"LA GRAN CARRERA"

Om...

Om...

Om...

(HACE ESFUERZOS)

¡Ah!

Eh, Rammy, ¿por qué lavas tan despacio?

Estoy meditando mientras lavo mi potro corredor.

Eh, yo puedo lavar superrápido.

Mira esto.

¡Oh! ¿No es genial?

Sí, Bobbi, es supergenial.

Ay, lo siento mucho, Rammy.

(Ruido)

¿Eh?

(GRITAN) ¡Ah!

Mira a Kai.

(Música)

Oh.

(GRITAN) ¡Ah, ah!

-Madre mía. -Qué grosero.

Lo siento. ¿Habéis visto eso?

He instalado un sobrealimentador megarrápido en mi ratakart.

Desde luego que es rápido. Sí.

Ahora en el agua no hay nada tan rápido como yo.

¿Ah? ¿Qué es eso?

Mirad, he cargado el Rocket Rabbit con bellotas.

(Motor)

(GRITAN) ¡Ah!

-Lola, para, hace demasiado ruido.

Ven, Ramona, te llevaré lejos de todo esto.

¡Ah!

¿Cómo unas bellotas tan pequeñas hacen tanto ruido?

Las bellotas son pequeñas, pero guardan algo increíble

dentro de ellas, un gran roble esperando a crecer,

por lo que tienen poder

y cuando yo aplico ese poder a mi Rocket Rabbit...

(Motor)

De acuerdo, eso es lo más rápido que he visto nunca.

No, mi ratakart es el más rápido.

¿Tú crees?

Lo sé.

Te echo una carrera. Muy bien.

Yo también quiero competir. Y yo, y yo.

(Música)

(RÍE)

Soy el rey del mundo.

¡Uh!

(RÍE)

¡Ay!

Ah...

¿Ah?

(GRUÑE)

Ah, se ha estropeado.

(LLORA) No es justo.

-Señor Acero, ¿qué es lo que pasa?

-Este coche no sirve para nada. Está roto.

-No está roto, solo necesita combustible.

-Necesito un coche mejor, uno que no se estropee nunca.

Lo quiero más grande y más rápido, el coche más rápido del mundo.

-¿Arreglamos este coche?

-¡Yo quiero un coche nuevo, un coche que no se pare nunca

con un "brum" superfuerte y un reproductor de música

y rayos láser y ruedas gigantes y un portavasos!

¡Ya! -¡Ah!

De acuerdo, yo me encargo. -¿Oh?

¡Ah!

¿Eh? ¡Ah!

-Tachán.

-¡Uh!

(RÍE)

¡Sí!

(TARAREA)

Uh.

¿Y el portavasos? -A un lado, señor Acero.

-Oh. Ajá.

Así.

Gracias, profesora Scratch.

-Ay, veamos qué es lo que le va a salir mal

en esta ocasión.

-Atención, corredores, escuchad con atención

porque solo voy a explicar esto una vez,

la carrera comienza en este punto,

luego debéis seguir hasta el final de esa recta,

la carrera continuará en las curvas.

Y el primero en cruzar la línea de meta será el ganador.

¿Qué ha dicho después de "escuchad con atención"?

Esto va a ser muy divertido. Especialmente cuando gane yo.

(Motor)

(RÍE)

-Preparados, listos... (GRITAN) ¡Ah!

-¡Ay!

¿Pero qué ha sido eso? No lo sé.

¿A quién le importa? ¡Ja!

¡Ya!

¡Sí!

Llevemos esta carrera al agua.

¡Sí!

¿Eh? Vaya, usaré una bellota.

(RÍE) ¡Sí!

Te sigo de cerca. Yo no estaría tan seguro.

¡Yupi!

(RÍE)

Es hora de ir a por el Deer Squad.

(RÍE)

(GRITAN) ¡Ah!

¡Uh! ¡Ay!

¡Ah!

Allá voy.

Oh. ¡Ah!

(RÍE)

¡Oh!

(RÍE)

Tenemos que hacer algo.

(RÍE)

(GRAZNAN)

¡Oh, no! Orejas voladoras.

Golpe de cola.

Eso es, ya estáis a salvo.

Lola, ¿están también los patitos? Sí.

Bien.

Eh, no es justo.

(RÍE)

¿Qué está haciendo el señor Acero?

¿Te refieres a además de conducir un coche muy raro?

Debería tener más cuidado, casi hace daño a esos patitos.

¡Sí!

Soy más rápida. ¿Ah? No. Yo soy más rápido.

(RÍE)

-Vaya, los corredores están atravesando la arboleda

a toda velocidad.

Kai va en cabeza. Ahora, Lola.

Y ahora... Oh, vaya, el señor Acero se ha unido a la carrera.

-Es el Aceromóvil, es superrápido y no se para nunca.

-Acero está fuera de control zigzagueando sin parar.

-¡Yuju!

(GRITAN) ¡Ah!

Está conduciendo como un loco. Podría herir a alguien.

No podemos dejar que eso pase. Ajá. Solo podemos hacer una cosa,

olvidemos la carrera por ahora, será mejor que detengamos a Acero

antes de que ocurra algo malo.

Ha llegado la hora del Poder Planeta.

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(Música acción)

(RÍE)

-Ay, ay, ay.

¡Bosque!

Gracias, Lola.

(CROA)

(RÍE)

(CROA)

(RÍE)

¡Oh, no!

¡Tierra!

Perfecto.

¡Yuju!

(RÍE)

Oh, oh.

¡Ah, socorro, que alguien me ayude!

(A LA VEZ) ¡Va hacia el caqui!

Tenemos que hacer algo. Dejádmelo a mí.

Orejas voladoras.

¡Oh!

¡Ay, ay, ay!

¡Socorro!

¡Bosque!

¡Ay!

¡Ah! Oh.

Oh.

(SUSPIRAN) ¡Oh!

-¿Ah?

Pero... Pero se suponía que no se averiaba nunca.

(LLORA)

-Nota para mí, limitar la velocidad

e informatizar la dirección para que el señor Acero

piense que conduce él cuando en realidad no lo hace.

¿Está bien el señor Acero? Estará bien.

Y la carrera continúa. Entonces, nos vemos en la meta.

Oh, no, no podemos dejarlo así.

Voy a necesitar una grúa.

Es muy triste. Sí.

Tengo una idea.

¿Ah?

-Y el ganador es todo el mundo. -¿Todo el mundo?

Sí, porque todos hemos sido superrápidos.

Y nos hemos divertido. Y actuado con prudencia, ¿verdad?

(RÍEN)

He ganado, he ganado. (A LA VEZ) ¿Eh?

-Adiós.

-¡Eh, espera, quiero conservar el portavasos!