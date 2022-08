"EL PROBLEMA DE LAS CAJAS"

(TODOS RÍEN)

¡Sí!

Eh... ¿qué estáis haciendo?

Es el Día del Reciclaje y Kai ha propuesto

que hagamos cosas divertidas para los niños con cartones.

Bah, ¿quién querría juguetes hechos de cartón viejo?

Eso es una... (LOS NIÑOS RÍEN)

(Música divertida)

¡Tachán!

¡Sí! (TODOS RÍEN CONTENTOS)

Mirad, soy un robot.

Gracias, Kai.

¿Eh? (REFUNFUÑA)

¡Scratch! -¿Sí, señor?

-El Deer Squad está haciendo juguetes con cartón viejo

por el Día del Reciclaje.

-Eh... ¿y no cree que eso sea algo bueno, señor Acero?

¡No! ¡Están recibiendo toda la atención!

-Tú también podrías hacer algo con cartón viejo.

-Lo intenté, hice un sombrero de copa, pero mira.

-Oh. (RÍE)

-Parece que no se me da demasiado bien hacer cosas de cartón.

Pensemos en otra alternativa.

-¿Por qué no regalas a los demás las cosas que ya no quieres?

Eso también es reciclar.

¡Grillante!

Tráeme lo que hay en la sala de cosas que compré

y fueron una pérdida de tiempo

y lo de la sala de sombreros que no me caben en la cabeza.

Y para hacerlo más especial,

yo mismo envolveré cada regalo que entregue a mano.

-¡Oh!

-Eh, pensándolo bien...

Ponte los guantes de inventar, profesora,

quiero que inventes para mí una máquina

que ponga todos los regalos en cajas.

-Oh, sí, señor.

Oh, y las cajas deben estar hechas de cartón viejo.

Hoy es el Día del Reciclaje.

(RÍEN CONTENTOS)

Oh, vaya.

(Música animada)

(RÍEN)

¡Yuju!

Oh, me temo que no funciona como un submarino de verdad.

¡Sí!

(CROA)

(TODOS RÍEN)

¡Una trompeta de cartón! Esto se te da genial.

¡Gracias, Lola!

No, no, debes soplar por aquí con la boca. Mira.

(BALBUCEA)

De acuerdo, supongo que esa es otra forma de jugar.

Veamos qué dice este árbol.

¿Eh?

¿Quieres que intente hacerte un juguete

que sea resistente al agua?

Esto es mi cajazuca.

Apuntas el tubo hacia lo que quieras meter en una caja

y al instante está en una caja.

-Ah, genial.

Tú guarda el resto de cosas

mientras yo las voy repartiendo a mi adorado público.

-De acuerdo, señor.

(TODOS RÍEN DIVERTIDOS)

Regalos reciclados en cajas recicladas de mi parte,

el señor Acero.

¡Feliz Día del Reciclaje para todos!

-Gracias, señor Acero. Me encanta abrir cajas.

¡Oh!

-Au, me duele la barriga.

-¡Oh!

-Eh, la caja no es el regalo, es el muñeco.

-Oh, no pasa nada, te lo puedes quedar.

-Yo no lo quiero, ¿por qué crees que te lo regalo?

¿Qué?

¿Qué? ¿Qué están haciendo?

Les gusta jugar con cajas.

Con solo un poco de imaginación, una caja puede ser cualquier cosa.

Ah, a los niños les gusta jugar con cajas, eh...

A los niños les gusta abrir y cerrar cajas.

(LADRA)

¡Vamos!

-Señor Acero, el cajazuca solo está diseñado

para ser utilizado dentro de mi laboratorio.

-Hola, niños, ¿os gustan las cajas?

Pues os las voy a regalar... todas.

-Oh. (RÍE MALICIOSO)

Cajas para todo el mundo. -¡Oh!

Por favor, ten cuidado con eso, señor.

(ESTORNUDA) -¡Oh! ¡Oh!

¡Se dirige directo al cuartel general de Deer Squad!

-Uy.

(TODOS RÍEN DIVERTIDOS)

Esto funciona muy bien como trompetilla.

Oigo algo que se dirige hacia aquí muy rápido.

¡Oh!

¿Por qué ha oscurecido? ¿Eh?

(Música de intriga)

Es... Estamos dentro de una caja de cartón enorme.

Pero... ¿cómo?

Mm...

¡Oh, problemas!

¡Oh!

Algo está metiendo todo dentro de cajas.

Intentaré salir a la fuerza.

(GRUÑE)

Vale, el cartón es demasiado grueso.

La ciudad nos necesita y nosotros necesitamos salir,

así que necesitamos el poder planeta.

¡Allá vamos!

(Música de acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta, lucha por el bien!

¿Cómo la atravesamos? ¡Agua!

Sí, por supuesto.

¡Agua!

Volveré a intentarlo,

solo que con un poco más de potencia esta vez.

¡Sí! (TODOS) ¡Sí! ¡Yuju!

Genial, ahora veamos de dónde vienen estas cajas.

(Música de acción)

(RÍE MALICIOSO)

¡Uh!

-¡Oh!

-No creo que a la gente le gusten tanto las cajas de cartón, señor.

¡Oh!

(LADRA) -Uy, voy a ver si puedo...

¡Ay! Oh... (LADRA)

(Continúa la música)

Parece que es esa máquina la culpable.

Lo que tenemos que hacer es... ¡Ay!

¡Oh, no!

Temeos que seguir moviéndonos o podría empaquetarnos también.

¡Oh!

¡Agua!

De acuerdo, tenemos que apagar ese rayo o...

¡Ay!

Ay, empiezo a cansarme un poquito.

Intentaré alcanzarlo con mi poder de tierra.

¡Tierra!

Usaré mi poder de bosque. ¡Bosque!

(RÍE DIVERTIDO)

¡Oh, no! ¡Bosque!

(GRITA ASUSTADO)

(Música de acción)

Oh...

Uh...

(Continúa la música)

¡Agua!

(Continúa la música)

El rayo rebota en las superficies brillantes.

¡Rayo de hielo!

¿Necesitas que ese hielo sea más brillante?

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Sí! (TODOS) ¡Sí!

¡Yuju! ¡Bien, sí!

Ahora desempaquetemos todo.

(TODOS) ¡Sí! (RÍEN DIVERTIDOS)

Sí, tenemos que recoger todas estas cajas que han aparecido

y llevarlas a reciclar. Ve a por ayuda.

(RÍE) ¡Oh!

Eh... Uh.

¡Eh! (RESOPLA)

¡Vaya! De nada, Burp. (RÍE)

Creo que he encontrado a Ian. ¡Oh!

¡Vuelve!

Eh, he encontrado parte de mi barro.

Va a oscurecer pronto.

¿Cómo sacaremos a todo el mundo de las cajas a tiempo?

Ya sé: si consigo reprogramar esa máquina,

haré que saque las cosas de las cajas en vez de meterlas.

¡Eh! ¿Dónde está?

¿Cómo vamos a encontrarla ahora?

Muy bien, tenemos que abrirlas todas y rápido.

(HABLA BEBÉ) Hola, Binky.

Binky dice que podríamos escuchar las cajas

para averiguar si la máquina está dentro de alguna.

¡Las trompetillas, claro!

Yo puedo hacer más con todo este cartón.

(Música animada)

Usaré el superoído de mi ratacard.

¡Oh!

Oh, vaya, alguien puso mi caja al revés.

Oh, no, ¿el cajazuca ha hecho todo esto?

Me temo que sí.

Vaya.

Vaya, creo que Binky ha encontrado el cajazuca.

Con él activaremos el modo de desempaquetar

pulsando el interruptor de la parte superior.

De acuerdo, vamos, todos a desempaquetar.

Ella sola ha estado creando más cajas dentro.

(HABLA BEBÉ)

Binky dice: "¡Sí, a desempaquetar!".

Eh, disculpad...

¡Agua!

¡Rayo de hielo!

¡Lo tengo! (TODOS) ¡Sí!

¡Ajá!

(TODOS RÍEN)

¡Vaya!

Vaya. (TODOS RÍEN)

Buena idea, niños, vamos a jugar con las cajas

antes de que las reciclen todas. (TODOS) ¡Sí!

(TODOS RÍEN DIVERTIDOS)

(Música animada)

(LADRA)

Ah, por fin estáis jugando

con todas las cajas que os he regalado.

Bueno, no me deis las gracias.

¿Quién ha dejado aquí todas estas cajas?

¡Socorro!