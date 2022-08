Debacle de burbujas

"LA DEBACLE DE LAS BURBUJAS".

(TARAREA)

Lo estoy deseando. Qué ganas de probarlos.

Sí.

Están casi listos, Squad. Adelante.

Gracias, Bobbi. Gracias, Bobbi.

Gracias, Bobbi.

(SABOREAN)

¿Me han salido buenos?

¿En serio? ¡Riquísimos!

Me encantan.

¡Geniales! ¡Sí!

Esos profiteroles tienen una pinta deliciosa.

(LADRA)

A mí nadie me da dulces nunca.

Vamos, Muffin.

(Música)

(LADRA)

Y para ti, mi última delicia hecha especialmente para perros.

(LADRA)

-Veo que estás repartiendo dulces.

Lo siento, pero acabo de dar el último.

Bueno, esto me parece demasiado.

No quedan profiteroles y ahora mi dulce Muffin

está cubierta de crema y migas.

Lo siento, yo tan solo quería darle un dulce.

¡Este lugar es un desastre!

Tienes razón, está todo sucio, cremoso y lleno de migas.

¡Tú, ciervo!

¿Crees que puedes hacer lo que quieras

y no guardar ni un solo profiterol para mí?

Espérame aquí mientras hago una importante llamada

a la profesora Scratch.

Hola, ¿sí? Profesora.

Deberíamos limpiar. Sí.

Oh, no... Limpiar el desorden es muy aburrido, ¿verdad?

No tiene por qué serlo. Sí.

Podemos convertirlo en un juego.

Eso es lo que hago yo cuando tengo que limpiar.

¿Un juego? Haz lo mismo que nosotros.

¡Hora de la carrera de la limpieza! ¡Vamos!

(RÍE)

(Música animada)

¡Ja!

¡Sí!

Una, dos... Tres...

¡Cuatro!

¡Yuju, esto es divertido! ¡Más rápido, más rápido!

(RÍEN)

Te tengo. (LADRA)

(RÍE) No nos hemos olvidado de ti, Muffin.

Hora del baño.

(TODOS) ¿Qué? ¿Qué es eso?

(Música)

Es hora de limpiar todo este caos.

Ya lo hemos hecho. Sí.

¿Qué es eso?

Es el limpiador de burbujas Limpiamatic.

El mayor dispensador de jabón del mundo.

El señor Acero exigió que lo trajéramos aquí

para limpiar el parque. (RÍE)

(TODOS) ¡Para, para!

No creo que necesitemos tanto jabón. Ya está bastante limpio.

¡Os vais a enterar!

(TARAREA)

Oh, ¿qué es todo esto? (GRITA)

-¿Eh? Oh, no.

(GRITA)

(GRITAN)

¿Qué es esto? ¡Socorro!

(GRITA)

Hay demasiadas. Esto se ha descontrolado.

Tan solo hay una cosa que pueda salvar al parque.

Es la hora del Poder Planeta. (TODOS) ¡Sí!

¡Allá vamos!

¡Agua!

¡Sol!

¡Tierra!

¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta lucha por el bien!

Vamos a eliminar estas burbujas de todo el parque.

¡Supercola!

Es hora de explotar burbujas.

Disparo de hocico.

¡Sol!

El cielo es el límite. ¡Bosque!

(RÍE)

¡Ah!

¡Estáis atrapadas, burbujas!

Necesitáis aprender una lección sobre...

Sobre los profiteroles y la limpieza.

Voy a usar mi Monkey Suit para encender este dispensador de jabón.

-Ah, señor Acero.

No creo que nuestro limpiador de burbujas Limpiamatic

necesite más potencia.

-Tonterías. Necesitamos más burbujas para limpiar este parque.

Tenemos que hacer algo.

¡Vamos, chicos! ¡Sí!

(GRITA)

¡Toma esto!

¡Oh, vamos!

(GRITA)

Estas burbujas están por todas partes.

¡A la pared!

¡Alto, señor Acero!

Todo se está descontrolando.

(LADRA)

-¡Oh, Muffin!

¡Oh, Dios mío, mi intención no era hacer tantas burbujas!

¡Ah!

Oh, mi pelo.

¡No puedo salir, estoy atrapado!

(Música)

Esas burbujas nos ralentizan.

Deer Squad, es hora de trazar un plan.

Tenemos que apagar el limpiador de burbujas Limpiamatic de inmediato.

¿Pero cómo? No deja de burbujear.

¡No, no!

-¿Qué es esto?

-¡Socorro!

Ya sé qué podemos hacer. Lo convertiremos en un juego.

¿Eh?

Como el juego de limpieza al que jugamos antes.

¡Sí!

Estallando burbujas obtendremos puntos.

Empieza el juego.

Tenemos que igualar su ritmo. ¡Sí!

Una, dos...

¡Tres! ¡Cuatro!

(RÍEN)

(TODOS) ¡Cinco, seis, siete, ocho!

¡Nueve! Más rápido, más rápido.

Resulta que salvar el parque es muy divertido.

(RÍEN)

Ahora debemos detener el Limpiamatic y el Monkey Suit.

¡Bosque!

(GRITA)

¡Oh, no!

(GRITA)

-Oh, no, oh no.

¡Oh, Muffin! Siento que esas burbujas se hayan descontrolado.

Ahora soy yo el que ha causado un desastre.

Tan solo quería comer un rico profiterol, nada más.

Podrías hacer otra cosa, ¿sabes?

¿No crees que deberíamos limpiar primero?

Este lugar está bastante mal.

Pero limpiar es demasiado aburrido.

Eso pensaba yo,

pero puedes hacer que las cosas aburridas sean divertidas.

(TODOS) ¡Lo convertiremos en un juego!

(Música)

¡Tierra!

¡Bosque!

¡Supercola!

¡Disparo de hocico!

(TARAREA)

¡Eh!

(LADRA)

Aquí tenéis.

Gracias por los profiteroles, Bobbi.

(SABOREAN)

¡Oh, no!

Esa burbuja viene a limpiarte, señor Acero.

¡Gracias por los profiteroles! ¡Adiós!

(TODOS) ¡Adiós!

(RÍEN)

Más para nosotros. (SABOREAN)