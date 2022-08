"ACERO EL VELOCISTA"

Para de una vez. Me estás mareando.

Tengo que entrenar para la maratón de la ciudad.

Esta vez estoy decidido a ganar.

Oh, oh.

¡Oh!

Y un ganador necesita agua. ¡Gracias!

Nosotros vamos a participar solo por diversión.

Sí, he hecho un mapa turístico,

quiero ver todos los lugares de interés mientras corremos.

¡Genial!

Pero yo tengo la vista fija en el premio,

el primer puesto.

Lo haré lo mejor que pueda.

¡Ah! (KAI, BOBBI Y LOLA RÍEN)

(SUSPIRA) No puedo hacerlo, es muy difícil.

Ay, ay.

¡Ah!

¿Por qué correr es tan agotador?

-¡Ay! Bueno, la única manera de ganar la maratón de la ciudad,

señor, es con mucho entrenamiento.

-Tonterías.

Debe haber una forma más fácil de correr tanto.

Scratch, detén esta máquina y piensa en algo inmediatamente.

¡Ay! Oh.

¡Scratch!

-Si no te importa...

-Oh, oh. ¡Uh!

-Bueno, hay algo en lo que he estado trabajando,

pero no está... -No está probado.

Sí, ya lo sé, lo de siempre. Blablablá.

Tráelo aquí y ahora.

-Mm.

(SEÑOR ACERO GRUÑE)

Por favor.

(Música acción)

¡Ay! ¿Qué?

-Yo las llamo deportivas supersónicas.

-¡Ah!

-Deportivas de alta potencia

preparadas para hacer todo el trabajo por ti.

-¡Ah, perfecto!

Ganaré sin problemas la copa del maratón de la ciudad con ellas.

-Técnicamente, señor, eso sería hacer trampa, por supuesto.

-Pónmelas inmediatamente.

Ha llegado la hora de que Acero robe ese premio.

(ACERO RÍE DE FORMA MALVADA)

(Música animada)

Esto es muy emocionante. Sí, ¿verdad?

Oh, el museo. Es una de las cosas de mi lista.

Visto.

Mm. Ya casi puedo oler la victoria.

¿A qué huele la victoria?

¿A palomitas de maíz? Espero que sea a palomitas.

Más bien a deportivas apestosos. (KAI Y LOLA RÍEN)

¡Oh! ¿Eh?

¡Ah!

Mis fans han llegado para verme ganar.

Qué amables.

(ACERO HACE ESTIRAMIENTOS)

Bien, ya estoy listo.

-Es hora de la gran maratón de la ciudad.

Corredores, a vuestros puestos.

Preparados, listos, ¡ya!

(ACERO HACE ESFUERZOS)

Vamos, chicos.

Ay, ay, ay.

Otra vez no.

-Bien, es hora, Scratch.

Ya puedes activar mis deportivas supersónicas.

-Por supuesto, señor.

-¿Eh?

Parece que no pasa nada.

¡Ay, ah, oh!

¡Ay!

¿Eh? ¡Vaya!

¡Oh!

¡Eh! ¿Qué ha sido eso?

Vaya, ¿era el señor Acero?

Qué pasada.

(HACE ESFUERZOS)

Te he pillado. (GRUÑE) ¿Acero?

Scratch, más velocidad.

-Pero, señor, no estoy segura de que sea una buena idea.

-¡Más velocidad!

-Como quiera, señor.

-¡Oh, oh, oh, oh!

¡Ah!

¿Cómo lo hace?

(RÍE) Ahora nada puede detenerme.

¡Oh, Dios! Girad, girad.

Necesito girar.

Está bien que tengan frenos estas cosas.

-¡Oh, oh!

Vaya, Acero está descontrolado. Esto no pinta bien.

(Trompeta)

¡Oh, oh! Acero está en problemas.

Rammy, te necesitamos. ¿Y qué hay de la carrera?

No importa, aún podré ganar

si salvamos al señor Acero en un tiempo récord.

Entonces necesitamos... (A LA VEZ) Poder Planeta.

¡Allá vamos!

(Música acción)

¡Agua!

(Continúa la música)

¡Sol!

(Continúa la música)

¡Tierra!

(Continúa la música)

¡Bosque!

(LOS CUATRO) ¡Poder Planeta! ¡Lucha por el bien!

¡Orejas voladoras!

Oh, ahí está el ayuntamiento. Visto.

Oh, y la biblioteca. Vista.

Aquí no hay nada que ver.

Estoy bien.

Está claro que no está bien.

¡Ah!

¡Oh!

¡Ah!

Ay, ay, ay.

Anillo de nariz.

¡Ay!

Supercola.

¡Ah!

Deja de correr, señor Acero.

¡Ah! ¡Ah!

Vamos, Rammy.

¡Socorro!

Deer Squad, es hora de entrar en acción.

¡Sol!

Quema, quema, quema. ¡Agua!

¡Ay!

Buen trabajo.

¡Oh! La plaza de la ciudad. Vista.

Oye, eso son una superdeportivas de alta velocidad.

¿Qué? ¿En serio?

Pensé que eran zapatillas normales.

¡Ah!

-Señor Acero, las deportivas supersónicas

parecen haber perdido potencia. ¡Ah! Mm.

Alguien estaba intentando ganar la carrera haciendo trampa.

(RÍE)

¡La carrera!

Rammy, te estás quedando atrás.

Sí, vete. Nosotros seguimos.

Bien. Gracias. Nos vemos en la meta.

Me las quitaré.

Te ayudaremos.

¡Ay!

No puedo quitártelas.

(Reloj)

Activando batería de reserva, señor.

¡Ay!

No, no. ¡No!

¡Ah!

-Bien. Bravo. (HACE ESFUERZOS)

Ya falta poco.

Otra vez no. Se dirige a la multitud. ¡Sol!

¡Ah!

Socorro.

¡Bosque!

¡Socorro!

Te tengo.

¡Tierra!

¡Ay!

Un aterrizaje suave y cómodo.

¡Ah! Qué asco.

(A LA VEZ) ¡Sí!

¡Uy! ¡Uy!

(SOPLA)

Kai, hora de enfriar las cosas. ¡Hecho!

Allá voy.

¡Agua!

(RÍE) ¡Sí! (RÍE) ¡Sí!

Pero ¿qué hay de la carrera?

Sí, todavía puedes terminar la carrera.

Ganar no lo es todo.

Venga, terminemos esto juntos.

(LOS CUATRO) ¡Juntos!

-Y aquí vienen, señores, Rammy, Kai, Lola y Bobbi.

Ellos son los ganadores del premio especial

a los grandes héroes deportivos.

Sí, aún mejor.

(LEE) "Línea de meta". Vista.

¡Socorro! ¿Oh?

Quema, quema, quema.

¡Ay!

Rayo de hielo.

Esperad un minuto, estoy atascado.

Eh, socorro.

¡Socorro! (LOS CUATRO RÍEN)