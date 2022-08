¡Kai! ¡Lola!

¡Rammy! ¡Bobbi!

(TODOS) ¡Deer Squad!

# Si hay peligro en la ciudad,

# Deer Squad los rescatará.

# Intervienen con valor. # Nos salvarán con... #

¡Agua! ¡Sol!

¡Tierra! ¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta, lucha por el bien!

# ¡Deer Squad! # ¡Toma el mando!

# ¡Deer Squad! # ¡Siempre entrenando!

# ¡Deer Squad! # ¡Van al recate!

# ¡Nadie los podrá parar! #

DEER SQUAD

"PROTEGIENDO AL PEZ GATO"

(Música suave)

(TARAREA) Oh, está bien.

Hola, Ian. Buenos días a todos.

¿Qué?

Buenos días. Un día precioso.

Lo sería, Lola, si pudiera disfrutar de mi día libre,

pero no puedo.

¿Por qué?

Porque no hay nadie que se encargue

de mis tareas del parque mientras yo esté fuera.

Te ayudaríamos, pero estamos algo ocupados.

No importa. Todo el mundo está ocupado hoy.

Yo no.

Hoy voy a ser la guarda del parque, no debe de ser difícil.

Lo harás genial, Lola, nosotros te ayudaremos cuando terminemos.

El parque es más grande que el arriate de flores, Rammy.

Ajá.

Y tendré que hacer algo más que arrancar malas hierbas.

Sí.

Además de eso hay que cortar el césped, pulir las estatuas,

pintar las mesas de picnic, y por supuesto, está Fishuck.

¿Fishuck? El pez gato.

Fishuck ha vivido en el lago de cristal

desde que no era mucho más grande que un charco.

Vaya, entonces será un pez muy viejo.

Sí, además es muy importante. ¿Importante por qué?

Bueno, cuenta la leyenda que si Fishuck dejara un día el lago,

el bosque desaparecería para siempre.

Diviértete, Lola. Volveré esta noche.

¿Qué?

Vale, Ian, tranquilo. Déjalo en mis manos.

¿Acaba de decir que el bosque desaparecería?

Para siempre. Para siempre.

Bueno, no hay tiempo para charlas, tengo mucho trabajo que hacer.

¡Llama si nos necesitas! Gracias, Kai, pero está chupado.

(Música)

¡Sí!

Lola, ¿qué hacías en la cortadora de césped de Ian?

Oh, hola, Ricardo. Hoy soy la guarda del parque.

¿Puedo ayudar?

-¿Puedo ayudar? ¿Puedo? ¿Puedo ayudar?

¿Tú ayudar? ¿Sabes dónde guarda Ian la pintura?

Tengo que pintar los bancos de picnic.

¿Pintura? Claro que sí.

Pintura, pintura... ¡Pegamento!

(RÍE)

(RÍE)

Perfecto, esto será muy divertido.

Aquí tienes, Lola, una lata de...

(RÍE) Pintura.

Gracias, Ricardo.

Me pondré a trabajar pintando los bancos ahora mismo.

(RÍE)

¡No, no, no!

No es suficiente, profesora Scratch.

Los robotons han buscado en todos los lagos un pez

lo suficientemente grande para llenar tu nuevo tanque,

pero no hay ninguno.

(RÍE) ¡Te tengo!

No han buscado en todos los lagos.

Bien, ya he reservado las flores y acortado el césped.

Las estatuas están pulidas y los bancos de picnic pintados.

Es hora de saludar a Fishuck.

Si hay un pez en el lago, los robotons lo encontrarán.

-Bien.

(PENSATIVO) ¿Qué hace esto? -¿Qué?

¡No! ¡No pulses ese botón! -Ay, demasiado tarde.

(GRITAN)

-Parece que tus inventos vuelven a fallar, ¿no es así, profesora?

-Ha sido culpa tuya.

-Quiero algo más grande y mejor. ¡Ya lo tengo!

¡El ratero!

(Música acción)

-No, yo lo diseñé para que pudiera operar en el espacio,

no en... No en un lago.

-¿Qué?

-Los robotons han encontrado algo. -¡Bien!

-Si eso es lo que creo que es,

vas a necesitar una pecera más grande.

-¡Estilente!

Hemos encontrado nuestro pez.

Lo siento, señor Acero. Está prohibido pescar aquí.

Pero tan solo queremos un pececito. Lo siento mucho, pero...

¡Lola, socorro! (GRITA)

¿Qué pasa, Tina?

Mis peques te necesitan. ¡Ven, rápido!

-Vamos a atrapar ese pez, ¿de acuerdo?

-Mira, están atrapados.

No os preocupéis, niños. Yo os ayudaré.

¡Socorro! ¡Lola, estamos atrapadas!

¿Qué? ¿Atrapadas? (GRITAN)

(RÍE)

(RÍEN)

Debería ir, pero...

Captura ese pez, profesora. ¿Pez? ¿Fishuck?

¡Oh, no! ¿A quién debería salvar primero?

Creo que tus amigos pueden ayudarte, Lola.

¿Amigos? Hola.

¡Hola, Lola! Tienes razón, Tina. Los tengo.

Muy bien. Es la hora del Poder Planeta.

¡Allá vamos!

Agua.

Sol.

Tierra.

Bosque.

(TODOS) Poder Planeta lucha por el bien.

¿Qué necesitas que hagamos, Lola? Bien.

Yo rescataré a las tortugas de Tina.

Rammy, ¿puedes despegar a Sasha, Fifi y Ricardo?

¡Sí!

Bobbi, Kai, vosotros podéis impedir

que el señor Acero capture a Fishuck.

¡Hecho! ¡Sí!

Recordad la leyenda. Sí.

Sin Fishuck no hay bosque. Déjanoslo a nosotros.

¡Sol!

(RÍEN)

-Esto es increíble. Gracias, Rammy.

Un placer. ¿Eh?

He gastado una broma a dos miembros del Deer Squad en un día.

He batido mi mejor récord.

Ricardo, no es nada de lo que estar orgulloso.

¡Adiós!

Oh... Oh, no...

(RÍEN)

Parece que las bromas se han vuelto en tu contra, Ricardo.

(RÍEN)

-Tal vez me lo merezca.

Vaya, hay que detener esa cosa.

¡Tierra!

Trabajo hecho.

¡Es hora de trabajar! Ya voy, aguantad.

¡Rayo de hielo!

(GRITA)

(GRITAN)

¡Ayuda!

(RÍEN)

¡Bien! ¡Bien!

Gracias, Lola.

Son esos molestos bienhechores del Deer Squad otra vez.

¡Vámonos! -¿Y qué hay del pez?

-¿Pez?

No quiero ver otro pez en todo lo que me queda de vida.

¡Ay, ay!

(GRUÑE)

No iréis a ninguna parte hasta que hayáis ordenado

el desastre que habéis causado en mi parque.

Pero yo...

Todo esto es culpa tuya.

Buen trabajo, Lola.

Gracias, Bobbi, pero todavía no hemos terminado.

Fishuck aún necesita mi...

Eh... nuestra ayuda.

¡Lanzamiento de rocas!

¡Supercola!

Vaya. ¡Lo logramos!

¡Sí!

El bosque no desaparecerá. Al menos, por ahora.

Fishuck está a salvo.

Y contento también. Mirad.

Es un pez enorme.

Bueno, por fin he tenido un día libre.

Gracias, Lola. ¿Has tenido un día ocupado?

(RÍE) Solo un poquito.

¿Crees que te gustaría ser guarda del bosque algún día?

Gracias, Ian, pero creo que seguiré cuidando animales por ahora.

Estoy agotada.

Bueno, espero que no demasiado. Se me había ocurrido hacer una fiesta

para darte las gracias.

(RÍE) Siempre tengo fuerzas para una fiesta.

(TODOS) ¡Sí, bien, vamos! (RÍEN)

(SUSPIRAN)

"LA DEBACLE DE LAS BURBUJAS".

(TARAREA)

Lo estoy deseando. Qué ganas de probarlos.

Sí.

Están casi listos, Squad. Adelante.

Gracias, Bobbi. Gracias, Bobbi.

Gracias, Bobbi.

(SABOREAN)

¿Me han salido buenos?

¿En serio? ¡Riquísimos!

Me encantan.

¡Geniales! ¡Sí!

Esos profiteroles tienen una pinta deliciosa.

(LADRA)

A mí nadie me da dulces nunca.

Vamos, Muffin.

(Música)

(LADRA)

Y para ti, mi última delicia hecha especialmente para perros.

(LADRA)

-Veo que estás repartiendo dulces.

Lo siento, pero acabo de dar el último.

Bueno, esto me parece demasiado.

No quedan profiteroles y ahora mi dulce Muffin

está cubierta de crema y migas.

Lo siento, yo tan solo quería darle un dulce.

¡Este lugar es un desastre!

Tienes razón, está todo sucio, cremoso y lleno de migas.

¡Tú, ciervo!

¿Crees que puedes hacer lo que quieras

y no guardar ni un solo profiterol para mí?

Espérame aquí mientras hago una importante llamada

a la profesora Scratch.

Hola, ¿sí? Profesora.

Deberíamos limpiar. Sí.

Oh, no... Limpiar el desorden es muy aburrido, ¿verdad?

No tiene por qué serlo. Sí.

Podemos convertirlo en un juego.

Eso es lo que hago yo cuando tengo que limpiar.

¿Un juego? Haz lo mismo que nosotros.

¡Hora de la carrera de la limpieza! ¡Vamos!

(RÍE)

(Música animada)

¡Ja!

¡Sí!

Una, dos... Tres...

¡Cuatro!

¡Yuju, esto es divertido! ¡Más rápido, más rápido!

(RÍEN)

Te tengo. (LADRA)

(RÍE) No nos hemos olvidado de ti, Muffin.

Hora del baño.

(TODOS) ¿Qué? ¿Qué es eso?

(Música)

Es hora de limpiar todo este caos.

Ya lo hemos hecho. Sí.

¿Qué es eso?

Es el limpiador de burbujas Limpiamatic.

El mayor dispensador de jabón del mundo.

El señor Acero exigió que lo trajéramos aquí

para limpiar el parque. (RÍE)

(TODOS) ¡Para, para!

No creo que necesitemos tanto jabón. Ya está bastante limpio.

¡Os vais a enterar!

(TARAREA)

Oh, ¿qué es todo esto? (GRITA)

-¿Eh? Oh, no.

(GRITA)

(GRITAN)

¿Qué es esto? ¡Socorro!

(GRITA)

Hay demasiadas. Esto se ha descontrolado.

Tan solo hay una cosa que pueda salvar al parque.

Es la hora del Poder Planeta. (TODOS) ¡Sí!

¡Allá vamos!

¡Agua!

¡Sol!

¡Tierra!

¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta lucha por el bien!

Vamos a eliminar estas burbujas de todo el parque.

¡Supercola!

Es hora de explotar burbujas.

Disparo de hocico.

¡Sol!

El cielo es el límite. ¡Bosque!

(RÍE)

¡Ah!

¡Estáis atrapadas, burbujas!

Necesitáis aprender una lección sobre...

Sobre los profiteroles y la limpieza.

Voy a usar mi Monkey Suit para encender este dispensador de jabón.

-Ah, señor Acero.

No creo que nuestro limpiador de burbujas Limpiamatic

necesite más potencia.

-Tonterías. Necesitamos más burbujas para limpiar este parque.

Tenemos que hacer algo.

¡Vamos, chicos! ¡Sí!

(GRITA)

¡Toma esto!

¡Oh, vamos!

(GRITA)

Estas burbujas están por todas partes.

¡A la pared!

¡Alto, señor Acero!

Todo se está descontrolando.

(LADRA)

-¡Oh, Muffin!

¡Oh, Dios mío, mi intención no era hacer tantas burbujas!

¡Ah!

Oh, mi pelo.

¡No puedo salir, estoy atrapado!

(Música)

Esas burbujas nos ralentizan.

Deer Squad, es hora de trazar un plan.

Tenemos que apagar el limpiador de burbujas Limpiamatic de inmediato.

¿Pero cómo? No deja de burbujear.

¡No, no!

-¿Qué es esto?

-¡Socorro!

Ya sé qué podemos hacer. Lo convertiremos en un juego.

¿Eh?

Como el juego de limpieza al que jugamos antes.

¡Sí!

Estallando burbujas obtendremos puntos.

Empieza el juego.

Tenemos que igualar su ritmo. ¡Sí!

Una, dos...

¡Tres! ¡Cuatro!

(RÍEN)

(TODOS) ¡Cinco, seis, siete, ocho!

¡Nueve! Más rápido, más rápido.

Resulta que salvar el parque es muy divertido.

(RÍEN)

Ahora debemos detener el Limpiamatic y el Monkey Suit.

¡Bosque!

(GRITA)

¡Oh, no!

(GRITA)

-Oh, no, oh no.

¡Oh, Muffin! Siento que esas burbujas se hayan descontrolado.

Ahora soy yo el que ha causado un desastre.

Tan solo quería comer un rico profiterol, nada más.

Podrías hacer otra cosa, ¿sabes?

¿No crees que deberíamos limpiar primero?

Este lugar está bastante mal.

Pero limpiar es demasiado aburrido.

Eso pensaba yo,

pero puedes hacer que las cosas aburridas sean divertidas.

(TODOS) ¡Lo convertiremos en un juego!

(Música)

¡Tierra!

¡Bosque!

¡Supercola!

¡Disparo de hocico!

(TARAREA)

¡Eh!

(LADRA)

Aquí tenéis.

Gracias por los profiteroles, Bobbi.

(SABOREAN)

¡Oh, no!

Esa burbuja viene a limpiarte, señor Acero.

¡Gracias por los profiteroles! ¡Adiós!

(TODOS) ¡Adiós!

(RÍEN)

Más para nosotros. (SABOREAN)