"ARTE EN EL CIELO"

¿Qué pasa, Lola?

Quiero pintar el cuadro más grande de la historia,

pero me he quedado sin espacio. Oh.

¡Oh, ya sé!

Necesitas el lienzo más grande.

¿Y qué hay más grande que el cielo?

Ay.

Esto te permitirá crear imágenes en el cielo.

Yo lo llamo el Pintanubes. ¡Ah!

Oh, gracias, Kai.

-Espera un momento, si vas a dar un paseo,

necesitas un sombrero para el sol.

-No. De eso nada, no es nada guay.

-La última vez que saliste con un sol tan fuerte

te dio una insolación horrible y te pusiste más gruñón

que de costumbre.

Debo insistir en que te pongas un sombrero.

-Ay, está bien,

pero solo me pondré uno que me haga parecer guay

y guapo.

No.

No.

¡Ay! No.

Ni hablar.

No.

Ay...

Nunca encontraré el sombrero perfecto.

Oh, sí, este sí.

Oh, estoy espectacular.

¿Qué voy a hacer con todos estos sombreros?

-Quizás sea una buena oportunidad para ayudar a la gente

de Ciudad Platino. -¿Eh?

¡Sí, yuju!

¡Sí!

Mirad eso.

Ahora, amarillo.

¡Sí!

Y ahora, rosa.

¡Sí!

El azul será el toque final perfecto.

La mayor obra de arte de la historia.

Ah, mola. Uy, increíble.

Sí, es preciosa, Lola.

Bienvenidos a mi donación de sombreros para el sol.

Todo el mundo debe llevar un sombrero para el sol como yo

para evitar la insolación, que es muy desagradable.

-Todos son preciosos. ¡Oh!

-Sí, oh, es muy generoso, señor Acero.

(RÍE) -Pues sí, supongo que sí.

Ellos me quieren, ahora soy muy popular.

-Sí, de nada, señor. -¿Oh?

-Vaya, eres un joven maravilloso.

¿Qué sombrero es el más adecuado para mí?

-Oh, sí, pues este es perfecto para ti.

-Gracias.

-Toma. -Esta gorra es perfecta.

-Aquí tienes. -Es precioso, muchísimas gracias,

de verdad.

-Toma, toma este. -Ah, me encanta.

-¿Cuál me va mejor a mí, señor Acero?

-Ajá, lo tengo.

Pruébate este. -Gracias, señor Acero.

No veo nada, se me ha atascado el sombrero.

-¿Ah?

¡Ah!

-¿Ah?

Ya no me va a hacer falta este sombrero.

-Uy, es culpa de esas nubes.

Nadie necesita mis sombreros para el sol si el día está nublado.

-Parece que va a llover, ¿no tendrías paraguas?

-Por supuesto que no, tengo sombreros.

-Bueno, pero nadie va a necesitarlos si no hace sol.

-Ah.

Debe de ser uno de esos molestos ciervos otra vez.

Debí imaginar que había un ciervo detrás de todo esto

intentando robarme la atención.

Oh, qué bonito.

Se ve aún mejor desde aquí abajo.

Lola, debí imaginar que uno de vosotros

intentaría arruinarlo todo ahora que la ciudad me quiere.

No sé de qué hablas. ¿Te molesta mi pintura del cielo?

Sí, nos está tapando el sol.

Voy a deshacerme de ella

para que la gente quiera mis preciosos sombreros.

¿Eh? Ya lo verás.

¡Ja!

¡Ah!

Oh, no, esto no va a terminar bien, estoy segura.

Sí. Hola, Lola.

Vaya, Lola.

Una obra de arte con nubes es increíble.

Nunca he visto nada parecido.

Bueno, me encanta tu Pintanubes, Kai, pero no creo que a Acero

le guste mucho, va a intentar eliminar mi obra de arte.

No tengo un buen presentimiento sobre esto.

Ah.

¿Cómo despejo todas estas nubes de colores?

¡Uh!

Oh, mirad eso.

¡Sí!

Es hora de eliminar estas molestas nubes.

¿Eh? (A LA VEZ) Oh, oh.

-¿Eh? Ayuda. -Vaya.

¿Qué?

Voy a despejar todas estas nubes en un santiamén.

-Oh, no. -Estoy perdido.

-No puedo ver nada. -Yo tampoco.

Oh, mirad.

Acero está complicando muchísimo las cosas.

Ha creado una especie de fenómeno meteorológico.

El avión de Acero está reuniendo todas las nubes

y está provocando una tormenta.

Mm, no me gusta el aspecto de este cielo oscuro

y hace mucho frío. Tenemos que subir ahí.

Vamos a necesitar el Portaviones Squad.

Vamos, Squad.

¡Oh!

¡Oh! No veo nada con tanta niebla.

¿Dónde está el cuartel general?

Necesitamos el Poder Planeta.

¡Allá vamos!

¡Agua!

¡Sol!

¡Tierra!

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

Seguidme, puedo usar los sensores del ratakart

para encontrar el cuartel general en la niebla.

¿Mm?

Ah...

(A LA VEZ) ¡Ah!

(GRITAN) ¡Ah!

Esto no pinta nada bien. Ah.

Vaya, están formando un tornado.

Sí, y además están bloqueando el sol por completo.

¿Dónde está el avión de Acero?

Las nubes son muy densas, no podremos encontrarlo.

Esperad, tengo una idea.

La red del Portaviones Squad es lo que necesitamos

para encontrarlo. ¡Sí! Vamos a pescar.

Ah, no sé qué es arriba ni qué es abajo.

No veo nada.

(RADIO) "Señor Acero, tienes que bajar,

tus acciones ahí arriba están creando un clima extraño

aquí abajo". -¿Ah? ¿Un clima extraño?

Solo quería deshacerme de esas nubes de colores.

(Truenos)

Soltando la red.

¿Ah? ¡Ah!

Nada.

Probemos de nuevo.

Demos una vuelta para intentar atrapar a Acero.

Eso tampoco ha funcionado. Seguimos sin encontrarlo, Kai.

(GRITAN) ¡Ay!

Las nubes son más espesas, hay que deshacerse de ellas.

Mm...

Eh, por fin podemos ver el sol. Sí.

Creo que puedo ayudar.

De alguna manera Acero ha creado un frente frío,

pero sé qué puede evaporar las nubes: el sol.

Buena idea, Rammy.

Veamos de lo que eres capaz con tu Poder Planeta.

¡Sol!

(Truenos)

Sigue así, Rammy, se están despejando.

¡Ah!

Ahí está Acero. ¿Ah?

Kai, ve por ahí.

Sí, ahí lo tenemos.

¡Ay, estoy muy perdido!

¡Ah! ¿Qué ocurre?

¡Ah!

Una última ráfaga las despejará todas.

¡Sol!

Oh, vaya.

-Vuelve a hacer sol.

¡Ah!

(TODOS) ¡Sí!

-Menos mal que tenemos estos sombreros.

-Siento haber causado tantos problemas,

pero, si queréis, puedo compensaros por rescatarme con esto.

Gracias, señor Acero.

Vaya, Lola, mira tu obra de arte. (A LA VEZ) ¡Ah!

Rammy la ha hecho aún más bonita. Trabajo en equipo.

(HACE ESFUERZOS)

No, vaya.

No, este sombrero se me ha quedado pegado.

Vaya, mirad el hacia el cielo. (SORPRENDIDOS) ¿Ah?

"LA GRAN CARRERA"

Om...

Om...

Om...

(HACE ESFUERZOS)

¡Ah!

Eh, Rammy, ¿por qué lavas tan despacio?

Estoy meditando mientras lavo mi potro corredor.

Eh, yo puedo lavar superrápido.

Mira esto.

¡Oh! ¿No es genial?

Sí, Bobbi, es supergenial.

Ay, lo siento mucho, Rammy.

¿Eh?

(GRITAN) ¡Ah!

Mira a Kai.

Oh.

(GRITAN) ¡Ah, ah!

-Madre mía. -Qué grosero.

Lo siento. ¿Habéis visto eso?

He instalado un sobrealimentador megarrápido en mi ratakart.

Desde luego que es rápido. Sí.

Ahora en el agua no hay nada tan rápido como yo.

¿Ah? ¿Qué es eso?

Mirad, he cargado el Rocket Rabbit con bellotas.

(GRITAN) ¡Ah!

-Lola, para, hace demasiado ruido.

Ven, Ramona, te llevaré lejos de todo esto.

¡Ah!

¿Cómo unas bellotas tan pequeñas hacen tanto ruido?

Las bellotas son pequeñas, pero guardan algo increíble

dentro de ellas, un gran roble esperando a crecer,

por lo que tienen poder

y cuando yo aplico ese poder a mi Rocket Rabbit...

De acuerdo, eso es lo más rápido que he visto nunca.

No, mi ratakart es el más rápido.

¿Tú crees?

Lo sé.

Te echo una carrera. Muy bien.

Yo también quiero competir. Y yo, y yo.

Soy el rey del mundo.

¡Uh!

¡Ay!

Ah...

¿Ah?

(GRUÑE)

Ah, se ha estropeado.

(LLORA) No es justo.

-Señor Acero, ¿qué es lo que pasa?

-Este coche no sirve para nada. Está roto.

-No está roto, solo necesita combustible.

-Necesito un coche mejor, uno que no se estropee nunca.

Lo quiero más grande y más rápido, el coche más rápido del mundo.

-¿Arreglamos este coche?

-¡Yo quiero un coche nuevo, un coche que no se pare nunca

con un "brum" superfuerte y un reproductor de música

y rayos láser y ruedas gigantes y un portavasos!

¡Ya! -¡Ah!

De acuerdo, yo me encargo. -¿Oh?

¡Ah!

¿Eh? ¡Ah!

-Tachán.

-¡Uh!

¡Sí!

(TARAREA)

Uh.

¿Y el portavasos? -A un lado, señor Acero.

-Oh. Ajá.

Así.

Gracias, profesora Scratch.

-Ay, veamos qué es lo que le va a salir mal

en esta ocasión.

-Atención, corredores, escuchad con atención

porque solo voy a explicar esto una vez,

la carrera comienza en este punto,

luego debéis seguir hasta el final de esa recta,

la carrera continuará en las curvas.

Y el primero en cruzar la línea de meta será el ganador.

¿Qué ha dicho después de "escuchad con atención"?

Esto va a ser muy divertido. Especialmente cuando gane yo.

(RÍE)

-Preparados, listos... (GRITAN) ¡Ah!

-¡Ay!

¿Pero qué ha sido eso? No lo sé.

¿A quién le importa? ¡Ja!

¡Ya!

¡Sí!

Llevemos esta carrera al agua.

¡Sí!

¿Eh? Vaya, usaré una bellota.

(RÍE) ¡Sí!

Te sigo de cerca. Yo no estaría tan seguro.

¡Yupi!

(RÍE)

Es hora de ir a por el Deer Squad.

(GRITAN) ¡Ah!

¡Uh! ¡Ay!

¡Ah!

Allá voy.

Oh. ¡Ah!

¡Oh!

Tenemos que hacer algo.

(GRAZNAN)

¡Oh, no! Orejas voladoras.

Golpe de cola.

Eso es, ya estáis a salvo.

Lola, ¿están también los patitos? Sí.

Bien.

Eh, no es justo.

¿Qué está haciendo el señor Acero?

¿Te refieres a además de conducir un coche muy raro?

Debería tener más cuidado, casi hace daño a esos patitos.

¡Sí!

Soy más rápida. ¿Ah? No. Yo soy más rápido.

-Vaya, los corredores están atravesando la arboleda

a toda velocidad.

Kai va en cabeza. Ahora, Lola.

Y ahora... Oh, vaya, el señor Acero se ha unido a la carrera.

-Es el Aceromóvil, es superrápido y no se para nunca.

-Acero está fuera de control zigzagueando sin parar.

-¡Yuju!

(GRITAN) ¡Ah!

Está conduciendo como un loco. Podría herir a alguien.

No podemos dejar que eso pase. Ajá. Solo podemos hacer una cosa,

olvidemos la carrera por ahora, será mejor que detengamos a Acero

antes de que ocurra algo malo.

-Ay, ay, ay.

¡Bosque!

Gracias, Lola.

(CROA)

(CROA)

¡Oh, no!

¡Tierra!

Perfecto.

¡Yuju!

Oh, oh.

¡Ah, socorro, que alguien me ayude!

(A LA VEZ) ¡Va hacia el caqui!

Tenemos que hacer algo. Dejádmelo a mí.

Orejas voladoras.

¡Oh!

¡Ay, ay, ay!

¡Socorro!

¡Bosque!

¡Ay!

¡Ah! Oh.

Oh.

(SUSPIRAN) ¡Oh!

-¿Ah?

Pero... Pero se suponía que no se averiaba nunca.

(LLORA)

-Nota para mí, limitar la velocidad

e informatizar la dirección para que el señor Acero

piense que conduce él cuando en realidad no lo hace.

¿Está bien el señor Acero? Estará bien.

Y la carrera continúa. Entonces, nos vemos en la meta.

Oh, no, no podemos dejarlo así.

Voy a necesitar una grúa.

Es muy triste. Sí.

Tengo una idea.

¿Ah?

-Y el ganador es todo el mundo. -¿Todo el mundo?

Sí, porque todos hemos sido superrápidos.

Y nos hemos divertido. Y actuado con prudencia, ¿verdad?

He ganado, he ganado. (A LA VEZ) ¿Eh?

-Adiós.

-¡Eh, espera, quiero conservar el portavasos!