O Squad - Olive and Otto in shumberland Part One

Al utilizar dos de sus aparatos a la vez, Otto y Olivia sufren un accidente que los deja atrapados en el cómic de moda, Shmumeroman, y saca de él al héroe que le da nombre. Mientras los dos agentes tratan de regresar a casa, en el cuartel general intentan devolver al héroe Shmumeroman al cómic.

