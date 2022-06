Lil Dynomite

(Música)

Vamos, chicos, cerradlo. Lo estamos intentando.

No puedo.

¡No me atraparéis! Ya te hemos atrapado.

Sí, cállate, monstruo de baúl.

Oh, vamos, tío. -Buen trabajo, chicos.

Eh, Miles, tira eso en Burstow. ¿Burstow?

Eh, tío, no me apetece ir a Burstow ahora.

Menos mal. Iré mañana.

¡No! -Está bien.

Mételo en la taquilla de Alarido.

No, no, en mi taquilla no, por favor. En mi taquilla no.

¿Por qué no?

Porque es el único espacio personal que tengo.

Miles está siempre en mi habitación,

mi padre cronometra mis duchas y dice: "Gastas mucho agua",

y acabo de terminar de colocar todo como yo quiero y, no sé,

a lo mejor puedes meterlo en la taquilla de otro.

¡Eh! O podríais soltarme.

Te has comido todos los cisnes de Buenavista. No te vamos a soltar.

A ver, ¿por qué comer pollos está bien y cisnes no?

He dicho que te calles, monstruo de baúl.

Aunque tiene razón en lo de los pollos.

Ray, esta noche es la gran noche.

¿Te importa si salimos hoy antes para prepararnos

y tú le explicas lo de no comer cisnes al monstruo de baúl?

Los cisnes son tontos. Se merecen que se los coman.

Sí, yo también necesito arreglarme. ¿Te parece bien mi propuesta?

Sí, podéis salir antes, os lo habéis ganado.

(A LA VEZ) ¡Sí!

Alto, alto, espera.

Según la mangenda,

tienes que comprobar tus mensajes de voz antes de irnos.

¡Oh! ¿La mangenda?

Ray me ha dejado a cargo de su agenda.

¡Tengo un trabajo! Enhorabuena.

Tienes un montón de mensajes de Lil Dinamita.

Ah... ¿Quién es Lil Dinamita?

Es un pelotillero servil de Villavecina.

Siempre me está llamando sonriente para ofrecerme su ayuda.

Qué pesado.

Qué inaguantable. ¿Quién hace eso?

¿No hiciste tú eso todos los días hasta que entramos?

¡Cállate! ¡Ah!

Hola, señor. Soy Lil Dinamita de nuevo.

-Otro.

-Solo por si ha borrado ese último mensaje nada más oír mi nombre,

le llamo para decirle... -Otro.

-Ayudarle a combatir el crimen. -Otro.

-Mido 1,45... -No...

¿Podemos irnos ya? Sí, podéis iros.

Pero porque esta es una gran noche. Nos vemos.

Hasta luego.

¿Y qué vamos a hacer esta noche? Tú ir a Burstow.

Oh, ¿por qué tratáis así a monstruo de baúl?

(Música)

¿Qué canción creéis que tocarán primero?

Espero que "Leche de almendras".

No van a tocar "Leche de almendras".

Es su cierre.

# Leche de almendras...

# Dulce es ese sabor, # no hay otro igual. #

-¿Qué demonios estáis haciendo aquí?

Tomando un puré y disfrutando de esta canción.

Es la gran noche de cine de Ray. ¡Ah!

¿No os lo dijo?

Dijo la gran noche, pero creí que se refería a este concierto.

Eh, chicos, estamos aquí abriendo nuestros corazones

cantando sobre los varios tipos de leche que hay.

-Solo pedimos 66por entrar. -Y un completo y absoluto silencio.

¿Os parece razonable? -A mí sí, Court.

# Échala en un rico late,

# con tu padre junto al mar tómatela.#

-¿Qué hacéis que no os vais?

Las grandes noches de Ray empiezan bien,

pero Ray acaba deprimiéndose.

¿Recordáis la noche del tablero de tamaño natural?

¡Esto es superdivertido!

Los juegos a tamaño natural molan mucho.

(MAÚLLA) (LADRA)

¡Dedal!

¿Os he contado alguna vez cómo fue la última vez que vi a mi padre?

Nos pasamos todo el día discutiendo sobre cuál de las mascotas

de la familia había muerto primero la semana anterior.

Él dijo que había sido Limpi, pero yo sabía que...

había sido Sena.

Llevaba un tiempo enfermo.

Bueno, ya sabéis el resto.

Ray lloró un montón esta noche.

Dejó su esmoquin hecho un auténtico asco,

pero yo gané la partida. Oh, vaya.

Perdonad que paremos la música a un momento,

pero parece que la mesa cinco está de paseo por el ayer.

Lo siento, no volverá a pasar.

Dos, tres, cuatro.

# Cómo ordeñar almendras, # el lema universal. #

-Ray se va a mosquear un montón si le dais plantón.

Court y Court solo cantan hoy. No pienso perdérmelo.

Ni yo.

"Leche de almendras" alimenta mi alma.

Si alguien tiene que volver ahora al nido del capitán y quedarse con Ray.

¿Por qué no vas tú? Ni hablar, chavales.

¿Habéis visto a las dos científicas con quien estoy?

Pues yo no voy.

Ya, no pienso perderme "Leche de almendras".

(A LA VEZ) ¿Quién se lo perdería? Exacto. Aquí estamos.

Es curioso, porque de hecho, eso es lo que estáis haciendo.

-Sí.

Lo siento, estamos intentando solucionar una cosa.

Pues yo no pienso ir. Ni hablar.

No puedo dejar a mis niñas aquí.

-Vale, es decepcionante que no os vayáis.

-Así que, mi preciosa mujer y yo,

tenemos una canción especial para vosotros.

¿En serio? ¿Una canción para nosotros?

Definitivamente, no me voy.

Se llama... (GRITAN) ¡Que os calléis!

Un, dos.

# Que os calléis, que os calléis. # Por favor, así no.

# Que os calléis, que os calléis. #

Hola, Ray.

Listos para el entrenamiento de superhéroes, señor.

¿Dónde está? Apuesto que planeando su venganza.

¿Tú crees?

Es lo que yo haría.

Ray, hemos traído unas camisetas para el mejor jefe del mundo.

(CANTURREA)

Buenos días, chicos. Estoy haciendo unos manqueques.

(SUSURRA) No os comáis esos manqueques.

¿Alguien tiene hambre? Yo un montón.

¿Qué pasa?

Salvo por el nombre, normalmente os encantan mis manqueques.

No, no, nos encantan. Menos el nombre.

Menos en el nombre.

Queríamos decir que sentimos habernos olvidado

de tu gran noche de cine.

¿Fue anoche?

Supongo que a mí también se me ha olvidado.

Bueno, veréis, por eso sois cinco en el equipo Danger.

Sí. (A LA VEZ) ¿Cómo dices?

-Cinco en el equipo Danger.

Ya sabes, para que cuando vosotros cuatro paséis de mí,

al menos tenga una persona a quien le importe.

Pero ¿quién es el quinto miembro del equipo Danger?

Lil Dinamita a su servicio, señor.

¿Están ya listos los manqueques? ¿A que el nombre mola? Manqueques.

-Manqueques. -Manqueques.

-Manqueques. -Manqueques.

-Suena muy sabroso.

Ha ocurrido y no sé cómo. (GRITAN)

-¡Dejad de hablar!

(Música cabecera)

¡Equipo Danger en acción!

(Timbre)

-Si es solo el timbre de la puerta.

(SUSPIRA) -Lo sé.

(Música)

Lo consiguió, señor.

Ha tocado "Blinding Lights" de The Weeknd.

-¿En serio? No sonaba como "Blinding Lights".

-Bueno, en rigor, así es. Pero parecía que sonaba.

Permiso para abrazarlo. -Permiso denegado.

-Me abrazaré a mi mismo y pensaré en usted.

(CARRASPEA)

Ah, ¿qué hacéis aquí? Una pregunta mejor.

¿Qué hacia aquí Lil Dinamita? Han pasado cinco días.

Me está enseñando a tocar el keytar. -Sí, señor.

-Acabo de tocar "Blinding Lights" de The Weeknd.

-Sí, señor. -Impecablemente.

-Si usted lo dice...

-Vamos a apuntarnos a la batalla de las bandas.

-Este año aplastará a The Weeknd con su propia canción.

-¡Sí!

No hagas esto. ¿Que no haga qué?

No lo utilices para darnos celos porque te ha dolido

que nos olvidáramos de la noche de cine.

No va a funcionar.

Sí, jamás estaremos celosos de él.

No sé de qué estáis hablando.

Deberías reconocer que han herido tus sentimientos.

No es saludable guardarse las cosas.

-¿Por qué sigue esa cosa aquí? Os dije que os deshiciereis de eso.

-No soy un eso, tío. -Cállate.

-Según la mangenda, es hora del aperitivo.

Espera, ¿por qué se ocupa Lil Dinamita de la mangenda?

Ese es mi trabajo. Ya no.

Lil la gestionará a partir de ahora.

Oh, tranquilo.

¿Quiere que vaya al Nacho Ball, señor?

-Sí, tráeme seis bolas con extra picos, doble de papas,

salsa de escorcho, crema agria y palillos.

¿No deberías anotarlo?

Oh, tranquilo, tiene memoria fotográfica.

-Y aún así no recuerdo su nombre, señor.

-Es Tormenta pasada. ¡Es Tormenta Mental.

¡Tormenta Mental!

¡Oh!

¿Puede alguien ayudarme?

Tranquilo, no pasa nada.

Me voy al Nacho Ball antes de que le cruja el estómago.

-Cárgalo en la manjeta.

-Eso haré. ¿Le has dado una manjeta?

Y una manchapa.

-Dice que soy el sheriff del equipo Danger.

Yo también quiero ser el sheriff.

Abajo tubo.

Si alguien de aquí es el Sheriff del Equipo Danger, soy yo.

Te reto. Lo acepto.

Vale, venga. No, no, no, no...

No tengáis celos de Lil Dinamita. Es lo que Capitán Man quiere..

Además, quizá esté bien tener otro más que trabaje por aquí.

Igual no me siento tan sola siempre que...

¡Le has dado mi taquilla!

Oh, tus cosas están allí ahora.

¡Eres un monstruo! ¿Y eso se supone que es malo?

(LLORA)

¡Ay!

Que alguien me ayude, por fa.

Bien, está es la puerta.

Toca "Wonderwall".

(DESAFINA) Esta semana va a ser cuando, sin falta,

vaya a tu casa a verte.

Estás enfadado por salir sin ti.

Los bomberos no pudieron impedir algunas lesiones de gravedad,

pero las autoridades afirman que fue la mejor fiesta de cumpleaños

de mi vida.

-Y otras noticias menos fiesteras.

Capitán Man y Lil Dinamita

aparecieron en la batalla de las bandas anoche

y quedaron en segundo lugar.

-Es cierto. Tocaron una canción que no sonaba como "Blinding Lights",

pero la tocaron como si lo fuera.

-El primer puesto fue para los The Weeknd,

cuya canción sonó y pareció "Blinding Lights".

-Ganaste otra vez, The Weeknd.

Tenías razón, han quedado más rojas de lo que decía en el frasco.

Tienes que confiar en mí para estas cosas.

¿Qué hay, Lil? Hola, señores.

¿Qué estás haciendo?

El gel capilar especial de Capitán Man.

¿Has añadido un huevo de cóndor de plumas serradas?

Capitán Man está subiendo a un nido en la cima del monte Buenavista

en estos momentos.

¿Esa especie de cóndor no está amenazada?

Sí.

Pero Capitán Man necesita sus huevos, así que...

disfrutad del cielo, cóndores.

(Alarma)

¡Una emergencia!

¿Qué haces usando el teclado? Te estropearás el esmalte de uñas.

¡Dónde tengo la cabeza!

Hay una reacción en cadena en la central nuclear de Buenavista.

¿La buena o la cercana? La cercana.

Ah...

Tormenta mental, llama a Voltio y Alarido.

Diles que las esperamos aquí. Yo llamaré a Capitán Man.

(Teléfono)

Móvil de Capitán Man.

Soy Lil Dinamita, ¿en qué puedo ayudarle?

Tendremos que ocuparnos de esto sin Capitán Man.

¿Te vienes con nosotros, Lil Dinamita?

¿Puedo?

-Oh, ¿dónde vais? Tú no vas a ninguna parte.

Tíos, sois más alelados que los cisnes.

Abajo tubo.

No importa, el monstruo de baúl sabe entretenerse solo.

Aquí se cuece algo.

El monstruo de baúl está en el nido y canta su canción.

(Alarma)

¡Este núcleo es lo peor!

Calma, ¿sabes cómo funciona un reactor nuclear?

Bueno, más o menos. Oh, Dios mío.

¿Cómo te contrataron aquí? No lo sé.

Supongo que bordé la entrevista de trabajo.

¿Qué te parece?

Tranquilas. Los chicos están aquí.

No, no. ¡Chicos! Esa es mi mayor fobia.

¿Qué ocurre? El núcleo se está fundiendo

y la válvula de cierre está dentro del reactor.

Alguien va a tener que entrar ahí y cerrar.

Y ahora.

¿Pero y esa persona no se fundirán?

Bastante. Sí.

Hora de dar la vida por el equipo. (TODOS) ¡No, no lo hagas!

Vamos, ven. Pero os lo debo, chicos.

Os habéis portado muy bien conmigo. Contigo no estamos enfadados.

Lo estamos con Capitán Man.

Por ser un cretino total.

Esperemos a Capitán Man. Está densificado.

Podría entrar y tocar la versión ampliada de Blinding Lights

en su keytar y no fundirse. Y además es un cretino total.

Pero se nos acaba el tiempo. Ese medidor está casi en fusión.

Vale, me teletransportaré al nido y en cuanto Capitán Man vuelva allí,

lo traeré aquí. Sí, buena idea.

Bien, Lil Dinamita. Por muy valiente que fuera tu oferta...

Buena suerte, señoras y señores.

(TODOS) ¡No!

-Como alguien se haya fundido me van a despedir.

(Música)

Menos mal que Alarido ha encontrado ese traje de curación.

Pobre chaval. Solo quería ayudar.

Tendrán que quitar al cóndor de plumas serradas

de la lista de especies amenazadas porque tengo el último huevo

suyo sobre... la faz de la tierra.

¿Qué ocurre aquí?

Espero que ese sea Rayo. Perdona, ¿qué?

(GRITA) ¡No!

¡No!

¡No!

-Eso no habría pasado de haberme llevado con vosotros.

¡Cállate, monstruo de baúl! ¡Ay! Es la verdad.

-No te vayas, te necesito.

Espero que estéis orgullosos de esto.

Hemos salvado a Lil Dinamita al encontrar un traje de curación

en la habitación de Schwoz.

De no ser por vosotros, no necesitaría un traje de curación.

Tú eres el que lo trajo aquí en un primer lugar.

Iba a adoptarlo, ¿sabes? No, qué va.

¿Ah, sí? ¿Y cómo explicas esta búsqueda en GooGoo

de centros de adopción cercanos?

La búsqueda es de la mejor butifarra cercana.

No cambies de tema.

Dejasteis que pasara por celos.

No dejamos que pasara y no estamos celosos de él.

Oh, vamos. ¿Ni si quiera un poquito?

Eso no es cierto. No.

¿Ni un poquirritín?

¿Entonces no sois los mayores envidiosos del mundo?

¡Has fallado!

Eres patética.

Eh, chicos.

¡Basta!

Tienes peor puntería que un soldado de asalto.

Oh, chincha rabiña.

¡Ay, me lo merezco!

-El chincha rabiña del monstruo de baúl sigue vigente

y sí que estabais un poquito celosos.

Claro, lo que tú digas. Estábamos un poquito celosos.

Te pillé. Mi plan ha funcionado y tengo grabada vuestra confesión.

"Estábamos un poquito celosos". ¡Basta!

¡Chicos! "Estábamos un poquito celosos".

¿La quieres? ¿La quieres? Dame ese móvil.

No. Dale a mi hermana ese móvil.

No. "Estábamos un poquito celosos".

¡Dámelo!

¿Qué ocurre? Será mejor que llame a Schwoz.

¿Dónde estoy? -¿Qué queréis?

Schwoz, ¿dónde estás?

Mis amigas y yo estamos siguiendo

a Courty y Courty en su gira.

Esta noche estamos en Branson, Missouri.

-Schwoz, guapetón, trae ese trasero respingón aquí.

-Tengo que irme. No.

¿Salvé la situación?

Oye, he disparado a tu traje de curación y ahora funciona regular.

¿Qué traje de curación?

El que Alarido encontró en tu cuarto.

Era para salvar a Lil Dinamita.

Ese traje lo diseñé para tener superpoderes

y poder ir a misiones.

Me llevó 20 años construirlo. ¿Funciona?

¿Se lo habéis puesto a Lil Dinamita? Sí.

Pues no lo conectéis. Ya es tarde.

Vale, pues no dispares ni nada de eso.

Ya lo ha hecho. Tarde también.

Bueno, no tendría por qué pasar nada si no ha estado expuesto

a nada de radiación últimamente. Adiós.

Ay, madre.

Eh, tenemos un problema aquí.

Puede supergritarme todo lo que quieras..

Eso no cambia el hecho de que usé a ese ridículo pelota

para poneros celosos.

Eh, colega...

Solo tendrías que haber dicho que habíamos herido tus sentimientos.

En lugar de eso, se te ocurrió un plan ridículo.

Un plan de venganza. Para darnos celos.

Y ha funcionado.

Y has acabado haciéndole daño al chaval más majo del mundo.

¿Quién? ¿Lil Dinamita? ¿Ese chiquitajo?

Eh, colegas... Venga ya.

Lil Dinamita jamás iba a ser parte del Equipo Danger.

Solo iba a utilizarlo para daros una lección

y luego se lo iba a dar de comer al monstruo de baúl.

-Pues tengo hambre.

-Eh, adivinad quién soy.

(VOZ AGUADA) Holita a todos, soy Lil Dinamita.

Digo, señor.

Y toco siempre una mediocre Blinding Lights en el keytar.

-Eh... Disculpe, señor. -Oh... Eso ha estado muy bien.

-Hola, colega.

-Me temo que voy a ajustar cuentas con usted.

-Oh, ¿de verdad?

-Siento decir esto, pero no me gustan algunas de las crueldades

que ha dicho de mí.

Oíste cuando dije que te iba a adoptar.

-Debió perderse en el huracán de insultos,

incluido en el que cuestiona mi talento con el keytar,

y que me ha herido más de lo deseable.

-Habríamos ganado la batalla de las bandas de no ser por...

¿Desde cuándo puede hacer eso?

Desde qué Alarido le puso el traje de poderes de Schwoz.

¿Por qué lo hiciste?

Está bien, Lil Dinamita. Creo que es hora de acabar con esto.

Gran idea.

Apartaos, porfa, y yo acabaré con Capitán Man.

¡No!

Se refiere a que tú deberías irte. Por favor, lárgate ya.

¿Por qué lo defendéis? Pero si os trata fatal.

Ya lo sabemos, pero lo hacemos.

Causa más problemas de los que resuelve.

(A LA VEZ) Lo sabemos, pero lo acepto.

-Es inmaduro, superficial y egocéntrico.

-Soy el más inmaduro, superficial y egocéntrico.

Vale, todo eso es cierto, ¿pero sabes qué lo es también?

Que tendríamos que haber sido más sensibles

y ver lo importantes que son esas grandes noches para él.

(A LA VEZ) ¡Sí!

Y tal vez podríamos haber sido un poquito más sinceros

sobre lo mucho que nos incomoda que hable de sus emociones.

¡Sí!

-Vale, lo siento.

Tal vez debería encontrar un lugar más apropiado

para resolver los problemas.

(GRITAN A LA VEZ)

-Parece que estamos haciendo muchos progresos.

(GRITAN A LA VEZ)

Estamos progresando.

Siento que me veis por primera vez en mucho tiempo.

(GRITAN)

Permiso para abrazaros a todos.

Permiso denegado.

Y ahora apartaos, Equipo Danger.

No.

(GRITA)

¡Sí!

¿Y ahora qué?

Nunca te iba a adoptar.

Se acabó.

¿Nos vemos una peli o qué?

O podemos ir a por unas butifarras.

Hay un buen sitio cerca de mi ubicación.

(GRITA)

¿A dónde habéis ido?

Me he llevado a Lil Dinamita al otro lado del monte Buenavista,

no volverá en bastante tiempo.

Salvo que el traje tenga botas cohetes.

Ah, mirad eso.

-Juro que me vengaré de Capitán Man.

-¿Sí? Pues entra y bailamos.

-Volveré cuando no tengas al Equipo Danger cerca para protegerte.

-Sí, sé cuidarme solo.

-Te pillaré cuando menos te lo esperes.

Cuando estés dormido,

en la ducha o cuando te duermas en la ducha.

-Oh, chicos. Qué gustito da cuando te duermes en la ducha.

-La venganza será mía.

-Es un buen chico.

Acaba de jurarte venganza. Añádelo a la lista, ¿vale?

Lo haremos, señor.

¿Hacen unas butifarras o qué? Yo tengo hambre.

Y yo. No diré que no.

Yo también.

¿No me lleváis con vosotros? -No.