiós a los agentes invisibles también.

No os veo las caras, así que perdón por no concretar.

(RÍE)

Bien hecho, agentes.

¿Qué os parece si volvemos al cuartel?

(TODOS) Sí, volvamos. ¡Oh!

Vale, esto es raro, pero mola.

(TODOS) ¡Bien! ¡Olivia! ¡Olivia! ¡Olivia!

(Música animada)

Buen trabajo, agentes.

Todos han vuelto a la normalidad,

excepto un agente que quería seguir siendo invisible un poco más.

(OLAF) ¡Patata! (AMBOS) ¡Ah!

"BIGOTE CONFIDENCIAL"

¿Cuál es el problema, señora?

Veréis, estoy intentando leer en paz,

pero cada vez que enciendo la lámpara...

(Alarma)

(GRITA) ¡Uh! Hace mucho ruido para leer.

(Alarma)

No se preocupe, señora, tengo una idea brillante.

¿Lo pillas o qué? Otto.

Vale.

Pruebe ahora.

¡Oh! Sin ruido.

Gracias, División ODD. Encantados de ayudar.

Disfrute el libro.

"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos".

"La edad de la sabiduría".

(GRITA) ¡División ODD!

¿Cuál es el problema, señorita O?

Ahí estáis los dos.

Ha pasado algo insólito.

¿A que adivino? En el zoo.

¿El zoo?

Me dejé unos guantes ahí y esperaba que si los enviaba...

Os vais a quedar los dos en el cuartel

para investigar un crimen.

# ¡Chan! ¡Chan! ¡Chan! #

¿En el cuartel? ¿Qué ha pasado?

El agente Obfusco estaba relajándose.

Y ahora, como cerdo en parque acuático,

disfrutaré este sándwich.

(Cristales rotos)

(OBFUSCO) ¿Qué les ha pasado a las luces?

¡Mi bigote! ¡No está!

¿Alguien le ha robado el bigote a Obfusco?

Sí, se lo está tomando muy mal.

"Obfusco".

Sin mi bigote ya no podré resolver casos insólitos.

Fijaos en lo claro que habla.

Sí, es un efecto secundario raro.

Raro era cómo hablabas antes. Quizás sea lo mejor.

No, qué va. Cree que no puede resolver casos,

o sea, que me falta un agente,

o sea, que tenéis que encontrarlo. Ah...

¿Por qué nosotros?

Sois los únicos que no estabais en el cuartel durante el robo.

Esperad, que va a peor. Si... no hemos dicho nada.

Mejor, porque va a peor.

Colaboraréis con el agente Obfusco para resolver el caso.

¿Cómo es que no tenéis frío debajo de la nariz?

¡Ay! ¿A qué estáis esperando?

¡Largo!

Todos estos agentes estaban en el cuartel,

así que podría haber sido cualquiera.

O este sándwich de salchichón.

Otto.

Oye, estaba en la sala de descanso.

No quiero que se nos pase nada por alto.

Lo que tenemos que hacer es reducir la lista de sospechosos

interrogándolos a todos.

Gran idea. Voy a preguntarles qué han desayunado.

Eso. No, no.

Hay que preguntar por las razones para robar el bigote.

Como, ¿quién ha discutido más con Obfusco?

¿Y eso para qué?

A lo mejor a alguien le confundía tanto cómo habla Obfusco

que discutieron y le robó el bigote de pura frustración.

Ah, vale, vale.

Obfusco, ¿puedes decirme con qué agentes has discutido más

esta semana? Sí.

En cuanto termine de lloriquear.

(LLORIQUEA)

Vale. Les cuento.

A ver.

He discutido más con la señorita O.

Centrémonos en los agentes. Claro.

Igual quieren un rotulador y una silla.

Y un poco de agua. Tardaremos un ratito.

En la columna vertical tenemos a todos los agentes,

sin contar a la señorita O,

que estaban aquí cuando le han robado el bigote a Obfusco.

Y en la fila horizontal tenemos las distintas preguntas,

pero empezaremos con el número de discusiones

que cada agente ha tenido con él. Esas líneas de ahí parecen bigotitos.

Son marcas de conteo.

Cada una representa una discusión.

Las usaremos para llevar la cuenta de todas

sin tener que empezar de cero cada vez.

Mira a la doctora O, por ejemplo.

Ha discutido una, dos, tres, cuatro veces contigo esta semana.

Lo mismo que Oren y Ori.

Y Olaf.

Están iguales, o sea, que ninguno es más o menos sospechoso

de haberte robado el bigote.

Pero si miras aquí,

la agente Orquídea tiene muchas más de cuatro marcas de conteo.

O sea, que seguramente sea la más frustrada con Obfusco

y le haya robado el bigote.

Voy a por Orquídea. Tenemos un tema pendiente.

Espera, ¿y qué hago yo aquí?

Mantén alejado a Obfusco del rotulador.

Vale. No, no, no, dame el rotulador.

¿Tienes otro de estos? No.

Oye, a ver, dame el rotulador. No, no, no.

Que me lo des. Por favor, lo necesito.

No, no necesitas el rotulador. ¡Dámelo!

(TARAREA) Orquídea, alto ahí.

No, gracias.

Sé que eres la que le ha robado el bigote a Obfusco.

¿Perdona?

Eres la que más ha discutido con él esta semana,

por lo que eres la sospechosa número uno.

No, porque ni siquiera sabes por qué discutíamos.

Insisto, usted primero.

No, tú primero.

Usted es la mejor agente.

No, tú eres el mejor agente.

Es usted la mejor discutiendo.

No, tú eres el mejor discutiendo.

Demostramos lo bien que nos caemos discutiendo.

Jamás le robaría el bigote.

Vale, perdón por acusarte.

Y para demostrarme lo mal que te sabe me harás todo este trabajo.

¡Guau! ¡Guau!

(TARAREA)

Pues si Orquídea no le ha robado el bigote a Obfusco,

la tachamos de la lista de sospechosos.

Pero aún quedan mogollón de sospechosos.

Vamos a tardar la vida.

¿Dice usted la vida?

Llevo dejándome crecer el bigote desde que tenía dos años

y ahora no está.

Otto, tendremos que traer aquí a los sospechosos.

Uno a uno.

Es hora de jugar a...

poli bueno, poli calvo.

¡Otto, no!

Es poli bueno, poli malo. Déjelo.

Puedo usar su pelo... para hacerme un nuevo bigote.

Sí, claro. Qué "ascazo".

¿Dónde estabas esta mañana?

¿Dónde estabas cuando han robado el bigote a Obfusco?

No me echéis la culpa, yo no he hecho nada.

¿Qué ha comido hoy? ¿Es médica de verdad?

Yo no he hecho nada. ¿Te has comido el sándwich?

¿Quién dices que eres?

Piensa, Ori, ¿cuántos casos resolviste la semana pasada?

No me acuerdo.

Igual esto te refresca la memoria.

¡Ah! Un perrito.

¿Te gusta, "colegui"? Sí.

Otto, no le compres perritos a la gente.

¿Lo ves? Por eso eres la poli mala.

Vamos a tardar toda la vida.

(RÍE)

Espera, ¿dónde está Obfusco?

Aquí. He intentado comprar un bigote en el mercado negro,

pero no quedaban.

Vale. Según mis apuntes,

Oren es el que menos casos ha resuelto, cinco.

Parece que tiene cuatro, pero los ha tachado.

Deberían ser cero casos, ¿no?

No los he tachado, así se cuenta cinco

usando marcas de conteo.

Sirve para sumar más rápido porque se cuenta de cinco en cinco,

como la doctora O.

5, 10. 15 más 1 es igual a 16.

Ya, pero ¿cómo me ayuda a recuperar mi bigote de la suerte?

A ver, Oren es el que menos casos resolvió la semana pasada, cinco.

A lo mejor pensó que resolvería más con tu bigote de la suerte.

Que quede claro, no da suerte.

Entonces, ¿por qué se me cae la taza?

Mala suerte.

Voy a hablar con Oren.

Si no resolví muchos casos la semana pasada

fue porque la señorita O me pidió que le ayudase con un caso

que lleva semanas intentando resolver.

Genial. Otro callejón sin salida.

Oye, qué curioso, pero desde aquí no ha parecido una disculpa.

Perdón por acusarte de robarle el bigote a Obfusco.

Genial.

Ahora díselo a la grabadora.

Perdón por acusarte de robarle el bigote a Obfusco.

Fantástico.

Y para que vea lo mal que te sabes, hazme la colada de Orquídea.

¿Por qué le haces la colada?

Pues todo empezó con... -Oren.

He dicho demasiado.

(RÍE)

(TARAREA)

Esto es horrible. Ya ves.

No sé qué vaso es el mío.

Y el caso, el caso es horrible.

Sí, también. Es que no tenemos nada aún.

¿Y la llave especial?

¿Qué llave especial?

Ya saben, la llave que apaga las luces del cuartel.

Quien la tenga...

(AMBOS) Te ha robado el bigote. -Sí, eso.

¿Tenía usted la llave especial?

Soy médica, no la señorita O.

Seguro que la tiene la señorita O.

La tiene la señorita O.

Querría decir patata, pero la señorita O.

(SUSURRA) Patata.

Ha sido la señorita O. ¿Seguro?

No puede haber sido la señorita O. Eso es imposible.

¿Recuerdan cuando me preguntaron por mis conversaciones confusas?

He discutido más con la señorita O.

Y al intentar descubrir a quién le costaba resolver casos.

Si no resolví muchos casos la semana pasada

fue porque la señorita O me pidió que le ayudase

con un caso que lleva semanas intentando resolver.

¿Y quién tiene la llave especial que apaga las luces?

(AMBOS) La señorita O.

(Aplausos)

Tenéis razón.

He sido yo desde el principio.

Pero ¿y por qué? ¿Puede dejar de aplaudir?

Quería que vieses que no te hace falta el bigote

para resolver casos. Eres bueno por ti mismo.

Tiene razón.

Se te han ocurrido las preguntas precisas

para los agentes.

Y te has dado cuenta de que la clave del caso era la llave especial.

¡Dulces palos de críquet! Tiene razón.

Como farola a medianoche.

Soy el mejor agente de la División ODD.

¡Oh, no! Vuelve a ser confuso.

Gracias por todo, agentes.

Y tú, si quieres el bigote, te lo devuelvo.

Agradecido me hallo, pero ya no será necesario.

Ahora... hagamos el cha, cha.

(Música animada)

¡"Yija"!

(Música animada)