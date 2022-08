"A LAVARSE"

Vaya, hoy hace mucho calor.

Oh, sí, es como estar dentro de un invernadero.

No, dentro de un invernadero hace mucho menos calor.

¿Vamos al lago a refrescarnos?

Podríamos organizar una fiesta junto al lago para todos.

Sería superchachi. Sería genial.

(RÍEN)

Ah... Qué calor.

-Disculpa, señor,

el aire acondicionado de la torre Acero se ha estropeado.

-Ah...

Hace demasiado calor incluso para poder pensar,

que es lo que hago normalmente con brillantez.

(SUSPIRA)

-A ver, dime, ¿en qué estaba pensando tan brillantemente?

-Estabas pidiendo diez pelotas de pin pon

para tu torneo de tenis de mesa, señor.

(RÍE) ¡Sí, lo sabía!

Solo tengo que pinchar aquí, aquí, aquí...

¡Listo!

-Eh... No has pedido diez unidades, has pedido diez millones.

(GRITA) -¡Es culpa de este calor!

¿Por qué no has terminado aún el parque acuático Acero?

Es justo lo que necesito para refrescarme.

Seguro que la ciudad me considera un héroe por refrescarlos.

-Tan solo necesita agua, señor Acero.

Y las comprobaciones de seguridad, claro.

-¿Y qué es esto?

¿El Deer Squad ha organizado una fiesta junto al lago?

¿Todos son bienvenidos?

Como si yo fuera a ir a una de sus estúpidas fiestas.

Será un aburrimiento.

-Aún así, señor, no estaría de más ir a echar un vistazo rápido.

-¿Para ver lo horrible y patética que es?

¡Sí, buena idea!

¡Vamos, Scratch!

(RÍEN)

Buena fiesta.

La brisa del lago es tan refrescante..

Y esa es la mejor parte. ¡Un tobogán acuático!

¡Un tobogán! Yo primero.

-Ahora puedes. -Gracias.

(RÍEN)

Bobbi, ¿quieres probarlo? De eso nada.

Me parece que está demasiado alto.

No será peligroso, ¿verdad?

Oh, ¿a Bobbi no le gustan los toboganes grandes?

Es seguro.

No te va a pasar nada, Bobbi. Tómate tu tiempo.

Sube, respira profundamente y relájate.

O puedes quedarte aquí sentado.

¡Yuju!

O en un sitio más seco. (RÍEN)

-Justo lo que pensaba. Una fiesta horrible.

Ah, vale, es una fiesta realmente alucinante,

pero no es para tanto. Yo puedo hacerla mucho mejor.

-¿Tú crees?

Es decir, claro que puedes.

-Claro que puedo,

con una gran fiesta de inauguración de mi parque acuático señor Acero.

-Pero aún no hemos hecho las comprobaciones de seguridad

y además, para eso necesitamos agua.

-He dicho que vamos a abrir ese parque acuático

y te aseguro que lo vamos a hacer hoy.

(Música)

(SILBA)

(GRITA) ¡Barro!

-Oh, vaya.

-¡Socorro! ¡Oh, no!

¿Qué ha pasado?

Eh... Me gustaría invitaros a todos a que os unáis a mi gloriosa

y superguay fiesta de inauguración de mi único y genial parque acuático

con los mayores y mejores toboganes que existen en el mundo.

-Increíble. -¡Abrid paso, yo primero!

Qué...

Un parque acuático tan grande debe necesitar mucha agua.

Más que la que tiene el lago Cristal.

Está claro quién se ha llevado el agua.

Entonces Acero está cogiendo el agua de la ciudad

y la está redirigiendo a su parque.

El suministro de la ciudad y del bosque.

Pero, esperad.

Si no tenemos agua, no vamos a poder lavarnos.

Se acabaron los baños, frotar detrás de las orejas

y cepillarse los dientes.

Sin agua, todas las plantas y animales se morirán de sed.

¿Y cómo van a apagar los bomberos incendios si no tienen agua?

Tenemos que hacer algo.

Tenemos que detener a Acero y devolver el agua a su sitio.

Es hora del... (TODOS) ¡Del Poder Planeta!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(Música)

Mi fiesta es un éxito total

y mi parque acuático es el mejor del mundo.

-Pero no hemos hecho ni una sola comprobación de seguridad.

-¡Lo sé! ¡Brillante!

Ahora vamos a añadir más agua para que sea más divertido.

¿Cuál de estos es?

-¡Ese botón no!

Es el que quita el tapón para que salga toda el agua.

-Ya lo sabía. Me refería a este botón.

-Qué guay.

-Vaya, más agua.

(RÍE)

-Señor, tenemos un problema.

-Son esos ciervos.

Están celosos de que mi fiesta sea mucho mejor que la suya.

Ahora van a estropearlo todo.

Tenemos que llegar a la cabina de control

y cortar el suministro de agua.

(GRITAN)

¡Cuidado!

¡Sí!

He fallado. Tengo que detener a esos ciervos.

Veamos qué hacen estos botones. -¡Señor Acero, por favor, para!

(GRITAN)

¡Oh, no!

El tobogán se ha roto.

(GRITAN)

¡Ricardo!

Lola, Rammy, tenemos que arreglar ese tobogán.

Bobbi, ve a la cabina de control y encárgate de cortar el agua.

¡Voy!

¿Ves?

Te dije que hiciéramos las comprobaciones.

-No, no lo hiciste.

-¡Es un ciervo! -Rápido, por la ventana.

-¡Ah!

-Deprisa...

Oh, me ocuparé de ellos más tarde.

Debo cortar el suministro de agua.

Eh... Uno de estos botones debe hacerlo.

No podéis controlar mi parque. No, sin esta llave.

Deer Squad, el señor Acero tiene el control

y está en la parte superior del tobogán de agua

con la profesora Scratch.

Tenemos que usar el poder Planeta.

¡Agua!

Vaya, nunca había visto una cascada subir hacia arriba.

¡Bosque!

Rammy, la energía del sol. ¡Sol!

(TODOS) ¡Buen trabajo!

No vamos a poder sujetarlo para siempre.

Bobbi, tienes que conseguir esa llave para cortar el agua, y rápido.

¡Oh!

¿Demasiado grande para ti?

Quédate en la piscina para bebés, mocoso.

Recuerda, tienes que subir a tu propio ritmo.

Respira profundamente y relájate. ¡Sí!

Ánimo, Bobbi, puedes hacerlo.

¡Haz algo, Scratch!

Por favor, dame la llave.

¡Ay!

No quiero tirarme por el tobogán. No sé nadar.

¡Oh! Tengo que hacer algo.

(GRITAN)

¡Puedo hacerlo!

Señor Acero, profesora Scratch, os salvaré.

(GRITAN)

¡Esto es alucinante! Gracias por salvarnos.

De nada. ¡Sí!

¡Yuju! (RÍEN)

Vaya, ha sido genial.

Gracias.

Supongo que debería daros esto. Gracias, señor Acero.

¡Solucionado!

Oh, no... ¡Sí!

(RÍEN)

Bueno...

El agua por fin ha vuelto a donde pertenece.

¿Pero qué voy a hacer ahora con un parque acuático que no tiene agua?

(Llaman a la puerta)

¿El señor Acero? Tienes un paquete.

10 millones de pelotas de pin pon. -¿Qué? Oh, no...

Me olvidé de cancelar el pedido de pelotas de pin pon.

No importa, señor Acero, creo que tengo una estupenda idea.

Listo.

Ahora eres el propietario

de la piscina de bolas más grande del mundo.

¡Estupendo!

-Abrid paso, yo primero.

(RÍEN)