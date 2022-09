Mika en el medio

Está bien. No es asunto nuestro.

¿Qué dices? Escuchadme, ¿vale?

(HABLAN A LA VEZ)

En realidad, yo no lo recuerdo. Me ignoras, siempre me pasa igual.

(Alarma)

Cuando sepa qué ha pasado, Schwoz, te lo juro, cojo ese arma...

A formar. ¡A formar!

Hola.

Supongo que ninguno de vosotros sabe cómo ha acabado mi furgomán

el fondo del río Yandi.

No. No tengo ni idea.

Vale, ¿dónde habéis estado todo el día?

En la iglesia. No es asunto tuyo.

Bien, empezaré por ti. ¿A la iglesia, eh?

Sí. ¿A cuál?

Estuve en tres. ¿Picoteando un poquito?

Más bien un muchachito. ¿Cantaste?

Un par de veces. ¿Qué himnos?

"Sublime gracia", "Qué grande eres, Señor"

y un tema de cañí. Vale.

¿Y tú? No es asunto tuyo.

Vale.

¿Y tú, hoyitos? ¿Por qué mi furgo está en el fondo del río?

Pues yo no sé nada de nada. Eso me cuadra.

Bueno, os creo a todos y ahora ya os podéis retirar.

Una cosa más, Mika.

Mika, supongo que tú no sabrás nada de cómo ha terminado...

mi furgo en el río, ¿verdad? Mika, yo amaba esa furgo.

Más que a Schwoz. -¡Oye!

-Y ahora está empapada.

(SUSURRA) No hables.

¡Fuimos nosotros! (TODOS) ¡Oh, no!

-¡Lo sabía!

La comida basura sabe mejor en un coche.

Pues claro.

Pues fuimos a pillar algo al Nacho Ball, al de cerca,

no al bueno y no sabía igual.

Así que nos de transportamos a la furgoman,

pero seguía sabiendo mal, así que pusimos la música alta

y eso funcionó. Estaba todo tan rico...

pero empezó a sonar la canción "Proud Mary",

que habla de rodar por un río y buscamos quién era Tina Turner

y vimos que aún está viva, que vive en Francia

y Miles dijo: "¡Sí!". Y nos teletransportamos al río.

Vaya, estoy muy decepcionado. ¿Con quién?

Con Mika. ¿Qué?

¡Toma! ¿Por qué? Te he dicho la verdad.

Es cierto. Y eso es bueno, pero has chivado y eso es malo.

No tiene ningún sentido.

Mentir es una parte muy importante para ser un superhéroe.

Por eso la mitad de las madres piensan que Ray Manchester

es un piloto de cazas.

Eso suena a que mientes para impresionarlas.

Exacto.

Tengo que poder confiar en que sabéis mentir.

Ponle una letra. ¡No!

Saca el marcachivatos. ¡Sí!

Ahora mismo. Jolines.

Uy, según esto te has chivado una, dos, tres y cuatro veces ya.

La mancha de kétchup del sillón. Pero...

El club de lucha de mapaches del sótano...

Eso era horrible.

Que yo importo productos capilares ilegales de China

para mantener mi pelazo. Y que yo hago lo mismo.

Ambos eran delitos de verdad.

¡Mika! Apellido: -Macklin.

Mika Macklin, por chivarte por quinta vez, has ganado...

¡otra letra más! Ah, chúpate esa.

Un chivatazo más y tendrás la T. -La A.

-La A. Y luego... Las zapas de la vergüenza.

Tendrás que llevar las zapatillas más horrendas que existen

durante más de una semana.

¡Ah! Son horribles, demasiado simples y blancas.

¿Sí? Pues no te chives.

Vale, no quiero ser una chivata, pero hay un niño mirándonos

detrás de la puerta. (TODOS) Ay...

¿De dónde ha salido?

No lo sé, peguémosle primero y preguntemos después.

-No, no, no. Es mi sobrino. Edd, ¿qué haces aquí?

Cogerás un resfriado ahí fuera. Ya no tienes la barba de bebé.

¿La barba de bebé? La familia de Schwoz. Unos raritos.

-Me ha traído un mensaje en lata de mamá.

Esto es una noticia muy buena o muy mala.

(LATA) "Es muy mala.

Schwoz, soy mamá. No quiero que te preocupes por mí".

Ahora viene el pero.

"Pero estoy enferma". Te lo dije.

"El médico dice que tengo huesos derretibles".

Los huesos derretibles son cosa de familia.

"Sí, deberías hacerte la prueba.

Por favor, vuelve a casa con mamá, te necesito.

Vale, ¿cómo se cuelga esto?

Seguro que en este gran botón que dice 'colgar'".

Schwoz, lo siento mucho. Sí, yo también, colega,

pero no puedes ir a verla. ¿Qué? ¿Que no puede ir?

¡Es un monstruo!

Ya gastó sus días de vacaciones

cuando tuvo que extirparse el apéndice.

No podía esperar hasta Acción de Gracias.

Pero es su madre y tiene huesos derretibles.

Bah, siempre hace lo mismo. Le pide que vuelva a casa

porque está enferma y cuando llega allí

se inventa 50 razones para que no se vaya

y entonces yo me quedo sin Schwoz durante dos o incluso un día entero.

Yo soy la insensible aquí, pero tú eres de hielo, tío.

Vale, puedes irte a casa ahora o para su funeral con mal gusto.

Tú eliges. Ahora, si me disculpáis,

¡tengo que poner a secar mi furgoneta!

Ciertamente, le da igual.

(LLORIQUEA)

Schwoz. Dime, chivata.

Iba a decir que haremos lo que sea para ayudarte a ver a tu mamá.

(SUSURRA) Eh, vamos.

Sí, lo haremos. Te queremos, Schwoz.

¡Schwoz, no abraces a la chivata y ayúdame!

Pobre Schwoz. Tenemos que hacer algo.

Sí, pero ¿cómo? Vive superlejos.

Si juntamos nuestros cocos, algo nos saldrá.

Oh, buena idea.

Demasiado literal. Funciona seguro.

(ORDENADOR) "Esta lata se autodestruirá en dos segundos".

Vaya, esta lata no funciona...

(GRITAN)

Ja, sois muy débiles.

Ocurrió y no sé cómo.

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

¡Dejad de hablar!

(Música cabecera)

(TODOS) Equipo Danger en acción.

(Timbre)

Si es solo el timbre de la puerta. -Lo sé.

(Música acción)

Coge las uñas cortadas de mis pies y disemínalas por toda la ciudad

para que mis enemigos no me echen una maldición,

pero guarda alguna por si... -¡Mamá!

-¡Schwozi! (GRITAN CONTENTOS)

-Mami...

(RÍEN) -Qué grande está mi chico...

-¿Quién es el responsable? ¿Eh? Mika, ¿quieres chivarte?

Veo que ya sabes que lo haré yo.

Te diré quién la trajo. Yo, Miles Macklin.

Se ha chivado, ponle una C. ¡C!

No cuenta chivarse de uno mismo. ¿Quién hace estas reglas?

Escucha, tras una serie de intentos fallidos para teletransportarme

al país de Schwoz... 83.

Irrelevante.

Conseguí llegar allí y traérmela con sus huesos derretibles

para que viera a su hijo porque queremos a Schwoz

y sí, gritó un montón cuando la agarré

y sí, intentó arañarme con uno de sus bracitos derretibles

y... ¿a dónde quería llegar yo?

Es una madre normal y amorosa que solo quiere ver a su hijo.

Exacto.

Le rasca la panza como a un perro.

(IMITA A UN PERRO)

Sí, eso es raro. Es muy raro.

No aguanto a esa señora, siempre está criticando mi cuerpo

o tirándome comida. -Ray...

-Mamá Schwoz... -Oh, ¿has ganado peso?

-He ganado músculo, de hecho, que pesa más que la grasa, así que...

-Puede.

-Bueno, esto ha sido tremendamente divertido,

pero yo no lo estoy pasando bien y estos chicos tienen mucho

que estudiar en la escuela de superhéroes,

así que mamá Schwoz... si no le importa...

-No me importa.

(RÍEN)

Y entonces, cuando el villano dice: "¿Qué brazo?".

Tú le dices: "¡Este!". -Eh...

-¿Qué es ese "Eh..."?

-Bueno, no es como yo desarmaría a alguien, pero...

-Vale, vale, ¿por qué no sube aquí y nos lo enseña?

-No puedo. Mis huesos se están derritiendo.

Eso ya ha quedado bastante claro, señor.

Pero si no lo estuvieran, te daría en la cremallera.

Eso no va a funcionar... ¡Patada en la cremallera!

(GRITA)

(TODOS) ¡Me toca, me toca!

-Nadie me va a tocar en la cremallera

y a partir de ahora le agradecería que no se metiera en mis asuntos.

No, deja que nos enseñe más cosas.

¡Sí! ¡Sí!

(Alarma)

Oh, venga ya, qué mala suerte. Tenemos que irnos.

-Oh, menos mal, un crimen.

Muy bien, os veo a todos arriba. Bueno, a casi todos.

Casi todos.

-Patead muchas cremalleras por mí.

(Música rap)

Derecha, izquierda...

He olvidado mi chicle...

Vale, me has pillado. Sus huesos no se están derritiendo.

No. Las cuestión es... ¿qué vas a hacer?

No te irás a chivar, ¿verdad?

Tú no eres ninguna chivata, ¿verdad? Aún me falta una letra.

¿Qué? (RAY) ¡Mika!

Mika, pero ¿qué pasa? He olvidado el chicle.

¿Y qué hace la música puesta?

-Qué malita estoy... estoy muy, pero que muy malita.

Es que quería calentar motores con un baile

antes de pillar a los malos. Baja, sube alto y de lado a lado.

Es una caca.

Está es mucho mejor para eso.

(Música animada)

Vamos, ven aquí.

(Continúa la música)

Ahora el lazo. Así, muy bien.

Ah... Vamos, ponle ganas.

(Música)

Qué asco.

¡Equipo Danger, a formar!

¡Equipo Danger, a formar!

-No están aquí, merluzo.

-¿Y dónde están?

-Mamá los ha enviado a una misión.

-Mamá no tiene que enviar a nadie a una misión.

Solo yo puedo enviarlos a una misión

y tengo una muy importante a la que necesito enviarlos ahora.

-Cuánto lo siento. ¿Cuál es esa importante misión?

-Que devuelvan "Los valores de la familia Adams" a la biblio.

Se me ha pasado la fecha.

-Volverán pronto. -¿A dónde han ido?

-Necesitaba que me recogieran

algunas cosas de señora mayor.

Habría ido yo misma, pero ya sabes,

mis huesos se derriten.

-Mire, me honra que haya elegido venir al Nido del Capitán

a derretirse por todas partes.

-Uy, te he regurgitado encima.

(Música)

¿Todo eso es para mamá Schwoz?

Para tener huesos de mantequilla,

la señora come como una lima. ¿No es raro?

No sé, no preguntes.

Jamás cuestiones qué come una mujer

ni le digas que sonría más. ¿Tranqui, vale?

¿Pero qué te pasa?

Te diré lo que no me pasa.

No soy una chivata.

Eso te lo digo yo.

¡Te lo digo yo!

Son 239 dólares.

Ostras.

Bueno, es por una buena causa.

¿Vas a pagarlo de tu dinero?

Mamá Schwoz está enferma.

Es lo mínimo que puedo hacer.

Pero estabas ahorrando para un pantalón de yoga,

para uno bueno.

Lo necesita más que yo.

Tendré que seguir haciendo yoga en gayumbos.

Eh, ¿nos vamos ya?

He apostado mi hucha en una carrera de caballos

para mamá Schwoz.

¿Te ha hecho apostar todo tu dinero?

Me ha hecho pedir un préstamo para poder apostar más.

Si Soñador Cojo no gana la cuarta carrea del Derby,

estoy acabada. Oh, Dios.

Bueno, vámonos.

Mamá Schwoz quería sus nuevos palos de gol para ayer

y es hoy, así que llego tarde.

¿Cómo va a jugar al golf si sus huesos se están derritiendo?

Me dijo que quería sentir los palos en sus manos

antes de que sus huesos se derritieran.

Oh, pobrecita.

No me hagas llorar. ¡Ah!

¿Estás bien?

¡Muy bien!

¡Soy una idiota!

¡Ah!

¿Qué?

(Música)

Miles, gracias por teletransportarte a ese estanque de cocodrilos

para traerme esta hoja de palma.

(RÍE) ¿Sabía que los cocodrilos pueden trepar a las palmeras?

Porque yo no lo sabía. Yo tampoco.

-Nunca te acostarás sin saber una cosa más.

-Si no se estuviese derritiendo,

cogería a esa vieja bruja por el pelo de sus pies

y la echaría de aquí.

Pero no vale de nada pensarlo.

Está claro que se derrite.

Obviamente.

Por desgracia no está mintiendo. (LLORIQUEA)

A mamá Schwoz se le ha antojado un sorbito de tu batido.

-Claro, cómo no.

(MAMÁ SCHWOZ SORBE)

-¡Bueno, ya basta!

¿No íbamos a poner la carrera de caballos?

-¡Uh, uh! Empieza ahora mismo.

(TV) "Y aquí llega la cuarta carrera del Derby de Buenavista

y todo el mundo habla de Soñador Cojo".

-Oh...

Soñador Cojo. Ese es mi chico.

-¿No era yo tu chico?

¡Ay!

(TV) "Allá van.

Soñador Cojo avanza rápidamente por la calle exterior.

De Cuerpo Presente presiona por el interior,

pero Soñador Cojo se mantiene a la cabeza".

(AMBOS) ¡Sí!

(TV) "Soñador Cojo empieza a escaparse.

Ahora que entramos en la curva y en la conciencia de Mika.

¿Será Ser Chivata o Guardar Silencio?

Guardar Silencio va primero,

pero aquí llega Ser Chivata,

que va muy igualada con Decir La Verdad

y Haz Lo Correcto se ha hecho fuerte por el exterior,

pero aquí llega Remordimiento,

seguido de Siempre Di La Verdad.

Haz Lo Correcto va en tercera posición,

pero Di La Verdad se sitúa a la cabeza,

seguido de Mika No Aguanta Más". ¡No aguanto mas!

(TV) "Pero Soñador Cojo sigue a la cabeza".

(TODOS) ¡Oye! ¿Qué te pasa?

-Estábamos escuchando.

Lo siento, pero tenéis que saber algo

acerca de mamá Schwoz.

Tranquilita.

Mamá Schwoz no está enferma,

está fingiendo. (TODOS) ¡Oh!

-No le hagáis caso.

¿De qué estás hablando?

No se le derriten los huesos.

Ayer la pillé bailando.

¡Os tiene a todos haciéndole rec...!

Mirad, me da igual que digáis que soy una chivata.

Está fingiendo. (APLAUDE)

-¿Mamá?

Aplaude a cámara lenta.

Pues Mika tiene razón.

Está fingiendo.

Creo.

¡Mamá!

-Vale, bien. Mis huesos no se están derritiendo.

Estoy más sana que una manzana.

-¡Lo sabía!

-No lo sabías. -Es verdad, no.

-Y me habría salido con la mía

si no llega a ser por esta chivata entrometida.

No intente culparme a mí.

Usted es la que estaba mintiendo.

(LLORIQUEA) Porque tenía que hacerlo.

Este nunca deja a mi niño que venga a verme.

-¡Pero si le doy un día de vacaciones cada diez años!

-Se acabó.

Me voy a casa y Schwoz se viene conmigo.

-Schwoz no va a ninguna parte.

-¡Tú ni siquiera lo valoras!

-¿Que no lo valoro?

Schwoz, tápate los oídos.

Quiero a este hombre con todo mi corazón

y hay una razón de que no le dé ningún día libre,

porque no puedo vivir un solo día sin él.

Es mi roca.

Es el hombro sobre el que lloro,

pero si le digo que tengo miedo,

podría reunir el valor para dejarme por alguien

que podría tratarle del modo que se merece.

Como un ser humano.

Ray, eres un hombre complicado.

Eres supertóxico, colega.

¿Y bien? ¿Qué acabas de decir?

-He dicho que te quedas aquí

y que te pago demasiado.

-Si quieres que mi Schwozi se quede,

tendrás que luchar conmigo por él.

-Señora, no sé si también se le están derritiendo los ojos,

pero soy tan fuerte...

¡Ah!

Con la punta.

-¡Ah!

¡Oh! Me ha dolido.

Está bien, abuela de Vito...

¡Vas a morir!

Tío, se están pegando por ti. ¡Lo sé!

Si me quedara dinero, apostaría por tu madre.

¡Oh! ¿Los detenemos?

Aún no.

-¿A dónde ha ido?

¿Cómo ha subido ahí arriba?

Jo, qué miedo.

(TODOS) ¡Oh!

-Au, au.

¡Separaos!

(HABLAN A LA VEZ)

¡Eso es juego sucio!

¡Tramposo!

Ray, ha ganado.

Ray, te quiero.

-¡Sí! He ganado, adiós.

Hasta lueguito.

-Pero creo que es hora de volver a casa.

-¡Ja!

-¿Y entonces qué, vas a dejarme?

-Ya es hora.

Tengo que ir a casa y estar con mamá.

# Viva la mamá, la mamá. #

-Pues genial.

Jasper, Charlotte, Henry

y ahora tú también.

Pues vale.

¿De verdad te vas? Sí.

Siempre lo he dicho, la familia es lo primero.

-Que os den, papanatas.

Te echaremos de menos.

Adiós. Adiós.

¿Cómo volvemos a casa?

-Cogeremos el helicóptero

hasta mi cohete y mi puerto espacial.

Luego iremos a la ciénaga que hay cerca del instituto.

-¿Alguno de vosotros sabe hacer artilugios científicos?

Yo puedo aprender.

(LLORIQUEA) ¿Y alguno sabe rascarme la espalda como a mí me gusta?

-¿Quieres decir así?

-Oh...

Es perfecto, genial.

¡Schwoz!

¡Pero si te habías ido con tu madre! Y me fui.

Pero estás aquí. Lo sé.

Estoy confundido.

¡Ya sé lo que ha pasado!

El verdadero Schwoz ha estado escondido

dentro de nosotros todo el tiempo.

No, el Schwoz que acaba de irse con mi mamá

era mi clon. Eso tiene más sentido.

¿Tienes un clon? No, tenía.

-¿Dices que nos prefieres a nosotros que a tu mamá?

-Bueno, es como siempre he dicho,

la familia, lo segundo. (TODOS) ¡Oh!

-¡No tan rápido!

Aún nos queda una pequeña cosa por hacer antes.

Schwoz, el marcachivatos. (TODOS) ¡Sí!

Te has chivado.

Porque se estaba aprovechando de mis amigos.

Me chivé por todos vosotros. Y lo agradecemos.

Muchas gracias. Eres una buena amiga.

Pero las reglas son las reglas,

si te chivas, te pones las zapas de la vergüenza.

(TODOS) Vergüenza.

Vale.

Me da igual lo que penséis.

Hice lo que debía.

# Zapas de la vergüenza.

# Zapas de la vergüenza.

# Zapas de la vergüenza. #

¿Sabéis qué?

No están tan mal.

Me encantan lo blancas que son. # Zapas de la vergüenza. #

Me gustan.

Conozco padres que llevan unas igualitas a estas.

# Zapas de la vergüenza.

# Zapas de la vergüenza. #

¡Parad ya!