Doctor Acero Little

¡Kai! ¡Lola!

¡Rammy! ¡Bobbi!

(TODOS) ¡Deer Squad!

# Si hay peligro en la ciudad,

# Deer Squad los rescatará.

# Intervienen con valor. Nos salvarán con... #

¡Agua! ¡Sol!

¡Tierra! ¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta, lucha por el bien!

# ¡Deer Squad! ¡Toma el mando!

# ¡Deer Squad! ¡Siempre entrenando!

# ¡Deer Squad! ¡Van al rescate!

# ¡Nadie los podrá parar! #

DEER SQUAD

"DOCTOR ACERLOITE"

¡Esperad, esperad! (CHILLAN Y RÍEN)

Mis muffins de caqui están casi listos.

(Risas)

(CROA)

(RÍEN Y CROAN)

Lo siento, si no los vigilo, podrían quemarse todos.

(PARLOTEA)

¿Mm? ¿Quieres aprender a bailar "break dance? ¡Vale!

(PÍA)

¿A hacer malabares? Mira, no tengo tiempo para...

(TODOS CHILLAN)

¿A silbar? ¿Alguna otra petición?

(TODOS PARLOTEAN)

Oíd, lo siento. Es que ahora no tengo tiempo.

¡Oh, no, mis "muffins"!

(CONTINÚAN PARLOTEANDO)

Nunca había visto tantas crías de animales juntas.

Querría ayudar, pero es que Bobbi es el único que puede entenderlos.

¡Ah!

¡Se han quemado!

(PARLOTEAN) No puedo seguir así.

¡No pienso escucharos!

# Na nanana na na. #

¡No os oigo!

(CROA)

(TODOS PARLOTEAN)

(LOS TRES) ¡Adiós!

¿Estás bien, amigo? Pareces estresado.

(CATHERINE CHILLA)

Me gustaría no ser el único capaz de hablar con las crías.

Me gusta ayudar, pero estaría bien tener algo de tiempo para mí.

Oh, oh.

Oh, ahora me siento mal.

No pasa nada. Estoy segura de que Catherine y los demás lo entienden.

(Ladridos)

(LADRA)

¿Qué? ¿Qué te pasa?

¿Le ocurre algo malo, señor? -Es mi pequeña y adorable Muffin.

Lleva todo el día ladrando, pero no sé qué quiere.

Lo he intentado todo: golosinas, juguetes, su pelota favorita...

¡Nada funciona!

(LADRA) -¿Ves?

Oh, lo siento, Muffita bonita.

Tu papá no te entiende.

Creo que tengo algo que podría ayudarte.

¿De verdad?

¡Entonces, dámelo ya!

¿Mm?

Por favor.

Robotón, por favor, tráeme el traductor.

(CARRASPEA) No es para karaoke.

De forma inteligente,

esto traduce los sonidos de cualquier animal en palabras.

¡Ah, maravilloso!

¿Qué te pasa, cariño? Díselo a papá.

"Tengo hambre, papá.

Me gustaría que me dieras la galleta que hay en tu bolsillo, por favor.

Si no te importa".

¡Sí que puede hablar!

Y qué modales tiene. (RÍE)

Por supuesto que sí. La había olvidado.

(LADRA)

"Gracias.

Y ahora, si no te molesta, me gustaría ir al baño".

¡Oh, sí, por supuesto!

¡Robotón, la correa!

(MUFFIN LADRA)

"Hola, Bosque Central.

El fantástico, maravilloso y magnífico Señor Acero

por fin puede entenderme.

¿Verdad que es muy inteligente?".

Oh, para ya.

(TODOS PARLOTEAN)

"Ahora sí que necesito ir al baño.

¡Oh! Ese es un buen sitio.

(LAS CRÍAS PARLOTEAN) -Oh, eh...

¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué queréis?

Ah, sí, les gusta mi traductor.

Hablad.

"¿Por qué los plátanos están torcidos?".

Cua cua.

"He perdido una pieza de mi puzle. ¿Puedes ayudarme a encontrarla?

Por favor".

Pi-pi. Pi-pi.

"¿Qué es un 'cucua'?".

(CROA)

"¡Esto es genial!

El Señor Acero también entiende a las crías de animales".

(TODOS PARLOTEAN)

"Eres viejo. ¿Has conocido a algún dinosaurio?".

Qué grosería.

¡Ah!

"¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?".

(TODOS RÍEN Y PARLOTEAN)

¡Callaos de una vez!

Oh, eso está mejor.

(PARLOTEA)

¡Ay!

¡No, Catherine, no puedes tener el traductor, es mío!

¡Socorro!

(LADRA)

(JADEA) ¡Socorro!

¡Activando el Monkey Suit!

¡Sí!

¡Ah!

(LADRA)

¿Un perrito, señor?

¡Eh!

¿Eso era un cocodrilo?

¡No!

¡Eh! -¡Toma, tómate esto!

¡Ah!

¡Tienes que pagar los perritos! Oh.

¡Ah!

(PARLOTEA)

(SEÑOR ACERO) ¡Socorro! -¿Qué?

(SEÑOR HACER) ¡Que me está atacando!

¡Oh!

¡Uy, uy, uy! ¡Un monstruo!

Oh, eso va en contra de las reglas del parque.

¡Perfecto! Todo gracias a algo de paz y tranquilidad.

(TODOS) ¿Eh?

¡Pasa algo!

(JADEA) Deer Squad, al parecer hay un gran monstruo verde en el parque.

Eso va en contra de las reglas. Eso he dicho yo.

El parque nos necesita. Y nosotros necesitamos...

¡El Poder Planeta!

¡Allá vamos!

¡Agua!

¡Sol!

¡Piedra!

¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta, luce por el bien!

(PARLOTEAN)

(JADEA) ¡No me comas!

¡Tengo un sabor horrible!

¡No puedes pillarme!

¡Ah! ¡No, el traductor!

¿Qué es lo que ocurre?

(PARLOTEA)

"Que el Señor Acero está surfeando en el lago".

¡Vaya!

"Y lo está persiguiendo un monstruo".

(SEÑOR ACERO) ¡Ah!

"¡Vaya! ¡Genial!".

¡Guau, un traductor de crías de animales!

¡Eso es genial!

Supongo. ¡El monstruo está en el lago!

Voy a echar un vistazo de cerca.

¡Ten cuidado, Kai!

¡Señor Acero, tienes que volver a tierra!

Oh, oh... Me he quedado sin batería.

¡Ah!

(PARLOTEAN DIVERTIDOS)

¡Eh, pequeños!

(PARLOTEAN) ¿Podríais parar?

(CONTINÚAN PARLOTEANDO)

No puedo entenderlos.

Bobbi, habla tú con ellos. Pero... Pero...

¡Oh, viene directo a nuestro nido!

"¡Oh, no, el Señor Acero va directo a Fifi y Sasha!".

"¡Eso no es bueno!".

¡Es hora del Poder del Bosque!

¡Bosque!

Muchísimas gracias, Lola.

"El Señor Acero está a punto de estrellarse.

Eso tampoco es bueno".

¡Supercola!

Oh, oh... ¿Una manita?

¡Ah!

(PARLOTEAN) Hola, patitos.

Sé que solo estabais jugando, pero el Señor Acero está en problemas.

(PATITO) "¡Ahí va!

¿Está volando?

¡No, está cayendo!". -¡Corred!

¡Tierra!

¡Ah!

¡Ah!

¡Vaya, eso no es un monstruo! ¡Es Catherine, la cocodrilo!

(SEÑOR HACER) ¡Socorro! Pero ¿por qué lo persigue?

(SEÑOR HACER) ¡Socorro!

Bueno, solo uno de nosotros puede averiguarlo.

Vamos, amigo, tú eres mucho mejor que ese traductor.

Vale, yo me encargo.

¡Socorro!

¡Ah!

Pero ¿por qué no me deja en paz?

Señor Acero, Catherine no te hará daño, ¿de acuerdo?

Voy a preguntarle por qué te persigue.

¿Por qué persigues al Señor Acero?

(PARLOTEA)

Catherine quería usar tu traductor porque se sentía sola

y quería jugar con nosotros. Oh... Por supuesto que sí.

Eh... ¿Alguien puede ayudarme a bajar?

(PARLOTEAN) ¿Qué decís?

Todo ha acabado bien. (PARLOTEA)

¿Qué pasa con Muffin? (LADRA)

Señor Acero, Muffin quiere ir a casa, tiene hambre.

Ya voy, Muffita bonita.

¡Ah!

(RÍE)

¡Juguemos juntos! (TODOS RÍEN)

"ASOMBRADO Y FASCINADO"

(SEÑOR ACERO) La exposición floral anual de Ciudad Platino es mañana

y el ganador recibirá una preciosa medalla brillante.

¡Ajá! ¡Scratch, quiero ganar este concurso!

Ya, Señor Acero, quieres ganar todos los concursos,

pero no tenemos una planta digna de ganar el premio.

(GRUÑE)

¡Ajá!

¡Te tengo!

¡Crece flor, crece!

Eh... Así no es como funciona, señor.

Las plantas tardan en crecer.

A veces se necesita todo un año para que florezca.

(GRUÑE) Scratch, quiero participar en ese concurso mañana

y también quiero ganar esa preciosa medalla, así que...

ponte tus guantes de inventar

para convertirme en un genio de la jardinería.

Quizá pueda crear unas supersemillas a partir de esta planta.

¡Eso es! ¡Yuju!

Prensamos un poco...

¡Y listo! Una tierra firme para mantenerte bien arraigada.

(Risas)

¡Cuidado, chicos! (TODOS RÍEN)

Tened cuidado. Por poco tiráis mi flor.

¡Uh! ¡Vaya!

Has hecho un trabajo increíble cuidando de tu flor, Lola.

¡Sí! ¿Cuál es tu secreto? Le dedico mucho amor a diario.

Estoy deseando llevarla a la exposición floral mañana.

Con ese color, seguro que ganas. ¡Buena suerte!

(Música de misterio)

¡Buh! (MUFFIN LADRA ASUSTADO)

(SEÑOR ACERO RÍE)

Será mejor que lea las instrucciones de Scratch.

Hay una primera vez para todo, supongo.

"Estas supersemillas crecerán mejor en una buena tierra,

como la que hay en Bosque Central".

¡Oh, perfecto!

Las supersemillas crecerán durante la noche

y la medalla de la exposición floral será mía.

¡Yo seré el gran campeón! (RÍE)

(TARAREA)

Oh...

Debía sembrarlas en una maceta.

Bueno, no importa.

(Temblores)

¡Ah!

(Despertador)

(RÍE)

(RADIO) "¡Buenos días! Esperamos que vuestras flores estén perfectas

para la exposición floral.

Llegad pronto, antes de que se cierren las inscripciones".

¡Vamos, no podemos llegar tarde!

Estoy listo. Yo también.

Y yo. (TODOS) ¿Eh?

Tenemos que llegar a la exposición floral,

pero ¿cómo atravesaremos esta maraña?

(TODOS) ¡Ah!

¿Eh? ¿Qué es esto?

(ESTORNUDA)

¡Eh, esperadme!

¿Dónde se han metido todos?

¡Ah! ¿Eh?

¡Oh!

¿Dónde están los demás?

¡Lola!

¡Ah!

¡Kai! ¡Rammy! ¡Bobbi!

¡Ah!

¿Hola?

¡Ya sé qué es esto!

(LOS CUATRO) ¡Es un laberinto!

Me va a ser del todo imposible llegar a la exposición floral.

Y he dedicado tanto tiempo cuidando de ti

para que estuvieras lista para hoy...

(Gemidos)

¿Chicos?

¡Ah!

¡Señor Acero! ¿Cómo has llegado hasta aquí?

¡Ah! Scratch me dio unas supersemillas

para que crecieran a tiempo para la exposición floral.

Yo las planté anoche,

pero crecieron tan rápido que me perdí.

Tengo miedo.

Puede que no siguiera exactamente las instrucciones.

(MUFFIN LADRA)

Debí imaginarme que estarías detrás de todo esto.

¡Lo siento mucho!

Por favor, ayúdanos a salir.

Tendré que activar el Poder Planeta con los demás.

(SEÑOR ACERO LLORIQUEA)

Solo quería ganar la medalla de la exposición floral desesperadamente.

¡Bum!

¡Oh, sí!

¡Oh! Ay...

Debo llevar a mis bebés a casa. Esto es una catástrofe.

¡Vaya! Cuánto verde hay aquí.

¡Oh! Hola, amiguito.

¿Me ayudas a encontrar la salida? (EMITE CHIRRIDOS)

¡Genial, gracias!

(Chirridos de grillo)

Y ahora, ¿dónde estoy?

¿Eh?

¡Ah!

¡Ah!

(SUSPIRA ALIVIADO) (ALGUIEN GIME)

¿Eh?

¡Ah! ¿Ricardo?

¡Rammy! Vaya, menos mal.

Estoy atrapado. ¡Ayúdame!

Veamos...

¡Gracias! Ahora, salgamos de aquí, rápido.

¡Oh, vaya, vaya, vaya! Esto es terrible.

Quería ir a la exposición floral, pero estoy totalmente perdido.

Tú y todos, Ian. Esto es un laberint...

¡Ah!

(Chirridos de grillo)

¡Vamos!

Oh...

¿Eh? ¿Son esas nuestras huellas?

¡Estamos dando vueltas en círculos! (CROA)

¡Burrp!

Salta y echa un vistazo por encima del laberinto

y dinos hacia dónde vamos.

(CROA)

(CROA) ¡Gracias, Burrp!

¡Kai! ¡Lola!

¡Oh! ¡Ahí estáis, chicos!

Solo falta encontrar a Rammy. ¡Rammy!

¡Rammy!

(Melodía de trompa)

¡Eh! Es hora de aplicar un poco de fuerza.

(SUSPIRA)

Gracias, Rammy.

¡Rammy! ¡Bien!

(MEGAFONÍA) "Última llamada para la exposición floral de este año".

Se nos acaba el tiempo.

La planta misteriosa se ha apoderado del bosque.

No te preocupes. Es hora de dominar este laberinto

con la ayuda del Poder Planeta. (TODOS) ¡Sí!

¡Allá vamos!

¡Agua!

¡Sol!

¡Tierra!

¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta lucha por el bien!

Señor Acero, por favor, cuide de mi flor.

Es especial para mí.

La he visto crecer desde que era una semillita

y la he cuidado todos los días. Sí, ahora lo entiendo.

Es lo necesario para cultivar una flor digna de un premio.

¡Orejas voladoras!

Tengo que examinar este laberinto a vista de pájaro.

Debemos usar el Poder Planeta para invertir su crecimiento.

Hora de usar el poder del bosque. ¡Bosque!

¡Ayudadme, no podré aguantar más!

¡Ya vamos!

Es hora de congelar las raíces. ¡Escudo de hielo!

¿Sigue creciendo? Hora de marchitar esas hojas.

¡Escudo de sol!

¡Soltaré la tierra y las raíces!

¡Escudo de tierra!

¡Funciona!

¡El laberinto se reduce!

¡Vaya!

Guardemos estas supersemillas en un lugar seguro.

(LOS CUATRO) ¡Sí!

(SEÑOR HACER) ¡Eso es!

¡Sí!

Por fin puedo llevar a mis bebés a casa.

Y tú has cuidado de mi bebé.

Gracias.

Supongo que es lo menos que puedo hacer.

(MEGAFONÍA) "Es hora de que los jueces tomen su decisión".

¡No! Mi trabajo no servirá de nada

si no llegamos a la exposición floral.

Lola, ¿no puedes volar hasta allí en el Rocket Rabbit?

(SUSPIRA) Pero mi flor es demasiado grande y no cabe.

No te preocupes. Te llevaremos allí.

Creo que esto requiere...

¿De qué habla?

(Motor en marcha)

¡El porta-Deer Squad!

(TODOS) ¡Sí!

¡Vaya!

Oh.

Vaya. -Sí.

Será difícil este año.

¡Esperad, traigo mi flor!

Pero, Señor Acero, ¿dónde te habías metido?

Eh... Es una larga historia.

Justo a tiempo.

La he querido, regado y cuidado durante mucho tiempo.

Se nota. Realmente impresionante.

(JUEZ) Está claro quién es la ganadora.

Bien hecho, Lola.

(MUCHOS) ¡Sí!

(Aplausos)

Bueno, el año que viene

podríamos celebrar una exposición de laberintos.

Entonces seguro que gano yo.

¡De eso nada! Dame las semillas.

(GRUÑE)

Tal vez, podamos cultivar flores normales para el año que viene.

(SEÑOR ACERO) Sí. Tienen que ser grandes.

¡Y bonitas!

¡Quiero una medalla! (LOS CUATRO RÍEN)