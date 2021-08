Dinotrux - Súper Scraptors

# Dinotrux supercargados,

"SUPERSCRAPTORS"

¡Yuju!

¡Dejad paso!

(Música tensión)

¿Ronadon? ¿El diablo del polvo?

Pteracóptero volando bajo.

¿No estamos pasando por alto la respuesta obvia?

(A LA VEZ) ¡Ton-Ton supercargado!

¡Yuju! ¡Buenos días, tíos!

¡Ah!

Ton-Ton, ¿dónde has conseguido toda esa chatarra?

En el valle de los scraptors.

Espera, ¿has ido a buscar suministros

al valle de los scraptors?

¡Claro, tío! No me da miedo lo que puedo dejar atrás.

Y cuando estoy supercargado, puedo dejar atrás lo que sea.

(SUSPIRA) Ace debe haberle instalado un supercargador nuevo esta mañana.

Alguien tendrá que hablar con ella.

Y con él.

Primero tendrás que cogerlo.

¡Eh, Ton-Ton! ¿Sí, Ton-Ton?

¿No crees que es hora de un frotado supercargado?

¡Oh! ¡Superidea, tío!

(CANTA) "¡Frotar, frotar, frotando! ¡Me encanta frotar!".

¡Y no olvides una de mineral supercargado!

(Música acción)

Y tal vez una siesta supercargada.

¡Tío! ¡Tío! ¡Tío!

¡Ah! Y siempre he querido probar un montículo supercargado.

¡Ton-Ton, ni se te ocurra!

(GRITA)

Lo siento, Dozer, tío, no puedo evitarlo.

¡Esto es fantástico!

¡Ton-Ton!

(RÍE) Al parecer, ha encontrado una forma más rápida

de revolucionar el motor de Dozer. (GRUÑE)

Espero que nuestras construcciones aguanten más que la de Dozer.

(Golpe)

¡No lo creo!

(Música acción)

¡Eh, Ton-Ton!

¿Por qué no quemas esas energías que te sobran en el circuito?

¡Oh! ¡En el circuito! ¡Gran idea, Ty!

¡Apuesto a que podría ir superrápido!

¿Lo veis? Problema resuelto.

(Golpe)

¡Yuju!

Por lo menos así ha salido de las llanuras.

A ver si así destroza otro sitio, para variar.

(MASTICAN)

Este mineral está bueno.

Puede que un poquito más astilloso de lo normal.

-Estás comiendo madera.

-¡Mm! Esta madera está buena.

-¡Yo quiero probar madera buena!

-¡Uhm! -¡Ay! ¡Ay!

-¡Ah! Siempre igual, ¿verdad? -No te acerques a mí.

-No creo que la madera me siente bien.

-¿Por qué estáis haciendo tanto ruido?

-No somos nosotros, ¿es el polvo? Eso no puede ser bueno.

¡Yuju! ¡Como si no estuviera, tío D-Structs!

¡Siempre había querido pegar un salto por tu rampa!

¿Qué clase de madera ha comido ese esta mañana?

-Está supercargado.

-¿Supercargado?

Pero nosotros... Eh...

Tú quemaste sus supercargadores. Creía que escaseaban.

(GRUÑE) -Si los trux han encontrado más supercargadores, yo quiero uno.

Venga. -Nosotros nos encargaremos.

-Sí, no te decepcionaremos.

-¡Ha dicho que vaya yo, no todos vosotros!

¡Yuju! ¡Yuju! ¡Yuju!

¡Ay! Empiezo a cansarme de ver cómo no se cansa.

No te preocupes, seguro que su supercargador se agota pronto.

¡Uh!

¡No!

¡Eh!

(A LA VEZ) ¡No, Ton-Ton! ¡Espera, Ton-Ton!

¡Yuju!

Y después Ace le instalará otro.

Alguien tendrá que hablar con ella seriamente.

¡Oh, sí!

¡Un halfpipe accidental! ¡Mola!

¡Mola!

¡Mola!

¡Mola!

¡Ay! Ahora empiezo a marearme de ver cómo no se cansa.

¡Mola!

Me pregunto cuánto tardará en cansarse haciendo eso.

(Golpe)

(RÍE)

Más de lo que durarán esas rocas. Sí.

Pero ¿y si pudiésemos construir algo que durase?

Algo más resistente y más cerrado.

Donde pueda ir tan a tope como quiera

en un lugar seguro y protegido.

Sin hacerse daño él ni hacérselo a nuestras construcciones.

(Música)

¡Bum! ¡Eh, Ton-Ton, ven aquí a ver esto!

¡Bum! ¡Mi nueva superespectacular bola de Ton-Ton! ¡Me encanta, tíos!

¿De verdad tenemos que llamarla así?

¿Prefieres que se llame cámara de esfuerzo esférica?

Me vale superespectacular bola de Ton-Ton.

Pues, ¿a qué esperamos? ¡Démosle el toque trux!

¡Ah!

(RÍE)

(Música acción)

Genial, le están dando el toque trux.

-¿Por qué es genial?

D-Structs odia que le den el toque trux.

-O sea, que nosotros también.

-¡Ah! A mí me da igual.

(SUSPIRA) -¿Porque nos dará una oportunidad

de encontrar sus supercargadores?

-¡Genial! Pues que les den el toque trux.

(SUSPIRA) -Es como si fuésemos de otra especie.

(Música)

¿Qué aspecto tiene un supercargador?

-Creo que como un cargador normal, pero súper.

-¿Qué aspecto tiene un cargador normal?

-Creo que como un supercargador, pero normal.

-¡Ah! -¡Ay!

-Lo sabréis cuando lo veáis. Buscad por ahí.

-¡Eh! ¿Puedo hacerte una pregunta muy importante?

-¿De qué se trata? -¿Qué aspecto tiene un supercargador?

-¡Como ese!

(Música)

D-Structs solo ha pedido uno.

-Pero hemos encontrado muchos más que uno.

-¡Sí! Y me adorará por haber encontrado tantos.

-¿A ti? Me adorará a mí.

-¡No, a mí!

(SUSPIRA) -Buen intento, pero los he encontrado yo.

(HACE ESFUERZOS) Así que me adorará...

¡Ah! Mí. (RUGE)

(Música tensión)

(A LA VEZ) ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

(Cristales rotos)

¡El valle de los scraptors!

(RUGE)

-¡Oh, oh! Otra vez.

-Sí, es uno de esos días, supongo.

¡La bola de Ton-Ton!

¡La superespectacular bola de Ton-Ton!

¡Au! Ton-Ton, ¿no puedes esperar a que esté terminada?

¡Espera! ¿No lo está? ¡Ah!

O sea, ¿qué será mucho más súper y más espectacular?

¡Yuju!

(Música acción)

¡Ah! ¡Ah!

Creo que deberíamos reforzar el diseño.

Unos cuantos trozos más de chatarra doblada deberían bastar.

Mañana es otro día.

¿Mañana? ¡Ni hablar, tíos! ¡Yo me encargo!

Hay un montón de chatarra como esta en el valle de los scraptors.

¿Quieres volver allí? ¿Ahora?

No tengo miedo de lo que puedo dejar atrás,

y ellos no buscan chatarra de noche.

Volveré antes de que digáis...

¡Oh! Yo quería saber qué tenía que decir.

¡Bola de Ton-Ton! ¡Uh! ¡Superespectacular bola de Ton-Ton!

¡Uh! ¡Chatarréame, tío! ¿Os importa si pruebo?

¡Ah!

¡Me encanta estar supercargado! ¡Yuju!

Eh... ¿Qué hacéis, chicos?

(Música tensión)

¿Por qué me miráis de esa forma?

¿Por qué brilláis como si estuviese supercargados?

(RUGEN) (GRITA)

¿Para qué habré preguntado? ¡Uh!

¡Mal movimiento, tíos! ¡Nunca habéis sido superrápidos!

¡Ay! ¡Ah! ¡Ah!

¡Teníais que haberos ido volando!

¡Ah!

Creedme, me duele mucho más a mí que a vosotros.

(RUGEN) ¿A vosotros os ha dolido algo?

¡Lo siento, tíos, tengo que cancelar esta fiesta!

(Música tensión)

¡Oh! (RUGE)

(Continúa la música)

¡No! ¡No! ¡Dejadme en paz! ¡Oh!

Vale, eso ha sido un accidente, pero me sirve.

¡Me sirve cualquier cosa!

Rev, gracias por hablar con Ace sobre los supercargadores.

Yo no he hablado con ella.

¿Ah, no? Entonces, ¿quién ha sacado las reservas de nuestro garaje?

A lo mejor Ton-Ton lo sabe.

Ah, bueno. Empezaba a preocuparme un poco.

¡Hay que salir pitando!

Mi instinto no se equivocaba al preocuparse.

Ton-Ton, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?

No, nada, es solo que el mundo que conocía

cuando me desperté esta mañana ya no existe.

(RÍE) Pero no pasa nada.

Bien, eso lo explica todo. Más o menos.

Ton-Ton, para un momento y cuéntanos qué ha pasado.

No puedo parar, tío. Si paro, me alcanzarán.

¿Qué te alcanzará, Ton-Ton?

(ASUSTADO) Los scraptors. Scraptors supercargados.

Noto cómo se meten en mi caja.

¡Soltadme, superscraptors!

Si un supercargador vivo

se ha acoplado a sus sistemas internos,

podrían estar supercargados.

Pero los supercargadores están al otro lado

del cráter del valle de los scraptors.

No tiene sentido, Rev.

¿A quién le importa que no tenga sentido?

¿No lo entendéis?

No puedo dejar atrás a los superscraptors,

y, si no puedo dejarlos atrás, tengo que temerlos,

y si tengo que temerlos, no podré seguir viviendo en este cráter.

¡Ah!

¿Por qué no nos mudamos a otro cráter?

Ah, iré a por mi manta de roca.

Vale, maleta lista.

Ton-Ton, sé que estás asustado,

pero no puedes huir de tus temores eternamente.

Como yo aprendí con los ronadons,

a veces tienes que enfrentarte a tus miedos cara a cara.

Oh... ¿Estás loco?

¡No puedes enfrentarte a los superscraptors cara a cara!

¡No si quieres conservar la cara!

Aquí estás a salvo, Ton-Ton. ¿Vale?

Aunque estén supercargados,

no hay motivo para que esos scraptors vengan hasta las llanuras.

¿De verdad crees eso, Ty? Lo sé.

Venga, llevas corriendo de aquí para allá todo el día.

Intenta relajarte y descansar durante la noche

y mañana por la mañana

terminaremos tu superespectacular bola de Ton-Ton.

Vale, relajarme. Lo intentaré. Superespectacular bola de Ton-Ton...

¿Crees que estará bien?

Estará más o menos, pero me gustaría saber

cómo han conseguido supercargarse estos scraptors.

Sí, y tiene que ver con nuestras reservas desaparecidas.

¿Qué quiere decir que los has perdido?

-Eh, que los tenía él. -Y después ya no los tenía.

-Sabe qué significa perdido. Quiere saber cómo los perdió.

-Yo no he perdido nada. Tú me pediste un supercargador

y Skrap-It te ha traído un supercargador.

Déjame que te lo instale.

¡Ah! ¡Oh, no! Lloyd me ha pisado

y se me ha caído el supercargador que te había traído.

¿Lo ves? Es todo culpa suya.

(GRUÑE)

Vale, me has pillado, era un bitbug brillante

pintado de azul. (GRUÑE)

-Pero no ha sido culpa mía.

De verdad, yo te había encontrado supercargadores,

más de los que puedas imaginar, pero...

Pero esas cosas se los llevaron. Estaré aquí si me necesitas.

(Música suspense)

D-Structs normal derrota a scraptors supercargado.

(RÍE) Anotado.

-Ya me ocuparé de tu fracaso más tarde.

-Más tarde me parece estupendo.

-Por ahora, si esa cosa os ha seguido hasta aquí.

Me pregunto si os seguirá a otra parte...

(RONCA) ¿Qué ha sido eso?

Creo que imagino cosas.

Pues no estaba imaginando nada. ¿Quién anda ahí?

Vamos, da la cara.

(RUGE)

O sigue escondido, si lo prefieres. (RUGE)

Sabía que esas cosas me encontrarían.

Espera, echa a correr. ¡Ah!

Dozer, tío, tienes que ayudarme.

Tú no eres Dozer.

(Música suspense)

¡Sky! ¡Revvit! Vuestro mejor amigo, Ton-Ton, necesita ayuda.

¿Por qué no está aquí

ninguno de los trux que deberían estar?

Están por todas partes...

¡Ah!

Espera, ¿dónde estoy? Solo ha sido un sueño,

un sueño superchungo, pero no puedo permitir

que se convierta en una realidad superchunga.

¡Tíos, despertad! Espero que salgan los tíos

a los que estoy esperando.

Ton-Ton, ¿qué está pasando? Ya vienen, tío. Vienen todos.

Ay, no me digas... ¿Superscraptors otra vez?

Ya vienen... Ton-Ton, te lo he dicho,

si esas cosas están ahí fuera, no tienen motivo

para viajar hasta las llanuras. ¿De acuerdo?

Me parece que se me ocurre un motivo.

(Música animada)

No os preocupéis por mí, solo he venido a hacer una entrega.

¡Entrega superespecial!

¿Lo veis? Os lo dije. ¡Superscraptors!

(Música animada)

Ahora ya sabemos cómo se supercargaron los scraptors.

¿Qué ha pasado con nuestros suministros?

¿Me crees ahora, Dozer? Ahora me creería cualquier cosa.

Creía que odiaba a los scraptors del desierto,

y a los scraptors del Ártico,

pero lo que más odio es a los superscraptors.

¡Tenemos que salir de aquí! ¡No podemos vencerlos, tíos!

No iremos a ninguna parte.

Debemos encontrar la manera de cansarlos

y de vaciar sus supercargadores.

Y yo sé cómo hacerlo.

¡Este no es momento para mi superespectacular bola de Ton-Ton!

Sí que lo es, pero no para nosotros, para ellos.

Exacto, Rev, puede que sea justo lo que necesitamos

para agotar a esos scraptors.

¿Y a qué esperamos? Démosles toque trux.

Esperad, ¿en serio vamos a darle al toque trux

con los superscrators por aquí?

¿Tienes alguna idea mejor? Ojalá la tuviese, tío.

Muy bien, muy bien. Démosle el toque trux.

Gracias. No lo había visto.

Igualmente.

(Música suspense)

¿Cómo vas ahí arriba, Rev?

No son las mejores condiciones para construir,

pero haré lo que pueda.

¿No puedes estarte quieto, Ton-Ton?

¡No!

(Música animada)

¡Boom, hecho!

Es hora de agotar a estas cosas.

Eh, scraptors, seguidme. ¡Cuidado!

¡Mi bola de Ton-Ton!

Alguien tendrá que seguir a esa cosa.

Estoy en ello, Ty. Creo que ellos están en ti.

¡Oh! Y en mí también.

Creo que tendré que hacerlo yo, tíos.

Menos mal que aún estoy supercargado.

(Música animada)

Superespectacular bola de Ton-Ton. ¡Espérame!

(Música animada)

(SE ESFUERZA) Ya te tengo, tía. Ahora, vamos, venga.

Superespectacular bola de Ton-Ton, al rescate.

Cerrada. Estoy a salvo.

Oh, no teníais que seguirme.

Ojalá esto solo fuese otro sueño chungo.

Para chungo, el momento que ha elegido. ¡Ah!

Tío, esto no es superespectacular.

¡Ah!

(Música animada)

O quizás sí. ¡Funciona!

¡Yuju!

(Música animada)

¡Ah!

Ya no sois tan súper, ¿verdad?

¡Y no volváis a entrar!

Yo creo que me quedaré dentro.

¡Yuju!

(Música animada)

Odio decirlo, pero... Entonces lo haré yo. Estoy agotada.

Y decirlo no significa que no fuese a hacerlo.

Aguantad un poco. Mantened la... ...posición.

¡Yuju! ¡Superespectacular bola de Ton-Ton al rescate otra vez!

(Música animada)

¡Chúpate esa, y esa, y, si tal, un poco de esa.

Ton-Ton, lo has conseguido.

Rev, tío, tenías razón,

no puedes huir de tus temores para siempre.

A veces tienes que enfrentarte a ellos cara a cara

o con la superespectacular bola de Ton-Ton.

Bueno, si alguien me necesita, estaré dentro descansando.

Por fin se ha agotado. Descansando haciendo ejercicio.

¡Yuju!

(Música animada)

¡Oh, sí!

¿Es cosa mía o hemos vuelto a donde empezamos?

Sí, creo que no deberíamos haber dejado

que le llamases superespectacular bola de Ton-Ton.

Venga, tenemos que intentar que, por lo menos,

devuelva ese chisme a su base.