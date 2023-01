Mi nombre es agente Opal.

Estos son mis compañeros, Omar, Orla y Oswald.

Esto es un aspirador espacial.

Viajamos por todo el mundo investigando lo extraño,

lo raro y, sobre todo, lo insólito.

Nuestro trabajo es arreglar las cosas.

(TODOS) ¡Escudos arriba!

¿Para quién trabajamos?

Trabajamos para la División Odd.

16 bloques y medio.

"Estamos llegando a Toronto, Canadá."

-Ahí estáis los cuatro.

Hemos aterrizado junto a Casa Loma, como quería.

Este gran castillo de piedra me recuerda a mi casa.

Creo que me va a gustar Toronto.

A ver los detalles de la misión secreta.

Incluye una visita de la torre CN.

Según el folleto turístico de Toronto es algo increíble.

No, se trata de un malhechor llamado Evil Sculptor

que quiere dejar de serlo.

Ha roto el pacto de no chivatazo

para darme información sobre La Sombre.

Qué bien.

Blog del capitán, Toronto, Ontario, Canadá.

Estoy a punto de descubrir

la identidad de este cerebro malvado

que se hace llamar La Sombra.

Y, ya de paso, se nos ha acabado el chocolate.

Ahora no. No es el momento.

Localizadlo y traedlo

al refugio secreto de la División Odd.

Os mando un mapa.

Está a 16,5 bloques de vuestra ubicación.

Lo tengo.

¡Oh!

¿Un castillo en la ciudad?

¡Oh!

Como curiosidad, en Casa Loma, hay un túnel subterráneo secreto.

¿Dónde está? ¡Chicos!

Concentrémonos.

Hay que buscar a Evil Sculptor y ni siquiera conocemos su aspecto.

¿Cómo vamos a encontrarlo?

Creo que es ese hombre.

Convencido. Al cien por cien.

¡Oye, tú, Evil Sculptor! ¡Chss!

¿Por qué te escondes de nosotros? Están por todas partes.

Quieren evitar que rompa el código de no chivatazo.

Tranquilo.

Estás con una unidad móvil de elite,

vamos a llevarte a un lugar seguro.

Sígueme.

Y luego daremos una vuelta

y compraremos un souvenir

para tener un recuerdo de este viaje.

¡Vamos!

Form Changer al habla.

La unidad móvil está con Evil Sculptor.

Tenemos que pararles los pies.

Este es el mapa que nos han enviado.

La luz azul es donde nos encontramos ahora.

¿Qué es eso de ahí abajo?

Se llama "Leyenda".

¿Ves la cantidad de símbolos que hay en el mapa?

La leyenda indica lo que representan los símbolos.

Mira.

El símbolo de la O representa el refugio.

Ahí es donde tenemos que ir.

¿Qué son los demás símbolos? Eso es una plaza pública.

Las líneas grises son las calles.

¡Ah!

Entonces seguimos la calle siguiendo la ruta hacia el refugio.

Solo es esta avenida larga.

¡Pongámonos en marcha!

Bien, Evil Sculptor,

ahora que dejas de ser un malhechor,

¿qué nuevo oficio eliges?

¿Nuevo oficio? Ni me lo he planteado.

Si no cambias de oficio, los malhechores te encontrarán.

Pero yo siempre sido un malvado escultor,

no sé hacer otra cosa.

¿Y cuáles son tus intereses?

El mal. ¿Aficiones?

Esculpir. Vale.

Pero cuando no haces esculturas, alucinantes, por cierto,

¿qué es lo que haces? Pensar esculturas malvadas.

Creo que la calle está en obras.

Lo siento chicos, la calle está cortada,

tendréis que tomar el desvío.

Oh, vale.

Se lo han tragado, van hacia vosotros.

¿Qué?

¡Oh!

¡Sal de ahí, Evil Sculptor! ¡Sabemos que estás dentro!

¡Chicos, venid a la cabina!

Hola, División Odd.

Aquí me tenéis.

A Form Changer.

(RÍE) ¿Eres la que cambia de figura?

No, esa es mi hermana, pero somos diferentes.

Yo voy de naranja y no brillo.

¿Cómo sabemos que no eres una versión naranja de ti misma?

Para empezar, a mí me gusta la pizza con piña.

-¿Tiene una hermana? -A mi hermana no.

¿Sabéis qué? ¡A la porra!

Evil Sculptor, sal ya de ese vehículo.

Recuerda quién eres.

¡Eres un malhechor!

De eso ni hablar.

Nos vamos de aquí.

-¡No iréis a ninguna parte!

¡Papier-maché!

-Ahora os vais a enterar.

-¿Por qué has hecho eso?

Ahora no podemos verlos.

-Es lo mío, disparar confeti.

Ahora podemos escapar. Perfecto, salgamos por detrás.

Evil Sculptor, ¿dónde estás tú?

-Vuelve con tus amigos de siempre.

Podemos llegar al refugio a pie, venga.

¿Falta mucho para el refugio?

Llevamos horas corriendo.

Pararemos a echar un vistazo.

He imprimido el mapa que nos envió la señorita O.

Bien, este es el refugio y nosotros estamos justo aquí.

Solo tenemos que seguir por esta calle hacia abajo.

No me gusta.

Con el vehículo llegaríamos antes. Andando tardamos mucho más.

No estoy de acuerdo.

Esperad, ir andando tiene sus ventajas.

Mirad el mapa,

no hay por qué seguir el tráfico de las calles.

Se puede atajar por plazas abiertas.

¿Como esta?

Esa es la plaza de Philip Nathan, al otro lado de la calle.

Tomaremos un atajo.

Debemos tener cuidado.

Por ahí será más rápido,

pero habrá un montón de gente y algunos podrían ser malhechores.

Como ese de ahí.

No, esa es la mascota del campeonato de la NBA,

los Toronto Raptors.

¡Ánimo, Toronto Raptors! ¡Campeones!

Vámonos de aquí.

¿Y ya has pensado en cuál va a ser tu nuevo trabajo?

Es inútil, soy un malhechor

y la gente siempre tendrá esa imagen de mí.

Pero si la gente te ve haciendo un trabajo diferente,

puede que cambie la imagen que tienen de ti.

Gran idea, Orla.

Y aquí llega tu gran oportunidad.

Solo tienes que ayudarle al cartero a llevar los paquetes.

Es fácil.

¿Quiere que le eche una manita con eso?

-¡Eh! ¡Malhechor, malhechor!

¡Malhechor!

-¡Malhechor!

-¡Malhechor, malhechor!

"Última hora:

un malhechor ha intentado quitarle un paquete a una cartera inocente,

¿alguna declaración?"

-Yo... Yo solo intentaba...

No, no, yo la he visto y no, no, no.

Yo solo intentaba ayu...

Yo solo la vi e intentaba ayudarla, nada más.

Solo intentaba...

Yo no, no. -¡Ahí está!

¡Id a por él!

¡Los malos!

Oh, oh.

Si a alguien se le ocurre una idea para salir de este embrollo

sería muy oportuno. Tengo una idea, seguidme.

-Oh, ¿veis lo mismo que veo yo? -¿Qué te apuestas a que sí?

-Esta ciudad tiene grandes obras de arte.

-Luego ya lo admiraremos.

¡Vámonos!

Gran trabajo de escultura, Evil Sculptor.

Gracias, soy muy rápido.

Pero necesitamos un plan.

Hay malhechores por todas partes.

Ya no podemos ir andando.

Miremos la leyenda.

¿Veis esto que parece un coche?

Es un tranvía, parecido a un autobús.

¿Sabíais que los tranvías de Toronto

hacen más de 600 paradas?

Exacto, hay muchas paradas por toda la ciudad.

Como aquí y aquí.

(TODOS) ¡Justo al lado!

¿Entonces propones coger el tranvía para llegar al destino?

Sí. Si vamos en tranvía de aquí hasta aquí,

solo hay que andar los últimos bloques para llegar al refugio.

¡Ya llega el tranvía!

¡Vamos!

¡Vamos!

Bien, lo conseguimos.

(MEGAFONÍA INAUDIBLE)

¿Qué ha dicho?

Que estamos a punto de llegar al refugio.

Y yo sin comprar mi souvenir.

Yo tampoco he conseguido lo que quería.

No tengo un nuevo trabajo.

Espera. Me has dado una idea.

Ahí estáis los cuatro.

Omar, ¿qué traes ahí?

Evil Sculptor me ha fabricado

un souvenir de la silueta de Toronto.

Ya tengo un nuevo trabajo.

Voy a ser un malvado fabricante de souvenirs.

Es decir, fabrico malvados souvenirs.

No, no quería decir eso. Voy a fabricar souvenirs.

(TODOS) ¡Sí!

¡Genial!

Pero antes quiero esa información secreta sobre La Sombra.

-Sí.

¿Debería sentarme?

Pensándolo mejor, prefiero estar de pie.

Sí. De pie estoy más cómodo.

Me siento como un flan.

(CARRASPEA) ¿Puedo tomar un poco de agua?

¡Habla de una vez!

La Sombra ha creado una red de malhechores.

-¿A qué red de malhechores te refieres?

-Esto.

Un momento.

Ese símbolo está por todas partes.

Han reclutado malhechores de todo el mundo

para unirse en una gran red del mal.

-Esto es malo, muy malo.

-Pero yo sé cómo atraparla.

La semana que viene reclutará a más malhechores

en el hotel del mal de Minnesota.

-Necesito la dirección.

Buen trabajo, agentes.

Gracias, señorita O.

Ha sido un gran placer.

Sí, al final hemos visto Toronto entero.

Lo único que no hemos hecho ha sido subir a la torre CN.

¿Dónde creéis que estáis ahora?

(TODOS) ¡Hala!

Ah... Por eso había tantas escaleras.

"Sigue al líder."

"Agentes, tenéis una llamada de la señorita O."

-Ahí estáis los cuatro.

Ha pasado algo insólito.

Estamos en Mineapolis,

junto al hotel del mal esperando instrucciones.

Hay tres malhechores que La Sombra va a reclutar para su red.

Os disfrazareis como ellos para detenerla.

(TODOS) ¡Bien!

Y para ayudaros, os envío al maestro del disfraz,

el agente Owl.

¿Y cuándo llega el agente Owl.

Estoy aquí. (TODOS) ¡Ah!

-Agentes, si descubren quiénes sois, pedid refuerzos inmediatamente.

La Sombra no se nos puede escapar.

¡Ah!

Vamos derechos al grano.

Orla, tú te disfrazas de Starwipe,

la malhechora capaz de lanzar estrellas

para deslumbrar y distraer.

Toma esta pirueta.

Vaya.

Qué disfraz más increíble. Hasta me ha cambiado la voz.

Oswald.

¡Oh!

Tú te disfrazadas de William Ocean,

el malhechor que atrae peces y los arroja a sus rivales.

¡Oh! Mirad qué alto soy.

Omar.

Tú serás Cardboard Carl.

Puede sustituir cualquier cosa que robe por figuras de cartón.

¡Oh! Impresionante.

Recordad, si os cae agua, los disfraces se cortocircuitan.

Hacen "psz, bi, bum" y desaparecen.

Entonces os pillarán.

No os lo aconsejo.

Opal al habla.

¿Y yo de qué me voy a disfrazar?

Tú serás el botones del hotel.

¿El botones?

Tiene que haber algún error,

se supone que soy yo la que detiene a La Sombra.

Tu trabajo es muy importante.

Primero deberás distraer a Greta, la empleada del hotel del mal.

Hola, compañera,

¿me vigilas las estas maletas durante 32 segundos y medio?

Encantada de ayudar a un botones.

-Así Greta no llevará a los malhechores ante La Sombra,

porque tú los guiarás a otro lugar.

-Hemos quedado con La Sombra.

Por supuesto, seguidme.

Y nuestros agentes disfrazados se reunirán con La Sombra.

31, 32 y medio...

Hola, hemos quedado con La Sombra.

Seguidme.

-Pero ¿adónde vamos?

¡Ah!

¡Un segundo!

Esto se parece al vehículo de la División Odd.

Será porque soy agente de la División Odd.

¡Lanza estrellas!

¡"Siestinator"!

Dulces sueños, malhechores.

¿La Sombra va a almorzar con nosotros?

Debo comprobar que no sois agentes de la División Odd.

Esos agentes son chiquillos, nosotros ya somos mayorcitos.

Volveré con vuestros platos favoritos

y para demostrar que sois quienes decís ser,

tenéis que elegir vuestro plato.

Si os equivocáis, sabré que sois falsos.

Omar, ¿qué hacemos ahora?

Tengo una idea.

Opal, que te digan sus platos favoritos.

Están dormidos.

He usado el "siestinator". Parecen unos angelitos.

Cada uno de vosotros debe elegir un plato.

Un sándwich,

una ensalada

y gusanos. Lo he oído todo.

Voy a buscar en Internet la comida que le gusta a cada uno.

Mientras tanto, entretenedla.

Antes de empezar vamos a cantar

para daros las gracias por todas estas cosas tan ricas.

No, no os molestéis.

# Ñam, ñam, # Ñam, ñam

# Ñam, ñam. # Ñam, ñam. #

Vaya, a los malhechores les van las redes sociales.

Ajá, aquí tenemos algo.

A William Ocean le gusta el pan.

A Starwipe le gusta la comida que se mueve.

Pero esto no me soluciona nada.

Puedes utilizar una tabla para organizar las pistas.

¡Un rompecabezas!

Ordenador, pon los platos arriba y a los malhechores a un lado.

Tabla completada.

A William Ocean le gusta el pan, de modo que podría ser el sándwich.

Y a Starwipe le gusta la comida que se mueve.

La ensalada no se mueve, pero los gusanos sí.

Le gustarán los gusanos.

Entonces, por eliminación,

el único plato que queda para Cardboard Carl es la ensalada.

Omar, coge la ensalada,

Oswald, el sándwich,

y, Orla, los gusanos.

Quiero la ensalada. Para mí el sándwich.

Yo tomaré los gusanos.

¡Prueba superada!

Pero ahora no se come.

Por favor, seguidme.

Qué cerca ha estado.

¿Qué ha estado cerca?

Oh, no. ¡División Odd!

¡Lanza estrellas! -¡Lanza peces!

-¡Vamos, Cardboard Carl, muévete! -Mis poderes no son para esto.

¡"Siestinator" algo más largo!

(BOSTEZA) Cinco minutitos más.

Feliz siesta y que tengáis dulces sueños.

¿Aquí es donde está La Sombra?

Todavía no.

Debéis elegir vuestra manualidad favorita.

Ya, veo pintura de dedos.

Ah, lana y agujas de punto.

Y, por fin, acuarelas y pinceles.

Recibido, distraedla otra vez.

Greta, cuéntanos algo más sobre ti desde que naciste.

Bueno, ordenador, tengo algunas pistas

sobre las aficiones de los malhechores.

Prepararme otra tabla.

Tu tabla está lista.

Cardboard Carl dice que le encanta hacer punto,

así que será la lana.

A William Ocean le gusta pintar,

pero puede ser con los dedos o con acuarelas.

"Y a Starwipe no le gusta mancharse los dedos."

Se a Starwipe no le gusta mancharse los dedos,

no querrá las pinturas de dedos.

Es decir, le gustan las acuarelas.

Entonces, por eliminación,

a William Ocean le gusta pintar con los dedos.

Yo elijo las acuarelas. Para mí el sándwich.

A mí me va el punto.

Prueba superada,

pero no hay tiempo para esto, seguidme.

Eh, Oswald, ¿me llevo las acuarelas?

Es peligroso, el agua afecta a tu disfraz.

"Ñe, ñe, ñe", ¿recuerdas?

La prueba final para demostrar que sois quienes sois.

Debéis elegir vuestro instrumento favorito.

Bongos,

xilófono de metal

y una trompeta de oro.

Elegid con cautela.

Distraedla mientras lo averiguo.

Antes de elegir un instrumento...

Creo que esta es intentando distraerme todo el rato.

¿Distraerte?

¿Te refieres a usar tácticas dilatorias para confundir

o despistar a una persona incauta de su tarea habitual?

Bueno, ordenador, tengo algunas pistas.

Hagamos otra tabla.

Cardboard Carl dice que le gusta la percusión.

No sirve de mucho, pueden ser los bongos o el xilófono.

William Ocean dice que le gusta mucho el metal.

Podría ser la trompeta o el xilófono.

Oh, oh...

Starwipe no dice nada sobre instrumentos en su blog.

Espera, sí dice que le gusta el oro.

Y el único instrumento de oro es la trompeta.

Ahora el único instrumento que le queda a William Ocean

es el xilófono.

Entonces, por eliminación, Cardboard Carl toca los bongos.

"Badabúm, bum".

¿Y solo cuando se ha conseguido

el retraso necesario la táctica finaliza?

¿A eso se refería?

Sí. No, de eso nada.

Vamos al grano. Yo elijo el xilófono.

Y yo quiero la trompeta.

Y yo elijo los bongos.

¡Incorrecto! Pero ¿qué?

Era una broma.

¡Bien! La Sombra os espera en recepción.

Genial, por fin vamos a averiguar quién es ese misterioso jefe.

¡Cardboard Carl!

Tengo entendido que habéis pasado las pruebas.

Cuidado, son la División Odd.

No, no, los agentes son ellos.

Oh, no, no podemos mojarnos.

¡Oh, no!

¡Oh, oh!

Soy bajito.

Huye de aquí, jefa, nosotros nos encargamos.

¡Lanza estrellas!

-¡Lanza peces!

¡Corred, corred!

Voy a buscar a La Sombra.

Opal, la señorita O dijo que pidiéremos refuerzos.

Pero tardarán mucho.

¡División Odd, quieto ahí!

Tus días como jefa de la red de malhechores han acabado.

¿Olizabeth?

Encantada de verte, Opal.

Oh, no. La Sombra ha huido.