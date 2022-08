"LO PEQUEÑO MOLA"

¡Kai! ¡Lola!

Puag...

Necesito encontrar un sitio para mi nuevo rascacielos extragrande.

No hay espacio en ninguna parte.

-Podrías derribar esta torre para hacer más despacio.

-No. Quiero quedarme con esta también.

(GRUÑE) Si ese estúpido bosque fuera tan solo un poco más pequeño...

-El Deer Squad no te dejará cortar ni un solo árbol, señor.

-¿Y si yo no tuviera que cortarlos?

¿Y si todos esos árboles... fueran tan pequeños como estos?

¡Ponte los guantes de inventar, profesora Scratch!

-Ahora mismo, señor Acero.

(Música)

Oh, Lola, tu pequeño bonsái es muy bonito.

Oh, es tan mono y pequeñito... Gracias, Kai. Gracias, Bobbi.

No lo entiendo.

¿Qué sentido tiene un árbol tan pequeño?

No se puede trepar por él.

Solo porque algo sea pequeño, Rammy, no quiere decir que sea débil.

Oh, de acuerdo.

Pero, por favor, no intentes trepar por mi bonsái, Rammy.

Ha tardado años en alcanzar este tamaño.

(RÍE)

(Música)

(RÍE) ¡Maravilloso, Scratch! Tu rayo encogedor funciona.

Por favor, ten cuidado, señor.

Asegúrate de no encoger nada accidentalmente.

No hay forma de hacerlo crecer de nuevo.

-¿Eh? -¡He dicho que tengas cuidado!

¡No hay forma de volver a hacer crecer las cosas cuando las encoges!

-Bueno, será mejor que pienses en una, ¿no?

-Pero, señor, eso podría llevar años y...

-Tengo fe en ti, mi querida Scratch.

Porque necesito ser pequeño mientras hago esto

para que el Deer Squad no pueda verme.

Convierte eso en un revertidor del rayo encogedor.

-Déjamelo a mí.

-De acuerdo.

¡Ahora vamos a encoger todos esos árboles

para hacer sitio a mí torre gigantesca!

(Música suspense)

(GRITA)

Toma.

Si yo cultivase un bonsái este sería enorme.

¿Pero un bonsái grande no sería solo un árbol?

(JADEA)

Estaba subido a un árbol, ocupándome de mis asuntos,

cuando el señor Acero hizo: ¡pam! Y se encogió y desapareció.

Y también el árbol en el que estaba ocupándome de mis asuntos.

¿Simplemente... encogieron?

Me parece bien que el señor Acero encoja un poco,

pero los árboles no. Ellos nos necesitan.

Y nosotros necesitamos...

¡el Poder Planeta! (LOS TRES) ¡Sí!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(Música)

¡Los árboles han encogido! Pero no veo a nadie alrededor.

¡Sí! ¡Somos demasiado pequeños para que nos vean!

Si no podemos verlo... tan vez sí podamos oírlo.

Usaré el superoído de mi ratakart.

(JADEA) Vaya...

El bosque parece estar mucho más lejos ahora.

Creo que estoy oyendo la voz del señor Acero.

Potro corredor, transfórmate. Pero habla muy bajito...

Ese gran ladrón de árboles... (RESOPLA)

Uy... (GRITA)

Pero... ¿Y si no es un gran ladrón de árboles?

¿Y si es un diminuto ladrón de árboles?

No. Mirad su torre. El señor Acero lo hace todo a lo grande,

como lo hago yo. Um...

Muy bien. Revisemos el bosque.

(RÍE)

Viajamos con la brisa. Ser pequeño es algo fantástico.

¡Vamos a encoger algunos árboles!

(Música acción)

¿Cómo ha podido llegar aquí sin que lo veamos?

Si es realmente pequeño no podemos verlo.

Creo que se ha encogido de alguna manera.

Los árboles no desaparecen... los están encogiendo.

Esto es un árbol. Un árbol realmente pequeño.

¿Puedes hacerlo crecer con tu Poder del Bosque, Lola?

¡Bosque!

(Música)

(RÍEN)

¡Sí! ¡Tachán!

¡Bosque!

¡Uh! ¡Sí! ¡Muy bien!

Oh, es el señor Acero. Es diminuto.

(GRITA)

Hola... ¡Todos a cubierto!

Tenías razón, Bobbi. Es muy pequeño. Ahora podremos detenerlo fácilmente.

Somos enormes comparado con él.

Ser más grande no es siempre mejor, Rammy.

Claro que sí. ¡A los vehículos, Deer Squad!

¿Verdad? No creo que quepáis en ellos.

¡Oh! (RÍE MALVADO)

¡Mi toroterreno! ¡No!

¡Ah!

¡Vaya...!

¿Y mi potro corredor? ¿Dónde está Bobbi?

¡Han encogido!

(RÍE MALVADO) ¡Con esto podré ir más rápido!

¡Uy!

Os veo, robotons.

¡Bosque! ¡Bosque! ¡Bosque!

Encogen demasiado rápido para mí. Vale...

En este caso Bobbi tenía mucha razón.

Ser más grande no es siempre mejor. Desde luego que no. ¡Mirad!

¡Tierra! Bien hecho, Bobbi.

Eh, esto me ha dado una idea. Tenemos que pensar en pequeño.

Tú no puedes hacer crecer los árboles tan rápidamente,

pero sí que puedes evitar que Acero llegue al resto de los árboles.

¡Sí! ¡Usaré mi poder para construir una barrera!

Puede que no lo detenga, pero lo retrasará un poco.

¡Bosque!

(RÍE)

¿Qué? Bah...

Puede que esto lo detenga. Rápido, elegid una.

¡Um! Bien, vamos a probarlas.

¡Bosque!

(Música acción)

¡Tierra!

Gracias.

(RÍEN)

Lo tengo.

¡Os tengo! ¡Buen trabajo, chicos!

¡Ja! Vuestra estúpida barrera no podrá detenerme!

¡Activando el Monkey Suit!

(Música acción)

¡Bosque!

¡Eh! ¡Deja de hacer crecer los árboles!

Métete con alguien de tu tamaño.

(Continúa la música)

¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es esto?

(TARAREA)

(RÍE)

¿Qué está pasando?

(RÍE) ¡Algo diminuto me está haciendo cosquillas!

(TARAREA)

Vaya...

¡Ah! A nosotros también nos hace cosquillas.

Tenemos que pensar más pequeño aún.

Pensar en pequeño y hacernos más pequeños.

Bobbi, utiliza su aparato encogedor y encógeme a mí.

Vale. Allá voy, Rammy. ¡Vaya! ¡Sí!

Lola, te ayudaremos. Bobbi, encógeme también.

Enseguida, Kai. ¡Vaya!

(Música suspense)

¡Ja!

¡Sí!

(RÍE)

¡Ahora a los vehículos!

(Música acción)

¡Así está mucho mejor!

¡Oh, sí! ¡Allá vamos!

(RÍE)

(Música animada)

(RÍE)

Lola no va a poder hacer crecer tantos árboles

si la encogemos también. Pero no puede hacerlos crecer

mientras se retuerce como un mono loco.

(Música acción)

Oh, gracias, chicos.

(TARAREA)

¿Por qué ha parado de retorcerse?

Porque eres el único que queda haciéndole cosquillas.

¡Oh, sí!

(GRITAN)

Vaya...

¿Dónde estáis, chicos? ¿Dónde os habéis metido?

¡Cuidado! ¡Cuidado!

¡Ay!

¿Eh?

¡Supercola!

¡Megamugido!

Oh, algo me está pinchando... ¡Disparo de hocico!

Oh, Rammy... ¿Eres tú?

Por fin he terminado el revertidor del rayo encogedor, señor.

Ay... donde quiera que estés. Creo que los he encontrado.

¡Uh! ¡Se acabó!

No encojas nada más, señor Acero.

Tienes que hacer crecer todo de nuevo.

Ah... Solo quería más espacio

para construir una torre como la de mi maqueta.

Tal vez has estado pensando de forma equivocada.

¡Ah! ¡Vaya, qué vista tan maravillosa!

Profesora Scratch, ya puedes hacerme crecer.

¿Profesora Scratch?

¡Vale! ¡Prometo no volver a encoger nada!

(RÍEN)

(LLORA) ¡Profesora Scratch!

"SUPERPOTENCIA DE PIÑA"

(RÍEN)

Um, probemos el nuevo accesorio.

Ahora atentos al nuevo propulsor, chicos.

¡Mirad!

¡El Rocket Rabbit es muchísimo más potente cuando consume piñas!

¡Vaya! Buen trabajo, Lola.

¡Ahora tienes superpotencia de piña! ¡Ese es un nombre fantástico!

¡Muy bien! Veamos qué puede hacer.

Allá vamos.

¡Orejas voladoras! ¡Vaya!

(RÍE) ¡Guau!

(TODOS) ¡Sí!

¡Oh, es alucinante!

¡Sí!

Ah...

Ah... ¡Ah!

(GRAZNAN)

Ha llegado la hora de la siesta, mis pequeñines.

Así es... A dormir, bebés.

(GRAZNAN)

Oh, vaya...

¡Eh, Lola!

Vaya, es genial... Sí, Lola.

Piñatástico. Ha sido superchachi.

(RÍE) Bueno, gracias.

(ENFADADO) ¡Lola! ¿Qué es lo que estás haciendo?

(GRAZNAN)

Terrible. ¡Simplemente terrible! ¡Todo es culpa tuya!

¿Culpa mía? ¿Qué ha pasado?

Acababa de acostar a mis bebés para su siesta de todos los días...

cuando tú y ese Rocket Rabbit los habéis despertado a todos.

Oh... Y ahora ya no quieren dormir... ¡Ah!

¡Uh! Oh... Lo siento mucho.

Sí. Deberías sentirlo.

Ahora se pasarán nerviosos toda la tarde.

Y te garantizo que al menos uno de ellos

estará llorando antes de la cena. Oh, vaya... Lo siento.

Prometo no volver a usar la superpotencia de piña

hasta que descubra cómo no hacer ruido.

(RÍE) Gracias. Eso espero.

¡Vámonos, pequeños! Dejad de saltar de una vez.

(RÍE)

(GRAZNAN)

Me siento mal. No me di cuenta de que hacía tanto ruido.

No te preocupes, Lola. Te ayudaremos.

Apuesto a que hay una forma sencilla de hacerlo más silencioso.

Debe haberla. Claro. Será silencioso como...

algo silencioso.

¿Pero cómo?

Bueno... Podríamos... Um...

Consultarlo con la almohada.

(Estruendo)

(SE QUEJAN)

¡Ah! ¡No! (GRAZNAN)

¡Otra vez no!

(RÍEN) "¡Lola!".

(TODOS) ¿Eh?

De verdad, Lola, lo prometiste. ¿Qué? No puedo oírte.

He dicho... Por favor, pequeños míos, bajad la voz.

(RÍEN)

(TARAREA)

(RÍE) Me hacéis cosquillas. ¡Eh, patitos!

¿Queréis unas castañas? (GRAZNAN)

A lo mejor jugando con ellas no hacéis tanto ruido.

(GRAZNAN)

Ha funcionado.

Oh, por fin algo de tranquilidad... ¿Cómo es posible, Lola?

Otra vez haciendo ruido con tu Rocket Rabbit tan temprano.

Esta mañana nos has despertado a todos

y no hemos podido pegar ojo después. ¿El Rocket Rabbit?

Pero yo no... También lo hemos oído.

-Hacía mucho ruido. Sí. A mí me pareció oír algo.

Pero... no he volado hoy con el Rocket Rabbit.

Te vi con mis propios ojos. -Sí. Yo también.

-Y yo también te he visto. ¿Se puede saber a qué estás jugando?

Vámonos a casa, niños.

Pero es verdad que no he volado con el Rocket Rabbit.

Te creemos, Lola.

Pero si no lo cogiste tú, ¿quién lo hizo?

Tenemos un gran misterio que resolver.

¡Busquemos pistas! Vayamos al Rocket Rabbit.

(LOS TRES) ¡Sí!

(TODOS) ¡Oh!

¡El Rocket Rabbit no está!

Pero... ¿Quién se lo ha llevado? Um... ¿Será el señor Acero?

¡Sí! Seguro que estaba celoso de mi superpotencia de piña

y entonces se lo llevó. Desde luego parece propio de él.

Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Es hora del Poder Planeta!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(Música acción)

Muy bien, señor Acero, ¿dónde está mi...? ¿Eh?

¡Sorpresa!

(Música animada)

¡Oh!

Oh, ah.... ¡Ah!

¿Oh? ¡Ah!

(GRUÑE)

¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Vosotros no sois Muffin!

¿Qué es lo que estáis haciendo aquí? Tú me has robado mi Rocket Rabbit.

Yo no os he robado nada.

Habéis arruinado la fiesta sorpresa de mi pequeña Muffin.

(RÍE) (LADRA)

¡Oh!

¡Sorpresa!

¿Pero si tú no te llevaste mi Rocket Rabbit quién ha sido?

(LOS CUATRO) ¡El Rocket!

¡Vamos a por él! (LADRA)

Lo siento mucho. Fue un error. Que tengáis una gran fiesta.

Oh...

¡Se está alejando!

Tenemos que averiguar quién lo está pilotando.

¡Subid! ¡Seguro que el porta-Deer Squad podrá alcanzarlo!

¡Sí!

(Música acción)

¡Eh! Esa es la cocodrilo Catherine.

Oh. Eso demuestra que no era yo quien volaba esta mañana.

Sí. Eso significa que no deberíamos haber acusado al señor Acero.

Oh, sí... Me siento mal por eso.

Sé lo que se siente cuando te acusan de algo que no hiciste.

¡Y arruinamos su fiesta sorpresa para Muffin!

¡Catherine, para!

(GRITA)

Dice que no sabe lo que está haciendo.

Ese no es el único problema.

El Rocket Rabbit está a punto de quedarse sin piñas...

y se estrellará en unos segundos. ¡Tengo que arreglar esto ahora!

Bajadme, rápido.

De acuerdo, pero no va a ser fácil.

(Música acción)

Cuidado...

¡Mantenlo firme!

¡Lo intento!

¡Un poco más cerca!

¡Uh!

No puedo alcanzarlo.

Estás muy cerca.

Un último intento.

¡Lo tengo! Cambiemos de lugar.

¡Sí!

(Continúa la música)

(Motor fallando)

Oh, no...

Las piñas ya se han acabado.

Necesito hacer un aterrizaje de emergencia.

¡Oh!

Vamos, Rocket Rabbit,

tenemos que planear hasta el cuartel general.

Uf, ha faltado poco...

(Música)

(GRUÑE)

¿Estás bien, Catherine?

¿Qué estabas haciendo con el Rocket Rabbit?

Catherine dice que lo siente mucho

y que no quería coger el Rocket Rabbit

sin pedirte antes permiso.

Todo estaba muy oscuro y pulsó un botón por accidente.

(GRAZNAN)

Nosotros también lo sentimos. Lo hemos visto todo...

y me disculpo por haberte acusado injustamente, Lola.

No pasa nada. Hay alguien a quien tengo que pedir perdón también.

Aquí tienes, pequeña Muffin. ¡Sorpresa!

(TODOS) ¡Sorpresa!

Lamentamos haberte acusado de algo que no hiciste.

No estuvo bien.

Y sentimos haber arruinado tu fiesta sorpresa,

así que hemos decidido celebrarle a Muffin una nueva fiesta.

Yo mismo hice el pastel. ¿Nos perdonas?

¿Qué es lo que dices tú, Muffin? ¿Crees que debemos perdonarlos?

Ah, creo que eso es un sí.

¡Por supuesto que sí! ¡Fiesta! ¡Yija!

¡Sí! ¡Bravo!

Lola, Kai quiere mostrarte algo fuera.

¡El Rocket Rabbit! ¡Y qué silencioso!

Kai, ¿cómo lo has hecho?

Bueno, he probado algunas alternativas...

Y resulta que la energía de las castañas es más silenciosa.

No solo sirven para tranquilizar a los patitos.

¡Vaya! ¡Es genial! ¡Gracias!

¡Estoy deseando volver a surcar el cielo!

Pero... ¿comemos pastel antes? (TODOS) ¡Sí!

(RÍEN)