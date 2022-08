Señora Acerozilla

"SEÑOR ACEROZILLA"

De acuerdo.

Ay, no consigo que enfoque...

Bueno, aquí va.

(GRITA)

Ay...

(FRUSTRADO) ¡Esto es inútil!

Necesito que alguien me ayude a arreglar la mira.

Vamos, pequeño. Suénate la nariz, te sentirás mejor.

(Música)

¡Lola!

¿Podrías ayudarme con mi nuevo...? Lo siento. Ocupada.

Oh...

¡Oh! Bobbi podría ayudarme. Necesito tu ayuda, Kai.

Estoy intentando hacer helado de caqui....

Pero solo es... bueno... crema.

¿Puedes usar tu Poder de Congelación?

Por favor, amigo. Lo siento, Bobbi. Tal vez luego.

Tengo mi propio problema. Ay...

(Música)

¡Hola! Rammy, ¿puedes...? No puedo hablar. Entrenando.

Kai, ¿hay alguna posibilidad de que me eches una mano?

¿Cómo voy a reparar la mira

si todos están demasiado ocupados para ayudarme?

(Vítores)

¡Tierra!

¡Sol!

Esos ciervos diabólicos están en todas partes.

¡Eso no es justo!

¿Por qué esos roedores se llevan toda la gloria?

¿Por qué la gente no me quiere a mí? -Los ciervos no son roedores, señor.

Técnicamente son... -¡Silencio!

(LLORA)

Soy un gran tipo, ¿no? Y merezco ser amado.

No creo que sea mucho pedir, ¿verdad?

(LLORA)

(GRUÑE) ¡Largo!

Deben apreciar todas las cosas maravillosas que hago por ellos.

(SUSPIRA)

-¡Ya sé! Organizaremos una cabalgata en mi honor.

Eso demostrará a todo el mundo lo divertido que soy...

y así el protagonista seré yo. ¡Yo! ¡Yo!

(RÍE MALVADO)

(TOSE)

-¿Unos caramelos para la tos?

-Aquí tiene, señor. -Gracias.

-Ah... ¡Oh!

-¡Hola, ciudadanos de Ciudad Platino! Hola, ¿cómo estáis?

Muy bien. Me alegro de veros. Estáis muy bien.

¿Qué pasa? ¿No os gustan las cabalgatas?

Eh, ¿por qué no me vitorea nadie? ¡Vamos! ¡Agranda el globo más!

-Pero... ¡Señor!

-¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande!

-Como quieras...

-¡Cuidado! -¡Ah!

(Vítores)

¡Ah! ¿Ves? Cuanto más grande, más me quieren.

Profesora... ¡Más grande!

-Pero, señor, yo...

-Vamos, profesora. -Ay...

(Música tensión)

(GRITAN)

(Trompa)

¡Problemas, problemas! ¡Deprisa, ciervos! ¡A paso ligero!

(BOSTEZA) Ah...

Oye, ¿ya es hora de irnos a dormir? ¿Ah?

¿Eso es un globo gigante del señor Acero?

(RÍE) Es eso... o está realmente hinchado.

Ah... A mí esto no me da muy buena espina...

¡La ciudad nos necesita!

¡Y nosotros el Poder Planeta!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(Música animada)

(Gritos)

Señor Acero, tienes que detener esa cosa.

¿Es que no ves lo que está pasando? ¡Oh! ¿Estamos celosos?

¿No soportáis oír cómo me vitorean a mí?

¡Pues acostumbraos, roedores!

¡Hay un nuevo héroe en la ciudad!

(Gritos)

No hace caso...

Lo mismo de siempre... ¡Eh, vamos!

(Música acción)

¡Supercola!

Solo espero poder apuntar bien...

(Continúa la música)

¡No! ¡No puedo!

(GRITA) (RÍE MALVADO)

¿Podéis ayudarme?

¡Yo me encargo de esto!

¡Orejas voladoras!

(Música acción)

¡Uh! ¡No, no puedo! ¡Es imposible!

¡Oh! ¡Oh, oh, oh...!

Mi potente toroterreno te detendrá.

¡Ja! ¡Vas a necesitar mucho más que eso para detenerme!

-¡Oh! -¡Más grande!

-Ah...

-Uh... Uh...

(GRITAN)

Qué globo más escurridizo...

A mí no se me escapará.

¡Potro corredor, transfórmate! Activando disparo de hocico.

(GRITAN)

-¡Mi globo!

(LLORA) No es justo...

¡Para!

Iniciando Monkey Suit.

¡Dame el mando del globo!

(LLORA) ¡Vuelve, globito!

¡Vaya! Oh...

Esto no está funcionado. ¿Por qué no? Cada uno hace lo suyo.

¡Exacto! Cada uno hace lo suyo. Tenemos que trabajar juntos.

¡En equipo! Me gusta. ¡Hagámoslo!

Es hora de estallar ese globo.

(Música acción)

¡Oh, vosotros no!

¡Oh, no! ¡Se dirige directamente al cuartel general!

Kai, deprisa, tenemos que detener ese globo.

Rammy, Bobbi, ¡el mando! ¡De acuerdo!

Es hora de un poco de energía solar. ¡Sol!

(SE QUEJA)

¡Tierra!

¡Lo tengo!

(GRITA)

Oh.

(SE ESFUERZA)

Está atascado.

(SE ESFUERZA)

(ENFADADO) Vaya, qué fuerte eres. Sí. Me he pasado.

(Música acción)

¡Agua!

¡Bosque!

Ay... No puedo entenderlo.

Estamos trabajando juntos y seguimos sin poder detenerlo.

(Continúa la música)

(ESTORNUDA)

No te preocupes. Te ayudaremos.

¡Mira, ha reventado el globo de entrenamiento!

¡Eso es! ¿Qué?

Bobbi, pídele que reviente un globo más grande.

Hecho.

(Música tensión)

Bien, pequeño. Allá va.

¡Potro corredor, transfórmate! ¡Disparo de hocico!

¡Sí! ¡Genial!

¡Sí! ¡Vamos!

(RÍEN)

Te ayudaré a fijar el objetivo. Genial.

¡Ahora!

Te tengo.

¿Qué? ¡No! Por favor, no. (LLORA) Mi globo...

Ah, oh.

(ESTORNUDA)

(Música)

¡Vamos allá! ¡Vaya! ¡Gracias, Kai!

Aquí tienes. Te lo has ganado.

Ah... ¿Qué?

Gracias, Kai. ¡Ah!

Uy, lo siento. ¿Estás bien? Estoy bien.

(Vítores)

(ESTORNUDA)

¡No!

(TOSE)

¿Y ahora quieres los caramelos para la tos?