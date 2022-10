Mentiras de familia

(Gritos)

Facturas, facturas, admiradoras, una mamá...

Esta se salva. ¡Sálvanos a nosotros!

¿Qué hacéis?

Schwoz iba a hacer la cena y ha acabado haciendo gigante

al calamar que nos íbamos a comer. Déjalo, debo cogerlo.

Ray Manchester al habla. -Al habla Sharona Shapen,

inspectora jefe de educación de Buenavista.

-¿Qué quiere, Sharona?

-Bueno, quiero un montón de cosas, pero no puedo decirlas

porque seguramente hay niños escuchando.

-Lo que quiero es una reunión de padres.

-¿Una reunión? (GRITA)

En las escuelas hay reuniones de padres, ya sabes.

Van al centro, les cuentas lo que aprenden

sus preciosos milagros, te sonríen y ¡bum!

No demandan al ayuntamiento.

-¡Sí! Me parece genial, sí. Podemos hacerla mañana por la tarde.

No pienso hacer ninguna reunión de padres.

-¿Has tapado el teléfono y dicho que no piensas hacer

ninguna reunión de padres? -No...

Ayudadme. (A LA VEZ) ¡Ayúdanos tú!

-Estoy el teléfono. ¡Socorro!

Entonces harás esa reunión de padres mañana por la tarde.

Y me tienes que mandar una foto de los chicos

y de sus padres en la escuela.

Y más vale que alguien salga sujetando un periódico del día

para que sepa que no está trucada. Y si no he recibido esa foto

mañana por la noche te cierro el chiringuito.

-Sí, haremos esa reunión de padres. Adiós.

Tenemos un gran problema. Sí, y que lo digas.

¡Schwoz!

Creo que el calamar se lo ha comido. ¡Pues escúpelo!

Colega, clóname unos padres que se parezcan a estos chicos.

-¡No!

-Y alguien tiene que conseguirnos un periódico también.

-He dicho que no. -He dicho que sí.

No quiero que sus padres reales vengan aquí, pregunten

y descubran lo que es esta escuela. Ahora venga, a clonar.

-Va a ser que no, jefe. -¿Por qué no, esclavo?

-Empiezo un programa de desintoxicación de ciencia

de 30 días. -¿Qué?

¡Sí! ¿Qué?

Ahora mismo, cuando nuestra cena estaba comiéndome,

me he dado cuenta de que me he pasado dándole a la ciencia.

-Oh, vamos...

-Lo siento, he decido estar un mes sin tocar la ciencia.

Necesito descansar.

-Esto es supertípico de ti. Es genial.

Siempre me toca a hacer todo el trabajo por ti.

Miles, ¿estás bien? ¡El calamar ha cogido un láser!

¿Sabes? Yo retocaré con Photoshop la foto que nos hagamos

y ni siquiera necesitaremos hacer esa reunión de padres.

Chicos, acabo de tener una visión.

Esa reunión de padres se va a celebrar.

Oh, no. Y Ray es penoso con el Photoshop.

Eh, no. Soy muy bueno con el Photoshop, ya lo verás.

Malditas visiones... Decirme a mí lo que puedo hacer o no.

Tus visiones no valen.

Veamos. El tutorial... Saltar.

¿Eh? Me temo que mañana habrá reunión de padres.

Vas a tener que empezar a respetar mis visiones.

(RÍE) Vamos a decírselo a los papis.

¡No! No tenéis que hacer eso. Tenemos el Photoshop de Ray.

Estamos salvados. No estamos salvados.

Hasta yo sé que eso no es real y soy el segundo miembro más tonto

del Equipo Danger.

Te llevo a casa. Gracias.

¡No, no!

Yo también tengo que irme.

Eh, tengo la dirección de la señorita Shapen.

¿Y si tuviera un accidente? Eso resolvería el problema.

Eso me encantaría, pero el congelador está lleno de calamar, así que...

no nos queda otra que pasar por el aro.

Iré a avisar a mi madre.

Ah, tu madre, iré contigo a decírselo.

-Oh, habías dicho que ibas a atender esa llamada

sobre el incidente de Cavekid en Height Foods.

-Ya, pero prefiero lo de su madre.

Creo que puedo avisarle yo solo. No, déjalo. ¡Abajo tubo!

-¿Qué te preocupa, chiquilla?

Si te lo digo... ¿Prometes no burlarte de mí?

En realidad no tengo... familia.

Cuando aquel niño me robó el móvil me fui de casa

y como todavía no lo he encontrado yo...

nunca regresé.

¿Y dónde vives?

En Disneyland. ¿Vives en un parque de atracciones?

Sí, Schwoz. Espero a que cierren y me cuelo.

Vivo en la mansión encantada. ¿Es divertido? Claro que lo es.

Puedo comer todas las sobras de churros y algodón de azúcar

hasta que me duela el estómago.

Es increíble tener un parque de atracciones para mí sola

todas las noches. Creo que la respuesta es obvia, ¿no?

Pero no tengo padres que puedan venir a la reunión.

¿Lo sabe alguien más? No.

Y no lo digas.

No quiero que me tomen el pelo por no tener padres.

No creo que ninguno de nosotros se ría de ti por no tener padres.

¿Estás de broma?

¿Recuerdas lo mucho que nos reímos de Miniray

por tener esa voz de pito?

(VOZ AGUDA) Dejadme en paz, chicos.

-¿Habéis oído un ratón de dibujos animados?

-¡Cállate!

Esperad. Lo que tú digas, Miniraycky Mouse.

(RÍE IRÓNICAMENTE) Muy gracioso.

-Me da la risa porque hablas muy rarito, tío.

-Vale, iros a la porra.

¿Te vas a mudar a Buenavocecita? Sí, puede que lo haga. ¿Vale?

Venga, vámonos.

-Piérdete, Miniray. Eres un pringado total.

-No fue nuestro mejor momento.

¿No podrías hacerme un papá falso para mañana por la tarde?

Hice un juramento científico. Nada de ciencia para Schwozi

durante 30 días. Pues me van a crucificar.

¡Eh!

¿Y si contrato a un gran actor para que finja ser tu padre

en la reunión de padres? De ese modo, nadie podrá saber

que no tienes padres.

Tienes que encontrar un actor que trabaje con tan poca antelación

y además, gratis.

¿Dónde vas a encontrar a alguien así?

"Hola. Soy Jake Hart.

Un recién graduado de la Juilliard... punto com

y voy a probar para el papel de padre de Chapa.

Hola, querida Chapa, tú eres mi hija".

Ocurrió, y no sé cómo. Me encanta ser una superheroína.

¡Dejad de hablar!

(A LA VEZ) ¡Equipo Danger en acción!

-Si es solo el timbre de la puerta. -Ah, lo sé.

¡Schwoz!

¡Schwoz, Schwoz!

¡Oh, Mika! ¿Has visto a Schwoz?

¿Sabes hacer el nudo de la corbata?

¡Sí! ¡Schwoz!

¡Ray! ¿Has visto a Ray? No. ¿Sabes hacer el nudo?

Sí. ¡Ray!

¡Schwoz! Empieza la reunión. Quiero hablar contigo.

¿Puede alguien, por favor, hacerme este nudo?

Vamos, Mika sabe hacerlo, estará abajo.

Nos vemos en la reunión. Va, va, adiós.

Vale, tenemos un problema.

Sí, sí. La reunión de padres va a empezar

y Ray se ha ido al Height Foods a capturar a Cavekid.

¡Tenemos un problema más gordo! Mi padre aún no ha llegado.

Relájate. El actor que viene para interpretar a tu padre

me ha escrito que ya está aquí. Ah, vale. Benditos actores.

Sí, siempre son puntuales y nunca se quejan de nada...

Vale, vete ya. Tu padre postizo te estará esperando abajo.

¿Es bueno? Fue a la Juilliard.

Oh, impresionante. Punto com.

¿Qué?

Y ahora que estoy solo... tal vez un poquito de ciencia.

Nadie tiene que saberlo.

¿Dónde está esa alimaña?

-Está ahí, destrozando todo mi equipo de ciencia

que le iba a regalar a un amigo.

-¡Ah!

-La he pillado robando rabanitos en Height Foods.

-¡Rabanitos!

-Vale, pero si no le mandas a la señorita Shapen

una foto con los chicos y sus padres esta tarde...

-Ya, ya lo sé. Nos cerrará el chiringuito.

No puedo llevar a esta a la cárcel. Es tu problema.

-¿Mío?

-Tranquilo, no romperá nada siempre que le des rabanitos.

-Rabanitos...

-Por eso he robado... comprado estos en el súper.

La llevaré a la cárcel al terminar la reunión de padres.

-Rabanitos.

-Cuidado con ella, corre mucho.

Eso es. Mika me ha hecho el nudo. Sí, está genial.

¿Habéis visto a mi padre?

Hay un tío fuera hablando solo, pero no se parece en nada a ti.

Entonces será mi padre. ¿Y los vuestros?

Están fuera aparcando el caballo. ¿Tu padre viene a caballo?

Sí, está en un grupo llamado Los jinetes de Buenavista.

Pero en ningún momento se te ocurra preguntarle por su silla.

¿Alguien ha dicho silla? Te lo dije.

¿Quién ha dicho la palabra silla?

Madre mía, esto es piel de grado superior

de cuero nobuck.

Por fin un chico que respeta una silla.

Guau, aún está caliente.

(TODOS) Puaj...

-Hola, bienvenidos a la reunión. Soy el director, Ray Manchester.

Ellos me llaman señor Manchester, pero ustedes llámenme señor.

-No pienso hacer eso.

-Ah... Debes relajarte. Relaja los músculos...

Hola.

Hola, jovencita, soy el padre de alguien que estudia

en esta escuela. Sí, de mí.

Pues permíteme presentarme, soy el actor Jake Hart,

pero me puedes llamar papuchi. No voy a hacer eso.

En cuanto entre por esa puerta Jake Hart morirá y de sus cenizas

surgirá Enzo Lula Elena Chapa da Silva.

Tengo algunas cosas que debes saber de mí.

No tengo móvil. No, no, no.

No me cuentes nada sobre ti. ¿Por qué no?

Porque acabo de sacarme el título de actor de improvisación.

Oh, no.

Esto no lo regalan, ¿sabes? Tienes que pagar 4000 .

Vale, genial, pero te hemos contratado

para que hagas de mi padre, así que tendrás que saber

algunas cosas sobre mí.

Ah, ah, ah. Esta placa significa que puedo improvisar cualquier cosa

o inventar sobre la marcha. No, no, no, no...

El truco está en empezar las frases con un "Sí. Y".

Y dices lo que se te venga a la cabeza tenga sentido o no.

¡Ese es un plan terrible! Sí. Y es lo que vamos a hacer.

(RAY) "¡Chapa, ven aquí!".

Ese es mi pie. Saludos.

(RAY) "El padre de Chapa". (JAKE) "Sí. Y me encanta esa silla".

(TABLET) "¿Sabes qué es lo que más me gusta?

Experimentar". Sí...

"Y hoy vamos a combinar cloruro de potasio con molibdeno".

Jo, jo. Ese va a ser un ligue explosivo.

"Pues manos a la obra". ¡Rabanito!

"Empieza por disolver primero...".

(CAVEKID GRUÑE)

-¡Qué chungo! Sé buena, Cavekid.

¿Quién va a ser buena?

¡Yija!

¿De verdad ese es tu padre?

Sí, ese es mi padre. Vale, ya es suficiente.

-Sí. Y ahora le toca a mi hija.

Venga, cielito, aún está caliente.

No, gracias. Y no me llames cielito.

Usted me resulta superfamiliar.

-Sí. Y eso es porque mi hija y yo una vez

hicimos un anuncio de cereales. ¿Ah, sí?

No. Sí. Y aún recordamos la cancioncilla.

No me digas. No. Sí. Y os la vamos a cantar ahora.

Cinco, seis, siete, ocho.

Cuando tienes hambre, la barriga ruge...

Ruge... Píllate un buen bol...

Un buen bol...

De ricos Yamis. Yamis.

Me acuerdo bien de ese anuncio.

¿Ah, sí?

Vale. ¿Qué tal si empezamos esta reunión con una foto de grupo?

Mis padres aún no han llegado.

Pues vayamos cogiendo posiciones y en cuanto tus padres lleguen

nos la sacamos. Muy bien, todos juntitos.

Tú atrás, vaquero. -¡Yija!

No es así como me imaginaba a tu padre.

Ni yo, pero lo cierto es que pensaba que no tenías padres.

Sí, creíamos que eras uno de esos chicos independientes

que viven solos.

En un parque de atracciones o algo así,

pero ese tío es tu padre. Es un poco decepcionante.

Sí, y no solo soy el padre de Chapa. Tengo otros diez hijos más y un jet.

¿Tiene un jet? Es de alquiler.

Creo que esa era Cavekid. ¡Es supermona!

Sí, y es la mascota de la escuela.

-¿Y por qué le ha golpeado y ha salido huyendo?

-Solo es un juego. Quién quiere visitar la escuela, ¿eh?

Una gran idea, ¿no? ¿Quieren visitar la escuela? Qué gran idea.

¡Vamos a visitar la escuela! No, tú no.

¡Muy bien! Por esa puerta, hay un montón de cosas que ver

y que son... superinteresantes. Muy bien. Eso es, ¡adiós!

Tenemos un problema. ¿Desde cuándo tenemos una mascota?

No es nuestra mascota, es Cavekid.

-¿Alguien ha visto a Cavekid? -Te dije que tenías que vigilarla.

-Se me acabaron los rabanitos, es lo único que pasó.

No estaba rompiendo mi voto de abstinencia.

¡Adiós!

Noticias: "La ladrona de rabanitos, Cavekid, anda suelta y robando".

Es más rápida de lo que parece. Tenemos un problema.

¡Ey! Una videollamada. ¡No, no, espera!

-¡Las 7:06 y aún no he recibido esa foto!

¿Qué diablos hacéis ahí?

-Eh... (GOLPEAN LA PUERTA)

-¡Eh! ¡Sacadme de aquí! ¡Que nadie toque mi silla!

Tenemos un problema.

Si alguien se atreve a tocar mi silla,

le daré fuerte con mi hebilla. -No vas a darle a nadie con ella.

-Ya, pero si hace rima, la gente cree que es en serio.

Está rimando. Parece que tu padre habla en serio.

Las 7:08 han dado y la foto no has mandado.

¡Ella también habla en serio! Estamos con ello.

-Pues date prisa, guaperas,

¿no querrás oír mi rima para las 7:20?

-Mal... Cone... Wi-Fi. ¡Pi!

-Puedo ver cómo se mueve todo el mundo.

-¡Adiós!

Esto os parecerá una locura, pero, ¿queréis dejarlo y huir a Las Vegas?

Cavekid está en la plantación del granjero Nat.

Vale, eso resuelve ese problema. No para el granjero Nat.

Los padres de Bose no han llegado, podemos ir a detenerla.

Vale. ¿Pero cómo vamos hasta allí?

Yo te llevaré. Venga, va.

¡Más rápido!

Va, va.

En un ir y venir acabaremos con Cavekid.

(RÍE) Ahora eres tú el que habla en serio.

Vale, aquí estamos, terminemos ya esta reunión de padres.

-¡Venga ya!

-¿Dónde está Bose? Está... en el baño.

Nos vemos en 45 minutos. -No, no, no,

fue hace ya 45 minutos. Sí.

Vale. Y qué es esto, ¿una escuela?

-Sí.

-Vale.

Fíjate, menuda silla de montar. ¿Es suya?

-No, es mía. Y no ponga su culito en ella.

¿No estabais encerrados ahí?

Sí, y vimos el tubo de ventilación.

Algo justo, pero conseguimos salir. -Ya que estamos todos,

saquemos la foto. -¿Qué foto?

-La que estoy a punto de sacar. -¿Dónde está Miles?

-Buena pregunta, creo...

que fue a buscarlos a ustedes por aquí.

Hola, ¿qué pasa, Ray? Los padres están todos, daos prisa

para que nos saquemos la foto.

Genial, pero tenemos que resolver unas cositas aquí.

No me hagas hablar y deja de morderme ya.

¡Rabanitos! Ella no entiende de rimas, Bose.

¡Dejad de hacer el tonto y volved ya!

# Píllate un buen bol # de ricos, ¡Yamis, Yamis! #

-Vale, yo me voy.

-Sí, yo también. Vamos, Mika. -¿Pero dónde está Miles?

-Ya aparecerá, últimamente desaparece mucho.

-¡No, no, no! No se pueden ir, necesito una foto de todos.

-Cobro 10 pavos por foto.

-¡Vale!

-Yo cobro 100. -Y yo.

-Mi precio ha subido, 200 por los dos.

-Parece que hay mucho modelo por aquí.

Hola, mamá, hola, teniente Pa.

¡Cariño! ¿Qué te ha pasado? ¡Oh! Me...

he hecho daño en la pierna donde hayan dicho que estaba.

¿En el baño? -Sí, escurre mucho.

¿Y si nos sacamos esa foto para que no tengamos que volver a vernos?

-¡Schwoz ven aquí!

-Qué prisas, me estaba lavando el pelo.

-Nada de eso, estabas experimentando. Date prisa y saca la foto.

-Vale, eh... ¿Qué tal si hacemos una simpática antes?

-¡Tú saca la foto! Aprieta el botón.

-Simplemente apretar el botón. -¿Chapa?

¡No! Sentimos llegar tarde, cielito.

No nos dijiste que había reunión de padres.

No me llames cielito.

¿Son tus padres de verdad? No.

Pues claro que sí.

-Nos hemos enterado de esta reunión porque estábamos fisgoneando...

¿Estabais fisgoneando mis cosas? Porque nos importas.

-Todos los padres lo hacen. (HABLAN A LA VEZ)

-Vale, dejad la terapia de familia para luego

y saquemos la foto de una vez.

-Me gustaría hacer la terapia familiar ahora

porque esta es la décima vez que finges que no existimos.

-Cuando cumpliste 4 años y luego 5. Está claro, sabes contar.

Y tú puedes contar... ¡con todo nuestro amor!

-Abrazo fuerte a los Da Silva.

Espere, espere, un segundo, si estos son tus verdaderos padres,

¿quién es ese de ahí?

Sí, ¿un actor que has contratado para que hiciera de tu padre?

Sí, y hago mis escenas de riesgo. ¡Adiós!

No volveré a hacer mis escenas de riesgo.

-Vale, saquemos la foto. Chapa, ¿qué demonios sucede?

Lo puedo explicar. Me encantará oírlo tras la foto.

Schwoz, aprieta el botón.

Tío, una visión de que se iba la luz y nos dolían las rodillas.

Para ti, tus visiones son una cacafú. Será mejor que empieces a respetar

mis visiones o...

¡Saca la foto!

-Las nueve menos nueve han dado y la foto me has mandado.

-Genial. ¿Vas a dejarnos en paz? -Parece que os ha costado mucho,

pero lo que importa es que tu escuela es legítima.

Por ahora. -Voy a colgar.

Por la primera

y espero que la última reunión de padres.

¿Vas a contarnos por qué contrataste a un actor para hacer de tu padre?

No era mi intención. Genial, qué fuerte,

el tío saltó de verdad por la ventana.

Sí. ¿Sabemos si se encuentra bien?

Dijo que hacía sus propias escenas de riesgo,

pero no es lo que parecía. ¿Podemos dejar este asunto?

¿Por qué? Porque a mí

mis padres me avergüenzan.

Se visten como unos carcas y siempre...

están felices. (HABLAN A LA VEZ)

A veces la felicidad se salta una generación.

No quiero que me toméis el pelo por su culpa.

Chapa, todos nos avergonzamos de nuestros padres.

¿En serio? Sí, tía. Mi padre va en un caballo.

Mi madre aún me coge de la mano para cruzar la calle.

Mi padre era un científico irresponsable.

¿Os avergonzáis de vuestros padres?

(HABLAN A LA VEZ)

No hay que burlarse de nadie por eso. Somos un equipo, actuemos como tal.

Dejemos a parte a la familia y también a las damas.

¿Empezamos por la chilaba de Bose?

(HABLAN A LA VEZ)

-¡Eh! Tenemos un pequeño problema.

Estaba...

Haciendo un experimento con unos amigos...

Y he vuelto a perder a Cavekid.

-No importa.

Seguro que ha vuelto a Cave Town

y probablemente no volvamos a verla.

-¡Rabanitos! (GRITAN)