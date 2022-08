Súper potencia de piñas

"SUPERPOTENCIA DE PIÑA"

(RÍEN)

Um, probemos el nuevo accesorio.

Ahora atentos al nuevo propulsor, chicos.

¡Mirad!

¡El Rocket Rabbit es muchísimo más potente cuando consume piñas!

¡Vaya! Buen trabajo, Lola.

¡Ahora tienes superpotencia de piña! ¡Ese es un nombre fantástico!

¡Muy bien! Veamos qué puede hacer.

Allá vamos.

¡Orejas voladoras! ¡Vaya!

(RÍE) ¡Guau!

(TODOS) ¡Sí!

¡Oh, es alucinante!

¡Sí!

Ah...

Ah... ¡Ah!

(GRAZNAN)

Ha llegado la hora de la siesta, mis pequeñines.

Así es... A dormir, bebés.

(GRAZNAN)

Oh, vaya...

¡Eh, Lola!

Vaya, es genial... Sí, Lola.

Piñatástico. Ha sido superchachi.

(RÍE) Bueno, gracias.

(ENFADADO) ¡Lola! ¿Qué es lo que estás haciendo?

(GRAZNAN)

Terrible. ¡Simplemente terrible! ¡Todo es culpa tuya!

¿Culpa mía? ¿Qué ha pasado?

Acababa de acostar a mis bebés para su siesta de todos los días...

cuando tú y ese Rocket Rabbit los habéis despertado a todos.

Oh... Y ahora ya no quieren dormir... ¡Ah!

¡Uh! Oh... Lo siento mucho.

Sí. Deberías sentirlo.

Ahora se pasarán nerviosos toda la tarde.

Y te garantizo que al menos uno de ellos

estará llorando antes de la cena. Oh, vaya... Lo siento.

Prometo no volver a usar la superpotencia de piña

hasta que descubra cómo no hacer ruido.

(RÍE) Gracias. Eso espero.

¡Vámonos, pequeños! Dejad de saltar de una vez.

(RÍE)

(GRAZNAN)

Me siento mal. No me di cuenta de que hacía tanto ruido.

No te preocupes, Lola. Te ayudaremos.

Apuesto a que hay una forma sencilla de hacerlo más silencioso.

Debe haberla. Claro. Será silencioso como...

algo silencioso.

¿Pero cómo?

Bueno... Podríamos... Um...

Consultarlo con la almohada.

(Estruendo)

(SE QUEJAN)

¡Ah! ¡No! (GRAZNAN)

¡Otra vez no!

(RÍEN) "¡Lola!".

(TODOS) ¿Eh?

De verdad, Lola, lo prometiste. ¿Qué? No puedo oírte.

He dicho... Por favor, pequeños míos, bajad la voz.

(RÍEN)

(TARAREA)

(RÍE) Me hacéis cosquillas. ¡Eh, patitos!

¿Queréis unas castañas? (GRAZNAN)

A lo mejor jugando con ellas no hacéis tanto ruido.

(GRAZNAN)

Ha funcionado.

Oh, por fin algo de tranquilidad... ¿Cómo es posible, Lola?

Otra vez haciendo ruido con tu Rocket Rabbit tan temprano.

Esta mañana nos has despertado a todos

y no hemos podido pegar ojo después. ¿El Rocket Rabbit?

Pero yo no... También lo hemos oído.

-Hacía mucho ruido. Sí. A mí me pareció oír algo.

Pero... no he volado hoy con el Rocket Rabbit.

Te vi con mis propios ojos. -Sí. Yo también.

-Y yo también te he visto. ¿Se puede saber a qué estás jugando?

Vámonos a casa, niños.

Pero es verdad que no he volado con el Rocket Rabbit.

Te creemos, Lola.

Pero si no lo cogiste tú, ¿quién lo hizo?

Tenemos un gran misterio que resolver.

¡Busquemos pistas! Vayamos al Rocket Rabbit.

(LOS TRES) ¡Sí!

(TODOS) ¡Oh!

¡El Rocket Rabbit no está!

Pero... ¿Quién se lo ha llevado? Um... ¿Será el señor Acero?

¡Sí! Seguro que estaba celoso de mi superpotencia de piña

y entonces se lo llevó. Desde luego parece propio de él.

Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Es hora del Poder Planeta!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(Música acción)

Muy bien, señor Acero, ¿dónde está mi...? ¿Eh?

¡Sorpresa!

(Música animada)

¡Oh!

Oh, ah.... ¡Ah!

¿Oh? ¡Ah!

(GRUÑE)

¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Vosotros no sois Muffin!

¿Qué es lo que estáis haciendo aquí? Tú me has robado mi Rocket Rabbit.

Yo no os he robado nada.

Habéis arruinado la fiesta sorpresa de mi pequeña Muffin.

(RÍE) (LADRA)

¡Oh!

¡Sorpresa!

¿Pero si tú no te llevaste mi Rocket Rabbit quién ha sido?

(LOS CUATRO) ¡El Rocket!

¡Vamos a por él! (LADRA)

Lo siento mucho. Fue un error. Que tengáis una gran fiesta.

Oh...

¡Se está alejando!

Tenemos que averiguar quién lo está pilotando.

¡Subid! ¡Seguro que el porta-Deer Squad podrá alcanzarlo!

¡Sí!

(Música acción)

¡Eh! Esa es la cocodrilo Catherine.

Oh. Eso demuestra que no era yo quien volaba esta mañana.

Sí. Eso significa que no deberíamos haber acusado al señor Acero.

Oh, sí... Me siento mal por eso.

Sé lo que se siente cuando te acusan de algo que no hiciste.

¡Y arruinamos su fiesta sorpresa para Muffin!

¡Catherine, para!

(GRITA)

Dice que no sabe lo que está haciendo.

Ese no es el único problema.

El Rocket Rabbit está a punto de quedarse sin piñas...

y se estrellará en unos segundos. ¡Tengo que arreglar esto ahora!

Bajadme, rápido.

De acuerdo, pero no va a ser fácil.

(Música acción)

Cuidado...

¡Mantenlo firme!

¡Lo intento!

¡Un poco más cerca!

¡Uh!

No puedo alcanzarlo.

Estás muy cerca.

Un último intento.

¡Lo tengo! Cambiemos de lugar.

¡Sí!

(Continúa la música)

(Motor fallando)

Oh, no...

Las piñas ya se han acabado.

Necesito hacer un aterrizaje de emergencia.

¡Oh!

Vamos, Rocket Rabbit,

tenemos que planear hasta el cuartel general.

Uf, ha faltado poco...

(Música)

(GRUÑE)

¿Estás bien, Catherine?

¿Qué estabas haciendo con el Rocket Rabbit?

Catherine dice que lo siente mucho

y que no quería coger el Rocket Rabbit

sin pedirte antes permiso.

Todo estaba muy oscuro y pulsó un botón por accidente.

(GRAZNAN)

Nosotros también lo sentimos. Lo hemos visto todo...

y me disculpo por haberte acusado injustamente, Lola.

No pasa nada. Hay alguien a quien tengo que pedir perdón también.

Aquí tienes, pequeña Muffin. ¡Sorpresa!

(TODOS) ¡Sorpresa!

Lamentamos haberte acusado de algo que no hiciste.

No estuvo bien.

Y sentimos haber arruinado tu fiesta sorpresa,

así que hemos decidido celebrarle a Muffin una nueva fiesta.

Yo mismo hice el pastel. ¿Nos perdonas?

¿Qué es lo que dices tú, Muffin? ¿Crees que debemos perdonarlos?

Ah, creo que eso es un sí.

¡Por supuesto que sí! ¡Fiesta! ¡Yija!

¡Sí! ¡Bravo!

Lola, Kai quiere mostrarte algo fuera.

¡El Rocket Rabbit! ¡Y qué silencioso!

Kai, ¿cómo lo has hecho?

Bueno, he probado algunas alternativas...

Y resulta que la energía de las castañas es más silenciosa.

No solo sirven para tranquilizar a los patitos.

¡Vaya! ¡Es genial! ¡Gracias!

¡Estoy deseando volver a surcar el cielo!

Pero... ¿comemos pastel antes? (TODOS) ¡Sí!

(RÍEN)