Who let the Doug out?

El sótano de Doug el repartidor se ha inundado mientras la división trataba de cerrar un portal temporal y la señorita O le cede la sala de interrogatorios temporalmente para que se instale allí y siga haciendo sus sándwiches.

14-05-2023 01:00:00

O Squad - Who let the Doug out?