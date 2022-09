El regreso de Kid Ranger

(Música)

(RÍE)

Bienvenido, colega.

-Sí, me aprietas mucho. (GRITA)

-¡Te he echado tanto de menos! -Me ha crujido una costilla.

-Y más que te van a crujir cuando te abrace otra vez.

Ya está. Dale un poco de espacio, venga.

Venga. (GRITAN)

Cómo mola ver a un tío abrazar a otro.

¿A que sí? Un abrazo, tío.

Vale. Está bien, está bien. Dejadme.

Apartaos un poco.

-¡Ay!

(RÍE) ¡Chúpate esa!

Perdona. Me he emocionado un poco.

Es que hace mucho que te fuiste, y he estado tan solo...

(CARRASPEAN)

-Callaos, hablo con Henry.

Bueno, ¿qué te trae por Buenavista?

-Mi padre se gradúa en la Juilliard.com.

-Anda ya... Tu padre es un cretino.

No se graduaría ni en comer pistachos.

-Ya, tío, es muy burro. No, es que he venido a verte.

-Oh, el pajarito vuelve al nido, ¿eh? -Sí.

-Dale a mamá un fuerte abrazo. -No, no, estate quieto.

-Sí. Ven aquí.

Bueno, ¿qué os parece mi extrabajo? ¿Tenéis misiones chulas?

Oh, colega. Toneladas de ellas. Muchas.

¿Sí? Genial. ¿Algo peligroso?

¡Pillamos a uno que estaba robando libros de una biblioteca!

¡Oh, sí! Vale.

Pero me refería a peleas que molen.

¡Una vez peleamos contra todos los malos de Buenavista a la vez!

Genial, ¿y qué pasó? Mika los dejó escapar.

Vaya. Me pasé la infancia persiguiéndolos.

Quiero saber cómo los atrapasteis a todos.

No lo hicimos. ¡Sorpresa! Siguen todos fuera.

Algunos de ellos andan por ahí delinquiendo ahora mismo.

Es probable. Vaya...

-Muy bien. Aquí termina vuestra visita con Henry.

Ahora es mío. Un placer, encantado.

Oye, ¿qué tal Distopia? ¿Necesitas que te ayude?

Porque estoy dispuesto a quemar todo esto e irme contigo.

¡Callaos! Dios, siempre están aquí, uf.

¡Una llamada de emergencia!

Oh, oye, es perfecto. Podemos ir a la misión, ¿eh?

Masquemos un chicle diversión triple.

-Ya sabes que no le hago ascos a divertirme,

pero es que todos creen que Kid Danger está...

¿Bueno? ¿Muerto?

Exacto. Cierto.

¿Cuál es la emergencia?

Parece que hay una pelea en el salón de manicura.

Oh, los detenemos y nos hacemos las uñas, como en los viejos tiempos.

¿Eh? Te dejo que me elijas el color.

-Ya, bueno, me encantaría elegirlo, tío,

pero he estado noqueando a tantos idiotas en Distopia

que creí que podía... descansar un tiempo aquí.

-Sí, sí, sí, guay, guay, sí. Relajémonos aquí, claro.

Yo estaba pensando justo lo mismo. Chicos, encargaos vosotros.

(A LA VEZ) ¡Sí! ¿Puedo hacer pis antes?

Ya lo harás de camino. Coge esto, no lo olvides.

Muy bien, chicos. No liquidéis a nadie.

Intentad que nadie os liquide. Muy bien.

Abajo tuvo.

Ay, ese salón va a arder en llamas.

Vamos, deja que te enseñe el nido del capitán.

-Vale, genial, ahora voy, jefe.

(Música suspense)

¿No quieres ver mi sala para arrojar hachas?

-Eso ni se pregunta. -Ah, cómo echaba de menos esto.

¡Vamos a divertirnos! (GRITAN)

(Música)

Eh, es genial. -Me encanta.

-Y tú a mí. -¿Qué?

-Digo que te prepares, segunda ronda.

(TV) -"Segunda ronda. Tango. Hora de arrimarse".

-¿Bailamos?

-Yo no he cruzado medio mundo para no superar el tango

de "Brinca brinca revolution" contigo.

-¿Cómo ha ido? Muy bien...

Disolvimos la pelea. Con nuestras caras.

No ha estado mal. Me he echo las uñas.

Hasta pude hacerme la pedicura. Preciosas.

Estoy reventada, voy a vomitar y a acostarme.

Y yo... Yo secaré mis uñas.

No, no, no, ha llegado otra llamada. (SUSPIRAN)

-Una abejas de fuego están atacando una tienda de miel.

¿Cómo? Pero si están en peligro de extinción.

También se dirigen allí unos osos asesinos, así que... espabilad.

(SUSPIRAN)

Estamos fundidos.

¿No puedes resolver una pelea entre unos osos y unas abejas?

¿Tú qué dices, colega? -Ni loco, colega.

Llega el paso "Dirty dancing". -Lo siento, chicos, marchaos.

Eh, ¿ahora que ya habéis hecho la pirueta

no queréis venir a ayudarnos? Sois superhéroes. Dejad de quejaros.

-Para eso os pagan. (A LA VEZ) -¿A ti te pagaban?

-¡Abajo tubo!

-¿Cuánto tiempo vas a estar así? -Todo el que pueda, Kid.

Todo el que pueda.

Ha ocurrido y no sé cómo.

(HABLAN A LA VEZ)

-Dejad de hablar.

(Música cabecera)

¡Equipo Danger en acción! -Si es solo el timbre de la puerta.

-Ah, lo sé...

No, tu superpoder es genial. Me encanta.

¿Entonces de qué te quejas? Pues de que... tal vez...

no deberías disparar mientras estamos en un tanque con agua.

Conseguimos que tu corazón volviera a latir.

¡Al final! Exacto.

¿Dónde está esa toalla esponjosa de la que presumes?

Toma.

Jamás volveré a dudar de tus toallas.

(RÍE) Gracias.

Oye, ¿dónde están mi hermano y Bose? Bose quería desayunar un burrito.

Miles dijo que se teletransportarían aquí y vete a saber.

Señoritas...

Eh, qué toalla más suave. ¿Verdad?

¡Saludos! ¿Quién es tu amigo?

Oh, ¿esto? ¿Lo has notado?

Verás. Este pez idiota se me agarró al brazo

cuando plaqué al delincuente y caímos al acuario

y no quiere soltarme.

¡Te odio!

¿Sabéis qué?

Esa cosa debería estar en el brazo de Capitán Man.

¡Eso! Eso mismo pensaba yo.

Me estoy hartando de responder a todas las llamadas de emergencia.

Bose tiene razón.

A Capitán Man es al que deberían morder, disparar

y ser quien muriera un poquito.

Pues suerte si consigues que se mueva

estando aquí su amiguito Henry. Estamos de acuerdo.

Hay que destruir a Henry. Oh, tranquila.

O nos enfrentamos a Ray juntos. (A LA VEZ) ¡Sí!

Le diremos que estamos agotados y hartos de arriesgar la vida

mientras él y su colega juegan a las fiestas de pijamas.

¡Si no le gusta, dimitimos! (A LA VEZ) ¡Sí!

Y creo que Chapa es la que debería decírselo.

(A LA VEZ) ¡Sí! ¿Por qué yo?

(Mordisco)

¡Au!

(Música rock)

(Música arrítmica)

(Música rock)

(Música arrítmica)

-Oh... -Oye, oye, oye...

-¿Qué pasa? -Se habrá fundido un fusible...

mientras le dabais tanta caña. -Eso es lo que ha pasado.

-Pasa, tiene sentido.

-¿Sabes que nunca habíamos practicado antes?

-No hace falta practicar cuando se es perfecto.

-Oh, te he echado de menos. -Y yo al Nacho Ball. Aparta.

-Bueno, bien. Si habéis terminado con el conciertito,

tengo que seguir trabajando.

-Sí, sí. -¿Para qué nos lo cuentas?

(Mensaje)

-¿Te escribe tu madre? ¿Aún sigue casada?

¿Cómo le va? -Oh, esto no lo echaba de menos.

-Se me ocurre que tal vez... -Se me ocurre que deberías callarte.

Cállate. -Ahora que ya no estás aquí

estará muy aburrida. -Estoy intentando... Vale...

(CHISTA)

Intento guardar estos mensajes en la nube.

(MÓVIL) "Leyendo mensajes en voz alta" .

-No, no, no... "No puedes huir, te encontrará.

-No sonaba a tu madre. -¿Verdad?

Oye, una pregunta sin relación alguna.

¿En el nido del Capitán estoy localizable, cierto?

-Ah, sí, tío. Schwoz instaló un emisor macroelectrón inhibidor.

Localizarte aquí sería como encontrar una cana en mi cabeza.

-Tienes una ahí. -¿Qué?

¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? No tengo canas de viejo.

Tenemos algo que decirte. (A LA VEZ) ¡Eso!

Chapa, díselo.

Hemos acudido a todas las llamadas desde hace tres o cuatro días.

(A LA VEZ) ¡Sí!

Vosotros deberías atender la siguiente llamada.

(A LA VEZ) ¡Sí!

Y deberíamos poder desintegrar a una persona al año

sin razón alguna. (A LA VEZ) ¡Sí!

¿Cómo? Eso igual no... ¿Qué?

Iremos a la siguiente llamada. Sí.

Ha pasado medio minuto.

Mis puños empiezan a tener sed y el crimen es un vaso lleno de agua.

-Por favor, no golpees mi vaso. -¡Sí!

La siguiente llamada volverá en una bolsa de plástico.

-Tranqui, tío. A saber cuándo llegará la siguiente llamada.

(Alarma)

Oh, fíjate en eso. Una llamada de emergencia.

Qué oportuna. Exacto.

Alguien intenta robar en la tienda de la esquina

llamada "Qué oportuna".

Bueno, pues tú y yo nos vamos a Pau Town.

-Sí, Pau Town está muy chulo en esta época del año, pero, la verdad,

no me he comido mi bola de nacho.

Ha sido Chapa.

Vamos, tío. Saca uno de esos chicles de Distopia.

Quiero ver lo molón que es tu traje. -Vaya, no he traído chicles.

¿Y esto qué es?

Pues sí que me los traje. Gracias, chaval.

-Vamos, está aquí al lado. Volveremos en cinco minutos.

-¿Cinco minutos? -Sí. ¿Te he mentido alguna vez?

-Me dijiste que naciste en el 98. -Y así es. Claro.

En el 98. El año del puño. -Bien, mascando y andando.

-Guay. Ah, tío. ¿Y tu antifaz?

-Bueno, es que no llevamos antifaces en Distopia.

-¿Qué?

-Sí, es que creo que eso ya lo tenemos superado.

Pues es una tremenda irresponsabilidad.

Las máscaras salvan vidas. Estás en Buenavista.

Así que... Ponte algo en la cara, anda.

-No, no, no. Siempre haces lo mismo. Basta, que no.

No, no... Divertíos, adiós.

Adiós. Estaremos aquí. Largo.

¿Das tú la orden? -Arriba tubo.

Uh... Ahora vamos para abajo.

Abajo tubo.

Vale, voy a comerme la bola de nacho de Capitán Man.

Ha sido Chapa.

Oh, no, manzana ácida. -Nos están robando de nuevo.

-No, la verde. -Tranquilo, ya casi está.

-La otra verde. -¿Quedan cereales en casa?

-¿Quién quiere un móvil de chicle sabor a lima?

¿Y si dejas de jugar a la consola y vas a ver?

-¿Me haces caso, por favor? -Siempre estás con una partida.

-Lo de robar a la gente es por la conexión que se crea

y aquí no hay nada de eso.

-Mira, si es tu viejo colega Jeff. -Sí, sí, guay. Acabemos con esto.

-Estoy encantado, sí.

-No sé ni lo que somos. ¿Y qué significa eso de la vibra?

-¿Dónde vas? No he terminado de robar.

(CARRASPEA) -¡Ay!

-¿Robar una tienda con una mofeta?

Ese plan apesta.

Vamos, dale tú, dale tú.

¿Qué pestes estás haciendo? Ahora mismo a la cárcel.

-Eh, tómate tu tiempo. -¿Qué? ¿De qué hablas?

-Disfrutemos de este crimen

-Es que quiero acabar mi bola de nacho.

-¿Qué? ¿Es tu nuevo ayudante? -Puede.

-No. -Estamos probando la vibra.

-Ni sabes lo que significa. -Pues claro.

-¿El qué?

-Que estamos como juntos, pero no realmente.

-Tío, déjalo.

-Bien. Saluda a mi amiguito. -Ay, cómo escuece.

(RÍE) -Un clásico de Jeff. -Sí, muy bien.

Hemos impedido el robo, volvamos al nido.

-No, no, venga. Hay que perseguir a Jeff.

-No, tío. Volvamos al nido. -Será divertido.

-Volvamos al nido, volvamos al nido. -Haciendo selfies.

-No quiero hacerme selfies. -¿Sabes qué?

Robemos móviles de chicles y culpemos a Jeff.

-No quiero hacer eso. Eso sería robar.

-Es una zona gris. -No, no lo es.

(HABLAN A LA VEZ)

(Música)

"Henry Hart localizado. Enviando cazarrecompensas".

-Te lo puedo explicar.

Eh, papá y mamá se han ido a dormir. Al fin.

Ya sabéis lo que significa. (A LA VEZ) Momento móvil.

Ojalá tuviera uno.

Vale, nadie habla, pregunta o molesta.

Sabemos lo que significa el momento móvil.

¿Por qué seguimos hablando cuando podríamos estar viendo?

(CHISTAN)

Oh, esto es genial.

(Teléfono)

No, tíos.

Es Ray, tengo que contestar.

¿Qué es lo que quieres? Has roto nuestro momento móvil.

Ah, perdón, equipo D... es que...

Kid y yo estamos en un aprieto, pero tranquilos.

Encontraremos la forma de salir de esta.

No, no, no. Necesitamos que nos saquen de aquí ahora mismo.

Venid a ayudarnos.

Lo siento. Capitán Man dijo que os encargaríais de esa llamada.

Tienen razón, Kid, les prometí que nos encargaríamos.

La palabra puede matarte. -Por favor, ayudadnos.

¿Qué queréis? Capitán Man os lo dará. -¿Qué?

¿Pilotar el mancóptero? ¿Un montón de perritos?

Os los daremos, pero por favor, venid a ayudarnos.

(A LA VEZ) ¡Perritos! Vamos para allá.

Caramba, Kid, ¿pero qué mosca te ha picado?

-Te diré la verdad.

Distopia es una pesadilla.

Me he metido con cosas tan diabólicas que ni puedo explicarlas.

Como este cazarrecompensas llamado Apagón

que se come el alma de la gente.

Y ahora quiere comerse la mía. Por eso viene a Buenavista.

Creí que estaría seguro en el nido del capitán,

pero me he encontrado y ahora se comerá nuestras almas.

-Entonces no has venido a verme. -¿Qué?

-Es lo que oigo. Lo has dicho. -No, no, no.

Sí, también, pero no quiero que me coman el alma.

Y necesitaba hacer la colada.

(GRITA) -¿Qué?

-Es Apagón, tío.

-Sí, alguien lo ha pagado la factura de la luz.

-No, siempre se hace la oscuridad cuando viene Apagón.

-¿Este tipo apaga la luz? Ah, qué miedo.

-¿De qué te ríes? -¿Qué más puede hacer?

¿Apagar el ampli mientras tocas la guitarra?

ahora me doy cuenta de que Schwoz lo hizo a propósito el muy idiota.

-No debería haber venido. Siento haberte puesto en peligro.

-Tranquilo, el tío este ni siquiera lleva un arma.

Vale, eso me lo llevo a casa cuando terminemos con él.

-Vamos a morir, tío.

-Espera, quiero decir algo ocurrente. A ver qué tal... Toc toc...

Se suele contestar: "¿Quién es?".

-Es a mí a quien buscas.

Cómete mi alma, haz lo que quieras, pero no le hagas daño a mi amigo.

Vaya, demasiado alto, fallo mío. Vaya fallo.

¿Cómo has apuntado tan mal?

Al menos estamos aquí,

podríamos haber acabado en otro país, desagradecida.

¿Por qué no hay luz? Es Apagón.

Es un cazarrecompensas de Disto... Para, ya no te escucho.

No había terminado con mi ocurrencia. Dije: "Toc toc".

Libéralo ya. Gracias. Os debo una, adiós.

¿Qué haces? Tío.

El malo está por ahí. Capitán Man se está ocupando de él.

-Espera, quieto.

Cuando digo: "Toc toc", tú dices: "Quién es",

y yo digo: "Mi puño", y antes de que digas: "¿Qué puño?",

es cuando... ¡Ah!

-Muy bien, nos vemos, chicos.

Decidle a Schwoz que se quede con la colada.

(GRITAN) ¡Eh, eh!

Quédate aquí y ayúdanos a pelear.

Sí, Capitán Man dice que eres el mejor superhéroe que ha visto nunca.

No le pega decir eso.

También dice que tienes una voz muy bonita.

Bueno, no canto mal.

Capitán Man dice que somos penosos

y que ni juntos podremos compararnos con vosotros.

Yo creo que sois muy duros.

¿Por qué no te quedas y te lo demostramos?

Sí, acabemos con este tipo juntos. Uh...

¿Ha sonado cursi? Sí, ha sonado cursi.

Muy cursi. Un poco. Sí, bastante.

Un poquito. No... Sí, un poquito.

¿Por qué no mueres?

¿Listo? Acabemos con este idiota.

Apartaos.

Toma. Oh, sí.

Qué bien. Genial.

Vaya apagón.

¿Qué te sale cuando cruzas un pato con un Shih Tzu?

¿Apagón?

¡¡Apagón!!

Vale, no os acostumbréis.

-Muy bien, ya tienes todo limpio. -Gracias, Schwoz.

-Te he dejado un pequeño regalo en uno de los bolsillos de tus vaqueros.

-Gracias. ¿Qué es? ¿Algún caramelito?

-Todo lo que puedo decirte es... que está vivo.

-¿Qué? ¿En serio? ¿De verdad? -Me ha alegrado verte.

Me encanta tu peluca.

Hola. -Hola.

No te olvides de tu bola de Nacho.

-Quien se siente a mi lado en el avión me va a odiar.

-Por los pedos. -Por las tripas. Sí...

-Mira, no tienes que volver a Distopia.

-Sí, debo. Viniendo a Buenavista os he puesto en peligro.

-Pero los chicos se encargaron, ¿verdad?

-Sí, colega. Vaya equipazo tienes. -Sí.

Siempre me sorprenden las agallas y la determinación que tienen.

Míralos hablando con los cacharros como si fueran bebés.

Ha merecido la pena. Adiós, Dangers.

Adiós, Henry. Adiós.

Que tengas buen viaje.

¿Un abrazo? -Bah...

Venga, uno.

(Mensaje)

Oh, es mi Guber, he de irme. -Sí.

-Ray, he de irme. -Vete.

-Ray, he de irme. -Ah. Sí, sí...

Largo. Ha mantener la puntuación del Guber.

(Mensaje)

(Chasquido)

(GRITA)

Pero qué... (RÍE) ¡Picaste!

(Música créditos)