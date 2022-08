"EL PROBLEMA DE LAS BAYAS"

(Música animada)

Vamos a poneros en el expositor... ¡Ah!

Aquí tienes. ¿Eh? ¡Oh!

Puaj, nunca he podido comprender cómo salen tantas cosas deliciosas

de un desorden semejante.

(RÍE) Sí, lo sé. Creo que he ensuciado un poco todo.

(Música animada)

Uf...

Lola, Bobbi, ¿podéis venir? (A LA VEZ) ¿Eh?

Hemos pensado ir a los arbustos de bayas para ver juntos la llegada

de los pájaros de las bayas.

Los pájaros de las bayas ya vienen.

Los pájaros de las bayas llegarán muy pronto.

(MURMULLAN)

-Veréis, cada año los pájaros de las bayas vuelven al parque.

"Se comen las bayas de los arbustos e incuban sus huevos en los nidos

que construyen".

(CANTURREA)

-¡Qué elegante estás! -Sí, vas muy a la moda.

-Bueno, me alegro de que os guste mi abrigo nuevo.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Esto es algo muy divertido... ¡Ay!

Gracias, Lola.

Deberíamos cubrir bien esas raíces. Sí, buena idea.

(GRITAN)

-¡Eh! (A LA VEZ) ¿Eh?

-No quiero ensuciarme mi precioso abrigo nuevo.

Lo siento, señor Acero, no te habíamos visto.

¡Ay, oh! Oh... No, no, ¡no!

¡Tengo bayas por todo mi abrigo! ¡No!

Oh...

¡Arruinado, arruinado! No permitiré que estas bayas

causen más manchas horribles.

Quiero que estos arbustos desaparezcan. ¡Que desaparezcan!

Uf... Vaya, menudo genio tiene.

Mejor entonces que no esté aquí cuando lleguen

los pájaros de las bayas, podría asustarlos.

(Música)

¡Profesora Scratch! -¿Sí, señor?

-Necesito machacadores, lo siento,

¡pero ya no aguanto esos arbustos de bayas ni un segundo más!

-Oh, qué conveniente que los inventara

la semana pasada entonces.

-Ah...

(RÍE MALICIOSAMENTE) Perfecto.

Me pregunto cuándo llegarán los pájaros.

(Trinos)

¡Ahí! Ahí están. Ya casi están aquí. Por fin, qué bien.

El gran espectáculo está a punto de comenzar.

¡Me encanta esta época del año!

(Estruendo)

(GRITAN)

(Gruñido)

(ACERO GRUÑE)

¡Ten cuidado!

¡No, esas bayas han manchado mi abrigo nuevo!

¡No puedes destruir el hogar de esos pájaros!

¿Qué van a comer? ¿Y dónde van a incubar sus huevos?

(GRUÑE)

No sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que es el momento

del Poder Planeta. (TODOS) ¡Sí!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(GRUÑE)

(GRITA) ¡He vuelto a fallar!

-Que lo disfrutes.

-Un helado, por favor. (GRITA)

(GRUÑE)

¡Señor Acero, para! (GRITA)

Vaya... ¡Eh, cuidado!

(GRITAN)

(Pasos)

Señor Acero, para, estás destruyendo nuestro bosque.

Y yo que pensaba que no cuidaba las cosas...

(GRUÑE) ¡Voy a pisar todos los arbustos de bayas

aunque sea lo último que haga!

¿Por qué han arruinado mi abrigo nuevo?

¡Tú haces zig y yo hago zag!

(GRITA)

Rammy, es tu turno.

¡Potro corredor, transfórmate!

¡Disparo de hocico!

(GRITA)

(Música acción)

¡Tengo una red para atraparte!

¡Cuerno remolcador!

(Continúa la música)

Los pájaros de las bayas casi están aquí.

Espero que el Deer Squad pueda detenerlo a tiempo.

(GRITA)

(RESOPLA)

Bien hecho, Bobbi, lo has detenido.

(SE ESFUERZA) Estoy atado, pero no por mucho tiempo.

Vaya... ¿Cómo te atreves?

Kai, has hablado demasiado pronto.

Puede que hayáis detenido mis machacadores,

pero no podréis evitar que arranque todos los arbustos de bayas

que encuentre.

¡Arruinaron mi abrigo!

¿Cómo vamos a detener al señor Acero?

Tenemos que ocuparnos de él. ¡Por los pájaros de las bayas!

Sí que le gustaba ese abrigo... Sí, creo que demasiado.

Esperad un momento, si conseguimos que al señor Acero

le vuelva a gustar su abrigo, tal vez podamos arreglar

esta situación. (GRUÑE)

Si lo mantenemos ocupado, ¿tú crees que vas a poder hacer algo creativo

con el abrigo? Por supuesto que sí, Lola.

De acuerdo. Ponte a trabajar, Bobbi.

¡Estos arbustos no se librarán fácilmente!

(A LA VEZ) ¡Vamos allá!

Bueno, ya sé lo que no le gusta. ¡Bosque!

(GRITA)

¡Aléjalas de mí!

¡Supercola!

(SE ESFUERZA)

(Música tranquila)

Mm... ¡Lo tengo!

(Música animada)

¡Sí!

¡Ya llegan los pájaros!

(TRINAN)

¡Tengo que terminar, tengo que terminar!

Deprisa, Bobbi, los pájaros casi están aquí.

¡Tenemos que detener a Acero ya!

¡Vamos, Bobbi!

Los pájaros de las bayas necesitan arbustos tranquilos

o no anidarán aquí nunca más.

(Música tensión)

¡Tachán!

¡Para, para, señor Acero!

¡Estas bayas son la cruz de mi existencia!

(RÍE) ¿De verdad?

¿Eso es lo que yo creo que es? Oh, es maravilloso.

Pruébatelo.

Este... abrigo es muy guay. (RÍE) Qué listo soy.

Mancharlo con jugo de bayas fue idea mía después de todo.

Vaya, señor Acero, es el abrigo más chuli que he visto nunca.

Dios mío, qué bonito. -Es precioso.

Impresionante, muy impresionante. -Muy elegante.

-Sí, me alegro de que se me haya ocurrido.

No hay de qué, señor Acero. Este Acero es increíble.

Muy bien hecho, Bobbi. (TODOS RÍEN)

(ACERO CANTURREA)

-Fantástico.

Están en casa. Están a salvo, ¡sí!

(ACERO CANTURREA)

¿Eh? Oh...

(TRINAN)

-¿Eh? Oh, vaya...

-Ah... Oh...

Uy...

(TRINA)

Vaya... Oh, no.

Menos mal que no he seguido utilizando mis machacadores...

(GRUÑE)

¿Qué es lo que estará tramando ahora?

No lo sé...

¡Llamando a todos los robotons!

Todos los robotons para un trabajo de jardinería, por favor.

¡Mirad!

(GRITAN CONTENTOS)

(Música animada)

Eh, ayudémosles.

(Continúa la música)

(Risas)

Aquí tienes.

Me encantan estos pasteles de bayas. ¡Son deliciosos!

Ahora sé por qué esos pájaros de las bayas vienen todos los años.

(RÍE)

Vaya, tal vez sea hora de limpiar a fondo la cocina.

¡Sí! Te ayudaremos a limpiarla.

(Música tranquila)

Oh... ¿Sabes? Siempre me han gustado esos arbustos de bayas.

(LADRA)

-Oh, cuidado con mi abrigo, Muffin, es un abrigo único.