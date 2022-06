Miles tiene visiones

(Música tensión)

(Ronquidos)

Pobrecillo, ayer no durmió casi nada. -¿Y eso?

-Tengo la teoría de que digo genialidades

cuando hablo en sueños, así que anoche estuvo junto a mi cama

para anotar lo que dijera. ¿Algo bueno?

Solo dije: "Tacos el miércoles". (A LA VEZ) ¡Ag!

No es de lo mejor. Sí, no es de lo mejor.

¿Qué faena le hacemos? Fácil, un tatuaje en la cara.

Voy a por mi equipo. No, no, ahorra tinta,

tengo una idea mejor. ¿No aprendiste a tocar la flauta

en cuarentena? No, aprendí a tocar la flauta

en cualquier momento. (RÍE)

(Música medieval)

Sí que era una idea mejor. (RÍE)

(Continúa la música)

Alto, alto, un momento. ¿Qué?

Creo que esto ya lo hemos hecho antes.

¿Crees que ya nos hemos vestido con ropas renacentistas

y bailando una danza isabelina mientras Bose tocaba la flauta

con el ronquido de Schwoz? Sí.

No.

Os lo juro, he visto todo esto antes.

Los trajes, la música, la danza...

¿Crees que no nos acordaríamos? Y ahora entregaos a la danza.

Me encantaría entregarme a la danza. Pues hazlo.

No puedo evitar tener la sensación de que esto lo hemos hecho antes.

Salvo porque a Bose le daba hipo mientras bailábamos.

(HIPA) Qué raro.

Oh, el hipo encaja bien.

Sí, sigue tocando. ¡Entregaos a la danza!

(HIPA)

(Música)

(Música)

Habla, habla, aberración con plumas, dónde están los rehenes.

(CACAREA) -¡No!

¿Quiere que le de la salsa, jefe? Aún no.

Tengo un jacuzzi lleno de aceite ahí detrás y es hora de freír algo.

-¡Vale, vale, cantaré!

Os diré dónde están los rehenes.

Vale, os pido disculpas, lo siento, pero está pasando de nuevo.

¿Qué está pasando de nuevo? Tengo otra vez esa sensación,

la de que he visto todo esto antes. ¿Nos has visto interrogar

a un híbrido de pollo y humano usando técnicas moralmente cuestionables

y probablemente ilegales? Sí, la verdad es que esto

no me estaba pareciendo muy bien. Pues a mí sí.

Bueno, pues los rehenes están... En serio, esto ya lo he vivido

yo antes. Vale, si esto ya lo has vivido,

entonces podrás decirnos dónde están los rehenes.

Bueno, yo os puedo decir... (CHISTA)

Vale, ¿dónde están? Esa es la cosa,

nunca llegamos a averiguarlo porque nos dejan de importar

dentro de 2 minutos.

(HABLAN A LA VEZ)

Os lo estoy diciendo, al final nos distraemos por completo

con otra misión diferente y no volvemos a revisar

lo de los rehenes. Perdona, yo os puedo decir...

-¿A quién le importa? Cierra el pico.

Rayo, estás experimentando un fenómeno muy común llamado déjà vu.

Que en francés significa... Espera un momento.

Es la sensación de creer haber vivido una situación

sin haberlo hecho. No es que crea haberlo vivido antes

es que lo hecho, igual que sé que un pájaro

va a estrellarse en esa ventana. Tormenta Mental le tirará la salsa

encima a Voltio, y Capitán Man va a llamar a Kim Danvers.

¡Ah!

¿Pero qué has hecho?

Vale, me estás asustando.

Un par de aciertos casuales, bravo, te diré lo que no va a pasar,

no voy a llamar a Kim Danvers. "Llamando a Kim Danvers".

(HABLAN A LA VEZ)

¡Uf! Ha estado cerca.

(Música tensión)

Ocurrió y no sé cómo.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Dejad de hablar!

(Música cabecera)

"Equipo Danger en acción".

-Si es solo el timbre de la puerta.

(SUSPIRA) -Lo sé.

(Música tensión)

(HABLAN A LA VEZ)

¡Está ahí!

(HABLAN A LA VEZ)

¡Silencio todos!

Tenemos una crisis entre manos. -Te lo dije, los rehenes están...

(HABLAN A LA VEZ)

-Ya sé lo que está ocurriendo, creo que Rayo

está prediciendo el futuro. Porque es un brujo,

todo el mundo atrás. No soy un brujo.

¡No lo es! Tal vez.

Mantén esa mano lista.

La razón de que prediga el futuro es porque ya ha vivido el futuro.

¿Qué? Tranquilo, lo que sigue

es aún más confuso. Vale, entonces prefiero pasar.

¿Necesitas una siesta? Tú a tus cosas.

Escuchadme, Rayo sabe lo que va a pasar

porque para él ya ha pasado.

Vive en un bucle temporal, todos nosotros,

ese es el por qué. El quién, eso es fácil.

El Agitador del tiempo. ¡Pom, pom, pom!

Esta canción es superdramática.

¡Pom, pom, pom!

¿Quién es el Agitador del tiempo?

¿Es algún brujo que podamos quemar? Es un villano que viaja en el tiempo

y con el que Kid Danger y yo hemos peleado.

Le metimos en la prisión de Buenavista,

pero alguien gritó y la derribó y lo dejó salir.

Perdón. Habrá vuelto y estará intentando

cometer algún delito temporal ahora mismo y lo fastidiará todo.

Según el ordenador el Agitador del tiempo

ha dejado la vida delictiva y ha abierto un negocio legítimo

en Main Street.

Le abriré un agujero muy legítimo en su jeta.

Aquí dice que es una tienda de electrónica.

Claro, el aparato con el que controla el tiempo

seguramente lo tendrá en el mostrador.

Ese gallina se esconde a la luz del día.

¡Oh! Lo primero, eso ofende.

Y segundo, he estado en esa tienda. De hecho, está a poca distancia

andando de donde he escondido a los rehenes.

(A LA VEZ) ¡Cállate!

Propongo que vayamos allí y le digamos al brujo del tiempo

que deje de descolocar a mi amigo Rayo.

¡Sí! Y luego volvemos

y nos comemos a este. (A LA VEZ) ¡Sí!

-Vale, vale, en realidad no soy un pollo.

Sí, claro. Soy una persona.

-Es lo que diría un pollo cobarde.

Tormenta Mental, vámonos.

(GRITA) ¡Schwoz, nos vamos a detener al Agitador del tiempo,

así que pon a calentar el aceite del jacuzzi!

"De acuerdo". -No, en serio, tío,

solo soy un tipo disfrazado de pollo. -Claro.

-Vale, has dicho claro, pero cómo lo has dicho,

me parece que no está nada claro. Claro.

Y ahora lo has dicho tú y eso sí que me preocupa,

porque tú me pareces la única responsable aquí.

(A LA VEZ) ¡Abajo tubo!

-Ay, mamá tenía razón.

"Ralphie, si sigues disfrazándote de pollo,

al final alguien te comerá".

(Música)

Escuche, si no tiene dinero para comprarle el audífono a su hijo,

pásese por aquí, ya pensaremos en algo.

Oiga, ¿sabe lo que le digo? Si puede estar aquí

a las 5 en punto, bueno,

se lo regalo al pequeño Jimmy.

(RÍE) Sí. Que tenga un buen día.

(Música tensión)

Capitán Man, bienvenido a mi... -Ahórratelo, Agitador.

-Oh, verás, me llamo solo Tim Jerkowski ahora.

Pues es hora de que tú salgas de mi cabeza, tío.

Mi cerebro es solo mío.

Vale, no sé qué habréis oído... -Tienes una oportunidad de confesar.

Te sugiero que la aproveches. -¿Confesar qué?

-Respuesta equivocada, ilumínalo.

¿Cuál de estos aparatos podría ser el que controla el tiempo?

Los destruiremos todos, así acertaremos.

Será un placer. ¡No, no, no, no!

(GRITA)

Esos televisores son caros. (GRITA)

¡Los ventiladores, no, son mis favoritos!

¡No, no, no!

(Continúa la música)

Siguiente parada, una planta de reciclaje

de residuos electrónicos donde estos objetos

serán eliminados de manera segura.

Haz tu parte. Haz tu parte, haz tu parte.

¡Sí!

¿Ves lo que pasa, eh? Esto es lo que pasa,

esto es lo que pasa cuando mareas a la gente normal, memo.

Equipo Danger, ahora a por unos pretzels.

-¿Pero os vais a ir así? ¡Eh!

No, no podéis...

(GRITA) ¡Au!

Lo siento muchísimo, Jimmy.

(Música)

Estos son los mejores nuggets de pollo

que he comido nunca.

Eso es porque son caseros. ¿Cuál es tu secreto?

Mejor que no lo sepas. Venga ya.

Si os digo de qué están hechos,

la revelación os perseguirá toda vuestra vida.

Ray, pusiste el aceite del jacuzzi a calentar y...

Vale, la rotura de las tuberías de mi piso ya está arreglada.

(SE ALEGRAN)

-Mucho mejor, ¿verdad?

-Muchas gracias por dejar que me quedara aquí.

Y por decidir no comerme. (RÍEN)

-Te dije que no éramos caníbales. -Ha sido una estancia genial.

Tormenta Mental, ¿me mandarás el artículo de las cárceles?

Ya está en tu e-mail.

Eres un animal. Y tú más.

Bueno, ya sé que prometimos que no lloraríamos cuando me fuera,

así que no pienso hacer contacto visual con Voltio.

(SOLLOZA) No me mires.

Pero voy a decir esto,

Capitán Man, no sabía que pudieran hacerse unos nuggets de pollo

tan buenos de soja. ¿Soja?

(A LA VEZ) ¡Puaj!

-Coméis demasiada carne, haced vuestra parte, haced vuestra parte.

Guau, guau, espera, espera. Tranqui, tío,

es una proteína vegetal. No, me da igual la soja,

bueno, no me da igual, eso ha estado mal,

no vuelvas a engañarme, pero no,

es que acabo de tener la sensación de que esto lo he vivido antes.

¿Pero cómo es posible? Sí, ya nos ocupamos del Agitador.

Sí, romper todas esas cosas solucionó nuestros problemas.

Amén. Pues me sigue pasando,

nos he visto comiendo los nuggets de pollo con Polloman

y a Tormenta Mental con un pretzel al cuello.

Anda, si estaba aquí.

Tormenta Mental se va a romper un diente con un hueso

de ese pretzel de carne.

¡Ah! ¡Uh!

Schwoz está a punto de entrar con uno de sus inventos locos.

Mirad qué invento más loco traigo. -¡Ah!

Y Polloman recibirá un mensaje de su casero

diciéndole que su piso ha vuelto a inundarse.

Pero esta vez con aguas fecales. ¡Ah!

No, por favor.

(Móvil)

(Música)

¿Caca?

¿Qué porras está pasando? ¿Por qué sigue pasando esto?

¿Y por qué me pasa solo a mí? Seguimos en un bucle temporal.

No destruimos el aparato que usa el Agitador

para controlar el tiempo. Pues volvamos allí

y rompamos más cosas. (A LA VEZ) ¡Sí!

-Alto, alto, esperad. -¿Qué, qué?

-El Agitador no está manipulando el tiempo,

nadie está en un bucle temporal. ¿Y tú cómo lo sabes?

¿Y tú qué vas a saber?

(HABLAN A LA VEZ)

-Se lo suficiente como para construir un aparato que puede medir

microfluctuaciones en el continuo espacio-tiempo

con efecto retroactivo de hasta 30 años.

La única palabra que he entendido ha sido aparato.

¿Ni siquiera construir?

Escuchadme, este aparato puede decirme si alguien

está manipulando el tiempo, yendo hacia atrás, hacia adelante,

o creando incluso un bucle temporal y dice que nadie

ha estado manipulando el tiempo en absoluto desde hace tiempo.

-Vale, Schwoz, ya que eres tan listo entre comillas,

¿cómo es que Rayo de repente puede ver, entre comillas,

el futuro antes de que, entre comillas, pase?

Una vez más no tienes ni idea de cómo usar las comillas.

Pues claro que sí.

-Vale, creo que del mismo modo que el superpoder de Rayo

le permite mover su cuerpo a cualquier parte del espacio...

Ah, sí, eso mola. Creo que su mente está empezando

a proyectarse a sí misma en el tiempo.

Tal vez ahora solo está pasando en tus sueños y solo lo recuerdas

cuando se hace realidad en la vida real.

¿Entonces tengo un nuevo superpoder? Qué suerte.

Sí, ahora tengo dos superpoderes, sí, es lo que pasa.

O el Agitador del tiempo está manipulando los sueños de Rayo,

pues no conmigo aquí. ¡Vamos!

Eh, chicos, eso no es lo que ha dicho.

Ah, sí, no creo que el Agitador tuviera nada que ver con esto.

Es posible que fuéramos allí y destruyéramos su tienda

sin motivo alguno. No, no, no.

No fue sin motivo, nos divertimos.

Y en segundo lugar...

¿Nos comimos unos pretzel después? Nos comimos unos pretzel después

así que son dos motivos.

Veo una disculpa en nuestro futuro. Yo no me disculpo nunca.

Tenemos que ir a la tienda y disculparnos.

No, no, no, no, no.

No.

Así que en conclusión...

Lo si... Sie...

Lo si...

Di de una vez que lo sientes.

Lo si...

Miento. Venga ya.

Vale, también acepto "lo miento". -Bien, pues no lo miento.

No lo miento en absoluto, no lo miento.

-Ni todos los miento del mundo van a devolverme mi tienda.

-Sí, es lamentable. ¿Unos pretzel? No.

Di un giro completo a mi vida.

Dejé el crimen e invertí la mitad de los ahorros de mi vida

en comprar esta tienda,

solo quería vivir honradamente.

-Esto es lamentable.

La tienda de pretzel está cerrada, espero que estéis contentos.

Vale. ¿Cómo podemos reparar el daño causado?

Podríais pagarme los bienes que habéis roto.

No pagamos las cosas.

¿Qué tal esto? Si usas la otra mitad de los ahorros de tu vida

para relanzar la tienda, nosotros vendríamos la reapertura.

Sí, podríamos darte publicidad, la atención de las noticias locales.

Y nos haríamos selfis con los clientes.

Capitán Man cortaría la cinta con sus tijeras gigantes.

Ajá, adoro mis tijeras gigantes. Lo sabemos.

La gente compraría toda tu tienda en un solo día.

Y quedarían como idiotas los que te destrozaron la tienda.

Cariño, fuimos nosotros. Y quedaríamos como idiotas

los que te destrozamos la tienda. Ya vale.

¿Trato?

-Trato. (SE ALEGRAN)

Lo miento. Ha sido...

(Música)

No hay rastro ni de Polloman ni tampoco de los rehenes.

Todo un misterio. Mary.

-Trent.

-Tú no eres Mary. -No, estoy sustituyéndola.

Mary no está aquí porque fue a conseguir los chollos.

-¿Qué chollos?

-Los que diremos en nuestra siguiente noticia.

Habrá grandes chollos en equipos electrónicos

en la gran reapertura de una tienda propiedad de Tim Jerkowski,

antes conocido como el Agitador del tiempo.

-¿Mary se ha ido en mitad de su trabajo?

-Ya lo creo, y es difícil culparla

sabiendo que Capitán Man y el Equipo Danger están allí

ahora mismo firmando autógrafos, haciéndose selfis

y promocionando esos chollos calentitos.

-A mí me gustan los chollos. ¿Controlas esto?

-Por supuesto, Trent. -Scotty, tráeme mi coche.

Papi se va de compras.

-Una primicia. Cuando le dije a Trent que controlaba esto, mentí.

No tengo ni idea de lo que estoy haciendo.

No, en serio, no lo sé.

(Música)

(Música)

¡Sí! (SE ALEGRAN)

-Irá mejor cuando lo hagamos de verdad en 30 segundos.

Un gran corte, señor. ¿Hay mucha gente ahí fuera?

-Parece que sí.

Jo, tío, hay un montón de peña, está mi colega Russ,

Mary Gaperman, mi ex Kendall...

Natalie Mazda... ¿Natalie Mazda?

Está en todas partes.

¿Quién quiere un buen chollo? (PÚBLICO) ¡Yo, yo!

-Yo quiero esos chollos. -Lo vas a petar.

Vale, cortemos el lazo auténtico y...

(Música acción)

No haríamos eso.

-¡Por favor, parad!

-¿Qué ibas a decir? Sí, no nos dejes a medias.

Tenemos que salir de aquí.

¿Qué? Que tenemos que salir de aquí.

Me encantaría, pero le hemos prometido al tipejo este

que lo ayudaríamos. Escucha, he tenido una visión,

pero no en un sueño, esta vez ocurría en la vida real.

Yo también he tenido una visión, todos comiendo pretzel de carne

sin huesos. Vale, pero tenemos que irnos

de aquí ya. ¿Por qué?

Acabo de ver el futuro,

acabamos destruyendo toda la tienda de nuevo.

(A LA VEZ) ¿Qué?

-No haríamos eso. Eso es lo que decías en la visión.

Kyle estaba en ella. ¿Kyle?

¿El de la Mazmorra Camorrista? Y el Sustraedor

y el señor Buenagente. Ah, claro, Kyle, el Sustraedor

y el señor Buenagente van a entrar por esa puerta diciendo...

-¡Ding dong! -Que me aspen.

Tenemos que irnos ya. Tal vez deberíamos...

Si estáis aquí para la gran reapertura,

poneos en la cola como todo el mundo. -No hemos venido a comprar,

aunque aquí veo chollos muy jugosos.

-Hemos venido a verte, Agitador.

-Oh, en realidad, soy Tim Jerkowski ahora.

-Eso hemos oído.

Y que colaboras con Capitán Man y el Equipo Danger.

-Eso no es del todo cierto.

-Puedes apostar a que sí, musculitos.

¡Sí!

Bueno, solo es una cosa puntual. Eh, vámonos de aquí, ¿de acuerdo?

No nos gusta que uno de los nuestros se vuelva bueno.

-Así que te llevaremos a la mazmorra camorrista

para tener una charla con el resto de la comunidad de villanos.

-Respeto vuestro punto de vista...

-Eso no pasará, villanos de pacotilla.

¡Sí! ¡No!

Jim es un tipo bueno ahora. E intentaremos que siga así.

Me llamo Tim.

-¡Muy bien! -¡Oh!

-¡Oh, no! Escuchad, ¿por qué no respiramos profundamente

y usamos las palabras?

-¡Oh! Yo tengo algo que decir. ¡Voltio, ilumínalos!

(Música tensión)

¡Ah!

¡Oh!

¡Iré! ¡Me iré con vosotros!

(Continúa la música)

Si se quiere ir, que se vaya.

¡Ah! ¡Vamos!

(CAPITÁN MAN GRITA) -¡Oh!

-¡Por favor, parad!

-¡Cállate y déjanos salvarte!

-¡No, no, no, no, no! -Si no vienes con nosotros,

destrozaremos tu tienda.

(GRITAN)

No si la destrozamos nosotros antes.

¿Y si, por favor, nadie destroza nada?

(GRITA)

-¡Oh!

(GRITAN)

¿Cómo ha acabado ahí?

¡Ah!

-¡No! ¡Mi pared favorita!

(SUSPIRA)

(HACEN ESFUERZOS)

(Cristales rotos)

¡Oh! ¡Ay!

(RÍE) ¡Ay!

(GRITAN)

(TIM) ¡No, no, no, no!

(GRITA)

(GRITAN)

(Cristales rotos)

¡Ah!

-¿He llegado tarde?

(GRITA) ¡Fuera de aquí!

¡Ah!

(HACE ESFUERZOS) ¡No puedes romper lo que no ves!

¡No! ¡Eh! ¡No puedes romper lo que no ves!

¡Para de una vez!

(Música)

¡Los chollos!

¡Ya no están!

¡Os los habéis cargado todos!

Pienso hablar de esto en las noticias.

-Eh, tío.

Nos vamos a comer.

Me da que vas a volver a ser un villano de nuevo.

Sí.

Bueno, no te culpo. Lo siento mucho.

Yo haría exactamente lo mismo después de esto.

Nadie te culpará si vuelves a serlo. Te deseo lo mejor.

¡Buena suerte como villano! Te deseo mucha suerte.

(Cristal roto)

(Música tensión)

¡Uf! Tal vez...

¡Eh! ¿Qué os parece mi nuevo superpoder?

(A LA VEZ) ¡Eh! ¡Genial!

Celebrémoslo con unos pretzels.

(Música tensión)

(A LA VEZ) ¿Vais a por unos pretzels?

-Eso es. ¡Vamos!

¡Yuju!

(Música animada)