"EL SLIME"

(Música)

¡Uh! ¡A toda velocidad! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Giro a la derecha!

¡Propulsión Máxima! ¡Bu! ¡Sí! ¡Primer puesto!

¡El piloto estrella Bobbi!

(RÍE) ¡De acuerdo! ¡Nivel dos!

(Propulsores)

¡Vaya! Kai ha hecho un gran trabajo con este juego.

Suena y parece como si fuera un avión de verdad.

Eh... Sí, porque lo es, Bobbi.

Por fin ha llegado la hora de tu clase de vuelo

en el porta-Deer Squad.

Ahora no puedo, Rammy. Acabo de ganar combustible.

Bobbi, esto es más importante que cualquier juego.

¿Eh? ¿Por qué tengo que aprender a pilotarlo si tú lo haces tan bien?

Sí, lo sé. Gracias.

Pero es importante que todos sepamos pilotarlo.

No sabemos cuándo hará falta que uno de vosotros me sustituya.

¡Sí!

¡Activando cohetes! ¡Desactivando el piloto automático!

(RÍE) (CARRASPEA) ¿Listo para empezar?

Todavía no. Solo tengo que... Ejem...

Ah... Sí... Estoy listo.

Para arrancarlo tienes que pulsar este botón

y activar las hélices delanteras.

Así generas suficiente potencia para elevarlo del suelo.

Luego desactivas el freno del aire. ¿Está claro?

(CARRASPEA) Sí, sí. Lo tengo claro.

Pulso este botón y luego este botón. ¿Qué? ¡No!

¡Eh! ¡Ese es mi almuerzo!

¡Oh! ¡Y mi cola! ¡Ramona!

Luego hay que pulsar este de aquí. ¡No!

Y la lección ha terminado. Gracias, Rammy.

¡Activando propulsores! ¡Listos para despegar!

(SUSPIRA) Ah... Tal vez deba pilotarlo siempre yo.

(GRITA) ¡Que alguien me ayude! ¡Ramona está atrapada!

Ups... Lo siento, Ricardo.

¡Oh!

Oh.

-Mm...

Fíjate bien, Muffin.

Un toque de purpurina y soy superbrillante.

¿Qué opinas, Muffita bonita? Oh, creo que le gusta.

-Y estoy segura de que a ti te va a gustar mi nuevo invento.

¡El nuevo fabrica-slime! -¡Ah!

(Música celestial)

Oh, parece muy emocionante, profesora Scratch.

-Deja que te muestre cómo funciona.

Robotons, una cucharada de nuestro material blandito.

Y una cucharada de esta sustancia verde y pegajosa.

Y ya lo tenemos. El Acero-slime perfecto.

-¡Este es el mejor invento del mundo! (RÍE) ¡Qué divertido!

¡Me encanta!

Ya estoy aburrido.

-Oh...

¡He tardado semanas en desarrollarlo! -No te preocupes.

Sé cómo mejorarlo. ¡Le añadiremos purpurina!

(RÍE)

-Señor Acero, no...

La máquina de slime podría estropearse si se añade demasiado.

(RÍE) -Tonterías. Nunca es demasiada brillantina.

-Oh...

-¡Acero-slime superbrillante!

¡Funciona perfectamente!

-¡Oh! ¡Te lo advertí!

Cuando no me escuchas pasan estas cosas.

(GRITAN)

(Música acción, gritos)

Oh, bájame, bájame, bájame.

(Gritos)

Ay, ah... Ay, ah, ah...

¡Problemas!

(Tuba)

¡Oh!

(Música acción)

(HACEN RUIDOS DE LUCHA)

¿Qué? ¿Qué es esto?

¡Está por todas partes!

Parece que nos necesitan, Deer Squad.

¿Puedo pasarme este nivel primero? (TODOS) ¡Bobbi!

Eh... Vale... ¡Es la hora del Poder Planeta!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

¿Qué es lo que habrá hecho Acero esta vez?

(Música acción)

No te preocupes. Acero el superhéroe os salvará a todos.

-No. No vayas a tocar nada. La máquina es muy sensible.

-Uno de estos interruptores la apagará.

(Pitidos)

(GRITAN)

(Continúa la música)

(GRITA)

(GRITAN) ¡Supercola!

Gracias, Kai. -¡Sí, sí!

¡Oh! ¡Por favor, ayúdame!

¡Bosque!

¡Qué bien! ¡Es estupendo!

¡Gracias, Lola! No hay de qué.

(GRITAN)

¡Escudo de Sol!

¡Tierra!

¡Bravo! -¡Gracias!

¡Ay, el ratakart está atascado y cubierto de slime!

¡Nosotros también! ¡Ah!

¡Eso solo me deja a mí, chicos!

¿Cómo voy a detener todo ese slime yo solo?

Ah... Tengo una idea, Bobbi. Tienes que usar el porta-Deer Squad.

¡Por supuesto! ¡Bobbi puede volar hasta aquí

y usar la bomba de succión para limpiar el slime!

Hay un pequeño problema, chicos... Todavía no sé pilotarlo.

Sabía que no estabas escuchando... Lo siento, Rammy.

Estaba pensando en mi juego. Aún así, puedes hacerlo.

Ve a por él. Yo te ayudaré. ¡Sí! ¡Uh!

(Música acción)

¡Estoy listo!

Bien, piloto estrella. ¡Vamos allá!

¡Muy bien! Pulsa el botón rojo.

Bien. ¡Y ahora a volar!

¡Ya!

(Continúa la música)

"¡Activando cohetes de refuerzo!".

(Continúa la música)

Scratch, ¡sácanos de este slime ya!

-Si me hubieras hecho caso no estaríamos en este lío.

(GRUÑEN)

(Música acción)

¡Giro a la derecha! ¡Ah! ¡Me ha dado!

¡Limpiaparabrisas! Recuerdo qué botón es ese.

También el de la bomba de succión.

(Música)

¡Vaya!

¡Buen trabajo, Bobbi! ¡Somos libres! (LOS TRES) ¡Sí!

(RÍEN)

Pero aún tenemos que detener el slime.

Bobbi, ahora tienes que llevar la bomba a la torre de Acero.

Yo te iré guiando. No te preocupes, Rammy,

ya lo tengo controlado. ¡A toda velocidad!

El slime sale de una máquina, pero cada vez lanza más rápido.

¡No puedo acercarme!

Con el disparo de hocico despejaré el camino,

pero tendrás poco tiempo para actuar.

¡Vamos allá!

¡Potro corredor, transfórmate! ¡Disparo de hocico!

¡Sí!

(Música acción)

¡Tachán! ¡Lo has conseguido!

Ha dejado de lanzar slime.

(Gritos felices)

(RÍE)

Qué bien. Por fin libre.

Ahora vamos a coger todo el slime

y a hacer una piscina de slime gigante.

-No creo que esa sea una buena idea, señor Acero.

-Tonterías. Será... (GRITA) -¡Señor Acero!

-De acuerdo... Puede que te haga caso esta vez.

(GRITA)

(TODOS) ¡Sí!

(RÍEN)

Bien hecho, Bobbi. Nos has salvado.

Solo hice caso a Rammy, como debí hacer la primera vez.

(RÍEN)

Ya puedes volver con tu videojuego. Me llevaré el porta-Deer Squad.

¿Estás de broma?

La realidad es más divertida que cualquier juego.

(RÍEN)

¡Sí!

¡En marcha, chicos!

(Música)