¡Kai! ¡Lola!

¡Rammy! ¡Bobbi!

(TODOS) ¡Deer Squad!

# Si hay peligro en la ciudad,

# Deer Squad los rescatará.

# Intervienen con valor. # Nos salvarán con... #

¡Agua! ¡Sol!

¡Tierra! ¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta, lucha por el bien!

# ¡Deer Squad! # ¡Toma el mando!

# ¡Deer Squad! # ¡Siempre entrenando!

# ¡Deer Squad! # ¡Van al recate!

# ¡Nadie los podrá parar! #

DEER SQUAD

"SALVEMOS A LAS ABEJAS"

(Sirenas)

(Música acción)

(HACEN RUIDOS)

-¡Ah!

-¡Ah!

-¡Ah!

(Música suave)

Dadme un momento.

¿Qué es eso?

A este invento yo lo llamo un Todosjuntos.

Izquierda, derecha, arriba, ligero.

¡Vaya, Kai! (RÍE)

Me encanta. Es como bailar.

Izquierda, derecha, arriba, giro.

Vaya, Lola, eso también me encanta.

Gracias, Rammy.

¿Dónde está Bobbi? Ni idea.

Tengo que instalar un Todosjuntos en su todoterreno.

Vamos, sal, amiguita.

¿Qué estás haciendo, Bobbi?

¿Ves esa flor? ¿Ves esa abeja?

Pues es la única abeja del bosque. Tienes razón, eso parece.

¿Y bien?

¿Dónde están las demás abejas?

(ZUMBA)

¿En serio?

¿Qué es lo que ha dicho?

(ZUMBA)

¡Es algo terrible! ¿Qué es terrible?

Ian, rápido, avisa a Kai, Lola y Rammy.

(TOCA LA TROMPA)

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¿Cuál es la emergencia,un?

No tengo ni la menor idea.

Todas las abejas han sido capturadas por el señor Acero.

¿Cómo lo sabes?

Ella me lo ha dicho, logró escapar.

(ZUMBA)

Tenemos que salvarlas y tenemos que hacerlo ya.

Tracemos un plan.

¡No hay tiempo!

Yo dirigiré la misión porque puedo hablar con ellas.

Seré un buen líder, ¿verdad? (AFIRMA)

Bien. (TODOS) Ah...

¿Estáis de acuerdo?

(RÍEN) Estoy de acuerdo.

Te seguimos, Bobbi. ¡Bien!

Lo primero es lo primero.

¡Poder Planeta!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

Después de ti, mi rayada amiga.

¡Sigamos a esa abeja!

Buena suerte, chicos.

-Oh, sí, mis pequeñas sirvientas zumbonas,

haced vuestra deliciosa miel dorada, que yo la cogeré.

(HACE RUIDOS)

-¡Oh!

-Y haré una tostada de miel,

¡lo que más me gusta en el mundo!

(MASTICA) Ñam ñam.

Mm... Más, más.

Abejas, flores, miel, tostada.

Abejas, flores, miel, tostada.

¡Abejas, flores, miel, tostada!

(RÍE)

¡Soy el rey del mundo!

-Ah, no creo que las abejas se estén divirtiendo mucho.

-Oh, ¿mi pequeña Muffin quiere dar un paseo?

De acuerdo. Mira, te he comprado un collar nuevo.

Pequeña Muffin, eres adorable.

Y vosotros, proteged mi preciada miel.

-Por favor.

(Música acción)

(HACEN ESFUERZO)

-Vamos, Muffin. Profesora, no te quedes atrás.

(SUSPIRA) -Ah.

¿Qué hacemos ahora, Bobbi? (ZUMBA)

Dice que las abejas están dentro. Puedo encargarme yo solo.

¿Cómo?

Fácil, usaré mi Poder Tierra para excavar un túnel,

entonces diré a las abejas que son libres

y las sacaré de ahí. Pero...

¡En marcha!

(GRITAN) ¡Ah!

¡No temáis, amigas mías, porque he venido a rescataros!

¡Oh!

Eh, esperadme.

(GRITAN) ¡Oh!

Volved para que pueda rescataros.

(HACEN RUIDOS)

-¿Qué pasa? ¡Ah! (LADRA)

-Oh.

(LADRA)

-¡Oh!

Mi plan ha salido a la perfección, las abejas son libres.

Muffin, mi pequeña y dulce Muffin,

suelta en la ciudad perseguida por abejas malas.

¿Cómo han podido escapar?

Yo las liberé porque, bueno, ellas deben ser libres.

No te pertenecen.

Tanto el bosque como todos nosotros necesitamos a las abejas.

Si las abejas son tan geniales,

¿por qué están persiguiendo a mi pequeña y dulce Muffin?

Ah... Supongo que porque les gusta las flores.

Y fuiste tú el que le pusiste ese collar de flores.

-Sí, lo hice porque quería que estuviera monísima.

¿Acaso está mal?

un¡Las abejas vuelven! (GRITAN) ¡Ah!

-Flores, ¿eh?

Eh, abejas, dejadla en paz, si de verdad queréis flores,

venid a por mí.

Iniciando Monkey Suit.

(GRITAN) ¡Ah!

(ZUMBAN)

(LADRA)

-Voy a alejar a esas abejas zumbonas de aquí,

donde nadie vuelva a verlas jamás.

¡No!

¡Oh!

(LADRA) -¿Oh?

(GRITAN) ¡Detente, señor Acero!

Va hacia la derecha.

Oh. (A LA VEZ) ¡Cuidado!

¡Ah!

Oh.

Habría sido un buen momento para usar el Todosjuntos,

¿no os parece? ¿Qué?

Oh, sí. No te lo he instalado.

¿Sabéis qué? Ya no quiero seguir siendo el líder.

He terminado empeorándolo todo.

No lo has hecho tan mal, Bobbi. Sí, es decir,

liberaste a las abejas, ¿no?

Pero ahora el señor Acero se las está llevando.

Tal vez vuelvan el año que viene. Para entonces ya será tarde,

sin abejas, no habrá flores ni tampoco frutos

y si no hay frutos no habrá caquis y no habrá tortas de caqui

para comer. ¿No habrá más tortas de caqui?

¡Vaya!

Eso es muy grave.

Y hay muchos animales que necesitan flores y frutos.

Tenemos que hacer algo. ¿Pero qué?

Sé una cosa sobre las abejas. Les encanta bailar.

¿De verdad? (AFIRMA)

¡Sí! Las abejas hacen un baile muy gracioso,

así dicen a las otras dónde están las mejores flores.

Pues tal vez, si conseguimos hacerlas bailar...

Podremos guiarlas de vuelta al caqui.

Es un trabajo perfecto para mi Todosjuntos.

Vamos a probarlo, anda.

¡Sujetaos fuerte!

(Música)

(RÍEN)

¡Sí!

Vaya, Kai, tu Todosjuntos es genial.

¿Puedes mostrarnos tu baile, amiguita?

(Música)

(Música tensión)

Habéis perseguido a mi pequeña y dulce Muffin es el tiempo

y ahora vais a perseguirme a mí hasta las afueras.

No podréis volver nunca,

aunque eso signifique dejar de comer tostadas de miel.

Puedo pagar el precio porque habéis asustado a mi perrita.

Sol. ¡Ay, ay!

Agua. ¡Ah!

Bosque. ¡Ay!

Tierra.

¡Las abejas! ¡Ay!

¡Las abejas! Sacadme de aquí.

¡Las abejas!

Me acuerdo, vamos a bailar.

(RÍEN)

(Música)

Ahora vayamos al caqui.

(GRITAN) ¡Uh!

¡Uh!

¡Uh!

(RÍEN)

¡Ya casi hemos llegado!

(RÍE)

(Continúa la música)

Ya estamos aquí.

(RÍEN)

(TODOS) ¡Bien!

¡Bien! (RÍEN)

Ah... Así está mucho mejor.

Ya sé que te encanta tu collar de flores,

pero vamos a quitártelo

y a ponerte este precioso collar con un hueso de oro.

(LADRA)

Oh, ese está maduro Bien hecho, Rammy.

¡Eh!

Chicos, aquí os traigo deliciosas tostadas

de miel de caqui para todos. (LOS TRES) ¡Gracias!

Hm...

Miel de caqui. Deliciosas.

Gracias, Bobbi. Han sido las abejas.

Ayudaron a hacer los caquis y la miel.

Gracias.

¿Qué? Tú eres el que ha dicho que había tostadas para todos.

(RÍEN)

(LADRA)

(Música)

(RÍEN)

"EL DILEMA DE LOS PATOS"

(Música suave)

Ay...

Uf, no puedo creer que la profesora Scratch

haya tirado todas estas cosas. Por suerte para mí, lo ha ha echo.

Ah... ¿Has vuelto a coger chatarra del desguace, Kai?

¿Chatarra? ¡Es alta tecnología, Lola!

¿Ves? De no ser por esta chatarra no podría fabricar a...

¡Robopato!

A los patitos les encantará cuando vengan esta tarde.

Hablando de eso... Ya están aquí. ¿Ya?

Ian los trajo de camino al centro comercial.

Parece que tu trabajo de canguro ha empezado antes de tiempo.

Pero Robopato todavía no está listo. ¿Podrías cuidarlos hasta que yo...?

Lo siento mucho, pero tengo que plantar y regar

estos plantones en el jardín lo antes posible.

Tal vez Rammy o Bobbi puedan... Están entrenando.

(JADEA)

(JADEA)

Tendré que...

¡Eh! Si introduzco esta placa base en el transformador...

(Pitidos)

¡Sí! ¡Ya está listo! Perfecto.

Vaya... ¡Nos vemos en el almuerzo!

Hola, chicos. ¡Chocad esa ala!

¡Eso es superguay!

Este es vuestro nuevo amigo: Robopato.

Hola. ¿A dónde os gustaría ir? De paseo por el jardín, por favor.

Afirmativo. Jardín. Seguidme. Cuac, cuac.

¡Oh!

¡Eh! ¡Esperadme!

Será mejor que recoja. Luego los alcanzaré.

¿Qué está pasando, profesora Scratch?

No viene nadie a mi exposición de arte.

-Sí, bueno...

-Prometiste que tendríamos aceras móviles para traerlos...

y una vez dentro tendrían que pagar la entrada, quisieran o no.

-Pero, por desgracia, tus robotons tiraron el único componente

que necesitaba para controlar los sistemas de las aceras.

No obstante, he fabricado otro que puede hacer el mismo trabajo...

casi igual de bien. -Para mí, casi es suficiente.

Traigamos a esos visitantes, profesora.

-Podremos controlar a dónde van todas las personas

una vez que activemos esto. ¿Preparados? ¿Listos?

-¡Ya!

(RÍE)

(VARIOS) ¡Oh!

(GRITAN)

Aquí está el jardín. Cuac, cuac. ¡Ah!

Oh, lo siento... ¿Estás bien? Afirma...

Afirma...

Iniciando reinicio. Afirmativo. Cuac. ¿Seguro que estás bien?

Afirmativo. Seguidme. Ah.

Cuac. Vamos.

Cuac. Ah.

¡Hola, Lola! ¡Hola, Kai!

¿Has visto a Robopato y a los patitos?

Sí. Pero empezó a comportarse de forma extraña

tras la ducha sorpresa. ¿Ducha? ¡Ah!

Uy... Lo he vuelto a hacer... ¿Sabes a dónde se fueron?

Por ahí. Gracias.

Deben haber entrado.

A... la ciudad. Cuac.

Seguidme. Cuac. Cuac.

(RÍE) Fantástico. El plan ha funcionado.

Escucha cómo entra ese maravilloso dinero.

¿Eh? ¿Qué pasa?

Los robotons están informando

de que los robots de limpieza de las calles

están funcionando mal por toda la ciudad.

No pasa nada. Lo arreglaré.

Ah, ya veo...

Parece que el problema es mayor que unos pocos robots estropeados.

-Qué me vas a contar, profesora...

Esas aceras móviles están sacando a la gente...

sin darles tiempo a pagar por la entrada.

-Parece que tenemos un error en nuestro sistema.

-¿Un error? Entonces, arréglalo. ¡Rápido!

-Sí, señor Acero. ¡Robotons!

Buscad el origen del fallo. -¡Y solucionadlo!

-¿Qué está pasando ahí fuera?

(GRITAN)

¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Socorro! ¡Socorro!

¡Patitos!

No...

Ay, ay, ay...

Patitos, salid de donde estéis. No...

¿Dónde estarán? ¡Ah!

Rammy, Lola, Bobbi, ¿están los patitos aquí?

(LOS TRES) Eh....

No.

Pero... Pero se suponía que debía cuidarlos...

¿Dónde estarán? En la tele.

(TV) "La ciudad está sufriendo explosiones eléctricas

que están interrumpiendo el funcionamiento de todo.

Desde los robots limpiadores hasta las aceras móviles.

El señor Acero ha declarado... -Mis robotons ya están ahí fuera

intentando aplastar... quiero decir... arreglar el problema".

Robopato debe estar provocando cortocircuitos por la ciudad.

(LOS DOS) ¿Robopato?

Eh... Si no lo hubiera mojado con mi regadera...

esto no habría pasado. No es culpa tuya, Lola.

Era yo el que debería haber cuidado a los patitos...

en vez de haberles puesto un robot a su cargo.

Tenemos que recuperar a los patitos, ¿no?

¡Sí! Y poner en marcha la ciudad.

¡Sí! Necesitamos...

¿Comer? Uy...

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

¡Encontremos a esos patitos y salvemos la ciudad!

(Música acción)

Amenaza detectada. Iniciando modo de protección. Cuac.

Escudo deflector activado. Cuac.

(Continúa la música)

Las reservas del escudo de energía se agotan. Cuac.

¡Alto!

Oídme, chicos. Tengo una idea de cómo apagarlos.

Vamos, chicos.

¡Supercola!

¡Bosque!

¡Oh!

¡Tierra!

¡No!

Casi no tengo energía...

¡Sol!

Hay demasiada electricidad estática rodeándolo.

Sí. Está afectando a nuestro poderes.

Vamos, Kai, te necesitamos. De acuerdo. Casi he terminado.

Ahora solo tengo que acceder al control de los robotons.

¡Tierra! ¡Sol!

No sé cuánto podremos contenerlo. Vamos, Kai. ¡Date prisa!

Y pulsar.

(Continúa la música)

Perfecto. Bien, ratakart. En marcha.

(RÍEN)

Vaya...

Vale. Kai se ha ocupado de los robotons.

Ahora tenemos que llevar a los patitos de vuelta a casa.

Y también apagar a Robopato.

(Explosiones)

¿Qué ha pasado?

Creo que Robopato está sufriendo una megafusión.

No tenemos mucho tiempo.

(GRITAN)

¡Ah!

¿Cómo podemos apagar a Robopato? Fácil.

Solo tenemos que pulsar su... ¡Ay!

No podemos acceder a él, pero... los patitos pueden hacerlo.

Bien, chicos, ¿chocamos esas alas?

Pulsad el botón verde.

Apagando sistemas. Afirmativo.

Bien hecho, equipo. ¡Salvamos la ciudad!

(GRITAN)

¡Habéis arruinado mis planes!

¡Afirmativo!

(RÍEN)

Hola, chicos.

(RÍE)

Parece que has estado ocupado. Mucho.

¿Y qué hay de ti, Kai?

¿Estos pequeños te han dado algún problema?

Oh, no. Se han portado bien. ¡Síguenos, Ian!

Es hora de volver a casa. Vale.

Vamos, mis pequeños patitos.

Orejas voladoras.

(RÍEN)