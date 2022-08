¡Kai! ¡Lola!

¡Rammy! ¡Bobbi!

(TODOS) ¡Deer Squad!

# Si hay peligro en la ciudad,

# Deer Squad los rescatará.

# Intervienen con valor. # Nos salvarán con... #

¡Agua! ¡Sol!

¡Tierra! ¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta, lucha por el bien!

# ¡Deer Squad! # ¡Toma el mando!

# ¡Deer Squad! # ¡Siempre entrenando!

# ¡Deer Squad! # ¡Van al recate!

# ¡Nadie los podrá parar! #

DEER SQUAD

"EL CAMBIADOR"

(Grito)

¡Deer Squad, socorro!

¡Un tsunami de castañas!

¡Vamos, chicos! ¡Ahora!

¡Bosque!

Un escudo guay.

(TODOS) ¡Oh, no!

¡Rayo de hielo!

¡Vaya, ha sido alucinante!

Ricardo, ¿de verdad necesitas almacenar tanta comida

para el invierno? (ASIENTE) Tal vez no.

Oh, oh...

Bobbi, cava. ¡Oh!

¡Tierra!

¡Ah! Lo siento.

Oh, oh...

¡Oh, no!

(GRITAN)

Tsunami de castañas bajo control.

Típica actuación del Poder Planeta. ¡Sí!

Yo lo único que hice fue cavar un gran agujero.

Si no fuera por ti,

el Bosque Central habría acabado inundado

por las castañas de Ricardo.

Ah... Tal vez. Ojalá mi poder fuera tan genial como el vuestro.

Quiero ese Poder Planeta tan chulo.

Quiero todos esos Poderes Planeta tan chulos.

Scratch... ¿No me estás escuchando? -Quieres ese Poder Planeta tan chulo.

Quieres todos esos Poderes Planeta tan chulos.

-Bien, me estabas escuchando. ¿Para qué es esa cosa?

-Es un cambiador. Sirve para cambiar un poco de una cosa

por un poco de otra. -¡Sí! ¡Ya lo entiendo!

Pero... imagina que no he entendido lo que has dicho

y vuelve a explicármelo. ¿Qué es lo que hace?

-Permíteme demostrártelo.

(Maullidos, ladridos)

(LADRA)

(MAÚLLA)

(LADRA)

(Maullidos, ladridos)

Han sido cambiados. -¡Ah!

Um... El cambiador...

Podría usarlo para conseguir el Poder Planeta de los ciervos.

-Técnicamente sí,

pero, si coges algo de ellos, perderás un poco de ti.

-¡Brillante! -No. Eso es algo muy malo.

-Lo sé. Fantástico. ¡Vámonos!

(RÍE MALVADO)

(RÍE MALVADO)

Ahora me llevaré vuestros alucinantes Poderes Planeta

con mi aparato cambiador.

Menos el de cavar agujeros... Os lo podéis quedar.

Puedo hacer otras cosas también, como...

¡Me aburro! ¿Cómo se enciende esto?

Primero: no puedes tener nuestros poderes.

Segundo: ¿necesitas ayuda?

¡No necesito ninguna ayuda!

(SUSURRA) Ayúdame.

¡Ahora tendré todos los Poderes Planeta!

Excepto el de cavar. Bah...

(TODOS GRITAN)

-¡Ah! -Fallé.

¿Qué está pasando?

¡Quitádmelo!

(RÍE)

Eso ha sido muy extraño. Tanto como tu corte de pelo.

¡Puedes hablar, Burrp! Y eres grosero como Acero.

Sí... Acero me ha robado mis eructos y me ha dejado su grosería.

Creo que es algo obvio...

Burrp, pienso que debería devolverte el eructo y ser amable de nuevo.

¿Estás pensando? Eso sí que es una novedad.

¡Necesitamos el Poder Planeta! (TODOS) ¡Sí!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

-Todo esto es culpa tuya. -No. No lo es.

-No, no lo es. Lo siento muchísimo.

¡Danos el cambiador, señor Acero! ¡No!

Lo siento, eso ha sido muy grosero.

¡Ay!

¡Es mío! ¡Ten modales!

¡Agua!

¡Tengo el Poder de la Tierra de Bobbi!

¡Bos...! Oh, no... Ay, oh, oh...

Oh, lo siento. Yo tengo el Poder del Sol de Rammy.

Y yo tengo el Poder del Bosque de Lola.

¡Yo debo tener el alucinante Poder del Agua de Kai! ¡Genial!

¡Agua! (GRITA ASUSTADO)

(RÍE)

¡Necesitamos ese cambiador!

¿Conduzco el toroterreno? Yo no sé conducir el potro corredor.

(RÍE) Venga, chicos. En marcha.

(GRITA) Cuidado.

Eso no hay ido nada bien.

(GRITAN)

(Música acción)

¡Ah! ¡Lo siento!

No, es culpa mía. Lo siento, señor Acero.

No, es culpa mía.

No debería haberme puesto en tu camino.

Por fin a salvo.

(GRITA)

¡Ya tengo el cambiador! ¡Genial!

¡Tenemos que volver a cambiarnos... ahora!

A mí me gusta tener el Poder del Agua de Kai.

No debes hacer caso a lo que dijo Acero.

Tu poder es alucinante.

Uf, vuelta a la normalidad.

Sí, bueno... Solo para algunos.

Todavía tenemos que encontrar Acero

para cambiarlo por nuestro amigo Burrp.

¿Cómo lo encontraremos?

(Eructo lejano)

Por allí resopla.

(Música acción)

O bien alguien ha estado bebiendo mucho gaseosa

o Acero está dentro de esa tienda. ¿Qué está haciendo?

Solo por un día todo lo que cojan es gratis.

-Señor, yo... no creo que deba hacer eso.

Deer Squad, ayudadme, devolvedme mi grosería.

Estoy siendo generoso. Detenedme, por favor.

Quizás no deberíamos cambiarlo de nuevo tan rápido.

(RÍEN)

Yo creo que sí. Bobbi, haz los honores.

¿Cómo se enciende? Ayudadme, chicos.

Date un poquito de prisa, Bobbi.

¿Es así como funciona?

(TRINA)

¡Vaya, qué raro!

Uy...

Esto no va según el plan. Oh, mi voz ha vuelto...

(RÍE) ¡Maravilloso!

Bien hecho, Bobbi. Ahora apágalo.

¿Cómo?

(TODOS GRITAN)

¡Doble uy!

¿Qué es lo que he hecho?

Has absorbido todos nuestros poderes.

Todos para ti.

Se supone que el cambiador debería cambiar, no apestar.

-La verdad es que sí que apesta.

¡Soy grosero! ¡Sí!

Yo me quedaré con esto.

Tener todos los Poderes Planeta es una pesadilla,

así que me alegro de no tenerlos. Me largo.

Pero, señor Acero...

Necesitamos el cambiador para ayudar a Bobbi

y recuperar nuestros poderes.

Ya he dado suficientes cosas gratis hoy.

Activando Monkey Suit.

¡Cuidado!

Bobbi, tienes que concentrarte y detener al señor Acero

o nunca recuperaremos nuestros poderes.

Pero no sé cómo.

Usa mi Poder del Sol. ¡Sol!

Tal vez no... Prueba mi Poder del Agua.

¡Agua! ¿Mi Poder del Bosque?

¡Bosque! ¿Qué?

(GRITAN) Necesito algo de ayuda.

Oh, chicos...

Pensé que tener vuestros poderes sería genial,

pero tenerlos todos juntos no es nada guay.

Debes entender que tu poder siempre ha sido guay

y perfecto para ti, Bobbi.

Nuestros Poderes Planeta son parte de lo que somos.

Sé tú mismo.

Y hazlo antes de que el señor Acero se escape.

¡Bosque! (RÍE)

(TODOS) ¡Sí!

(RÍEN)

Sí, ¿quién necesita los Poderes Planeta

teniendo tecnología? ¡Mirad qué guay soy!

¡Soy alucinante! Señor Acero, necesito el cambiador.

Ni siquiera has dicho "por favor".

Se supone que yo soy el maleducado aquí.

Por favor... Déjame pensar...

¡No!

Mis Poderes de Tierra son geniales y se lo voy a demostrar.

Puedes hacerlo, Bobbi. ¡Vamos, Bobbi!

Tú puedes, Bobbi.

¡Tierra!

Un agujero impresionante...

(Música acción)

¡Te tengo! ¡Tachan!

¡Sí! ¡Bien cogido, Bobbi!

Es hora de volver a cambiar.

(TODOS) ¡Sí!

Uy...

Estoy seguro de que podrá arreglarlo, ¿verdad?

Esto es peligroso en las manos equivocadas.

Dejádmelo a mí.

¡Ja! ¿Habéis visto eso? El Poder de Tierra mola.

Me alegro de tenerlo.

Veamos cuando derroto a Acero de nuevo.

Pero ya lo hemos visto... ¡11 veces, Bobbi!

Me pregunto qué fue lo que le pasó a Acero.

¡Sacadme de este agujero! -¿Cuál es la palabra mágica?

-¡Ahora!

-Creo que sabes que la palabra mágica es "por favor".

-No volveré a usar esa palabra nunca más.

-Como quiera, señor. -Scratch, vuelve aquí.

(LLORA) ¡Por favor!

"HAY QUE PROTEGER AL HUEVO"

¡Te tengo!

¡Yo me encargo!

¡Te pille de nuevo!

Vaya, Rammy..., has logrado cogerlas todas.

¡Sigue lanzando, Bobbi!

Tengo que practicar capacidad de atrapar.

(EXHALA)

Demasiado bueno.

Probemos algo... realmente difícil.

Oh...

¡Oh, no...!

Vaya, ha faltado poco. Bien cogido, Rammy.

Me alegro de que no se haya roto.

Oh, no... Mira... La mamá pájaro se ha ido.

Será mejor que cuide su huevo hasta que vuelva.

No debí tirar las bellotas tan alto.

¿Puedo ayudarte...? Gracias,

pero he sido yo quien ha tirado su huevo del nido.

Yo me encargo de esto.

1, 2... ¿Me salto algunos?

99... ¡y 100!

¿Está lista mi búsqueda secreta de huevos de chocolate?

-Sí, señor.

¿Pero no deberíamos invitar a toda la ciudad?

Así serías muy popular.

-Pero entonces los demás los encontrarían

y se comerían mis deliciosos huevos.

No puedo permitirlo. Son todos para mí.

(RÍE) Vamos, Muffin.

Por cada huevo que me ayudes a encontrar

te daré una deliciosa golosina para perros.

(LADRA)

(RÍEN)

¡Vaya! ¡Mira, Kai! ¡Nuestra casa!

¡Uh! ¡Están en todas partes!

Me pregunto por qué han entrado aquí.

¡Qué raro! Sigamos la fila.

Vamos, Kai, deprisa.

Tal vez hayan encontrado algo para comer aquí.

Es un huevo de chocolate... ¿Un huevo de chocolate?

¿Cómo ha llegado eso ahí?

¡Eh, bajad de mi toroterreno! No lo sabéis conducir.

No debería haber nada en mi bolsa aparte de calcetines.

¡Uh! ¿Qué es esto?

Yo también he encontrado uno.

No sé de dónde han salido estos huevos,

pero las hormigas van a por ellos. ¡No!

(GRITAN)

¿Qué es esto?

¡Dejad mi tuba! No hay tiempo que perder.

Tenemos una gigantesca invasión de hormigas.

(Tuba)

(TODOS) ¡Oh, no!

Averigüemos quién ha escondido

estos huevos de chocolate por todas partes.

Y pondremos fin a esta invasión de hormigas.

Arreglemos esto. Vamos.

No te preocupes, huevito.

Yo te cuidaré hasta que tu madre regrese,

¡pero ahora es el momento del Poder Planeta!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(Continúa la música)

¡Debe haber un huevo ahí!

¡Bosque!

¡Sí! ¡Yuju!

Uno menos. Oh, sí.

(LADRA)

(Música)

¡Fantástico!

No hay nada ahí.

Es hora de seguir a las hormigas.

(RÍE) ¡Uh!

¡Tierra!

¡Sí, excelente!

Ay...

(LADRA) Nada...

(Música acción)

¡Ah! ¡Rayo de hielo!

Un huevo congelado.

(LADRA)

¿Eh?

Un protector solar sobre el huevo

frenará a estas devoradoras de chocolate.

¡Uh!

(INSPIRA) ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Uy!

No. Espera. Tal vez... No, esto no está bien.

De acuerdo, te dejaré en el suelo solo un momento.

¡Ay, ah!

(RÍE)

¡Para! ¡Me haces cosquillas! ¡Eh, no! ¡Devuélvemelo!

¿Necesitas ayuda?

¡Bosque!

¡Te tengo! Gracias, Lola.

De nada. Sin problema. Yo te puedo cuidar el huevo un rato.

Gracias, pero no.

Dije que yo lo iba a cuidar y eso es lo que haré.

¡Eh! ¡Vuelve aquí!

(RÍE) ¡Por fin! ¡Míos, todos míos!

¡Deliciosos huevos de chocolate! ¡Qué bien!

¡Ah! (ESTORNUDA)

(ESTORNUDA)

(CANTURREA) "Tengo mis huevos... tengo mis huevos...

de chocolate... y vosotras no".

¿Qué?

-Tu búsqueda secreta de huevos de chocolate

me temo que ya no es tan secreta.

(Gritos)

¡Se están llevando mis huevos de chocolate!

-Pero, señor, si la ciudad descubre que la invasión de las hormigas

es por tu culpa... -Quedaré mal... ¡Muy mal!

Scratch, arregla este problema inmediatamente.

-Bueno, he estado trabajando en algo que podría ayudar,

pero, claro, aún no está aprobado del todo...

-¡No me importa!

¡Solo deshazte de estas hormigas... cosquilleantes!

-Te presento los superabsorbedores.

-Ah...

Ay... ¡Ah! Uy... Ah... Socorro...

¡No!

¡Limpiad este parque!

(LADRA)

Bueno, tal vez deberías haberles dado

unas instrucciones más detalladas, señor.

-Oh, todo saldrá bien...

¡Muffin, no!

(RÍE)

Bien, tenemos los huevos y ya no hay hormigas.

Problema resuelto.

¿Qué?

(GRITA)

¿Eh?

¡Eh!

-¿Qué hacéis? -Vuelve aquí.

(GRITA)

-¿Quieres casarte conmigo?

-¡Oh! -¡Eh!

Cuidado, problema.

Algo me dice que el señor Acero está detrás de esto.

Desde luego. Deer Squad, a los vehículos.

Eh... Sí, buena idea.

Vaya...

Vale, vale... Puedo hacerlo.

Eso creo...

¡Ah! Me ha puesto las plumas de punta.

¡Lo siento! ¡Ah!

(RÍE)

(GRITA) ¡Mi bebé!

¡Tierra!

(RÍE)

(GRITA)

¿Te encuentras bien?

Sí. Gracias, Deer Squad.

Rammy, ¿necesitas ayuda? No... Estoy bien. ¡Ah!

Sí... Estoy bien. ¡Uh!

Soy tu amiga y tú confías en mí, ¿verdad, Rammy?

Por supuesto que confío en ti.

De acuerdo. Entonces...

Dame el huevo. Aquí lo tienes.

¡Uf!

Sano y salvo.

(Ladridos)

¿Eh?

¡Muffin!

¡Ayudad a mi Muffita bonita!

Oh, no... Tal vez debería activar mi Monkey Suit.

Empeorarás las cosas. Tranquilo, señor Acero.

Confía en nosotros.

Vaya, estas cosas son muy rápidas.

Potro corredor, transfórmate.

¡Disparo de hocico!

Tenemos que encontrar a Muffin.

Muffin, ¿te encuentras bien?

(LADRA)

(TODOS) ¡Sí!

Oh, mi pequeña bebé...

¿Qué te han hecho esas cosas malas?

Mi bebita preciosa... Ay...

Muchísimas gracias, Rammy.

¡Ah! ¿Acabo de decir "gracias"?

(GRITA) ¡Lo he vuelto a decir!

Que sensación más rara...

(LADRA)

Scratch, destruye estas cosas inmediatamente.

Se me ha ocurrido una idea mejor.

(RÍE)

(Música suave)

(PÍAN)

¡Vaya! ¡Qué monos!

Listo. Ahora los superabsorbedores servirán para reciclar.

Bien. Necesito un sitio en el que tira estos envoltorios.

(ERUCTA)

¿Perdona?

(RÍEN)