La huelga del capitán

(Alarma)

(Zumbidos eléctricos)

(Risas)

¡Ya estoy con vosotros! Hoy tengo las manos supersecas.

¡Detente!

(LLORIQUEA) ¡Venga ya!

No sé si es por el tiempo

o por el jabón de trementina que usé,

pero tengo las zarpas agrietadas.

¡No, no, no!

Venga, vale. ¡Lo tengo, lo tengo!

Vale. Quieto.

¡No, no, no! ¡Para, quieto!

¡Tiempo muerto! ¡Para!

¡Para! ¡Tiempo muerto!

¿Por qué pedís tiempo muerto?

Iba a golpear al ladrón de Pittsburgh.

¡Eso no es un extintor, tío!

¡Es arte! ¿Qué?

Es una pieza original de arte moderno de Andy Warhok,

y vale millones.

Lo siento mucho.

No he visto que era un Warhok.

Mira la fuente posindustrial.

¡Está claro que es un Warhok!

Más claro que el agua. ¡Usa el cerebro, tío!

¿No ves la confianza del trazo?

No me avergoncéis más de lo que ya estoy.

De acuerdo, oye, es obvio que queremos pillarte

antes de que robe alguna de estas obras invaluables.

Y yo quiero robarlas y devolverlas a la ciudad de Los Tres Ríos.

Hablo, por supuesto,

de la metrópolis de talla mundial Pittsburgh, está claro.

¿Pittsburgh, ciudad de talla mundial?

¡Sí, es una ciudad de talla mundial! Solo es una ciudad.

París, Viena, Pittsburgh. Oye, tío.

Debemos ver el modo de solucionar esto

sin dañar ninguna obra.

Vaya, pues parece que estamos en un verdadero punto muerto.

Se acabó el tiempo muerto.

(Risas)

¡Mis manitas ya está bien hidratadas!

Hagamos esto.

Oh. ¿Cuándo ha pasado?

Mientras te hidratabas tus zarpas.

Bien.

Solo queda una cosa por hacer.

¿Llevarlo a la cárcel?

(Música rock)

¡Celebrar la victoria!

Venga ya, tío. No.

¡Me encanta esta canción! No podemos.

¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no!

¡No! ¡No lo hagas!

(TODOS GRITAN)

¡Sí!

¡No!

¡Para! ¿Qué haces?

¡Oh, no! ¿Te has vuelto loco?

¡No! Pero ¿qué haces? ¡No!

(Continúa la música rock)

¡Para ya! ¡Para!

¡Para, para!

¡Eso no! ¡Para de una vez!

(TODOS) ¡No! -¡Sí!

(Risas)

"Y aparte de la chulería de poner tu canción de cabecera...".

No me disculparé por eso.

"Ese extintor estaba valorado en cuatro millones de dólares".

¿Cuatro millones de qué?

¡De dólares! Era un Warhok original.

¿No notaste la confianza del trazo?

¿Cómo puede costar un extintor cuatro millones?

Porque ese extintor era arte.

¿Sí? Un bodegón es arte, y una escultura,

y mi cara cuando el sol me da en los ojos.

El arte no es un extintor.

Debes abrir tu mente, tío.

No.

Nada de esto importa, ¿de acuerdo?

Porque los daños derivados de mi lucha contra el crimen

están cubiertos por mi contrato de superhéroe,

incluidas las danzas de la victoria. ¿En serio?

De conformidad con las condiciones que usted firmó.

"Nadie lee eso nunca". -Pues busque un abogado.

"Oye, o pagas las obras de arte que has destruido

o te embargo el mancóptero". -Me compro otro.

"Cancelo el congreso de madres". -Estoy vetado.

"Quitaré tu nombre de una de las 12 calles que lo llevan.

Y te aseguro que la llamaré...". -No lo digas.

"...Joey Lawrence".

(GRUÑE)

Vale, entonces no me deja otra que...

(RÍE) Deja que adivine. ¿Reaccionar de manera exagerada...

negándote a trabajar... poniéndote en huelga...

para que la ciudad se llene de delincuentes...

y recurra a ti suplicante?

Iba a decir "disculparme por mis acciones y pagar lo que debo",

pero me gusta más eso. ¡Porras!

¿Por qué no me callo? ¿Qué hemos hecho?

"¡Teniente de alcalde!

Capitán Man está en huelga".

Lo sé, lo he oído.

(Risas)

¿Y bien? ¿Bien qué?

¿Qué te dicen tus visiones de la peli "Cerdos de batalla"?

Así no funciona esto.

Molaría más que funcionara así.

No puedo controlar las visiones del futuro.

Aparecen cuando aparecen.

Pero si tuviera unas bolas de nachos, igual aparecían.

Me teletransportaré al NachoVan. Vuelvo en un segundo.

(Risas)

Lo siento. No sé qué pasa hoy con mi teletransporte.

Por última vez: no tienes el poder del teletransporte.

Tú tienes el de la telequinesis. ¿En serio?

Eso parece grave.

Oh. Decidle a mi familia que la quiero.

¡Emergencia! Todos al nido del Capitán ya.

¿Qué emergencia?

Ver el anuncio procrimen de cuatro millones

que acabo de filmar. ¿Un anuncio para fomentar crimen?

¿Por cuatro millones de dólares?

Lo ha filmado Jon Favreau, con mi guion.

¿Y por qué no le has dado los cuatro millones

al teniente alcalde? Dijisteis que me pusiera en huelga.

¿Vamos al nido del Capitán a ver mi anuncio?

(TODOS) ¡No!

(TV) "Ciudadanos de Buenavista,

¿habéis pensado en cometer un crimen?

Ahora podéis, porque Capitán Man está en huelga

y no hay nadie para impedirlo".

¿Has hecho un anuncio para animar a delinquir?

Eso es. Crímenes menos Capitán Man

igual a que el teniente alcalde me necesite y suplique a papito.

Oh. Yo soy papito.

(AMBAS) ¡Uh!

¿Y las víctimas de...? (CHISTA) Esta es la mejor parte.

"Delitos como el fraude postal, estafas piramidales,

extorsión, bufonadas,

dejar animales salvajes en comercios,

la piratería de DVD...".

Tío, estás enfermo.

(HABLAN A LA VEZ)

(CHISTA) Esta es la mejor parte.

"O... capturar al Equipo Danger

y bajarlo lentamente a un pozo de lava".

¿Animas a delinquir contra nosotros?

¿Se puede saber...? (HABLAN A LA VEZ)

(CHISTA) Queda lo mejor.

"¡Así que salid a delinquir!

'Patrocinado por el Comité de Adoradores de Capitán Man'".

(Risas)

¿Has gastado cuatro millones de dólares en eso?

Me has pillado. Han sido cinco.

¿Por qué has pagado cinco millones de dólares

por un anuncio que anima a cometer delitos?

¡Vale, han sido seis! Pero es lo que hay que hacer.

No es lo que hay que hacer. Ahora, pongamos las noticias

y veamos al teniente alcalde reírse.

"Última hora.

El teniente alcalde va a hacer una declaración

sobre la huelga de Capitán Man".

¡Ah! Odio cuando tengo razón.

No la tienes. Esto no acabará así.

(CHISTA) Ahora viene lo mejor.

"Tras ver a Capitán Man en su anuncio de ocho millones...".

(SUSURRA) Nueve.

"...veo claramente que Buenavista necesita un superhéroe".

Uh, venga, dilo.

"Y tengo la solución

para acabar con la huelga de Capitán Man".

Dilo ya, viejo zorro.

"He hablado con nuestros amigos de Francia

y, muy generosamente, van a prestarnos a su superhéroe".

¿El qué?

(Risas)

(Moto aproximándose)

(ALCALDE) "Hasta que Capitán Man termine su huelga,

Buenavista estará bajo la protección de un nuevo superhéroe".

(HOMBRE, ACENTO FRANCÉS) ¡Hip, hip! ¡Fuera de mi camino!

(Claxon)

¡Aquí llega...

"Monsieur Man".

¡Monsieur Man! (RÍE)

¡Oh, vamos allá!

(MONSIEUR MAN RÍE)

¡Todo pasó!

No sé cómo.

Está peor de lo que pensaba.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Seguid hablando!

(Sintonía "Equipo Danger")

# ¡Siempre en acción! #

¡Equipo Danger en acción!

(Alarma)

¡Ray! ¿Estás bien?

Me ha robado mi canción.

¡Pi, pi, pi! ¡Fuera de mi camino!

(MONSIEUR MAN RÍE) ¡Este lo ha pillado!

¿Te vas a quedar mirando cómo se muda a tu nido?

Tía. ¿Qué?

Yo sí, pero mis puños no.

¿Qué?

¡Eh, payaso francés!

Vas a conocer a Justicia

y el modo americano.

¿Tus insultos también están en huelga?

(GRITA)

¡Ah!

Según el contrato que firmaste

y que supiste al unirte al gremio de los buenos,

"si un superhéroe extranjero está trabajando durante una huelga,

el superhéroe local tiene que alojarlo en su cueva".

¿Y podríamos habernos quedado en tu casa en París?

"Oui, oui". Podríais haberos quedado en la "maison" Monsieur.

Y dice que puede usar a tu científico y ayudantes.

¡Madre mía, Mika! Deja de leer.

Y decirle nuestros nombres de verdad.

¡No!

Soy Milles Teophollis Macklin.

Y yo soy Michel Monchestier.

¡Uh! (RÍE)

Eh, Michel.

¿Dónde quieres que ponga tu piano elástico?

(Nota de acordeón)

Ponlo con el resto de mis cosas en la habitación de Capitán Man.

(Risas)

¿Quieres un cafelito, Michel?

¿Esa es mi taza?

¡Bah! El café americano sabe a kétchup con gasolina.

¡Puaj!

(Taza rompiéndose)

Estoy de acuerdo. -¡Jo, jo!

¡Jo, jo!

Escúchame, ancas de rana...

(Alarma)

¡Emergencia en el centro comercial de Buenavista!

Hay una jauría de zorros plateados sueltos.

¿Animales de dientes y uñas afiladas?

¿O son elegantones, como Anderson Cooper?

Animales de dientes y uñas afiladas.

Debemos irnos. Sí.

Pues... no podéis usar mis armas.

¡Ni las toquéis!

(Risas)

¡Bah! ¿Para detener a unos ositos peludos?

¡Bah! La única arma que necesito es mi natural encanto francés.

Este tío tiene estilo. Me gusta.

¡Espera! ¡Vamos contigo!

Venga. -¡Esperad! ¡No lo ayudéis!

Debe fracasar para que recurran a mí.

Nosotros no estamos en huelga.

Y hemos hecho un juramento a Buenavista.

Yo nunca te traicionaré. Ni yo.

(Risas)

(LOS TRES) ¡Abajo tubo!

(Melodía de acordeón)

¿Sabes tocar el acordeón?

No, pero toco nuestra canción en cualquier instrumento.

Eh, ¿ya han vuelto?

¿Por qué llevas esas medallas?

Oh, ¿estas? Siempre me las pongo después de la ducha.

Falso. Jamás te vi con ellas.

¿Pretendes impresionar a Monsieur Man cuando vuelva?

No.

Pero... ¿crees que se impresionará?

(Risas)

Eso sí que es una entrada oportuna.

¡Hemos vuelto!

(GRITANDO) ¡Oh! ¿Esas medallas?

Esta me la puse tras apagar un fuego que provoqué accidentalmente.

Hemos estado en la mejor misión del mundo.

¡Superdivertida! Y esta me la puse cuando ayudé...

Este tío despachó a los zorros con un dominio total.

Se acercó a ellos, les rascó la tripa y les cantó una canción.

¡Aburrido! Callad y mirad mis medallas.

(CHISTA) Cuéntale la mejor parte.

Vale. Una mamá a la que salvó de los zorros,

le dio un beso en la mejilla.

¡Oh! Saldrá ahora en las noticias.

Eso sí que son unas noticias oportunas.

"Monsieur Man amansó a los animales salvajes

justo cuando se disponían a atacar

a la mamá guapa de Buenavista, Kim Danvers".

¿Qué? -"Bienvenida, Kim.

Gracias por invitarme. -Es genial verte por fin".

No puede salvarla, es mi ex.

Dijiste que ya no te gustaba "de ese modo".

Eso no significa que quiera oír cómo otro tipo la salva.

Ya...

"Cuéntanos lo del beso.

Bueno, en primer lugar, era francés.

Nos encanta.

Y me salvó, así que le di un beso.

Guau. -Un tipo con suerte.

Sí, creo que por fin he olvidado a mi ex.

(GRUÑE)

(Alarma)

¡Hay una emergencia en Disneyland!

¿Te refieres a Disneyland? (TODOS) ¡No, no!

No es eso. Que quede claro

que no nos referimos a Disneyland.

¿Qué pasa?

Eh... Una atracción se había averiado.

La han arreglado, pero les da miedo subirse.

¡Oh!

¡Necesitan que alguien la pruebe! ¿La emergencia es

que podemos saltarnos la cola y montar en la montaña rusa?

¡Podemos sacarnos una foto con Morky Mouse!

¡Esperad!

En serio, odio este día.

¡Abajo tubo!

(Melodía de acordeón)

Muy bueno el aguijonazo del acordeón.

"Menuda semana para el Equipo Danger.

Y para Monsieur Man.

Tras probar atracciones en Disneyland,

fueron a la fábrica de caramelos de Pete el Goloso,

que era atacada por un enjambre de drones golosos enviados por el Bebé.

Pero Alarido, con su supergrito, los derribó del cielo".

¡Oh! (CHILLA)

¡Sí! (HOMBRE) ¡Gracias, Alarido!

De nada, Pete el Goloso. "Au revoir!".

(Risas)

"Luego, Tormenta Mental y Rayo fueron con Monsieur Man

a rescatar a Kim Danvers de Cave Kid.

Yo creo que Kim Danvers se está metiendo en líos

para que Monsieur Man la encuentre.

Ciertamente, parece haber superado lo de su ex, fuera quien fuera.

Monsieur Man y Voltio completaron la semana de la victoria

ganando en las dos batallas

de las bandas bisemanales de Buenavista".

# Monsieur.

# Jo, jo, jo. Jo, jo, jo.

# Jo, jo.

# Jo... Un, deux, trois, quatre. #

"Desconocemos cuándo acabará la huelga de Capitán Man,

pero ¿a quién le importa? -No lo necesitamos".

¡Cierra el pico! -"Otras noticias...".

¡Ray, Ray, los chicos te necesitan"

No, qué va. ¿No has visto las noticias?

¡No! He monitorizado los sensores de sus trajes.

Han ido a una misión en la fábrica de lámparas de lava.

¿Lámparas de lava? -Sí.

Y la lectura de sus temperaturas es muy alta.

Están bien. Monsieur Man estará encandilando a la lava

con su ridículo acento.

Pero... ¿y si están en peligro de verdad?

Conseguirá que la lava lo bese en la mejilla.

¡Ah! Sus temperaturas son oficialmente peligrosas.

¡Debes ir a ayudarlos!

¡Que están bien!

(Risas)

(GRITAN TODOS A LA VEZ)

¡No, no, no! ¡Para!

Esto se pone feo. Tranquilos.

Monsieur Man tendrá un plan para salvarnos.

Claro que lo tengo. Monsieur Man siempre tiene un plan.

¡Ah! Tiraré la baguete sobre la palanca.

(Risas)

He fallado.

¿Tenemos un problema? Sí.

¡Oh!

(Música disco setentera)

(GRITAN)

(MONSIEUR MAN) ¡Oh, no, no!

(Música disco setentera)

(LLORIQUEA) ¿Por qué haces esto?

Soy la bandida Setentera, "baby", y patinar es mi onda.

¡Uh!

¡No! Se refiere a por qué nos bajas a un pozo de lava.

Una gran pregunta. ¡Sí!

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

Mientras me encadenaba, me estaba enganchando un montonazo.

Entonces, vi el anuncio.

Vi a un tal Capitán Man dando ideas guay del Paraguay

y diciéndome que debería delinquir, así que pensé:

"¡Agarra esa onda!".

(RÍE) ¿Y por qué no empezar fundiendo al Equipo Danger?

¿Porque es un asesinato?

Eso lo dices tú, gorrión.

¡Lo dice la ley!

Decid adiós, Equipo Danger.

¡No, no, no!

(Alarma)

Jefa. -¿Sí?

Hora de comer, ¿vale?

Genial.

No os mováis de ahí,

mientras mi equipo y yo papeamos algo.

No os vayáis, chicos.

Moveos.

Mientras, hay que ver cómo salir de aquí.

Sí. Capitán Man está en huelga y dudo que aparezca diciendo:

"Ding-dong, pringados. Vengo a salvaros".

Ding-dong, pringados.

Vengo a salvaros.

¡Qué entrada más oportuna!

Hola, Capitán Man.

Parece ser que nos ha capturado la bandida Setentera.

Si tiras de la palanca, no caeremos en la lava.

Y puedes salvarnos. ¡Tira!

Y sálvanos. Por favor.

¿Esta palanca? ¡Esa, sí!

Solo tienes que tirar.

(Risas)

Si fuera tan simple... Literalmente es tan simple.

Lo dice el cartel.

(Risas)

Ya veo qué pasa aquí.

¡Eso lo dice cuando no sabe qué ocurre!

Es obvio.

Habéis preparado esto porque habéis visto

que no me he sentido necesitado.

¡Yo no he visto eso!

Hemos combatido el crimen con Monsieur Man.

Pensaba que te habías marchado.

Vale, así que tengo que creerme

que el mismo día que estaba tan triste

que casi llamo a Kim Danvers para dejarla volver conmigo...

(MÓVIL) "Llamando a Kim Danvers".

...es Schwoz quien viene y me dice que estáis en peligro

y que necesitáis que venga a ayudar.

¡Necesitamos que tires de la palanca!

Y ahora vais a decirme

que os ha secuestrado una especie de delincuente demente

con pelo afro.

Aquí viene otra entrada oportuna.

¡Capitán Man!

Llegas a tiempo para ver cómo te hago "fondue".

(Risas)

¡Guau!

¡Tira de la palanca!

(GRITA) -¡Calla!

¡Gran tiro! Ahora, tira de la palanca.

(Música disco setentera)

(SETENTERA GIME) -¡Oh!

Pero, tío, ¿le has disparado a la delincuente Setentera?

¡Uh! Los esbirros.

Y esperáis que me los cargue también.

Esperamos que tires de la palanca.

Vale, os seguiré el rollo.

(Risas)

Venga, hagamos esto.

(CAPITÁN MAN) Vaya, cuatro. Y con uniformes a juego.

Bien, vamos allá.

¿Os ha gustado?

¿Es lo que queréis ver?

¿Queréis que pelée?

¿Eh? ¿Eso es lo que queréis? ¿Qué tal eso?

¿Os gusta, chicos? -¡Oh!

¿Os estáis entreteniendo?

¡Para nada, viejo!

¿Esto os hace felices?

¡Sí! Porque ¿sabéis qué?

¡A mí me hace feliz?

Y os diré por qué. -Podrías decírnoslo

después de tirar de la palanca. -No puedo esperar.

(TODOS) ¡Oh!

De hecho, le diré a Buenavista por qué estoy tan feliz.

(GRITAN TODOS A LA VEZ)

¿Hola? ¿Capitán Man?

¿Estás ahí? -¿Hola? Es en directo.

"Tengo algo importante que decirle a la ciudad de Buenavista.

(PRESENTADORA) Adelante. ¡Ayuda!

Solo le diré

que acepto su disculpa". -No ha ofrecido ninguna.

"Aun así, la acepto. ¡Socorro!

Pero solo la acepto

por estos chicos de aquí. ¡Tira de la palanca, nos fundimos!

Porque el esfuerzo que han puesto en montar este falso escenario...

¡Esto no es falso!". ¿Ha dicho Voltio

que están a punto de fundirse?

"¡Sí! No, no es verdad.

El esfuerzo que han hecho para montar este espectáculo me dice

lo mucho que necesita esta ciudad al Capitán Man".

Eh... No sé cómo puedes sacar esa conclusión.

"De modo que oficialmente termino mi huelga.

Pagaré la multa y volveré al trabajo".

Guau.

"Pero solo por estos chicos de aquí,

a quienes quiero. ¡Si nos quieres, sálvanos!

¡Ya está bien, callaos ya! Estoy en las noticias.

Por favor, dejadme un segundo.

¡Se nos acaban los segundos!

Así que, Buenavista,

vuelves a tener a tu hombre.

Y acepto tus disculpas". -No se han dado.

"Cierra el pico, Trent".

¡Uh, qué gusto!

¿Quieres tirar de la palanca? Vale, tiraré de la estúpida palanca.

¿Contentos ya?

¡Qué alivio!

Ahora hay que ver cómo mandar a este a Francia.

Jo, jo, jo. ¿Puedes bajarnos antes?

Esta lava quema mucho. Si ni siquiera es real.

Es "fondue".

(TODOS) ¡No, no, no!

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

Estoy bien.

Vamos a casa, pringados. ¡Tío!

¡Espera! ¡Por favor!

(SUPLICAN TODOS A LA VEZ)