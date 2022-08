¡Kai! ¡Lola!

¡Rammy! ¡Bobbi!

(TODOS) ¡Deer Squad!

# Si hay peligro en la ciudad,

# Deer Squad los rescatará.

# Intervienen con valor. # Nos salvarán con... #

¡Agua! ¡Sol!

¡Tierra! ¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta, lucha por el bien!

# ¡Deer Squad! # ¡Toma el mando!

# ¡Deer Squad! # ¡Siempre entrenando!

# ¡Deer Squad! # ¡Van al rescate!

# ¡Nadie los podrá parar! #

DEER SQUAD

"CUERNOS DE ACERO"

Ah... Ay... Estoy aburrido.

Ya sé. Iré a ver qué hace Muffin.

¡Muffin! Bonita...

(LADRA)

Por supuesto, es su día de acicalado.

Voy a ver qué hace la profesora Scratch.

(CANTURREA) -Hola, profesora Scratch.

¿Qué hacen estos botones? -No toques nada, señor Acero.

-Uy, demasiado tarde.

(Música animada)

¿Cómo ha sido capaz de hacer esto, señor?

-Yo creo que están disfrutando. Adiós.

Ah... ¡Ah!

Bueno, supongo que siempre podría probar con el Deer Squad.

Un poco más arriba, eso es, de acuerdo.

(GRITA)

Ten cuidado, Binky. ¿Qué más cosas hay que organizar?

Mm... ¡Lo sé! Ayúdanos a mantener a tu madre

alejada de la fiesta sorpresa. (BALBUCEA)

-Hola, ¿hay alguien en casa?

Hola, señor Acero. ¿Qué te trae por aquí?

Quiero unirme al Deer Squad. Porque mirad...

¡Soy un ciervo! Por supuesto que sí.

No se trata solo de tener cuernos, señor Acero.

Por supuesto que no, se trata de ayudar a la gente.

Y a mí me gusta mucho ayudar a la gente.

¿De verdad?

Bueno, nos vendría bien ayuda para organizar la fiesta

de cumpleaños sorpresa de la tortuga Tina.

Binky dice que tres grupos diferentes de la familia de su madre

vienen para la fiesta. ¿Podrías ir a recibirlos?

Claro que sí, compañeros. Tan solo decidme dónde y cuándo.

Todo está aquí. Gracias, señor Acero, compañero de escuadrón.

Asegúrate de que Tina no ve a nadie de su familia

o si no estropeará la sorpresa.

Bien, ¿cuál de vosotros, compañeros, vendrá conmigo?

Iré yo. Solo tengo que ir a la cocina a buscar la comida

para el bufé de la barbacoa.

Gracias, te ayudaré con eso también. ¡Choca la pezuña!

De nada, me gustan mucho tus cuernos.

(RÍE) Lo sé.

¿Tenemos alguna canción en el Deer Squad? Algo como:

# Soy un ciervo, tú también, # vamos a pasarlo bien. #

No, pero es una gran idea.

Mira, llega el primer grupo de la familia de Tina.

Hola, chicos. Hola.

-Bienvenidas, tortugas, soy un ciervo.

(BALBUCEA)

¿Habéis venido a la fiesta de Tina? Sí.

Mi compañero ciervo, el señor Acero, os ayudará a esconderos

para que todos podamos salir de repente y darle una sorpresa

a Tina. (BALBUCEA)

-Eso es estupendo, gracias.

Tengo que preparar el bufé de la barbacoa de cumpleaños.

Hasta pronto.

De acuerdo. Bien, tenemos que buscar un lugar oculto

para que os escondáis hasta que empiece la fiesta.

Está la piscina, pero ya pasáis mucho tiempo en el agua,

así que dejadme pensar en algo más divertido que podáis hacer...

Oh, ya sé. ¡Las tortugas me necesitan!

¡Y yo necesito el Poder Planeta!

Tengo el plan perfecto, sujetaos a las conchas,

vuelvo enseguida.

(GRITA) Ay...

He escondido a la primera familia, están esperando y pasándolo muy bien.

Bien hecho, compañero de escuadrón. ¿Puedo ayudar en algo por aquí?

Mm... Estamos bien, gracias.

Vale, de acuerdo. Voy a reunirme con el siguiente grupo.

(Gritos)

¿Eh? ¿Qué? (GRITAN)

¡Ah! ¡Tortugas voladoras!

(GRITAN) ¿Qué está pasando?

Se llama máquina saltatubos.

El señor Acero la trajo para nosotros y supuestamente es muy divertida.

¡Cuidado! Ay...

¡Oh, no!

(GRITAN)

Tenemos que ayudarlas.

Y antes de que las cosas se salgan de control,

necesitamos el Poder Planeta.

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

Volaré y salvaré a la primera tortuga.

Usaré mi supergalope para rescatar otra.

¡Potro corredor, transfórmate!

(GRITAN)

¡Rayo de hielo! ¡Piedra!

(GRITAN)

A salvo. Ahora vamos a intentar apagar esa dichosa máquina.

¡Socorro! ¡Golpe de cola!

(Música tranquila)

(GRITA)

Mamá...

(Música acción)

¿Oh?

(CANTURREA) Oh, hola, tortugas. -Hola.

-He venido a recibiros y a ayudaros a esconderos para la fiesta sorpresa.

-Estupendo.

-Una alcantarilla...

A vosotros os gusta el agua y Tina no os verá si os escondéis ahí,

así que la abriré con mi Monkey Suit. Así estaréis bien escondidos.

¡Activando el Monkey Suit!

Ya está abierta. Escondeos aquí hasta que llegue la hora

de sorprender a Tina. Formar parte del Deer Squad está chupado,

un poco solitario, pero muy fácil.

Bien, veamos dónde y cuándo llega el siguiente grupo de tortugas.

(A LA VEZ) ¿Eh?

¿En qué pensaba el señor Acero? Yo creo que solo intentaba ayudar.

Una tortuga casi termina en el lago, donde Binky intenta entretener

a Tina para alejarla de la fiesta sorpresa.

No podrá entretener a Tina durante mucho más tiempo.

Tenemos que encontrar al señor Acero y a las otras tortugas.

Hay que empezar con la fiesta ahora.

Yo tengo que terminar aquí y recoger algunas flores.

De acuerdo, los demás nos separaremos y buscaremos

por la ciudad.

Hola, soy el señor Acero y estoy con el Deer Squad.

-Hola.

-Es casi la hora de la fiesta sorpresa de Tina.

Hola, Muffita bonita. (LADRA)

-Oh, estos son mis cuernos porque ahora soy miembro

del Deer Squad. Oh, no pasa nada. Tú también puedes unirte.

(LADRA)

-Oh, Muffita bonita, las has asustado. ¡Volved, tortugas!

Oh, ya sé, Muffin, pastoreemos a las tortugas.

(GRITAN)

¡Lo siento, tortugas!

Hola, amigas tortugas. ¿Estáis bien? ¿Habéis venido para la fiesta?

Sí.

Muy bien, ya he encontrado al segundo grupo.

¡Volved!

Lo siento, compañeros, he metido la pata.

Sí, lo has hecho.

Pero también es culpa nuestra. (A LA VEZ) ¿Qué?

Bueno, el señor Acero acudió a nosotros porque quería trabajar

como parte del escuadrón y nosotros lo dejamos solo.

No está acostumbrado y no se le da bien

trabajar en equipo.

Sí, yo siempre trabajo con la profesora Scratch,

pero estaba ocupada ayudando a unos robotons

que estaban saltando por los aires... por alguna razón.

Bueno, pero ahora ya tenemos aquí a dos familias de tortugas a salvo,

pero ¿dónde esta la tercera?

Oh, las escondí para que estuvieran a salvo en las alcantarillas.

¿Qué alcantarillas?

Eso es fácil, eh, oh... Oh, vaya.

(BALBUCEA)

Binky dice que Tina ya está viniendo hacia aquí.

Tenemos que traer al resto de su familia

antes de que llegue. No te preocupes, Binky,

cuando el Deer Squad trabaja en equipo

puede lograr cualquier cosa, los cinco miembros.

¿Oh? ¡Sí!

(LADRA)

Lo siento, Muffin, quiero decir los seis.

(RÍEN)

¿Refresca esto tu memoria, Acero? Bueno, había hierba cerca de la tapa.

¡Oh, debe ser esa!

Salid, chicas, es la hora de... Oh, se han ido.

Eso es un río subterráneo.

La corriente debe haber arrastrado a las tortugas.

Usaré mi detector de tierra para averiguar dónde conduce.

Yo frenaré el río, Bobbi.

¡Agua!

¡Muffin y yo entraremos en la alcantarilla para alcanzarlas!

(LADRA) -Es lo mínimo que podemos hacer.

Tranquila, volveré a cepillarte después.

(Música acción)

¡Lo tengo! La alcantarilla sigue por aquí.

Vamos, chicos.

(LADRA)

-Ahí hay dos tortugas. -Vaya...

-Tortugas, ahora estáis a salvo. -Gracias.

(GRITA) ¡La corriente!

La corriente se ha vuelto muy fuerte ahora

y ya no puedo seguir conteniéndola.

¡Debemos que darnos prisa, Deer Squad!

(Música acción)

(GRITA)

(Continúa la música)

Buen trabajo, Deer Squad.

Tenemos que llevar a todos a la fiesta antes

de que llegue Tina. Llegaremos justo a tiempo.

Hola, tortuguita, ¿preparada para sorprender a Tina?

(BALBUCEA)

¿Qué es lo que pasa? ¿Adónde vamos?

(A LA VEZ) ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, tortuga Tina!

-Oh, gracias, sois muy amables. ¿Tú has organizado esto, Binky?

(BALBUCEA)

-¿El Deer Squad y tú? ¿Te refieres a los seis?

Sí, nuestros cuernos son diferentes, pero cuando trabajamos juntos

formamos un gran equipo. ¡Sí!

(LADRA) -¡Feliz cumpleaños!

(TODOS RÍEN)

"EL PROBLEMA DE LAS BAYAS"

(Música animada)

Vamos a poneros en el expositor... ¡Ah!

Aquí tienes. ¿Eh? ¡Oh!

Puaj, nunca he podido comprender cómo salen tantas cosas deliciosas

de un desorden semejante.

(RÍE) Sí, lo sé. Creo que he ensuciado un poco todo.

(Música animada)

Uf...

Lola, Bobbi, ¿podéis venir? (A LA VEZ) ¿Eh?

Hemos pensado ir a los arbustos de bayas para ver juntos la llegada

de los pájaros de las bayas.

Los pájaros de las bayas ya vienen.

Los pájaros de las bayas llegarán muy pronto.

(MURMULLAN)

-Veréis, cada año los pájaros de las bayas vuelven al parque.

"Se comen las bayas de los arbustos e incuban sus huevos en los nidos

que construyen".

(CANTURREA)

-¡Qué elegante estás! -Sí, vas muy a la moda.

-Bueno, me alegro de que os guste mi abrigo nuevo.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Esto es algo muy divertido... ¡Ay!

Gracias, Lola.

Deberíamos cubrir bien esas raíces. Sí, buena idea.

(GRITAN)

-¡Eh! (A LA VEZ) ¿Eh?

-No quiero ensuciarme mi precioso abrigo nuevo.

Lo siento, señor Acero, no te habíamos visto.

¡Ay, oh! Oh... No, no, ¡no!

¡Tengo bayas por todo mi abrigo! ¡No!

Oh...

¡Arruinado, arruinado! No permitiré que estas bayas

causen más manchas horribles.

Quiero que estos arbustos desaparezcan. ¡Que desaparezcan!

Uf... Vaya, menudo genio tiene.

Mejor entonces que no esté aquí cuando lleguen

los pájaros de las bayas, podría asustarlos.

(Música)

¡Profesora Scratch! -¿Sí, señor?

-Necesito machacadores, lo siento,

¡pero ya no aguanto esos arbustos de bayas ni un segundo más!

-Oh, qué conveniente que los inventara

la semana pasada entonces.

-Ah...

(RÍE MALICIOSAMENTE) Perfecto.

Me pregunto cuándo llegarán los pájaros.

(Trinos)

¡Ahí! Ahí están. Ya casi están aquí. Por fin, qué bien.

El gran espectáculo está a punto de comenzar.

¡Me encanta esta época del año!

(Estruendo)

(GRITAN)

(Gruñido)

(ACERO GRUÑE)

¡Ten cuidado!

¡No, esas bayas han manchado mi abrigo nuevo!

¡No puedes destruir el hogar de esos pájaros!

¿Qué van a comer? ¿Y dónde van a incubar sus huevos?

(GRUÑE)

No sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que es el momento

del Poder Planeta. (TODOS) ¡Sí!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(GRUÑE)

(GRITA) ¡He vuelto a fallar!

-Que lo disfrutes.

-Un helado, por favor. (GRITA)

(GRUÑE)

¡Señor Acero, para! (GRITA)

Vaya... ¡Eh, cuidado!

(GRITAN)

(Pasos)

Señor Acero, para, estás destruyendo nuestro bosque.

Y yo que pensaba que no cuidaba las cosas...

(GRUÑE) ¡Voy a pisar todos los arbustos de bayas

aunque sea lo último que haga!

¿Por qué han arruinado mi abrigo nuevo?

¡Tú haces zig y yo hago zag!

(GRITA)

Rammy, es tu turno.

¡Potro corredor, transfórmate!

¡Disparo de hocico!

(GRITA)

(Música acción)

¡Tengo una red para atraparte!

¡Cuerno remolcador!

(Continúa la música)

Los pájaros de las bayas casi están aquí.

Espero que el Deer Squad pueda detenerlo a tiempo.

(GRITA)

(RESOPLA)

Bien hecho, Bobbi, lo has detenido.

(SE ESFUERZA) Estoy atado, pero no por mucho tiempo.

Vaya... ¿Cómo te atreves?

Kai, has hablado demasiado pronto.

Puede que hayáis detenido mis machacadores,

pero no podréis evitar que arranque todos los arbustos de bayas

que encuentre.

¡Arruinaron mi abrigo!

¿Cómo vamos a detener al señor Acero?

Tenemos que ocuparnos de él. ¡Por los pájaros de las bayas!

Sí que le gustaba ese abrigo... Sí, creo que demasiado.

Esperad un momento, si conseguimos que al señor Acero

le vuelva a gustar su abrigo, tal vez podamos arreglar

esta situación. (GRUÑE)

Si lo mantenemos ocupado, ¿tú crees que vas a poder hacer algo creativo

con el abrigo? Por supuesto que sí, Lola.

De acuerdo. Ponte a trabajar, Bobbi.

¡Estos arbustos no se librarán fácilmente!

(A LA VEZ) ¡Vamos allá!

Bueno, ya sé lo que no le gusta. ¡Bosque!

(GRITA)

¡Aléjalas de mí!

¡Supercola!

(SE ESFUERZA)

(Música tranquila)

Mm... ¡Lo tengo!

(Música animada)

¡Sí!

¡Ya llegan los pájaros!

(TRINAN)

¡Tengo que terminar, tengo que terminar!

Deprisa, Bobbi, los pájaros casi están aquí.

¡Tenemos que detener a Acero ya!

¡Vamos, Bobbi!

Los pájaros de las bayas necesitan arbustos tranquilos

o no anidarán aquí nunca más.

(Música tensión)

¡Tachán!

¡Para, para, señor Acero!

¡Estas bayas son la cruz de mi existencia!

(RÍE) ¿De verdad?

¿Eso es lo que yo creo que es? Oh, es maravilloso.

Pruébatelo.

Este... abrigo es muy guay. (RÍE) Qué listo soy.

Mancharlo con jugo de bayas fue idea mía después de todo.

Vaya, señor Acero, es el abrigo más chuli que he visto nunca.

Dios mío, qué bonito. -Es precioso.

Impresionante, muy impresionante. -Muy elegante.

-Sí, me alegro de que se me haya ocurrido.

No hay de qué, señor Acero. Este Acero es increíble.

Muy bien hecho, Bobbi. (TODOS RÍEN)

(ACERO CANTURREA)

-Fantástico.

Están en casa. Están a salvo, ¡sí!

(ACERO CANTURREA)

¿Eh? Oh...

(TRINAN)

-¿Eh? Oh, vaya...

-Ah... Oh...

Uy...

(TRINA)

Vaya... Oh, no.

Menos mal que no he seguido utilizando mis machacadores...

(GRUÑE)

¿Qué es lo que estará tramando ahora?

No lo sé...

¡Llamando a todos los robotons!

Todos los robotons para un trabajo de jardinería, por favor.

¡Mirad!

(GRITAN CONTENTOS)

(Música animada)

Eh, ayudémosles.

(Continúa la música)

(Risas)

Aquí tienes.

Me encantan estos pasteles de bayas. ¡Son deliciosos!

Ahora sé por qué esos pájaros de las bayas vienen todos los años.

(RÍE)

Vaya, tal vez sea hora de limpiar a fondo la cocina.

¡Sí! Te ayudaremos a limpiarla.

(Música tranquila)

Oh... ¿Sabes? Siempre me han gustado esos arbustos de bayas.

(LADRA)

-Oh, cuidado con mi abrigo, Muffin, es un abrigo único.