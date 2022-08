"PATORNADO"

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Feliz cumpleaños!

(GRAZNAN)

Todos nacisteis el mismo día, así que celebraremos una gran fiesta.

Una para los cuatro. Cuatro veces mejor.

Os he hecho una pista de carreras arcoíris.

(GRAZNAN)

Para jugar con ella.

(GRAZNAN)

¡Y un poco de diversión con burbujas!

(GRAZNAN)

¡Y diversión con arena!

(GRAZNAN)

Esperad, chicos, lo primero es lo primero.

Ian y yo hemos planeado un juego.

Sí, eso es. Todos debéis ceñiros al plan.

(A LA VEZ) ¿Mm?

Nos vamos a divertir mucho.

Bien, yo seré la líder. Claro, Lola.

Así.

(TARAREA)

Debéis seguirla mientras marcha y hacer lo que ella haga.

Y cuando yo deje de cantar, todos tendréis que dejar de marchar.

(GRAZNAN)

Yo seré el juez

y los patitos que no se detengan serán enviados al final de la fila.

A menos que ya estéis al final de la fila.

En ese caso, comenzaremos la marcha de nuevo.

¿Alguna pregunta?

Ah... ¿Cuándo llega la parte divertida?

Esto es divertido si te ciñes al plan, ¿verdad, Ian?

¡Eso es, Lola! Ahora poneos todos en fila.

(GRAZNAN)

(TARAREA)

Y uno, dos, tres.

(TARAREA)

¡Marchad!

(GRAZNAN)

(TARAREA)

(LOS TRES) Ah...

Sí, amigos, llamo a esta belleza de alta tecnología

¡el mega secador de pelo! Mi nuevo invento.

(A LA VEZ) ¡Ah!

¿Tu invento, dices?

-Se acabó pasar horas secándose el pelo,

este pequeño cuenta con una super-acero-batería

y puede secar el pelo en un nanosegundo.

¡Es verdaderamente tremendo! ¡Observad!

¿Mm? ¿Dónde está el interruptor?

(Motor)

¡No, espera, para, le has dado mucha potencia! ¡No!

-¡Ah, ah!

¡Ay, ay, ay!

¡Ah!

(GRITAN)

¡Ah, ah! -¡Oh!

-No hay nada que ver aquí, todo está bien.

¡Uy!

(TARAREA)

Hola, mirad. Mirad esto.

Mirad miradme.

(TARAREA)

(GRAZNAN)

¡Oh, oh! Lola se ha detenido, pero todos habéis seguido,

eso no está bien. Vamos, volved a la fila.

Intentémoslo de nuevo.

¡Uh, uh! ¿Mm?

¡Eh! ¡Vamos, venid aquí!

Mirad todo esto. (GRAZNAN)

(RÍE)

(RÍE) Bien hecho, pequeño.

Esto no es lo que habíamos planeado.

Todos en fila, empezamos de nuevo.

Eso es, chicos, ceñiros al plan.

(GRAZNAN)

¿Qué?

Pero ¿a veces no es más divertido no ceñirse al plan?

(RÍE) Pero ¿por qué motivo no íbamos a ceñirnos al plan?

(A LA VEZ) ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah!

(GRITAN)

¿Qué ha sido eso?

¡Ay, ay, ay, ay!

Eh... Parece... un...

¿Un tornado?

(GRAZNAN)

(Trompa)

¡Un patornado!

(Música acción)

¡Oh!

¡Oh!

(A LA VEZ) ¡Oh, oh!

¿Ah?

(LLORA) -¡No!

(GRAZNAN)

¡No, no, no, no!

¡Esto no va según el plan que habíamos trazado!

Tenemos que salvar a esos patos. Y el parque.

Se está convirtiendo en un gran desastre.

Necesitamos... el Poder Planeta.

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(Música acción)

¿Dónde está?

¿Cómo hemos perdido un tornado? Separémonos y busquémoslo.

Ah...

¿Ah?

¡Ah!

(GRAZNA)

(Música acción)

¡Supersalto!

¡Oh, no!

(GRAZNAN)

¡Orejas voladoras!

(GRAZNAN)

¡Oh!

(Golpe)

(BALBUCEA)

(RÍE) -¿Quién es mi niño bonito?

¿Ah? ¡Ah!

(GRITA)

¡Oh! Pero... Pero ¿qué? ¡Oh!

(GRAZNA)

¡Mi bebé!

(GRITA)

¡Oh, mi bebé!

Te detendré con mi cable de remolque.

¡Supercola!

(Música acción)

¡Yo te cubro, amigo!

¡Tiro de cuerno!

(GRITAN)

Ya te tengo. ¡Potrokart, transfórmate!

¡Disparo de hocico!

¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ah!

Necesitamos otro plan.

¡Es todo culpa tuya!

¡Mira lo que ha causado tu estúpido invento!

¡Siempre supe que saldría mal! -¡Intenté advertírtelo!

-¡Pues entonces no te escuché! -¡Eso es porque estabas gritando!

-¡No estaba gritando!

(GRITA) ¡Yo nunca grito! -Oh, oh.

-¡Ah, ah!

¡Ay! ¡Ay!

¡Au, au, au!

¡Ahora sí grito pidiendo socorro! ¡Socorro!

¡Oh! Profesora Scratch, ¿ha visto un tornado?

¡Sí! Se ha llevado al señor Acero.

Tenemos que detenerlo antes de que alguien salga herido.

La única manera de detenerlo

es apagar el secador de pelo del señor Acero.

Y el secador de pelo está... dentro del tornado.

¡Vamos allá!

(GRITAN)

¡Sí, por favor, démelo!

(GRAZNA)

-¿Eh? ¿Qué es eso?

(Música acción)

¡Oh, no! ¡El tornado se dirige directamente a ese tren!

¡Vamos!

¡Venga, Lola, tenemos que detenerlo ya!

¿Pero cómo? Ni siquiera tenemos un plan.

Lola, no hay tiempo para trazar un plan,

tenemos que improvisar.

Está bien, probaré algunas cosas a ver qué pasa.

¡Potrokart, transfórmate!

(Música acción)

¡Disparo de hocico!

¡Tierra! ¡Agua!

¡Sol!

(SE ESFUERZAN)

No tengo nada planeado, pero es necesario hacer algo.

(Música acción)

¡Lola!

Es hora de apagarte.

¡Ha funcionado! (GRAZNAN)

(RÍE)

¡Oh!

(A LA VEZ) ¡Sí!

Muy bien.

(GRAZNAN)

Oh, oh... ¡Eh!

(RÍE) ¡Hola, chicos!

-¡Ay!

¡Ah!

¡Scratch! -¿Sí, señor?

-Ese mega secador de pelo era horrible.

¡Oh! Necesito una siesta.

-Por supuesto, señor.

-Pero antes de eso, necesito lavarme los dientes.

¡Así que quiero que construyas un mega cepillo de dientes eléctrico!

-Ah...

-Quiero cepillármelos en un nanosegundo.

Vamos, Scratch, tienes trabajo que hacer.

¡Lola, has estado increíble! No estaba planeado, pero funcionó.

(GRAZNAN)

(RÍE) Dicen que ha sido increíblemente divertido.

Ah... ¿De verdad?

¡Así que quieren subir al tornado de nuevo!

¡Oh! ¡Oh!

Bueno, no podéis subir al tornado otra vez.

Pero supongo que podéis tener una fiesta de cumpleaños tornado.

¿Una fiesta de cumpleaños tornado? ¿Qué es eso?

Mm... No se trata de una fiesta que se pueda planear.

Imagino, así que todo el mundo a dar vueltas.

(RÍEN)

Y luego a hacer lo que nos apetezca.

(RÍEN)

¡Oh, sí, vamos! ¡Sí!

(RÍEN)

(GRAZNAN)

¿Mm? ¡Oh! No me esperaba esto.

(RÍE)

Supongo que a veces

las cosas no planeadas también son divertidas.