¡Kai! ¡Lola!

¡Rammy! ¡Bobbi!

(TODOS) ¡Deer Squad!

# Si hay peligro en la ciudad,

# Deer Squad los rescatará.

# Intervienen con valor. # Nos salvarán con... #

¡Agua! ¡Sol!

¡Tierra! ¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta, lucha por el bien!

# ¡Deer Squad! # ¡Toma el mando!

# ¡Deer Squad! # ¡Siempre entrenando!

# ¡Deer Squad! # ¡Van al rescate!

# ¡Nadie los podrá parar! #

DEER SQUAD

"CAPITÁN ACERO"

¿Rammy?

(SIN ALIENTO) ¿Podrías traerme más...?

(ESTORNUDA)

¿Pañuelos?

Ya voy, Bobbi.

Un batido supersaludable de vitaminas vegetales para Lola.

Gracias.

Una caja de pañuelos para Bobbi. Gracias.

Y un...

(DUDA) ¿Qué querías tú, Kai? (ESTORNUDA)

Recuperar mi poder Planeta.

Los poderes volverán cuando estemos mejor y no tengamos gripe.

Ya lo sé, Lola, es que estoy harto. (ESTORNUDA)

Cuando los indicadores de fiebre se pongan en verde estaréis mejor.

Espero que sea pronto. (ESTORNUDA)

(GRITA) (RÍE)

¿Puedes traerme pañuelos a mí también?

(SUSPIRA) Ya voy, Kai. Gracias.

Bueno, ¿qué opinas, profesora Scratch?

-Un traje muy elegante.

-No, yo soy el nuevo héroe de la ciudad.

¡El capitán Acero! (RÍE)

-Pero los Deer Squad son los superhéroes de la ciudad, señor.

-Pero gracias a la gripe, hay espacio para uno nuevo.

Yo.

¡El capitán Acero!

-Pero tú no eres un superhéroe.

-Bueno, tu trabajo es convertirme en uno inventando aparatos

que me den habilidades de superhéroe.

-Supongo que podría diseñarte una mochila propulsora

para darte supervelocidad. -Perfecto.

Ven, Muffita bonita. Tengo un plan para hacernos famosos.

(RÍE) Oh, déjalo. Déjalo ya.

Observad, ciudadanos.

Un pobre cachorro está atrapado en un árbol.

(Gritos de asombro)

Pero no temáis, vuestro superhéroe local el capitán Acero está aquí.

¡Vamos!

(RÍE) (LADRA)

-Uy, no está mal.

Ese rescate fue noticia por las razones equivocadas.

Necesito un rescate más espectacular, no un caniche en un árbol.

-¿Qué te parece si frustras un ataque de...

Unos monstruos gelatinosos del espacio.

-No, espera, ya lo tengo.

El capitán Acero frustrará el ataque

de unos monstruos gelatinosos en el espacio.

(SUSPIRA) -Buena idea.

(Conversaciones superpuestas)

(Música suspense)

-Oh, no, es un ataque de los monstruos gelatinosos del espacio.

Necesitamos un héroe que nos salve. (GRITAN)

-No temáis. El capitán acero está aquí.

(TOSEN)

-Nada podrá detenerme.

Tomad eso, monstruos gelatinosos.

¿Eh?

He dicho... ¡Tomad eso, monstruos gelatinosos!

-Oh... -Ah, sí, ajá. ¡Eso es!

(Gritos y halagos)

-Todo ha salido bien.

-No lo suficientemente bien.

No acaparé todos los titulares.

Tenemos que hacer algo más grande, atrevido, mejor.

-¿Cómo qué?

A este paso tendrás que salvar a toda la ciudad para salir en las noticias.

-¡Eso es!

El capitán Acero tiene que salvar a toda la ciudad.

Y para hacer eso necesitamos un gran problema.

-¿Cómo cuál?

(PENSATIVO) (LADRA)

-Tengo una gran idea.

(ESTORNUDA)

Creo que ya estamos lo bastante bien como para...

(ESTORNUDA)

Volver al trabajo. (ESTORNUDA)

Estáis mejorando, ¿veis?

Los indicadores están de color naranja pero todavía no estáis

lo suficientemente bien como para volver.

Pero nos sentimos mejor. Es hora del Poder Planeta.

(ESTORNUDA) ¿De verdad?

Oh, vale...

Tal vez no estemos bien del todo.

Cuanto más descanséis más rápido mejoraréis.

De acuerdo. ¿Hay algo interesante en la tele?

Última hora.

Un meteorito gigante se precipita hacia nuestra ciudad.

Con el Deer Squad fuera de combate,

no hay ningún héroe que pueda salvarnos.

¡No temáis! El capitán Acero está aquí.

A ver, apártate, por favor. Tengo una ciudad que salvar.

Es la hora del superhéroe.

¿Cómo salgo en cámara, profesora Scratch?

-Se te ve súper. -Genial.

A reventar ese meteorito como si fuera una pelota.

Va a estallar, ¿verdad, profesora? -Si tienes el alfiler, sí.

-Excelente.

Es hora de que todos me vean súper.

¡Arriba, arriba y...!

(Explosión)

(GRITA)

Con esto no contaba...

(GRITA) ¡Ha sido un desastre!

Obviamente, salvar la ciudad no va a ser noticia.

Tenemos que hacer algo que nadie pueda ignorar.

Algo más grande, algo que no sea falso,

algo que amenace a todo el planeta. -¿Cómo qué?

(RÍE) -Lo tengo, profesora Scratch. Lo tengo...

Tan pronto como los demás se sientan mejor,

entonces volvéis a la carretera.

Parece que alguien necesita al Deer Squad.

Ah, de acuerdo.

Parece que en esta ocasión, todo depende de mí.

¿Eh? ¿Qué está pasando? Rammy, menos mal que estás aquí.

¿Dónde está el resto del equipo? Siguen enfermos.

¡Oh, no! ¿Cuál es el problema?

¡Vaya! ¡Eso!

Un agujero negro. ¿Habéis visto eso?

-¿Qué es lo que vamos a hacer?

-No temáis, el capitán Acero está aquí.

¿En serio?

Yo sé cómo manejar a los agujeros negros.

Fracasados a un lado, por favor.

Superhéroe trabajando.

-Con gran parte del Deer Squad fuera de combate,

parece que la única esperanza para sobrevivir al agujero negro

es del capitán Acero. Solo esperamos que no lo empeore.

Es hora de tomar nuestra medicina de hierbas.

Y mejorar rápidamente.

(GRITA)

Bien, ha llegado el momento de que apagues ese agujero negro.

-Todo a su tiempo, profesora.

Contemplad asombrados mientras el capitán Acero salva el día,

la ciudad y el mundo entero.

-¡Solo tienes que pulsar el gran botón rojo!

-¡Ay!

¿Qué? ¡No! (GRITA)

-¡Señor Acero, socorro! ¿Qué pasa? ¿No puedes detenerlo?

¿Qué? Por supuesto que puedo y lo haré. Sí.

Eso es... bueno... aunque tampoco quiero acaparar todo el protagonismo.

¿Y tú qué? ¿No puedes pararlo?

No sin el resto del Deer Squad. Pues llamémosles.

-¡Ese es mi trabajo! (GRITA)

Pero los demás están enfermos para poder ayudar.

Ya no, Rammy. Estamos listos.

Deben darse prisa antes de que... (GRITA)

Este agujero negro nos arrastre a todos.

Muy bien, chicos, es la hora del Poder Planeta.

¡Allá vamos!

¡Agua!

¡Sol!

¡Tierra!

¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

Muy bien, ¿por dónde empezamos?

Tenéis que recuperar ese mando y pulsar el gran botón rojo

para apagar el agujero negro.

Rammy, utiliza las bolas de sol para atraerlo hacia nosotros.

De acuerdo. ¡Bolas de sol!

Ahora un poco de poder del Bosque.

Lo tengo.

¡Oh, no, la atracción del agujero negro es demasiado fuerte!

Hay que lograrlo o el planeta estará condenado.

¡Ah!

¡Lo tengo!

(GRITA)

(TODOS) ¡Kai!

Cuerno remolcador.

Tenemos que trabajar juntos, es demasiado fuerte.

Aquí está. Con fuerza.

No temáis, el capitán Acero está aquí.

(GRITA)

Ahora pulsa el botón.

(GRITAN)

¡Uh, lo lograsteis! Lo logramos.

Tienes razón.

Sin tu ayuda para liberar a Kai esto no habría acabado bien.

Ni tampoco habría empezado tan mal.

Sí, bueno, mis días de superhéroe han terminado.

Es demasiado trabajo así que me retiro.

Esa es una gran noticia. (RÍEN)

-¿Alguien puede sacarme de aquí, por favor?

-¿Y a mí también? (TODOS) ¿Ian?

-¿Profesora?

-Parece que nuestros héroes aún tienen trabajo que hacer.

Véanlo aquí, en noticias de última hora.

-¿En las noticias? No, esperad.

¡Es hora de que el capitán Acero salve el día!

Vaya, qué retiro más corto.

¡Oh!

¿Puede alguien sacarnos de aquí?

(RÍE) Realmente no es muy cooper, ¿verdad?

Vamos, equipo.

El trabajo de un verdadero héroe nunca termina.

"A LAVARSE"

Vaya, hoy hace mucho calor.

Oh, sí, es como estar dentro de un invernadero.

No, dentro de un invernadero hace mucho menos calor.

¿Vamos al lago a refrescarnos?

Podríamos organizar una fiesta junto al lago para todos.

Sería superchachi. Sería genial.

(RÍEN)

Ah... Qué calor.

-Disculpa, señor,

el aire acondicionado de la torre Acero se ha estropeado.

-Ah...

Hace demasiado calor incluso para poder pensar,

que es lo que hago normalmente con brillantez.

(SUSPIRA)

-A ver, dime, ¿en qué estaba pensando tan brillantemente?

-Estabas pidiendo diez pelotas de pin pon

para tu torneo de tenis de mesa, señor.

(RÍE) ¡Sí, lo sabía!

Solo tengo que pinchar aquí, aquí, aquí...

¡Listo!

-Eh... No has pedido diez unidades, has pedido diez millones.

(GRITA) -¡Es culpa de este calor!

¿Por qué no has terminado aún el parque acuático Acero?

Es justo lo que necesito para refrescarme.

Seguro que la ciudad me considera un héroe por refrescarlos.

-Tan solo necesita agua, señor Acero.

Y las comprobaciones de seguridad, claro.

-¿Y qué es esto?

¿El Deer Squad ha organizado una fiesta junto al lago?

¿Todos son bienvenidos?

Como si yo fuera a ir a una de sus estúpidas fiestas.

Será un aburrimiento.

-Aún así, señor, no estaría de más ir a echar un vistazo rápido.

-¿Para ver lo horrible y patética que es?

¡Sí, buena idea!

¡Vamos, Scratch!

(RÍEN)

Buena fiesta.

La brisa del lago es tan refrescante..

Y esa es la mejor parte. ¡Un tobogán acuático!

¡Un tobogán! Yo primero.

-Ahora puedes. -Gracias.

(RÍEN)

Bobbi, ¿quieres probarlo? De eso nada.

Me parece que está demasiado alto.

No será peligroso, ¿verdad?

Oh, ¿a Bobbi no le gustan los toboganes grandes?

Es seguro.

No te va a pasar nada, Bobbi. Tómate tu tiempo.

Sube, respira profundamente y relájate.

O puedes quedarte aquí sentado.

¡Yuju!

O en un sitio más seco. (RÍEN)

-Justo lo que pensaba. Una fiesta horrible.

Ah, vale, es una fiesta realmente alucinante,

pero no es para tanto. Yo puedo hacerla mucho mejor.

-¿Tú crees?

Es decir, claro que puedes.

-Claro que puedo,

con una gran fiesta de inauguración de mi parque acuático señor Acero.

-Pero aún no hemos hecho las comprobaciones de seguridad

y además, para eso necesitamos agua.

-He dicho que vamos a abrir ese parque acuático

y te aseguro que lo vamos a hacer hoy.

(Música)

(SILBA)

(GRITA) ¡Barro!

-Oh, vaya.

-¡Socorro! ¡Oh, no!

¿Qué ha pasado?

Eh... Me gustaría invitaros a todos a que os unáis a mi gloriosa

y superguay fiesta de inauguración de mi único y genial parque acuático

con los mayores y mejores toboganes que existen en el mundo.

-Increíble. -¡Abrid paso, yo primero!

Qué...

Un parque acuático tan grande debe necesitar mucha agua.

Más que la que tiene el lago Cristal.

Está claro quién se ha llevado el agua.

Entonces Acero está cogiendo el agua de la ciudad

y la está redirigiendo a su parque.

El suministro de la ciudad y del bosque.

Pero, esperad.

Si no tenemos agua, no vamos a poder lavarnos.

Se acabaron los baños, frotar detrás de las orejas

y cepillarse los dientes.

Sin agua, todas las plantas y animales se morirán de sed.

¿Y cómo van a apagar los bomberos incendios si no tienen agua?

Tenemos que hacer algo.

Tenemos que detener a Acero y devolver el agua a su sitio.

Es hora del... (TODOS) ¡Del Poder Planeta!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(Música)

Mi fiesta es un éxito total

y mi parque acuático es el mejor del mundo.

-Pero no hemos hecho ni una sola comprobación de seguridad.

-¡Lo sé! ¡Brillante!

Ahora vamos a añadir más agua para que sea más divertido.

¿Cuál de estos es?

-¡Ese botón no!

Es el que quita el tapón para que salga toda el agua.

-Ya lo sabía. Me refería a este botón.

-Qué guay.

-Vaya, más agua.

(RÍE)

-Señor, tenemos un problema.

-Son esos ciervos.

Están celosos de que mi fiesta sea mucho mejor que la suya.

Ahora van a estropearlo todo.

Tenemos que llegar a la cabina de control

y cortar el suministro de agua.

(GRITAN)

¡Cuidado!

¡Sí!

He fallado. Tengo que detener a esos ciervos.

Veamos qué hacen estos botones. -¡Señor Acero, por favor, para!

(GRITAN)

¡Oh, no!

El tobogán se ha roto.

(GRITAN)

¡Ricardo!

Lola, Rammy, tenemos que arreglar ese tobogán.

Bobbi, ve a la cabina de control y encárgate de cortar el agua.

¡Voy!

¿Ves?

Te dije que hiciéramos las comprobaciones.

-No, no lo hiciste.

-¡Es un ciervo! -Rápido, por la ventana.

-¡Ah!

-Deprisa...

Oh, me ocuparé de ellos más tarde.

Debo cortar el suministro de agua.

Eh... Uno de estos botones debe hacerlo.

No podéis controlar mi parque. No, sin esta llave.

Deer Squad, el señor Acero tiene el control

y está en la parte superior del tobogán de agua

con la profesora Scratch.

Tenemos que usar el poder Planeta.

¡Agua!

Vaya, nunca había visto una cascada subir hacia arriba.

¡Bosque!

Rammy, la energía del sol. ¡Sol!

(TODOS) ¡Buen trabajo!

No vamos a poder sujetarlo para siempre.

Bobbi, tienes que conseguir esa llave para cortar el agua, y rápido.

¡Oh!

¿Demasiado grande para ti?

Quédate en la piscina para bebés, mocoso.

Recuerda, tienes que subir a tu propio ritmo.

Respira profundamente y relájate. ¡Sí!

Ánimo, Bobbi, puedes hacerlo.

¡Haz algo, Scratch!

Por favor, dame la llave.

¡Ay!

No quiero tirarme por el tobogán. No sé nadar.

¡Oh! Tengo que hacer algo.

(GRITAN)

¡Puedo hacerlo!

Señor Acero, profesora Scratch, os salvaré.

(GRITAN)

¡Esto es alucinante! Gracias por salvarnos.

De nada. ¡Sí!

¡Yuju! (RÍEN)

Vaya, ha sido genial.

Gracias.

Supongo que debería daros esto. Gracias, señor Acero.

¡Solucionado!

Oh, no... ¡Sí!

(RÍEN)

Bueno...

El agua por fin ha vuelto a donde pertenece.

¿Pero qué voy a hacer ahora con un parque acuático que no tiene agua?

(Llaman a la puerta)

¿El señor Acero? Tienes un paquete.

10 millones de pelotas de pin pon. -¿Qué? Oh, no...

Me olvidé de cancelar el pedido de pelotas de pin pon.

No importa, señor Acero, creo que tengo una estupenda idea.

Listo.

Ahora eres el propietario

de la piscina de bolas más grande del mundo.

¡Estupendo!

-Abrid paso, yo primero.

(RÍEN)