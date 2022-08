¡Kai! ¡Lola!

¡Rammy! ¡Bobbi!

(TODOS) ¡Deer Squad!

# Si hay peligro en la ciudad,

# Deer Squad los rescatará.

# Intervienen con valor. # Nos salvarán con... #

¡Agua! ¡Sol!

¡Tierra! ¡Bosque!

(TODOS) ¡Poder Planeta, lucha por el bien!

# ¡Deer Squad! # ¡Toma el mando!

# ¡Deer Squad! # ¡Siempre entrenando!

# ¡Deer Squad! # ¡Van al recate!

# ¡Nadie los podrá parar! #

DEER SQUAD

"BUENAS NOCHES, BOSQUE CENTRAL"

(Música suave)

(BOSTEZA) Buenos días... Cuánta paz y tranquilidad... ¡Oh!

(Despertador)

(BOSTEZAN)

(Música animada)

¡Ya es de día! ¡Todos arriba!

¡Vamos, despierta! ¡Es un nuevo día!

(Despertador)

Solo un poquito más, por favor.

¡Vamos! ¡Hoy es la carrera de obstáculos!

Y tú tienes que ayudarnos a batir el récord del circuito.

(GRUÑE) Vale...

¿Pero por qué tiene que salir el sol tan temprano todos los días?

Es posible que tenga el Poder del Sol,

pero ni siquiera yo puedo impedir que salga.

Vale, voy a levantarme. De acuerdo, sol,

solo los que son muy perezosos se quedan en la cama todo el día.

(Alarma)

Oh, señor Acero... Hora de levantarse.

-¿Qué? ¿Quién ha pedido que amanezca? No es justo...

Pienso quedarme en la cama todo el día.

-Pero, señor Acero...

Tienes un día muy ocupado por delante.

-Tonterías. Estoy a gusto, cómodo y calentito en mi cama.

No pienso levantarme.

Se está muy bien aquí.

-¡No puedes quedarte en la cama un día como este!

¡Es glorioso y soleado! -Tienes razón.

No puedo quedarme en la cama cuando ha salido el sol.

Sería una tontería. (RÍE) -¡Exacto!

-¡Scratch, ponte tus guantes de inventar!

Constrúyeme una máquina que bloquee el sol para siempre

y suma Ciudad Platino en una noche eterna...

(RÍE MALVADO)

(RONCA)

-¿Qué?

-Oh, y tráeme una almohada extra... Por favor.

(SUSPIRA)

(Música)

Los obstáculos ya están puestos.

Tenemos fosos, saltos de barro, lianas para columpiarse

y pasos de troncos. ¿Estáis listos, Deer Squad?

¿Listos para batir el récord? ¡Ya lo creo!

No lo sé. Hace mucho calor.

Sí que hace calor con tanto sol... ¿Puedes hacer algo, Rammy?

Eh... La verdad es que no.

Prueba esto. Protector solar. Gracias, Lola.

No nos refrescará, pero impedirá que nos quememos.

Gracias. Gracias.

Sí. Demasiado sol es malo.

¿Habéis terminado? Porque es hora de correr.

¡A vuestro puestos! ¿Listos? ¡Ya!

¡Vamos! ¡Deprisa, corred!

¡Deprisa! (RÍE)

¡Puedes hacerlo, Bobbi!

¡Vamos, ciervos! ¡Podemos hacerlo!

¡Vamos, chicos!

¡Gracias!

¡Buen trabajo! ¡Vamos, chicos!

(Música)

Gracias, Kai.

Gracias.

(LOS TRES EMOCIONADOS) ¡Uh!

(GRITA) ¡Ah!

(Continúa la música)

¡Sí!

Chicos, ¿vamos bien? ¡Sí!

¡Batiremos el récord! Solo falta el salto de barro.

¡Ah! ¡No veo!

¡Uh! ¡Oh, no! ¡Me deslumbra!

¡Cuidado!

(LOS CUATRO) ¡Oh!

(JADEAN)

Vaya...

Habéis batido el récord del circuito...

con el peor tiempo de la historia.

Todo gracias al sol... otra vez. Sí... Hoy el sol brilla demasiado.

Um... Scratch, ¿cómo vas con mi bloqueador solar?

-¡Contempla el Eclipseotrón!

Una vez que coloque estas gafas sobre la ciudad,

bloquearán la luz del sol para siempre.

-¡Podré quedarme acurrucadito en mi acogedora cama

viendo la tele para siempre! ¡Scratch, ponle esas gafas de sol ya!

-Ahora mismo, señor.

(Música)

(TODOS SORPRENDIDOS) ¿Eh?

¡Vaya! ¿Ya se ha hecho de noche?

Ya lo sabes... El tiempo vuela cuando te diviertes.

Pues yo no me he divertido en absoluto... ¿Qué está pasando?

Ah...

¡Por fin se acabó el día!

¡Ciudad Platino, bienvenida al amanecer de...!

¡Bueno, no más amaneceres!

Ahora me pregunto qué pondrán esta mañana en la tele...

O debería decir esta noche.

(RÍE MALVADO)

¡El sol se ha ido! ¿Qué ha pasado?

¡Ah! ¡Mirad!

Um... Sí...

El señor Acero estará detrás de esto...

Bien. Estoy harto del sol.

Supongo que por fin ha hecho algo bien por una vez.

¿Qué?

El sol ha causado muchas molestias hoy.

Si no hay sol... se acabaron los madrugones,

las quemaduras de sol, el deslumbramiento...

Estamos mucho mejor sin él. Vaya, Rammy... ¡De eso nada!

Sin sol ahora nadie podrá ver a dónde va.

La temperatura bajará... El lago Cristal se congelará...

¡Y las plantas no crecerán! ¡Sí!

Y todos nuestros poderes se volverán inútiles.

Mi Poder de Agua se congelará... Mis plantas no crecerán...

La tierra perderá su energía.

¿Así que decís... que el sol es importante?

¡No, Rammy! ¡Es supermegaimportante!

¿Y entonces a qué estamos esperando?

¡Recuperemos el sol antes de que sea tarde!

¡Necesitamos el Poder Planeta!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(RÍE) Um, tostadas con mantequilla, mis favoritas.

-No deberías comer en la cama. Te picará el cuerpo con las migas.

-Bueno, no puedo salir de la cama para comer. ¿Entiendes?

Ya te lo he dicho: me quedaré en la cama para siempre.

(TV) "Noticias de última hora".

Unas gafas de sol gigantescas están bloqueando el sol

sumiendo a la ciudad en el caos.

Afortunadamente, Deer Squad ya está en acción.

Echemos un vistazo. -¡Espera!

¿Están intentando quitar mis espectaculares gafas de sol?

¡No es justo!

Estamos justo debajo de las gafas de sol.

Es hora de quitarlas. Dejádmelas a mí.

¿Eh? Un relámpago de una nube

podría provocar un cortocircuito y derribarlas.

¿Eh? ¡Nada! Seguro que unas piedras bastarán.

¿Ah? ¡He perdido mis poderes!

La falta de sol ya nos está haciendo efecto...

No tenemos poderes...

(Música acción)

¡Robotons!

(Continúa la música)

Chicos, ocupaos de esos robotons. Yo quitaré las gafas de sol.

Ve, Rammy. ¡Te cubriremos!

¡Supercola! (GRITA)

¿Qué es eso? ¡Profesora Scratch! ¡Arme esas gafas de sol!

-¿Estás seguro de que esa es una buena idea?

-Por supuesto que sí. Muy seguro.

¡Fuego de cocos!

(GRITA) ¡Oh! ¡No! ¡Cocos!

¿Eh? ¡Vaya!

Um... ¡Muy refrescante!

¡Ay! ¿Por qué no han funcionado?

¡Ay! ¡Oh!

-Es por las migas... Ya te lo dije... -Scratch, tengo que rascarme.

(Música acción)

¡Uh! ¡Ah!

¡Rammy, sálvanos!

¡Oh!

¡Ah! ¡Eso es! Si consigo quitar esas hélices...

Um... No creo que puedas...

(RÍE MALVADO)

¡Ah!

Tanto entrenamiento en el circuito ha valido la pena.

Usaré el protector solar para desbloquear el sol.

(Ruido)

(GRITA) ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah...!

¿Eh? ¡Oh, bien! -¡Sí!

-¡Bien! -¡Genial! ¡Muy bien!

Todo está volviendo a la normalidad. ¡Incluido mi poder!

¡Noto que ha regresado! ¡Yo también!

¡Y yo!

¡Ah! ¡Necesito un poco de ayuda!

¡Oh, no! ¡Mirad!

Esas gafas se van a estrellar contra la torre del señor Acero...

¡Pero Rammy sigue a bordo! ¡Va a tener que saltar!

¡Es mucha altura!

Es hora de dar buen uso a nuestro poderes.

¡Rammy, salta ahora!

(GRITA) ¡Ah!

¡Ah! ¡Tierra!

¡Yia!

¡Agua!

¡Oh! ¡Ah! Oh...

¡Bosque!

Gracias, chicos. (LOS TRES) ¡Sí!

¡Vaya, mejor que cualquier carrera de obstáculos que haya visto!

Esto es inútil.

Bueno, aún así no pienso levantarme.

No mientras haya algo que ver en la tele.

-Ah...

¡No!

-Me temo que algo ha debido de dañar nuestra antena.

(JADEAN)

¡Podemos hacerlo! ¡Vamos, chicos! ¡Ya falta poco!

(Vítores)

¡Vaya! ¡Un nuevo récord de la carrera de obstáculos!

Genial. ¡Bien hecho, chicos!

Tras saltar de unas gafas de sol gigantes,

esta carrera de obstáculos no es nada.

(RÍEN)

"SEÑOR ACEROZILLA"

De acuerdo.

Ay, no consigo que enfoque...

Bueno, aquí va.

(GRITA)

Ay...

(FRUSTRADO) ¡Esto es inútil!

Necesito que alguien me ayude a arreglar la mira.

Vamos, pequeño. Suénate la nariz, te sentirás mejor.

(Música)

¡Lola!

¿Podrías ayudarme con mi nuevo...? Lo siento. Ocupada.

Oh...

¡Oh! Bobbi podría ayudarme. Necesito tu ayuda, Kai.

Estoy intentando hacer helado de caqui....

Pero solo es... bueno... crema.

¿Puedes usar tu Poder de Congelación?

Por favor, amigo. Lo siento, Bobbi. Tal vez luego.

Tengo mi propio problema. Ay...

(Música)

¡Hola! Rammy, ¿puedes...? No puedo hablar. Entrenando.

Kai, ¿hay alguna posibilidad de que me eches una mano?

¿Cómo voy a reparar la mira

si todos están demasiado ocupados para ayudarme?

(Vítores)

¡Tierra!

¡Sol!

Esos ciervos diabólicos están en todas partes.

¡Eso no es justo!

¿Por qué esos roedores se llevan toda la gloria?

¿Por qué la gente no me quiere a mí? -Los ciervos no son roedores, señor.

Técnicamente son... -¡Silencio!

(LLORA)

Soy un gran tipo, ¿no? Y merezco ser amado.

No creo que sea mucho pedir, ¿verdad?

(LLORA)

(GRUÑE) ¡Largo!

Deben apreciar todas las cosas maravillosas que hago por ellos.

(SUSPIRA)

-¡Ya sé! Organizaremos una cabalgata en mi honor.

Eso demostrará a todo el mundo lo divertido que soy...

y así el protagonista seré yo. ¡Yo! ¡Yo!

(RÍE MALVADO)

(TOSE)

-¿Unos caramelos para la tos?

-Aquí tiene, señor. -Gracias.

-Ah... ¡Oh!

-¡Hola, ciudadanos de Ciudad Platino! Hola, ¿cómo estáis?

Muy bien. Me alegro de veros. Estáis muy bien.

¿Qué pasa? ¿No os gustan las cabalgatas?

Eh, ¿por qué no me vitorea nadie? ¡Vamos! ¡Agranda el globo más!

-Pero... ¡Señor!

-¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande!

-Como quieras...

-¡Cuidado! -¡Ah!

(Vítores)

¡Ah! ¿Ves? Cuanto más grande, más me quieren.

Profesora... ¡Más grande!

-Pero, señor, yo...

-Vamos, profesora. -Ay...

(Música tensión)

(GRITAN)

(Trompa)

¡Problemas, problemas! ¡Deprisa, ciervos! ¡A paso ligero!

(BOSTEZA) Ah...

Oye, ¿ya es hora de irnos a dormir? ¿Ah?

¿Eso es un globo gigante del señor Acero?

(RÍE) Es eso... o está realmente hinchado.

Ah... A mí esto no me da muy buena espina...

¡La ciudad nos necesita!

¡Y nosotros el Poder Planeta!

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

(Música animada)

(Gritos)

Señor Acero, tienes que detener esa cosa.

¿Es que no ves lo que está pasando? ¡Oh! ¿Estamos celosos?

¿No soportáis oír cómo me vitorean a mí?

¡Pues acostumbraos, roedores!

¡Hay un nuevo héroe en la ciudad!

(Gritos)

No hace caso...

Lo mismo de siempre... ¡Eh, vamos!

(Música acción)

¡Supercola!

Solo espero poder apuntar bien...

(Continúa la música)

¡No! ¡No puedo!

(GRITA) (RÍE MALVADO)

¿Podéis ayudarme?

¡Yo me encargo de esto!

¡Orejas voladoras!

(Música acción)

¡Uh! ¡No, no puedo! ¡Es imposible!

¡Oh! ¡Oh, oh, oh...!

Mi potente toroterreno te detendrá.

¡Ja! ¡Vas a necesitar mucho más que eso para detenerme!

-¡Oh! -¡Más grande!

-Ah...

-Uh... Uh...

(GRITAN)

Qué globo más escurridizo...

A mí no se me escapará.

¡Potro corredor, transfórmate! Activando disparo de hocico.

(GRITAN)

-¡Mi globo!

(LLORA) No es justo...

¡Para!

Iniciando Monkey Suit.

¡Dame el mando del globo!

(LLORA) ¡Vuelve, globito!

¡Vaya! Oh...

Esto no está funcionado. ¿Por qué no? Cada uno hace lo suyo.

¡Exacto! Cada uno hace lo suyo. Tenemos que trabajar juntos.

¡En equipo! Me gusta. ¡Hagámoslo!

Es hora de estallar ese globo.

(Música acción)

¡Oh, vosotros no!

¡Oh, no! ¡Se dirige directamente al cuartel general!

Kai, deprisa, tenemos que detener ese globo.

Rammy, Bobbi, ¡el mando! ¡De acuerdo!

Es hora de un poco de energía solar. ¡Sol!

(SE QUEJA)

¡Tierra!

¡Lo tengo!

(GRITA)

Oh.

(SE ESFUERZA)

Está atascado.

(SE ESFUERZA)

(ENFADADO) Vaya, qué fuerte eres. Sí. Me he pasado.

(Música acción)

¡Agua!

¡Bosque!

Ay... No puedo entenderlo.

Estamos trabajando juntos y seguimos sin poder detenerlo.

(Continúa la música)

(ESTORNUDA)

No te preocupes. Te ayudaremos.

¡Mira, ha reventado el globo de entrenamiento!

¡Eso es! ¿Qué?

Bobbi, pídele que reviente un globo más grande.

Hecho.

(Música tensión)

Bien, pequeño. Allá va.

¡Potro corredor, transfórmate! ¡Disparo de hocico!

¡Sí! ¡Genial!

¡Sí! ¡Vamos!

(RÍEN)

Te ayudaré a fijar el objetivo. Genial.

¡Ahora!

Te tengo.

¿Qué? ¡No! Por favor, no. (LLORA) Mi globo...

Ah, oh.

(ESTORNUDA)

(Música)

¡Vamos allá! ¡Vaya! ¡Gracias, Kai!

Aquí tienes. Te lo has ganado.

Ah... ¿Qué?

Gracias, Kai. ¡Ah!

Uy, lo siento. ¿Estás bien? Estoy bien.

(Vítores)

(ESTORNUDA)

¡No!

(TOSE)

¿Y ahora quieres los caramelos para la tos?