División O - 6:00 a 6:05 1ª Parte

(OFF) "Soy la Agente Olivia".

"Este es mi compañero, el Agente Otto".

"Este es mi lápiz de la suerte".

"Pero volvamos a Otto y a mí".

"Trabajamos para una organización, dirigida por niños,

que investiga lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito".

"Nuestro trabajo es arreglar las cosas".

(Sintonía "División ODD")

¡Venga, venga!

"¿Que para quién trabajamos?"

"¡Para la División ODD!"

"06:00 a 06:05. PRIMERA PARTE"

Saludos.

Mi compañero y yo nos hemos enfrentado

a muchos casos insólitos.

Como cuando a Otto lo cortaron por la mitad.

O las cosas insólitas que le pasaron a mi equipo de baloncesto preferido.

(ALTAVOCES) (HOMBRE) "Pasa algo raro en la cancha hoy".

O cuando la Señorita O comenzó a convertirse en monstruo.

¿Pero qué os pasa hoy?

(GRITA)

O cuando Oscar construyó 25 Oscarbots.

¡Oscarbots, reuníos!

En mi laboratorio.

Uno, dos,

tres, cuatro...

Hemos luchado con criaturas insólitas.

Oh, no.

(Música de acción)

(GRITA)

Y con villanos.

¡Hala!

Otto,

te presento a La Metamorfa.

Pero el mayor reto al que nos hemos enfrentado

no ha sido una criatura

ni un villano,

sino un reloj.

Os lo enseño.

Son las 13:30.

Se sabe porque la manecilla de las horas, la corta,

apunta a la uno,

y la manecilla de los minutos, la larga, apunta al seis.

Aquí son las 18:05 de la noche.

La manecilla de las horas está en el seis,

y la de los minutos en el uno.

18:05 de la noche.

13:30.

18:05.

13:30.

Si no prestáis atención, es fácil confundirse.

¡Cuidado! Porque si os confundís,

podría pasar esto.

Pero para contaros toda la historia,

tengo que haceros retroceder cinco minutos.

A justo las 18:00,

cuando mi compañero y yo volvimos tras un largo día.

¡Llegada!

(AMBOS) O'Donnell. -Buenas tardes.

¿Cómo están mis dos agentes favoritos?

No va mal. No nos quejamos.

Oye, hoy ha sido un buen día.

Resolvimos un montón de casos y volvimos a tiempo para cenar.

¡Marchando un pez volador! ¡Ay!

¡Y me acaba de dar en la cara un pez volador!

¿Sabes cómo sería aún mejor?

Con una galleta de la Sala de las Galletas.

Te echo una carrera.

(Música de acción)

¡Nada de correr!

Ni de andar deprisa.

Bien. Para hacer que el Propulsinator flote,

solo hay que apretar el botón... ¿Verde?

Vale, el verde no.

¡Parad!

Cruce de dinosaurios.

Ay... No tenemos todo el día, Orquídea.

¿En serio?

¡Venga ya! ¿Ya está?

Ya, ya podéis cruzar.

Oh, no, perdona, Olivia.

Oye, ¿has visto a mi compañero?

Supuestamente vamos a hacer lo de la comida juntos.

No lo he visto. Y no es la hora de comer, sino de cenar.

Qué bromista.

La Señorita O ha dicho que nada de correr,

pero no ha dicho nada de dar saltitos.

¡Eh, venga ya!

Espera, canguro.

¡Bien!

Mira,

la manecilla de las horas en las seis

y la de los minutos en el uno.

Otto vence a Olivia a las 06:01 de la tarde.

No son las 06:01.

¿En serio?

Cuando cuentas los minutos,

cada número representa cinco minutos.

La manecilla de los minutos está en el uno.

O sea que son las 06:05.

(Golpe)

¡Vamos!

Pero... ¡la galleta!

(RUGE)

(RUGE)

(GRITA)

(GRITA)

(Música de acción)

¡Señorita O! ¿Qué ha pasado?

Alguien soltó los dinosaurios

de la Sala de Dinosaurios del piso de abajo.

¿Hay una Sala de Dinosaurios? ¡Mola!

¡No mola! ¡La División ODD está destrozada!

(GRITA)

Igual que esa planta.

(GRITA)

(TODOS) ¡Oscar!

Hola, agentes, tengo algo que puede ayudar.

Lo llamo la Máquina de Antes de Ahora.

¿La qué?

A ver, ya sabéis que ahora es ahora,

y mi Máquina de Antes de Ahora puede llevarte a antes de ahora.

Antes de todo esto.

(TODOS) (GRITAN)

¡Espere! ¡Seguidme!

¡Atrás!

(GRITA)

Oscar, ¿es que tienes una máquina del tiempo?

Eh... Sí, ese nombre es mucho mejor.

¡Perfecto! El Agente Otto y yo podemos retroceder en el tiempo,

averiguar quién ha soltado los dinosaurios y detenerlo.

Y podré ver el día en que nací.

Solo digo que si vamos a retroceder igualmente...

(TODOS) (GRITAN)

A ver, la Máquina de Antes de Ahora

tampoco puede llevarnos mucho antes de ahora.

¿Podemos retroceder una hora?

¿60 minutos enteros? Sí, claro.

Para hacer eso necesito tres sacos de plutonio

y un montón de plátanos.

¡Oscar!, ¿cuánto puedes hacernos retroceder?

Eh... Hasta aquí.

Las 06:00.

Los dinosaurios han llegado a las 06:05 exactamente.

O sea que tendréis cinco minutos

para averiguar quién ha soltado los dinosaurios y detenerlo.

No la decepcionaremos, Señorita O.

Poned las manos en esta parte de aquí.

¿Cómo sabemos que funciona?

"La División ODD está destrozada".

"Los dinosaurios han llegado a las 06:05 exactamente".

"Lo llamo la Máquina de Antes de Ahora".

"O sea que tendréis cinco minutos

para averiguar quién ha soltado los dinosaurios y detenerlo".

(AMBOS) ¿O'Donnell?

Buenas tardes.

¿Cómo están mis dos agentes favoritos?

(AMBOS) Eh... Bien.

Cuánto silencio.

¡Los dinosaurios se han ido!

No se han ido.

Es que aún no han llegado. Mira.

La manecilla de los minutos está en el 12,

y la de las horas en el 6. Son las 06:00.

¡Marchando un pez volador!

¡Ay! ¿Otro pez volador?

Es el mismo pez.

¿Eh?

¿Lo ves? Todo pasa exactamente igual que la primera vez.

Bien. Para hacer que el Propulsinator flote,

solo hay que apretar el botón... ¿Verde?

Vale, el verde no.

O sea que los dinosaurios van a aparecer

a las 06:05 exactamente otra vez.

A no ser que detengamos a quién los haya dejado escapar.

¡Corre!

¡Nada de correr!

¡Señora O, no lo entiende, somos del futuro!

No del futuro lejano,

o sea, no sabemos si hay coches voladores ya, pero...

No discutas, no tenemos tiempo.

Todo genial, Señorita O, nos conformamos con andar.

Vale, ¿quién querría soltar a los dinosaurios?

¿Qué tal la Agente Orquídea?

Estaba jugando con dinosaurios de juguete.

Igual quería ver a los de verdad.

Oh, se ha ido mientras hablábamos.

¡Eh!

¿Has visto a la Agente Orquídea?

Sí, creo que se ha ido por allí a soltar a los dinosaurios.

¿Y la has dejado?

Ay... Venga, vamos.

¡Eh, mirad por dónde va Olaf!

¡Soy Olaf! Perdón.

¡Oh, no! Perdona, Olivia.

Oye, ¿has visto a mi compañero?

No. Y no es hora de comer, sino de cenar.

"Hora de cenar", qué bromista.

¡Oye!, ¿cómo sabías que iba a decir eso?

(Música de suspense)

¡Ahí!

¡Agente Orquídea, no puedes soltar a los dinosaurios!

Pero tengo que hacerlo.

(AMBOS) ¡No!

¿Agente Orquídea?

Se pasan el día en mi mesa,

así que se me ha ocurrido

hacerles un pantano para que se relajen.

Tienes mucho tiempo libre.

Demasiado.

Demasiado.

Si Orquídea no ha soltado a los dinosaurios,

ha tenido que ser otra persona.

Vamos.

¿Pero quién ha podido ser?

Da igual, es demasiado tarde.

Son las 06:05.

Ya están aquí.

(Música de acción)

Hemos fracasado.

Continuará.