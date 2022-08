¡Kai! ¡Lola!

¡Rammy! ¡Bobbi!

(TODOS) ¡Deer Squad!

# Si hay peligro en la ciudad,

# Deer Squad los rescatará.

# Intervienen con valor. # Nos salvarán con... #

¡Agua! ¡Sol!

¡Tierra! ¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta, lucha por el bien!

# ¡Deer Squad! # ¡Toma el mando!

# ¡Deer Squad! # ¡Siempre entrenando!

# ¡Deer Squad! # ¡Van al recate!

# ¡Nadie los podrá parar! #

DEER SQUAD

"EL MONSTRUO DE LAS PROFUNDIDADES"

Oh, sí...

Mirad esto.

(RÍE)

¡Eh!

¡Gol!

¡Paso!

¡Tierra!

(RÍE)

(SE ESFUERZA)

¡Ah! ¡Impresionante!

Ven el agua con nosotros.

Uh...

¡Ah! Sí, Rammy.

Es divertido. ¡Vamos a nadar! Lo haría, pero...

Acabo de lavar mi cornamenta

y acabo de comer, así que...

Y, además, el agua hace que me pique la piel, así que...

¿Te pica? Sabes nadar, ¿verdad?

¡Por supuesto que sí!

Yo no le tengo ningún miedo al agua en absoluto.

¿Por qué dices eso, Bobbi? No lo he dicho.

Vamos, métete. Es divertido.

Y, mientras tengas un poco de cuidado, también es muy seguro.

(Pitidos)

¡Eh, detente, para!

¿Cuántas veces tengo que decirte que nunca tires mis cosas

sin que yo las revise primero?

Eso era mi nuevo y mejorado plástico superpegajoso.

Eso de ensuciará el lago.

¿Y a cuento de qué se te ha ocurrido inventar un plástico superpegajoso?

Para... hacer cosas importantes... Como... cosas importantes.

No sabes para qué sirve, ¿no es así?

Sí. De hecho, sí lo sé. Es para...

¡El plástico se está hundiendo!

Oh, bueno... Ojos que no ven, corazón que no siente.

Un poco de plástico desechado nunca ha molestado a nadie, ¿verdad?

(Música terror)

¿Pero qué era eso? Eh...

Parecía un monstruo cubierto de plástico superpegajoso.

¡Pobres animales!

Tal vez esté enfadado por lo del plástico.

Tenemos que sacarlo del lago.

Vamos, chicos.

Yo me quedaré en este arbusto, si no os importa.

¿Dónde está? Supongo que se habrá sumergido.

Oh, vaya, es una pena.

Tal vez deberíamos volver en otro momento,

cuando no esté tan furioso.

Esté furioso o no, tenemos que limpiar el lago.

(MIEDOSO) ¿Significa eso que vamos a meternos en el agua?

No. Vamos a meternos bajo el agua.

El lago y los animales nos necesitan.

Y nosotros necesitamos... ¡el Poder Planeta!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(Música acción)

¡Vaya!

Mi vehículo puede deslizarse bajo el agua, pero los vuestros no,

y esto es trabajo para más de un ciervo.

Entonces... vayámonos todos a casa.

Tengo una vieja campana de buceo que podéis usar.

Ese arbusto nos ha ofrecido una campana de buceo.

¿Qué es una campana de buceo? Me alegra que lo preguntes.

Es un viejo artilugio para sumergirse bajo el agua.

Un receptáculo metálico

en el que te sumerges a más profundidad.

(TRAGA)

¡Y más profundidad! (TRAGA)

¡Y más profundidad!

Chicos... Me he quedado sin saliva. Ya...

Ah... Bueno...

Nos sumergiremos y, cuando estemos en el fondo del lago,

aprovecharemos para limpiar todo ese plástico.

Vamos allá. Es un plan maravilloso.

¿Esta... Esta cosa es segura?

(SUSPIRA)

Rammy, me estás aplastando la cara.

No hay suficiente espacio.

Uno de nosotros tendrá que quedarse en la orilla

y mantenerse en contacto por radio.

Ese es un trabajo perfecto para mí.

(RÍE)

¡Tres! ¡Dos!

¡Uno! ¡Listo para el despegue!

O para inmersión... O como se llame.

(LOS TRES ASOMBRADOS) ¡Oh!

¡Vaya!

¡Oh!

Mirad cuánta suciedad pegajosa.

Y mirad al monstruo del lago furioso.

¿Monstruo del lago furioso?

¿Qué ha sido eso?

(GRITAN)

(GRUÑE)

¡Rammy!

¿Has oído algo? "¡Rammy!".

Probablemente sea el viento.

"¡Rammy!". ¡Oh!

"Chicos, estoy aquí".

La campana de buceo está atascada y cubierta de plástico pegajoso.

Estamos muy atascados.

Rammy, necesitamos que bajes nadando y nos liberes.

¿Me estáis pidiendo que me meta en el agua?

Sí. ¿Qué meta dentro del agua?

Sí. ¿Yo? ¿En el agua?

Creo que está bastante claro lo que quieren que hagas.

No puedo defraudar a mis amigos, pero tengo un secreto.

(LOS TRES) Le tienes miedo al agua.

¿Cómo lo sabéis? Te necesitamos, Rammy.

Puedo hacerlo.

Puedo hacerlo.

(GRITA)

(RÍE)

¡Oh!

No, no, no.

No puedo hacerlo. ¡Sí que puedes hacerlo!

(GRITA)

¡Vaya!

¡Este sitio es precioso!

Oh... Aparte de los grandes montones de plástico

que hay por todas partes.

Chicos, estoy aquí.

(SE ESFUERZA)

Sí que estáis atascados...

¡Eso es, sigue! ¡Vamos, te necesitamos!

¡Usa tus Poderes del Sol para derretirlo!

¡Sol!

¿Por qué no me dijisteis que el agua era tan guay?

No hay absolutamente nada que temer aquí abajo.

Ah..., Rammy... Hay algo detrás de ti.

¿Dónde?

Ah, sí. Es el monstruo.

¡Es el monstruo!

¡No, no, no!

¡Ayudadme!

(LOS TRES) ¡Socorro!

Chicos, el plástico se está desprendiendo del monstruo

y se está pegando a mi casco.

Por favor, no me ataques. Por favor, no me ataques.

Creo que intenta decirme algo. Bobbi, ¿qué quiere decir?

¡Sol!

(BALBUCEA)

Hm... Dice que tiene plástico pegado por todas partes

y que cuando pide ayuda a alguien lo hace nadando muy deprisa.

¿Entonces tú no eres un monstruo?

No. Dice que es Eli la anguila y que está encantada de conocerte.

(RÍE) Sí. Estaba seguro de que no eras un monstruo.

¡Sol!

(RÍE)

Dice que muchísimas gracias por tu ayuda.

Me pregunto si puedes ayudarme.

¿Puedes rescatarnos ahora? Estoy en ello.

Y hay alguien que va a ayudarme.

No será el señor Acero, ¿verdad? Te he oído.

Y no. No soy yo. Es mi nueva amiga. Eli.

A la de tres.

Una, dos, tres.

Bien, Rammy.

(RÍEN)

Gracias.

Te has enfrentado a tu miedo al agua.

Y has descubierto que el monstruo no es ningún monstruo.

Pero aún no habéis conseguido limpiar el plástico.

(LOS TRES) ¡Ese que tú tiraste!

Hagámoslo juntos. ¡Vamos!

¡Vamos, Rammy! ¡Yuju!

Bien hecho, Rammy. ¡Sí!

(LOS TRES) ¡Bien!

(RÍEN)

Uh...

Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con todo esto?

Tengo una gran idea, pero voy a necesitar vuestro Poder Planeta.

Acercados. (SUSURRAN)

¡Tu turno, Lola!

¡Bosque!

(Música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Rayo de hielo!

(Continúa la música)

(RÍEN)

Paso, paso. Abrirme paso.

Es mi plástico y, obviamente, este es el motivo por el que lo inventé.

Así que yo iré en primer lugar.

(RÍE)

(RÍEN)

¡Odio el agua! ¡Ah!

(RÍEN)

¡Me encanta el agua!

(RÍEN)

¡Bien, Rammy!

"PEGADOS"

Ah...

Hoy es un día maravilloso para dar un agradable paseo.

¿Eh, Muffin? (LADRA)

-Se respira paz... ¿Ah? (LADRA)

¿Qué pasa, cariño? Hueles algo, ¿eh?

¿Un gato astuto? ¿Una ardilla tonta?

(LADRA)

¡Muffinta bonita!

¡No! ¡Vuelve!

(Música)

Hola, Kai. ¿Cómo va ese nuevo sidecar?

Está casi listo.

Perfecto para los pasajeros.

¡Mm! Pero ¿qué es ese increíble olor?

Es mi delicioso tofe, extrapegajoso.

(LADRA)

¡Oh! ¡Oh, no!

(RÍE)

¿Eh?

(JADEA)

¡Ah, tofe! ¡A mí me encanta el tofe!

¡Exijo que me lo des!

Eh... Eh... Digo...

Tal vez necesitas a alguien que lo pruebe, ¿mm?

Por supuesto,

pero aún no está listo, debes ser paciente.

¿Eh? (RÍE)

¡Eh!

Rammy, ten cuidado.

(HIPA)

¡Ja! ¡Ah, uy, oh!

Uy, se me escapó otra vez. No te preocupes, Lola, la atraparé.

¡Ah! (RÍE)

Eh... Gracias por intentar ayudarme, Rammy, pero...,

a veces prefiero hacer las cosas yo sola.

Oh, está bien. Estaré por aquí por si me necesitas.

Gracias, Rammy.

Bien, tal vez masticar un poco de hierba fresca

consiga quitarte ese hipo.

(LADRA)

Dije que no estaba listo.

(HIPA)

-Lo siento, ¡pero no pude resistirme! (RÍE)

¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh!

¡Oh!

¡Ah! ¿Estás bien?

Sí, eso creo.

¡Ah! ¡Au!

O tal vez no. Mira, estamos pegados.

Ese es el problema del tofe extrapegajoso,

que es extrapegajoso.

(CHILLA)

(MUFFIN GRUÑE)

Bueno, el susto parece haberle quitado el hipo a la conejita.

Tranquilo, seguro que se nos ocurre...

Dejádmelo a mí. Simplemente activaré mi Monkey Suit

y romperé el tofe. Seguro que hay una forma más fácil.

¡Oh, no, olvidé ponerme mi smartwatch!

¡Roboton!

Llamando a Scratch.

Profesora Scratch.

-"¡Oh, señor! ¿Estás disfrutando del paseo?".

-"No, ¡para nada!

Estoy pegado un ciervo y necesito mi smartwatch ¡ahora!".

-Oh. (RÍE)

Eso es una pena.

Lo envío inmediatamente a tu ubicación, señor.

(Música)

¡Ah, excelente! (LADRA)

-Muffin, vamos, busca.

(LADRA)

-¡Muffin!

No tengo un buen presentimiento sobre esto.

(LADRA)

-¡Muffin, no! ¡Oh! ¡Oh, vaya!

Esto no es bueno. Pero que nada bueno.

(LADRA)

(MAÚLLA)

(LADRA)

(GRITAN)

(LADRA)

(MAÚLLA)

(LADRA)

(LADRA)

-¡Oh, no es posible!

Muffin está causando muchos problemas.

Tengo que avisar a Deer Squad de inmediato.

(Trompa)

La ciudad nos necesita. Y nosotros necesitamos...

¡El Poder Planeta!

Prepárate, señor Acero, es hora del Poder Planeta.

(TRAGA SALIVA)

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

Espera, el Rocket Rabbit solo tiene un asiento.

No hay problema, tengo justo lo que necesitáis.

Bien, tened mucho cuidado,

porque con el sidecar no podrás volar

y puede ser un poco difícil de manejar.

Bien. Gracias, Kai.

¿Estás listo? En realidad no.

Mm... Yo tampoco.

(Música acción)

¡Eh!

-¿Qué era eso?

¡Hay que detener esa nave! ¡Está fuera de control!

(Continúa la música)

(LADRA)

-Muffinta bonita, ven con tu papaíto bonito.

Esos movimientos no nos ayudan mucho.

(GRITAN)

¿Por qué te estás desviando tanto? Muffin se ha ido por ahí.

(LADRA)

(A LA VEZ) ¿Ah?

(LADRA)

(GRITAN)

¡Gira a la derecha! Tengo que ir a la izquierda.

¡De eso nada! Giro a la izquierda.

(GRITAN)

Te lo dije, deberías haber girado a la derecha.

Ah, bueno, por ahí va.

¡Supercola!

Gracias, Kai.

Ah. (GRUÑE)

(LOS DOS) ¿Eh? ¿Ah?

¡Muffinta bonita, ya va papaíto!

Y Lola también.

(GIMOTEA)

(GRITAN)

No es culpa mía, no dejas de tirar de mí.

¿Ah?

(GRUÑE Y LADRA)

¡Muffinta bonita!

(Música acción)

Es hora de brillar. ¡Sol!

¡Tierra!

(LOS DOS) ¡Sí!

(RÍE)

¡Uh! ¡Ah!

(LADRA)

Tengo una idea. ¡Bosque!

¡Aquí! ¡Aquí, chica!

-¿Eh? ¿Qué es esto?

¡Ah! ¡Oh, no!

(LADRA)

¿Ves? Si estuviera sola, no habría fallado.

(SUSPIRA)

Hago todas las cosas mucho mejor yo sola.

Bueno, mientras estéis juntos, podríais intentar trabajar juntos.

¿Trabajar con el señor Acero? Pero es muy grosero.

Bueno, tal vez deberíais escucharos. Podría funcionar.

Bien, lo intentaré.

¡Oh! ¿Entonces soy parte del grupo?

¿Tengo poderes? ¿Un casco chulo? ¿Un vehículo especial?

¿Un certificado al menos? Vamos, arreglemos esto...

(A LA VEZ) ¡Juntos!

¡Juntos!

(LADRA)

(Música acción)

(LADRA)

-¡Oh! ¿Qué pasa?

¡Oh! ¡Oh!

(Continúa la música)

¡Oh!

(GRITA)

(LADRA)

¡Uh! ¡Rayo de hielo!

(LADRA)

-¿Mm? Gracias.

(BALBUCEA)

(LADRA)

(Continúa la música)

¡Tierra!

(LADRA)

¡Sol!

(GIME)

¡Oh, oh! Eso no la retendrá mucho tiempo.

Usaré mi poder para atarle las piernas.

No, yo sé exactamente lo que tenemos que hacer.

Pero entonces se soltará.

Necesito que vayamos juntos a la cocina.

¿A la cocina? No es un buen momento para comer.

Yo conozco a Muffin mejor que nadie.

Confía en mí. ¡Ah! Vale, lo haremos a tu manera.

(Música animada)

¿Qué te parece ahí dentro?

No está aquí. ¿No la guardas en la nevera?

¿Aquí? No.

¿Aquí? ¡No! ¡Ah!

¿Aquí? No.

¡Sí, aquí está!

(GRUÑE Y LADRA)

(Música suspense)

(A LA VEZ) ¡Oh, oh!

(LADRA)

-¡Mira, Muffinta bonita,

papi tiene tu mantequilla de cacahuete favorita!

(JADEA Y LADRA)

-Quieta. Buena chica. Ahora siéntate.

(LADRA)

-Ahora dame una patita.

¡Vaya! ¡Qué mono!

Buena chica.

(LADRA)

(LOS TRES) ¡Sí!

¡Genial!

¡Mm!

¡Oh! (RÍE)

Está bien,

supongo que a veces es bueno trabajar con alguien

con ideas diferentes para resolver un problema.

(Avión)

La nave parece que no ha recibido ni un rasguño, señor.

¿Quieres que te lleve a casa? -Tal vez más tarde.

Creo que me gustaría pasar un rato más con mi nueva amiga.

Genial. ¡Ah!

Tengo algo con lo que podrías ayudarme.

(HIPA)

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Mm!

Un tofe riquísimo.

(RÍEN)