(Música animada)

Ah, la carne sabe mucho mejor cuando la cocinas en una fogata

alimentada con petróleo.

(TOSEN)

Huele mucho peor. Por supuesto.

Lo que hueles es el mal sabor de la carne evaporándose.

Qué sabio eres, Ray.

Otro dato curioso, el petróleo es sangre de dinosaurio.

No es verdad. No lo es.

Y el carbón es la caca de dinosaurio.

¿Dónde está mi carne?

¿Esta es tu carne? Sí, ¿me la habéis cogido?

Ya sabes la regla. Te la dejas, me la como.

Descubridor, comedor. Son muertos de hambre.

Necesito más carne, ¿dónde voy a conseguirla?

En una carnicería. ¿Hay alguna carnicería cerca?

Oh, no...

¿Por qué dices "Oh, no"? Esta ha hecho algo malo.

¿Quién? ¿Mika? Muy malo.

¿Esos son mis pantalones? Dejadme, voy a robar una carnicería.

Alto, alto, alto. ¿Por qué llevas puesta mi ropa?

¿Por qué llevas bolsas en los pies? Sí, ¿qué demonios te ocurre?

He hecho algo malo. Os lo dije.

Es Mika, ¿cómo de malo puede ser? No lo entendéis.

Mi hermana raramente comete errores, pero cuando lo hace es grave.

(Trueno)

He hecho una cosa muy mala.

"Vale, ¿sabes por qué nunca he sido nombrada empleada del mes

del Nido del Capitán ni una vez, nunca?".

"No tenemos empleado del mes en el Nido".

Lo sé, pero si yo fuera una buena empleada

crearías el premio y yo lo ganaría cada mes,

como hago en mi clínica dental.

"¿Vas al dentista una vez al mes?".

He ganado el premio al usuario de hilo dental del mes

33 veces seguidas. ¿33 meses? Eso es...

como cien años. (RÍE) Tío...

¿Recordáis que hace dos semanas llamaron a Ray para ser jurado?

Muy bien, gran mes, chicos, otros 30 días en los libros.

Quiero que sepáis que todos sois empleados igual de buenos.

Salvo Mika, que acaba de romper un vaso.

(TODOS RÍEN)

Es broma.

Lo limpiaré y tal vez limpio otra cosa solo para ser,

ya sabes, igual de buena.

Te ayudaría, pero quiero pirarme antes de que Ray se enfade

por cualquier cosa. ¡Ah, porras!

Adiós.

Quieren que haga de jurado dentro de dos semanas.

-¿En dos semanas? Es justo cuando deberías estar aquí

para copresentar el teletón de Buenavista

para niños de padres poco enrollados que solo dejan a sus hijos

comer un solo caramelo de Halloween diario.

-¿El teletón de las siglas raras? -El mismo.

Y contigo estará el querido personaje televisivo de Buenavista,

Danny Chest. ¡Te queremos, Danny Chest!

¿Qué? Es una cosa que hacemos los buenavistinos.

Cuando alguien dice "el querido personaje televisivo Danny Chest",

alguien tiene que decir... ¡Te queremos, Danny Chest!

Ah, tienes razón. De todos modos, ¿por qué vamos a recaudar fondos

para el teletón de las siglas raras ahora en lugar de en octubre?

Porque los padres poco enrollados son un problema todo el año.

Y la lucha por la igualdad dulce no descansa ningún mes, Mika.

Pero la verdadera cuestión es cómo se supone que Capitán Man

va a presentar el teletón de las siglas raras

en el Nido del Capitán si Ray Manchester

está haciendo de jurado en otra parte.

¿Cuándo puedes ser jurado? Cuando cumples 18.

Como me pasó hace un par de años. -Sí, ya...

-A veces te eligen para estar una semana en un juicio

y decidir si alguien es culpable o inocente

y cualquiera con pelo largo siempre lo es.

¿Cómo te atreves?

Convénceme de lo contrario, no podrás.

Vale, ¿puedo decir algo?

Ya puedes cambiar de idea, no soy culpable.

"Así que se me ocurrió una idea.

Ganaría la distinción de empleada del mes del Nido

clonando a Ray para que no hiciera de jurado".

A ver, lo del jurado es importante

y hay que cumplir con las obligaciones como ciudadano.

(TODOS) Cumple tu parte.

Cumple tu parte, cumple tu parte, cumple tu parte.

Pero Ray como jurado, seria pésimo. Es cierto.

¡No! Si, no cumplirías con tu parte.

Yo sería un gran jurado. Serías terrible.

Yo soy mejor en todo que cualquiera.

Disiento. Lo pongo en duda.

Tienes un montón de prejuicios sobre mucha gente.

¿Pero de qué estás hablando?

Cualquier tío con moño es culpable.

Muéstrame un zurdo que no defraude al fisco. Espero.

Estoy esperando.

Jamás confíes en alguien que tenga dos nombres de pila.

Sam Martin, Andrew Thomas, Mike Karen...

Tom Brady, Jay Paul, Andrew Jackson...

La única excepción a esta regla es Jennifer Lawrence,

quien, por cierto, me miró una vez en el Nacho Ball cercano.

¿Qué hacía Jennifer Lawrence en el Nacho Ball cercano?

Mirarme. Claro...

(HABLAN A LA VEZ)

Alto, alto, alto.

Mika, ¿has dicho que ibas a clonar a Ray?

Sí, utilicé la máquina de Schwoz... ¿Cómo?

Para hacer un clon suyo y regalárselo

y resolver así nuestros problemas.

Ray no iría de jurado, y podría copresentar el teletón

con nosotros y el querido personaje televisivo Danny Chest.

(AMBOS) ¡Te queremos, Danny Chest!

Yo ganaría el primer premio del empleado del mes

y el acusado tendría un juicio justo.

Espera un momentito, ¿no necesitas mi ADN para clonarme?

¿De dónde lo has sacado?

¿Últimamente no has estado comiendo muchas costillitas?

Así es.

Así que le digo al tipo algo como: "Eh, guárdate tu servilleta, tío,

tengo la servilleta que Dios me ha dado, se llama lengua".

Un tipo con moño...

De ningún modo me fío de sus servilletas.

A saber dónde las tenía guardadas.

-Espera, ¿no habrás metido la costillita

en la máquina de clonar, verdad? ¿Qué pasaría?

Bueno, que si empiezas con costillitas,

eso significa que acabas con...

(Trueno)

Un raycito.

¡Ah! (GRITA CON VOZ AGUDA)

(VOZ AGUDA) ¿Qué demonios me has hecho?

(GRITA)

(VOZ AGUDA) ¡Soy un raycito!

(VOZ AGUDA) Sal aquí, te digo, que te vas a enterar.

(VOZ AGUDA) ¡Abajo tubo!

¿Reventaste mi máquina de clonar?

El raycito le disparó.

Espera, ¿hay un raycito por ahí gritando tonterías

y disparando?

De hecho, hay un Ray viejo por alguna parte haciendo lo mismo,

pero esa historia es de otra semana diferente.

Vale, pero ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Buscar al raycito?

¿Por qué no?

Porque no acabó ahí la cosa, ¿verdad, hermanita?

¿Verdad?

Hice algo muy malo.

"Cogí algunos libros de la biblioteca de la mazmorra

del Nido del Capitán y material del antiguo laboratorio de Schwoz.

Después de que Ray se comiera un chuletón un día,

cogí una muestra de ADN y cloné a Ray a la antigua usanza,

la que da miedo".

Mika, deja los deberes y vete a dormir.

Vale, te quiero, papi. Sí, y yo a ti.

(Música tensión)

Y aquí es donde la historia empieza a ser muy rara.

¿Empieza?

(RUGE)

Mamá... Le he puesto Monsty.

Es un buen chico.

Ocurrió, y no sé cómo.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Dejad de hablar!

(Música cabecera)

(Timbre)

(TODOS) ¡Equipo Danger en acción!

-Si es solo el timbre de la puerta. -Ay... Lo sé.

Ve a por ella, Capitán Monsty.

(RUGE)

Y quiero los bancos telefónicos allí.

Muy bien, señor.

¿Y dónde deben estar los tronos del teletón de Buenavista

para niños de padres poco enrollados que solo dejan a sus hijos

comer un solo caramelo diario?

En primer lugar, di teletón de Buenavista

como una persona normal, y deberían...

¿Por qué Monsty lleva mi traje de Capitán Man?

Porque es tu clon y le encanta.

(VOZ GRAVE) Estoy bien. Escúchame, Monsty.

(VOZ GRAVE) Mola, sí. -Eso no lo decía yo.

Ay, mis calcetines, ¿qué es esto?

Parece pis, señor, de Monsty si no me equivoco.

Ya sé que es de Monsty.

Se hace sus cosas por todo el Nido desde hace días.

Para, Ray, lo estás asustando. Y me da igual lo bien que huela.

Sigue siendo pis.

-A lo mejor no deberías andar por ahí en calcetines.

-No tendría que andar descalzo si esta bestia no hubiera mordido

mis "stormkembergs".

¿Quiere que le pida otro par, señor? Del 39.

¿Del 39? ¿Tienes los pies tan pequeños?

Eh, mis ojos están aquí.

-Sí, pero tus pies están en el cubo de pis de Monsty.

-Esa cosa tiene que irse. No, porfa, no.

Mañana vamos a presentar aquí un teletón. ¿Vale?

No puedo tener a Monsty haciéndose pis por aquí

mientras Danny Chest y yo cantamos "Zon".

Creía que Danny Chest cantaba solo la canción "Zon".

-Oh, eso ya lo veremos. Ray, por favor, escucha...

No, mi decisión es firme.

Ay...

Mañana no quiero verlo por aquí, ¿vale?

¿Y a dónde quieres que lo lleve? No puede vivir en mi casa.

Llévatelo al desierto, abre la puerta del coche y tíralo.

Arrancaré el coche. ¡No!

¿Por qué no lo teletransporta Miles a Cave Town?

-Ah, sí, sí, sí.

Allí están esos cavernícolas que Drex se trajo del pasado.

-Exacto. -Pues resuelto, dile a Miles

que teletransporte a Monsty a Cave Town

igual que se llevó a Monstruo de Baúl a Barstow.

No quiero que Monsty se vaya.

Pero será feliz viviendo entre cavernícolas.

-Gran idea, Schwoz, igual te nombro empleado del mes.

(RÍE) (GRUÑE)

Señor, no quedan del 39, ¿las pido del 40?

(GRUÑE) El 38.

# Cógelo. # Cógelo.

# Perdón... # Descuelga de una vez.

# Y llama al número de pantalla # por fin.

# Hazlo ya, hazlo ya.

# Déjalo. # Yo te elegí.

# Uno al día, sí. # Un caramelo elegí. #

Hay que pensar en los niños.

-Gracias, y gracias, Capitán Man, por unirte a mí

a mitad de mi canción. -De nada, Danny Chest.

¡Te queremos, Danny Chest! Gracias.

Y ahora veamos el total de teletones. Cuando empecé a cantar

solo teníamos 100 en donativos y ahora tenemos...

100 en donativos.

-Venga, gente, por el precio de un caramelo al día

podrías alimentar a uno de estos niños,

con un caramelo al día.

-Necesitamos recaudar más dinero.

Yo podría cantar. Y yo.

¡No, sentaos!

Uy, eso no mola, Danny Boy. Esto ya me lo temía.

¿Que yo cantara mejor que tú?

-No... -Pues lo hice.

-En los últimos años, el teletón ha recaudado cada vez

menos y menos dinero para los niños de padres poco enrollados

que solo dejan a sus hijos comer un caramelo

de Halloween diario,

así que este año he decidido hacer algo diferente.

-¿Bailar? Yo puedo bailar.

Y yo. No me gusta, pero lo haré.

Danny Chest, me da que tienes algo preparado.

Te diré lo que he preparado.

Si este teletón no recauda 50 000 en la próxima hora,

lanzaré a Capitán Man y al Equipo Danger por el tejado

del Nido del Capitán al otro lado del monte Buenavista.

Ajá, estás a punto de convertirte en un villano.

Villano por sorpresa, un clásico.

No sé yo, chicos, ser lanzados suena divertido.

Nadie me va a lanzar.

¿Qué?

(SE ESFUERZAN)

¡Eh!

-¿Qué? ¿Vais a donar más dinero este año o queréis que los catapulte

por encima de la montaña?

-Ah, ya veo, sillas diabólicas, un clásico.

-Tendrás que elegir, Buenavista. Nos vemos después de la publicidad.

-Ya veo, ahora viene el corte de publicidad, un clásico.

-Muchas gracias por tu donativo, Jenn, eres un regalo para el mundo.

Señoras y señores, Jennifer Lawrence acaba de hacer una donación

de 10 000 al teletón de Buenavista, que suba en el marcador.

-¿Estabas hablando con Jennifer Lawrence

y no me has dejado confirmar que una vez me estuvo mirando

en el Nacho Ball cercano? Eso ocurrió en tu imaginación.

(HABLAN A LA VEZ)

Ahora te odio, Danny Chest.

(A LA VEZ) ¡Te queremos, Danny Chest! -No lo queremos.

Nos ha atado, amenaza con lanzarnos por encima de una montaña

¿y solo ahora lo odias? Soy indestructible.

Lanzarme por una montaña me dolerá un segundo,

que Jennifer Lawrence no confirme mi historia me dolerá toda la vida.

-Vale, ya es suficiente. ¡No, no! El cubo de pis de Monsty...

(Teléfono)

(GRUÑE)

¿Se encuentra bien? Creo que se ha desmayado de asco.

Bueno, ¿eso es posible? Sí.

¿Por qué no lo lanzas contra la pared de un supergrito?

Oh, buena idea. ¡Eh! Yo grito, tú gritas, todos gritamos cuando...

¡Oh, venga ya!

¿Por qué no has gritado cuando tenías la oportunidad?

Capitán Man quiere que digamos frases chulas

antes de usar nuestros poderes. Deberías haber gritado.

Quiero ganar el premio del empleado del mes,

¿ya nadie lo recuerda? (TODOS) No.

-Veréis, cuando era niño,

mis padres no me dejaban comer caramelos en Halloween,

así que este asunto para mí es personal.

Por eso, estoy dispuesto a sacrificar a otras personas por esto.

Crecer en un hogar con unos padres poco enrollados

es lo peor que te puede pasar.

Genial, Miles y yo tenemos las manos atadas

y no podemos utilizar los poderes. ¿Y qué tiene eso de genial?

Tormenta mental, eres nuestra única esperanza.

Haz levitar algo pesado y tíraselo a la cabeza

a Danny Chest. Voy.

No, eso es un cojín. Sorprende lo mucho que pesa.

El yunque pesa como... ¿una tonelada?

Sí, levanta el yunque y tíraselo a la cabeza a Danny Chest.

Vale, pero me debéis unos calzoncillos nuevos

después de esto.

Años de intensa terapia no me han ayudado nada.

(SE ESFUERZA)

Esto se eternizará. Nuevo plan, tienes que avisar a Monsty

de que estamos en peligro. ¿Y cómo va a poder ayudarnos?

Te lo llevaste a Cave Town, ¿recuerdas?

Sí, pero ¿y si no lo hice?

(RUGE)

Ray quiere que teletransportes esa Monsty a Cave Town.

Vale. Adiós.

(BALBUCEA)

Te voy a echar de menos, Monsty.

(Música triste)

No puedo hacerlo. (LLORAN)

(Continúa la música)

No pude hacerlo.

¡Aj! ¿Me he desmayado del asco? Puede que lo sepáis.

Rayo, ¿dónde está Monsty?

No podía llevarlo a Cave Town y lo metí en la mazmorra del Nido.

¿Que hiciste qué?

Sí, está con Monstruo de Baúl ahora. ¿Tampoco te deshiciste de él?

No podía hacerle eso a Monstruo de Baúl.

Eh, Ray quiere que teletransportes a Monstruo de Baúl a Barstow.

-Oh, ¿por qué tratáis así a Monstruo de Baúl?

Te echaré de menos, Monstruo de Baúl.

(Música triste)

(EL BAÚL LLORA)

No puedo hacerlo. No, no puedo hacerlo.

¡Ah!

Entonces ¿me mentiste las dos veces?

Ah... ¡Oh!

¡Lo tengo!

Se supone que tenías que tirarle el yunque a Danny Boy.

Eso tiene más sentido.

Y me debéis unos calzoncillos nuevos.

Escuchad, si Alarido grita pidiendo ayuda,

tal vez Monsty suba aquí y nos salve.

(CARRASPEA) Desde lo profundo de mi alma a las profundidades...

Ay, madre.

Que mi voz lleve un mensaje... ¡Grita de una vez!

No molestéis al querido personaje televisivo de Buenavista,

Danny Chest. (A LA VEZ) ¡Te queremos, Danny Chest!

-Eh, tíos, ¿os gusta Shawn Méndez? Estoy algo indeciso con él.

(VOZ AGUDA) No lo veo claro. -Pues veo que me quedaré igual.

¡Ayúdame, Monsty!

(VOZ GRAVE) ¡Mamá!

-Eh, raycito, ¿qué opinas de Camila Cabello?

(VOZ AGUDA) La verdad es que es muy linda, ¿no te parece?

-Sí, bueno, aparte del físico, el talento

y la generosidad de espíritu, no entiendo qué ven en el Shawn ese.

-No sé quién es Monty, pero no va a venir a salvarte.

Se llama Monsty y te equivocas.

Va a entrar por la puerta ahora mismo.

No. Has fallado.

¿Te refieres a esta puerta? Monty va a salvarte rompiendo esta...

(RUGE)

¡Es Monty! Se llama Monsty, tío.

Tú has estado aquí todo el tiempo.

(RUGE) Monsty te ha echado de menos. Para, para.

Sí, yo también te he echado de menos,

pero acercarme el mando para que podamos soltarnos.

Está junto al tío que has aplastado.

(RUGE) Buen chico, Monsty.

(VOZ GRAVE) Sí, Monsty ve...

No, eso no, necesitamos el mando para liberarnos.

¡Date la vuelta, vamos! (TODOS GRITAN)

Sorprendentemente pesado. Lo que yo decía.

¡No! Mi dulce Monsty... Ya me he cargado a tu monstruo.

Tú eres el monstruo, Danny Chest. (A LA VEZ) ¡Te queremos, Danny Chest!

-Y ahora para el gran final, os lanzaré a todos por los aires.

Ya has conseguido suficientes donativos en el teletón

de Buenavista. Ya no te hacemos ninguna falta.

Lo sé, pero ahora quiero ver si estas sillas funcionan.

Voltio, ¿puedes dispararle a Monsty de algún modo?

Está KO, ¿no sería cruel? No, porque...

Como quieras, yo lo intento y punto.

Nació con la electricidad, tal vez con eso pueda despertarlo.

Tal vez no haré lo que tú haces, decir una frase guay

antes de hacer algo, solo le dispararé.

Yo uso mi superpoder para los verdaderos superhéroes,

la gente que va a trabajar todos los días a su trabajo.

¡Dispárale!

(RUGE)

Y ahora, simplemente, apretar el botón de lanzar.

¡Ah!

Bien, Monsty. Eso es, buen trabajo, amiguito.

Ahora solo tienes que coger el mando de control y liberarnos.

Cógelo, vamos, puedes hacerlo. Vamos, cógelo.

Eso es, tú puedes. Cógelo.

Cógelo. (VOZ GRAVE) Monsty tener.

Vamos, hijo, aprieta el botón.

(RAY GRITA)

Oh, oh...

Es el otro botón. ¡No quiero salir volando!

Y ahora, es para mí un placer

entregar este premio del empleado del mes

a alguien que ha demostrado una gran valentía y sacrificio.

Mika, ¿puedes apartarte?

(RUGE)

Monsty, por tus acciones heroicas hoy en el teletón de Buenavista,

eres el empleado del mes del Nido del Capitán.

(RUGE)

Estarás rabiando, ¿no?

No, estoy orgullosa.

¡Bien! Estoy orgullosa de ti. Estoy orgullosísima.

Cuando esto termine, cómprale un billete de autobús

para Ciudad Frontera. Entendido, señor.

Oh, perdona, tío, se me ha pasado decirte

que hoy tenías que hacer de jurado. Ya me ocupé de eso.

(JUEZA) Jurado número 9, su nombre, por favor.

-Soy Ray Manchester.

(JUEZA) Por mí, bien, es miembro de este jurado.

-¿Salimos? -No.