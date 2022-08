¡Kai! ¡Lola!

¡Rammy! ¡Bobbi!

(TODOS) ¡Deer Squad!

# Si hay peligro en la ciudad,

# Deer Squad los rescatará.

# Intervienen con valor. # Nos salvarán con... #

¡Agua! ¡Sol!

¡Tierra! ¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta, lucha por el bien!

# ¡Deer Squad! # ¡Toma el mando!

# ¡Deer Squad! # ¡Siempre entrenando!

# ¡Deer Squad! # ¡Van al recate!

# ¡Nadie los podrá parar! #

DEER SQUAD

"EL CAOS DEL METEORO"

Eh... ¿Qué?

¡No! Ellos, no.

Yo he salvado la cuidad, no ellos.

No, el Deer Squad, no. ¡Ah!

(Teléfono)

¿Qué?

¿Sí?

¿Quién es?

¿Diga? ¡Diga!

(GRUÑE)

Sí, dígame.

¿Hola, hola?

-Señor Acero, soy yo, la profesora Scratch.

-Más vale, por tu bien, que sea importante.

-En efecto, lo es, señor Acero.

Un enorme problema se dirige hacia aquí.

-Muy bien, ahora mismo voy, profesora Scratch.

(Música suave)

¡Vaya!

Mm.

Te he visto a ti, a ti y a ti.

¡Ah!

(RESOPLA)

¡Vaya, genial!

Pero a ti no te había visto antes.

¡No puedo creerlo!

¡Lo logré!

¡He descubierto una,

he descubierto una, he descubierto una!

¡Lo logré! ¡He descubierto una!

(A LA VEZ) ¿Qué has descubierto, Kai?

Lola, Rammy, Bobbi, una nueva estrella.

¿Veis?

Kai, eso es solo tinta. (RÍE) No.

Ahí no, Rammy, aquí.

Vaya, es una estrella muy bonita y brillante.

(RÍE) Como yo.

¿Cómo la vas a llamar? ¿A qué?

A la nueva estrella. Deberías ponerle un nombre.

¿Qué tal Bobbi brillo estelar?

La roca de Rammy.

Lola luminosa.

¿Qué tal...?

Creo que lo voy a pensar.

(BOBBI Y LOLA RÍEN) Sí, buena idea.

¿Qué es tan urgente, profesora Scratch?

-Un gran meteoro se dirige hacia aquí a toda velocidad.

(Música tensión)

¿Un meteoro?

-Un gran trozo de roca espacial.

-¡Ah! ¿Significa eso que la ciudad está en peligro?

-La ciudad y también todo el planeta. -¡Maravilloso!

Si detengo ese meteoro, yo seré un héroe

y entonces la ciudad me querrá más que al molesto Deer Squad.

-Ah, eso no será nada fácil, señor Acero.

-Oh, no. Yo voy a ser un héroe

y tú lo harás posible, profesora Scratch.

Es hora de que te pongas los guantes de inventar

mientras yo hago un anuncio.

(SUSPIRA) -¡Ay! Sí, señor.

(Alarma)

(Música tensión)

(TELEVISIÓN) "Ciudadanos de Ciudad Platino,

tengo un anuncio que hacer.

Un meteoro se dirige hacia nosotros desde el espacio,

pero que no cunda el pánico porque yo lo voy a detener.

Todos podéis confiar en mí".

¿Un meteoro?

¡Ah! La estrella de Kai.

Ja. ¡Vaya!

Kai, tu estrella no es una estrella.

¿Y qué es, Lola? ¡Un meteoro!

Un, ¿qué? Una gran roca espacial.

Y se dirige a la ciudad.

El planeta necesita nuestra ayuda. ¡Sí!

Y nosotros necesitamos el Poder Planeta.

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

Bien,

¿recuerdas todo lo que te he dicho sobre los controles?

-Claro que sí.

¿Qué? ¿Qué está pasando? -¡Ah, ah! ¡Ah!

-Ay, uh, uh.

¡Ah! Scratch.

-Señor Acero, ¿qué has hecho? Estás destruyendo la ciudad.

Ah.

-Ay.

¿Le di al meteoro?

-A todo menos a eso, señor.

(GRUÑE) -Sabía que esta máquina no funcionaría.

¿Por qué usar un láser cuando podemos usar cohetes?

-¿Cohetes? No, no, no.

No están diseñados para destruir meteoros.

-Son mis cohetes y los usaré como y cuando yo quiera.

Esto me convertirá en un héroe.

-¡Ay! En caso de que funcione.

-¡Despegue!

(Música acción)

¡Oh, oh!

¿En serio?

Vaya, estrellas fugaces.

No son estrellas fugaces, Bobbi.

Son los cohetes del señor Acero.

¡Oh, no! Ahora tenemos que asegurarnos

de que no caiga sobre la ciudad también.

Está bien. En marcha.

(Continúa la música)

¡Oh, oh!

¡Ah! Mm.

Esto no pinta bien.

-Qué me vas a contar, la gente no está contenta.

-Me refiero a los cohetes.

Se están quedando sin combustible. ¿Lo ves?

-¿Qué? ¡Es imposible!

¡Oh, no! Esos molestos ciervos me robarán el protagonismo.

Yo soy el héroe hoy, no ellos.

Yo resolveré este problema. ¡Oh! -¿Qué?

-¿Qué?

-De acuerdo, no tienes mucho tiempo.

-¡No!

¿Qué está pasando?

(Gritos)

Bien, chicos, ¿estáis listos?

Listos, Lola.

Vamos a arreglar esto. (LOS CUATRO) ¡Sí!

Es hora del rat and roll, ratakart.

¿Qué es eso? ¿Qué está pasando?

¡Agua!

¡Oh! Es increíble.

Espero que esto funcione.

¡Rayo de hielo!

Creo que funciona.

¡Ah!

¡Bien! Uno menos. Faltan tres.

Combatamos el fuego con fuego.

¡Sol!

(Explosión)

¡Guau!

Otro menos.

¡Orejas voladoras!

(Música acción)

Amortiguador de cola.

Uno, dos, tres, arriba.

¡Uh, uh, ah!

¡Uh, uh, uh!

¡Bosque!

Mantente estable.

Ah, sabía que no me decepcionarías.

Es hora de jugar a atrapar.

¡Tierra!

¡Uh!

Anulado.

(RÍE)

No hay tiempo de celebraciones,

todavía tenemos que detener un meteoro.

Harán falta todos nuestros poderes para detenerlo.

Y estamos demasiado lejos para hacerlo.

¿Qué es lo que vamos a hacer?

Creo que solamente hay una cosa que podría salvarnos.

¡Calor!

Cuanto más rápido viaja el meteoro hacia el planeta, más se calienta.

-¿Y cuanto más se calienta? -Cuanto más se calienta, más arde.

-Oh, uh, ah.

¡He atrapado al meteoro y soy un héroe!

(RÍE) ¡Un héroe!

¿Lo estás oyendo? Todo el mundo me adora.

Sí.

¿Eh?

-Sois los mejores.

-Genial.

(RÍE) Sí.

(LLORA) ¿Eh? ¡No!

No, otra vez no.

Yo he salvado la ciudad, no ellos. ¡Yo!

Mira.

La próxima vez yo ser el héroe. Tan solo esperad y veréis.

Te estaremos vigilando.

"EL BAILE DE LA DESTRUCCIÓN"

Profesora Scratch,

este año pienso ganar el concurso de baile "Fifi y Sasha".

-¿Cómo puedes estar tan seguro?

-Fácil, porque soy el mejor del mundo bailando.

Y también porque he conseguido que los robotons

quitaran todos los carteles y folletos del concurso,

así que nadie sabrá cuándo se celebra y no se presentarán.

Tú, muévete para que el juego sea más divertido.

-No crees que sería más fácil ensayar tus movimientos

y ganar justamente, señor. -Por supuesto que no.

Soy maravilloso cuando bailo, así que no necesito ensayar.

Los únicos que me ganaron el año pasado

fueron la cocodrilo Catherine y Rammy.

Y este año no podrán ganarme porque no sabrán cuándo se celebra.

-Muy listo, señor.

-Así es, todos los folletos y carteles

de nuestro concurso de baile han desaparecido.

-Así que tenemos que ir por ahí avisando a todo el mundo

de que va a celebrarse o, si no, nadie aparecerá.

-El baile de Rammy del año pasado fue buenísimo.

Oh, Rammy estará allí.

Lo tiene en su agenda desde entonces.

Y, por supuesto, también ha estado ensayando su baile desde entonces.

¡Chsss!

(Música)

Nosotros podemos ayudaros a informar a todo el mundo si queréis.

¡Fantástico! -Eso sería maravilloso.

Y yo, por mi parte, haré un montón de muesli con frutas

para dar a todos mucha energía. Oh, gracias.

-¡Ay! Cómo ha podido enterarse todo el mundo del concurso.

Ahora tendré que vencer a un montón de participantes.

Esto no es justo.

-Bueno, todavía tienes algo de tiempo para ensayar tu baile.

-Yo no necesito ensayar mi baile

porque tú vas a inventar algo que me ayude a ganar.

-¡Ay!

-Bienvenidos, amigos, a nuestro concurso anual de baile.

(TODOS) ¡Sí, bien!

La ganadora del año pasado, la cocodrilo Catherine,

se ha roto una garra.

-Y, por lo tanto, no va a poder competir este año.

-Bueno, Sasha y yo seremos las juezas

y daremos a cada bailarín una nota del uno al 10.

También miraremos minuciosamente el reglamento

para asegurarnos de que nadie hace trampas.

-Que todos nuestros competidores dejen el escenario,

excepto nuestros primeros bailarines, la tortuga Tina y su familia,

ellos abrirán el concurso.

(Música animada)

-Y a continuación... -Ricardo.

(Música suave)

-Y ahora... -Le toca a Burrp.

(Música animada)

¡Ay! Son todos muy buenos.

Me temo que mi baile del abejorro solitario podría no ganar

a pesar de ser brillante.

Scratch, ¿cuál es el plan?

-Te he programado algunos bailarines como cuerpo de baile.

-¡Genial!

-Esta ha sido una maravillosa actuación de la rana Burrp.

Yo le doy seis puntos. -Y yo le doy siete puntos más.

A continuación tenemos al señor Acero y su baile.

-Oh, su baile del abejorro solitario,

resulta que no va a ser tan solitario al parecer.

¡El señor Acero!

-Uh, vais a ganar.

(Música animada)

¡Ah! ¿Qué?

(Continúa la música)

¡Ah!

¡Tachán!

Gracias, muchas gracias.

-Sí, bueno, hemos recibido algunas quejas,

ya que bailar con un grupo de robots

podría considerarse como trampa.

-Pero en el reglamento no dice nada, en absoluto, sobre el uso de robots,

así que voy a tener que darle por su baile ocho puntos.

-Y yo voy a darle siete.

-Sí, por tanto, yo voy ganando.

-A continuación el subcampeón del año pasado, Rammy.

(Música animada)

(KAI Y LOLA) ¡Sí, bravo! -Cómo puede ser tan bueno.

Rammy quería hacerlo mucho mejor que el año pasado

y ha estado ensayando desde entonces.

Yo no digo nada.

-Bien, porque si tengo que vérmelas en la final con Rammy,

tendrás que ponerte los guantes de inventar

y asegurarte de que yo gane. -Por supuesto que sí.

¿Un aperitivo para coger energías para la final?

Eh, gracias.

¡Canasta!

(PÚBLIC0) ¡Genial! -¡Fantástico!

Yo voy a poner nueve puntos. -Y yo le daré 10 puntos.

-Así que Rammy y señor Acero... -Se enfrentarán juntos a un duelo

de baile en la gran final del concurso.

Bien hecho, Rammy.

Nunca te había visto bailar tan bien como ahora.

Gracias, Kai. Oh, y gracias, Bobbi. Mis favoritas.

De nada, Rammy. Mm.

Así que, en cuanto empiece el baile,

solo tienes que activar tu Monkey Suit.

Estoy descargando los mejores bailes que he encontrado en Internet

para que compitan con cualquier baile que haga Rammy.

-No hay nada en el reglamento

que diga que no puedes programar un Monkey Suit

para que haga el baile por ti.

-Estoy segura de que lo habrá el año que viene, señor.

-Por favor, demos un fuerte aplauso a nuestros dos finalistas.

-Os presentamos al señor Acero y a Rammy

en la gran final de baile.

El primero en bailar será Rammy.

¡Ánimo, Rammy!

(Música animada)

Activando Monkey Suit.

Está permitido, he revisado el reglamento,

así que veo tu baile y subo a este otro.

(Música animada)

¡Sí! Vamos, Rammy.

Oh, crees que eso es bueno, ¿verdad?

Pues te voy a mostrar el baile más complicado de la historia.

-Señor, por favor, no lo hagas tan complicado,

el baile podría ser un poco rápido y muy peligroso.

-Podré contigo.

¡Oh, no! Demasiado rápido.

Está girando tan rápido que siento que voy a...

¡Ah!

¡Au, au!

El Monkey Suit está fuera de control

y el señor Acero ya no está ahí dentro,

Deer Squad creo que es la hora.

Necesitamos el Poder Planeta.

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

Debemos alejar el Monkey Suit del público.

¡Bosque!

¡Tierra!

Detendremos el Monkey Suit.

Ahora, por favor, marchaos todos de aquí,

estaréis más seguros.

¡Oh!

Voy a intentar que haga un baile más lento.

Veamos si todavía intenta imitarme. Ten cuidado, Rammy.

Lo he programado con el alto sentido de competitividad del señor Acero,

así que él va a intentar hacer cualquier cosa que tú bailes.

(Música animada)

¿Eh? ¡Oh, oh!

¡Oh, no! Se dirige adonde va la gente.

Iré a ver si están todos bien. ¡Esperad! ¡Alto!

El señor Acero debería apagar fácilmente

el Monkey Suit con su reloj.

Intentaré encontrarlo con el superoído de mi ratakart.

(RATAKART) "¡Socorro!". Está entre esos matorrales.

¿Por ahí podrías buscarlo con tu Poder del Bosque?

¡Bosque!

¿Eh?

-Señor Acero, ¿dónde está su reloj?

-Ah, mi precioso reloj.

Kai, ¿alguna idea de cómo podemos apagar el Monkey Suit?

Bueno, hay otra forma de apagarlo,

tendréis que pulsar un botón rojo que tiene justo en el pecho.

¿Cómo vamos a poder pulsarlo si está bailando?

Yo me encargo. Veré si puedo pulsar el botón de apagado

con mi Poder de la Tierra.

Ay, no puedo darle al objetivo si se está moviendo.

Puede que yo no practicase mi baile, pero sí que he practicado algo.

Bobbi, ¿tienes más bolitas de muesli?

Creía que no te gustaban.

Me encantan, solo que de una forma diferente.

Rammy, ¿crees que podrías hacer que mi Monkey Suit

haga un baile en el que se mantenga mirando en una dirección?

¡Claro! Eh, tortugas, vuestro baile irlandés es genial,

¿podéis mostrarnos cómo lo hacéis?

Claro, Rammy.

¡Todos juntos! En fila, de cara al escenario.

(Música animada)

Es perfecto. Allá vamos.

(TODOS) ¡Sí!

Gran tiro, señor Acero.

Bueno, ya sabes, Bobbi, la práctica hace la perfección.

Rammy, lo siento, yo...

Puede que me haya saltado un poco las reglas,

pero tenía muchas ganas de ganarte.

Bueno, tal vez el año que viene lo hagas si te esfuerzas.

Eh...

-Tú mismo has demostrado que se puede ser muy bueno

en cualquier cosa cuando se practica, señor.

-Sí, es cierto, así que el año que viene

celebraremos un concurso de tirar bolas a la papelera.

¿Quién está conmigo?

Prefiero comerme las bolas de muesli.