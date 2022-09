Ropa Manlee

(Música suspense)

(TV) "Come un trozo de tarta, Annie.

-Pero, mamá, ¿por qué la tarta empuña un cuchillo?

¿Es que es una especie de tarta asesina?

-Sí, lo soy". (GRITAN)

¿Qué estáis viendo? (GRITAN)

-¡Ay! Un momento, conozco ese "ay".

Uh, perdona, Schwoz. Yo no importo, pero mi paquete sí.

¿Por qué estás tan chamuscado? Cuando volvía de Correos,

me tropecé y caí en la ciénaga de Buenavista.

Oh, es obvio el porqué. ¿Y qué te han mandado?

Una preciosísima planta de mi tierra natal.

Es una piedra.

No, es una planta. Está claro que es una piedra.

Una geoda, si no me equivoco. No, creedme, es una planta.

Es que necesita agua. 52 995 litros.

Eh, el pequeño Ray sigue ahí.

(GRITA) ¡Ah, ah, ah!

(Música suspense)

Grandes noticias.

Ah...

Ah, tío.

Eh, eh, las noticias.

-"Última hora, los niños odian las noticias.

-Exacto, Trent, en un desesperado intento

por captar la atención de los más jóvenes,

nuestro jefe ha contratado a un par de niños reporteros.

-Son gemelos.

-Nos informan desde la pasarela de moda de Buenavista, Finn y Quinn.

-Son gemelos.

-Gracias, Trent. -Y gracias, Mary".

Esos no son gemelos. ¿Por qué nos mienten las noticias?

¡Para!

No todos los gemelos se parecen.

Algunos son fraternos y otros idénticos.

Sí, Mika y yo somos gemelos fraternos.

¿Qué? ¿Vosotros sois gemelos? ¿Y cuándo pasó eso?

¡Callaos, que están las noticias!

-"Estamos aquí con un icono de la moda de Buenavista,

Nana Winter.

-Bien, Nana, este es el centenario de la pasarela de moda

de Buenavista. ¿Qué podemos esperar?

-Drama, moda, tendencias, arte, charlas atrevidas,

poses, palitos de comida, Capitán Man luciendo

una colección exclusiva de Chank Manlee,

y el equipo Danger con icónicos modelos diseñados por mí".

Oh... (APLAUDE)

"Y sombreros. -Disculpe, ¿ha dicho sombreros?

-No diré más".

(Música)

"Bien, devolvemos la conexión a los viejos del estudio.

-Eh... -Oh...".

¡Vamos a participar en la pasarela de moda de Buenavista!

No sé yo, hace mucho tiempo que no desfilo.

¿Has sido modelo? Vale, me habéis pillado,

cuando era pequeña fui el rostro de pañales Popó.

(RÍE) ¿Tú eras la monada Popó? Está bien, chicos, pondré la carita.

(Música de nana)

Vale, si no quieres hacerlo... De acuerdo.

Bien, participaré en el desfile, pero nada de pañales.

Yo paso. No quiero tener nada que ver

con esa burda exhibición de materialismo en nuestra cultura.

¿En serio? Sí, en serio.

La industria de la moda es una herramienta

del desenfrenado capitalismo tardío. Vendrá.

Iré. Pero no me pondré la ropa. Se la pondrá.

Y yo me reiré cuando lo haga. Genial, estaréis para vigilar a Ray

cuando se convierta en una diva malcriada.

-¿Cuándo me he portado yo como una diva malcriada?

-La vez que participaste en la pasarela de moda de Buenavista

y no pudiste desfilar por falta de tiempo,

así que provocaste el incidente. El incidente, el incidente...

¿Qué intentas hacer? Deja de provocarme un flashback.

No va a pasar. Oh...

(Música)

(MEGAFONÍA) "La pasarela de moda de Buenavista 1982

oficialmente termina aquí".

-Soy demasiado guapo para que no me vean.

-No tenemos más tiempo. -Soy modelo, ¿no me ves?

-Fuera. -No, mi vueltecita en la pasarela.

-Nada de vueltecitas.

(GRITAN)

-Oh...

-Estoy bien.

Parece que te pusiste en plan diva. No me puse en plan diva.

Que alguien limpie eso.

-Tranquilos, estaré por allí para ayudaros con Ray.

Ahora, perdonad, pero tengo que regar mi planta.

(Música)

Ocurrió y no sé cómo. (HABLAN A LA VEZ)

¡Dejad de hablar!

(Música cabecera)

# Danger.

# Uh, uh, uh, uh.

# Uh.

# ¡Danger! # ¡Siempre en acción! #

(Timbre)

(TODOS) ¡Equipo Danger en acción!

-Si es solo el timbre de la puerta. (SUSPIRA) -Lo sé.

(Música)

Súbelo.

Bájalo. Más cerca.

No tan cerca.

¿Nunca has sujetado una luz para alumbrar a un modelo?

-En realidad, sí... ―Largo, tráeme unas gambas, va, va.

No me quites la luz.

-No sé cómo hacer las dos cosas al mismo tiempo.

-Necesito a mi diseñador, Chank, necesito a Chank Manlee.

-Aquí está mi capitán. ¿Cómo estamos?

-Pierre me odia.

-Quiere que vaya a por unas gambas, pero también que me quede aquí

sujetando esta lámpara. -Me disculpo en su nombre.

-¿Cómo? -Puedes irte, Pierre.

-El juego psicológico de Pierre me ha afectado,

no podré hacer esto.

-Capi, colega, ¿qué digo yo siempre?

(AMBOS) Solo los hombres masculinos llevan la ropa masculina de Manlee.

-¿Y quién es el más masculino? -Yo.

-Tú puedes hacer esto. -Las gambas que me has pedido.

-¿Ahora me traes las gambas? -Sí, he ido a...

-Me odia. -Yo no odio a nadie.

-Habla con mi agente.

-Lefty Schwartz, agente de Capitán Man.

Tenemos que hablar de Pierre.

(Música tensión)

¿Qué se siente llevando la ropa de Nana Winter?

Es flipante. Me sienta como Capitán Man la suya.

Me niego a participar en esta grotesca exhibición

del capitalismo tardío, por muy bien que me quedara.

Y que conste que me quedaría bien. Ya vale.

Me gustan las tortugas. Vale.

Vale, me habéis pillado,

sí que tengo un poquito de experiencia como modelo.

Disculpad, soy el agente del equipo Danger.

-Vale.

-Lefty Schwartz, el mejor, lo dice en mi tarjeta.

-¿Qué letra es esta, Papiro? Me gustan los tipos de fuentes.

Apuesto a que es Papiro.

-¿Eso es un dron silencioso DS527

con cámara y montaje de cardán opcional?

-Exacto. (RÍE) Está bien,

os mostraré mi paso de modelo.

Nadie te lo ha pedido.

Has identificado mi dron superrápido para ser agente. Buen trabajo.

-Bueno, resulta que sé alguna cosilla sobre drones y ciencia

y viajes en el tiempo... -¿Viajes en el tiempo?

-¿Qué? No, no, nada.

Solo soy un humilde agente de modelos.

Tormenta Mental, ayúdame.

Me gustan las tortugas.

Eh, chicos, ¿sabíais que Rayo y yo somos gemelos como vosotros?

Sí. Ah, sí.

Y como vosotros, son gemelos frenados.

(A LA VEZ) Fraternos. Correcto.

No idénticos, sino frenados. Fraternos.

Sí, gracias.

¿Vosotros sois frenados, verdad?

En realidad, somos idénticos.

Oh, nunca acertaré esto.

No, no, tiene lógica que pienses que somos gemelos fraternos.

En realidad, nacimos idénticos, pero yo hice la transición

y he vivido como un chico durante siete años...

Porque es lo que soy.

Lo que estás diciendo es que yo tenía razón

sobre el significado de frenados. Digamos que sí.

Lo he clavado.

Oye, gracias por compartirlo con nosotros.

Sí, genial, tío.

¿Dónde está mi luz frontal, Pierre? -Estoy justo detrás de ti.

-Chank, Pierre vuelve a su juego psicológico.

-Las tomas entre bambalinas, tenemos que irnos.

-Nos vemos luego, chicos.

Ha sido un placer hablar con vosotros.

Adiós.

Vale, odio el mensaje que esto envía,

pero esto me quedaría genial a mí.

¿Quieres ponértelo ya para que me ría de ti?

No te daré esa satisfacción. Al final lo harás.

Oye, eh... He entendido totalmente lo que Finn ha dicho

sobre la transición y eso. Sí, fue muy valiente

por compartirlo. Me gustan las tortugas.

Eh, pero tal vez alguien debería explicárselo a Tormenta Mental.

Vale, Tormenta Mental, Finn es un transgénero.

Alto, alto, que sé lo que es. ¿Tú crees?

El término se usa para designar a personas

cuya identidad de género no se ajusta

a la del cuerpo con el que nacieron.

Guau, tío, sí que lo sabes. Sí, esto no me lo esperaba.

Ni yo.

No saldré de mi camerino si no sabes sujetar un anillo de luz.

¿Dónde diablos está mi agente?

-Tengo que dejar de coger clientes tan difíciles.

(Música)

-Y ahí, en la pasarela, Chank Manlee mostrará sus diseños

con una visión de masculinidad.

-Las mamás de Buenavista suelen describirme

como una visión de masculinidad. -Hemos terminado.

Qué extraño, ¿has visto la camisa de Manlee

que llevará Capitán Man? -Es dos tallas más pequeña,

pero seguro que es lo que le gusta a Capitán Man.

-No es por la talla. Algo trama Chank.

Hay que buscar al equipo Danger. -Rayo.

¿Qué modelo? Esto no me lo he puesto yo.

Alguien va por ahí vistiendo a la gente con alta costura.

Ya, esto es un desfile de moda.

-¿Puedes llevarnos con el resto de tu equipo?

¿Para qué? ¿Para que mi hermana pueda reírse de mí?

No, pero siempre apoyo a las hermanas que se ríen de sus hermanos.

Una vez Finn se comió... -Ahora no.

Chank Manlee trama algo.

Entonces, no tengo tiempo de cambiarme, vamos.

(Música)

Estáis bien, pero hay que saber caminar por la pasarela.

A ver, caminad. Bueno, no es muy difícil.

No, parad. ¿Parad?

¿Qué hemos hecho?

¿Cómo haría para que estos novatos de la moda lo entiendan?

Caminad mejor.

(Música)

(RÍE) ¿De qué te ríes?

Mira quién lleva un montón de moda del capitalismo tardío.

Oye, creo que hay un maníaco que va por ahí

vistiendo a la gente de diseño. Ya, esto es un desfile de moda.

Gracias.

Finn tiene que decirnos una cosa.

Me parece que Chank no es un diseñador de verdad.

Guau, directo al cuello. Oh, no, no.

Todo su rollo es que diseña ropa masculina

para hombres masculinos, pero si conoce tan bien

la ropa masculina, ¿por qué ha puesto los botones

en el lado contrario de la camisa de Capitán Man?

No lo pillo.

En los hombres, los botones van a la derecha.

(A LA VEZ) ¿En serio? -Sí.

Y en las mujeres van a la izquierda. (A LA VEZ) ¿En serio?

-Creedme, yo tengo experiencia en ambos tipos de camisas.

-Oh. Oh.

Tiene sentido.

Bueno, me parece raro que Manlee, que se precia de hacer ropa masculina

para hombres masculinos, cometa ese error.

-Vaya, lo de las gafas de sol en interior ya no tiene pase.

¿Pensáis lo mismo que yo? Yo con casi toda seguridad no.

Tenemos que descubrir qué trama Chank Manlee.

Colémonos en su camerino. Tenemos que distraerlo.

¿Podéis entrevistar a Chank para que podamos registrar

su camerino? Sí.

-Primera pregunta, ¿qué clase de nombre es Chank?

-Vamos. Si veis a Nana Winter,

decidle que mi hermano adora sus modelitos.

¡Déjame en paz! (RÍE)

(Música)

Cerrado. No importa, tengo una llave.

¡Ábrete!

Ha funcionado.

Me pido abrir la próxima puerta.

Muy bien, ahora, respetuosamente,

registraremos las cosas de este tipo.

Venga ya, chicos.

(Música)

Armario, yo te saludo como a un igual,

aún así, he de destruirte. ¡No tienes que destruir...!

¡Ah!

(Gritos)

(Música suspense)

¿El armario te ha contestado? Pues no lo volverá a hacer.

¡Mm! Ese armario se come a la gente.

¡Corred, chicos! No, no, no.

Creo que ese es el verdadero Chank Manlee.

Mm, mm...

Tío, no te entendemos.

Creo que está diciendo: "Quitadme la mordaza".

Mm. Se la quitaré de una patada.

Mordaza, yo te saludo... ¡No!

Soy el verdadero Chank Manlee. El de ahí fuera es un impostor.

(TODOS) Oh..

Un momento, ¿por qué se hace pasar el otro Manlee por ti?

Porque quiere vengarse de Nana Winter

e incriminar a Capitán Man de camino. (TODOS) Oh.

(Música)

La camisa que lleva Capitán Man está cargada con armas.

Los botones están hechos con un prisma de cristal ilegal,

capaz de concentrar una luz especial en un peligroso rayo láser.

¿Qué clase de luz?

La luz más brillante que sale del foco

que ilumina la pasarela al final de un desfile.

Si Capitán Man llega al final de la pasarela,

esa luz incidirá en sus botones láser

y, entonces, se hundirá en la cara de Nana Winter.

Puede ser un espectáculo digno de ver.

Pero, como superheroína,

intentaré como pueda impedir que eso pase.

Hay que impedir que Capitán Man recorra esa pasarela.

¡Vamos!

(Música)

Me vas a desatar, ¿no?

Vamos, tío. ¡No!

Venga, vamos, vamos, vamos.

¡Ah!

(Música)

Y por eso mis queridos padres me pusieron Chank.

-Ey... (RÁPIDO) Quita, quita, quita...

¿Cuándo me va a preguntar alguien a mí?

-Vale, ¿cuál es tu rutina para cuidarte?

Alto ahí, Manlee. ¿Qué ocurre aquí?

Este tipo es un impostor. Lo sabía.

Tenías razón sobre los botones. Hay un foco al final de la pasarela,

cuando llegues a él,

tus botones fundirán la cara de Nana Winter.

Chanky... ¿Estos botones funden caras?

-Claro que no, no, estos mediocres sin talento

intentan robarte el protagonismo. Eso no es cierto,

y tenemos un montón de talento. Sí.

Está bien, os mostraré mi paso de modelo.

Ahora no. Este es tu momento. Cógelo.

No salgas ahí. Lo entiendo,

tenéis celos de mí. ¡No tenemos celos!

Pero he esperado 20 años para volver a las pasarelas

y nadie me va a detener ahora.

(Música)

Tendremos que hacerlo por las malas.

Pitz, Helmut, George,

¿por qué no me ayudáis a despachar a nuestros amiguitos?

¡Ah!

(Música)

(FORCEJEAN)

No, porras...

Ah...

(Música)

Rayo, teletranspórtate hasta Nana y sácala de aquí.

¡No!

-Tengo una idea, vamos.

-Ah, ah.

(FORCEJEAN)

(Música)

Me dijeron que habría sombreros.

¿Por qué no lleva un sombrero?

-Oh.

(RÍE) -Ah, ahí está, lo ha encontrado.

Señorita Winter, debe salir de aquí. ¿Por qué?

Porque cuando Capitán Man llegue al final de la pasarela,

sus botones le fundirán la cara. También es un gemelo, ¿verdad?

Sí.

Vivo mi vida de acuerdo con dos principios,

no es un desfile si no hay sombreros y jamás confío en un gemelo.

Ah...

(MAÚLLA)

(Forcejeos)

Todavía no os toca salir.

Oye, si llegas al final de esa pasarela...

(GRITAN)

Solo intento ayudarla. (BUFA)

Está asustándome, señorita.

(FORCEJEAN)

(BUFA)

Haré mi vueltecita en la pasarela. ¡No!

(Música)

¡El foco!

(Gritos)

Echaré de menos a ese dron.

-¡Mira!

(Aplausos)

(Música tensión)

¡Ríndete, falso Manlee!

¡Nunca, obtendré mi venganza!

Os dije que se comía a la gente.

(Aplausos)

Ah.

Me has salvado, por fin puedo fiarme de un gemelo.

-Eh, este gemelo también la ha salvado.

-Los gemelos oficialmente están de moda.

(Vítores y aplausos)

¡Sí, estoy de moda, sí!

Solo nos queda averiguar quién es este tipo.

¡Ah!

-¡Ah!

¿Y sabe quién es?

Es el exmodelo Derrick Face.

¿Y quién es Derrick Face? Un exmodelo.

-¡No, mi vueltecita en la pasarela! -¡Nada de vueltecitas!

(GRITAN)

-Estoy bien.

-¡Ah! ¡Mi cara!

-Por culpa de Capitán Man tengo esta cicatriz en la cara

y por eso ella no volvió a contratarme de modelo.

-Oh, no, nunca más volví a contratarte

porque eras penoso como modelo. (RÍEN)

-Vaya, ¿en serio? -Eras un desastre.

-Y yo que pensaba que era por esta cicatriz.

-Para, para, a ver si me aclaro. ¿Un impostor?

Soy un tío guapo sorprendido.

Sí, y Finn fue quien lo averiguó. Pues gracias, chaval.

-Y yo he ayudado. -Sí, ya.

-No hay de qué.

(Música suspense)

Está bien, dimito.

Cariño, vámonos.

(Música)

(Aplausos)

¡Me encanta!

(Música)

¡Mi planta!

Por última vez, Schwoz, eso no es una planta, es...

(TODOS) Oh...

-Todos pensabais que era una piedra,

pero os equivocabais, ha sido una planta todo el tiempo.

(Música)

(RÍE) ¿Miles?

¿Qué? Ya oíste a Nana, los gemelos estamos de moda.

¿Veis eso? Eso es caminar mejor.

Me preocupa, pero estoy impresionada.

Eh, eh, mira esto.