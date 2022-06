La guerra de las mil bromas 2ª Parte

En el capítulo anterior del "Equipo Danger"...

¿Quién es ese pavo real humano?

El archiduque Fernando de Rivalton.

-Se llama Guídeon.

Aquí huele a broma. ¿Qué?

¡Ay, una barandilla de broma!

¡Guídeon!

Bueno, ¿y qué más da que le gastaran una broma?

Habéis reavivado la guerra.

Me han embromado.

¡Arrasemos Rivalton!

(TODOS) ¡Sí, a por ellos!

-La clave es doblar las rodillas manteniendo la vista...

(GRITA) ¡Abre la puerta, idiota!

-No puedo, está cerrada.

-Ay, mi vejiguilla.

(TODOS RÍEN)

-¡Nos han embromado, es para mearse!

-¡Maldita sea! ¿No puedes despegar las manos?

¡Así no!

Tendrás que afeitarte la cabeza.

Os pedimos que vinierais porque sabemos que uno de vosotros

está gastando bromas para Rivalton.

¡Oh! Mika nació en Rivalton.

¡Miles! Largo.

¡Vamos!

¿Sabes qué? Perfecto.

Ray, ¿de verdad vas a echarla del Equipo Danger?

Sí, por ella tuve que afeitarme la cabeza.

No podemos fiarnos.

Abajo tubo.

(Música de tensión)

"Querido ratoncito Pérez,

esta maldita guerra de las bromas con Rivalton

se está recrudeciendo".

"Te escribo, porque hace poco mordí una salchicha de broma,

lo que me hizo perder mi último diente de leche".

(Risas)

"Pero peor que morder un diente

ha sido que mi amiga Mika se pasara al otro bando".

"Gasta bromas para esos inútiles de Rivalton

desde que Ray la expulsó de Buena Vista".

"Ah, y no veas si ha prosperado entre sus filas

gracias a sus brutales bromas".

¿Qué te dije de escribir cartas?

"Debo despedirme ya,

mi jefe está a punto de quitarme el bo...".

Llegáis a la granja de maíz de Nate,

encendéis los microondas, corréis cuanto podáis y...

¡Boom! Ahora es un campo de palomitas.

Por Rivalton. Por Rivalton.

Venga, vamos.

Marchémonos, Guídeon.

(Risas)

Estoy mayor para esto.

(GRITA ASUSTADA)

¿Bose?

Hola, amiga. ¿Qué haces aquí?

Siempre vemos "Perro soltero" los domingos.

Ya, lo sé, pero hay una guerra en curso.

Los auténticos fans ven siempre los episodios inmediatamente

el primer día de emisión. Siempre.

Tienes razón.

Pues ¿a qué esperamos? ¡Sí!

Anteriormente en "Perro soltero"...

-¿Cuáles son tus intenciones con mi perro?

(Ladrido)

Lo echo de menos.

Oye, ¿qué tal tu pie? Pelándose.

Perdón, hemos olvidado los alargadores...

y Guídeon tenía que ir al baño.

¿Ese es el hijo del alcalde de Buena Vista?

Guídeon. ¿Qué está haciendo aquí?

Pues viendo "Perro soltero".

Oh, sí, esta noche echan "Ciudad natal".

-Como si echan "Casetas fantasía".

-¿Has visto "Casetas fantasía"? -¡Es de Buena Vista!

Lo es, pero...

No seguirás trabajando para Buena Vista, ¿verdad?

No.

Pues pruébalo. -Sí.

Pruébalo.

Broméale.

Ahora mismo.

(PÚBLICO) Uh...

-¡Hazlo!

No.

Eh...

amigo...

No lo hagas.

¿Quieres probar unos cacahuetes?

Sí, claro.

Por un segundo he pensado que ibas a bromear.

("Hide and seek", Imogen Heap)

¿Cómo has podido?

Lo...

siento.

("Hide and seek", Imogen Heap)

(RÍEN)

Se la ha jugado.

-Sin duda está de parte de Rivalton.

-¡Alarido!

(TODOS) ¡Alarido! ¡Alarido!

¡Alarido! ¡Alarido!

¡Alarido! ¡Alarido!

("Hide and seek", Imogen Heap)

Ocurrió... y no sé cómo.

Me encanta ser una superheroína.

¡Dejad de hablar!

(Sintonía "Danger Force")

(TODOS) ¡Equipo Danger en acción!

-Si es solo el timbre de la puerta.

(SUSPIRA) -Lo sé.

¡Vive!

¡Maldita sea, vive!

¡Vamos!

No está muerto. ¿Has oído eso?

No estás muerto, pues vive.

Estás haciendo que se duerma.

No te rindas.

¡Jamás te has rendido en tu vida, no lo hagas ahora!

Deja que termine la siesta.

Nunca olvidaré lo que Mika le ha hecho.

A lo mejor nunca tendrías que haberla echado.

Se pasó de la raya.

Y ahora yo me voy a pasar mucho más.

¡Schwoz!

Oh, tío, me he dormido con tus zarandeos.

Lo siento,

pero todo Rivalton va a pagar por lo que Mika te ha hecho.

-Ray, sabes que no me gusta que me molesten

cuando como cacahuetes en lata.

(GRITA ASUSTADO)

¿Podemos discutir lo de pasarse de la raya?

Sí. Ve a por Susi Espumosa.

-Pero está de gira con Dreak, ¿compro unos billetes de bus?

-¿Qué?

Yo quiero ver a Dreak. Yo también.

No, no, Susi Espumosa es como una cabeza nuclear,

pero llena de jabón.

Schwoz la hizo con las partes que le sobraron

de una bomba nuclear que encontró. ¿Y la habéis llenado con jabón?

Para limpiar esta ciudad,

pero creo que nuestra Susi

ha encontrado un nuevo objetivo.

Oh... ya lo pillo.

La única fuente de ingresos de Rivalton es la grasa.

Bingo.

Si la tiramos sobre Rivalton...

El jabón de la explosión destruirá toda su grasa.

-Y sin grasa se acabó Rivalton.

Y podemos celebrarlo en el concierto de Dreak.

Compra entradas VIP. Voy.

-Oye, Chapa, tú no estás al mando, ¿vale?

Vale, rubito. Quita.

-Voy a sacar entradas VIP.

(Risas)

Expulsarme a mí, a mí,

¿a quién se le ocurre?

Pero ¿qué?

¿Quién ha hecho esto?

He sido yo.

¿Por qué?

Para protegerme.

Sé lo que le hiciste a Bose en el Yija Puré.

Miles, no puedes construir

una pared de ladrillo en mi habitación.

Y aún así lo he hecho.

(Risas)

Sabes que puedo usar mi supergrito para derribarlo.

Entonces mamá y papá

sabrán que eres una superheroína, se asustarán

y acabarás en un laboratorio secreto del Gobierno.

(RÍE)

Pues seguro que es mejor que esto.

Por lo que le hiciste a Bose

esto es lo que te mereces.

(GRUÑE FURIOSA)

Miles...

te has dejado el móvil aquí.

Tal vez deberías derribar ese... (GRITA ASUSTADA)

(Risas)

Gracias.

(GRUÑE)

¡Ah!

¡Venga!

¿Vas a tratar a tu propia hermana así?

Gastaste una broma a Bose, estás muerta para mí.

Voy por unas natillas de la cocina, ¿quieres que te dé?

Pues claro.

(Risas)

Mika. (GRITA ASUSTADA)

Perdona. ¿Qué estás haciendo aquí?

Vengo a advertirte. ¿De qué?

Ray se mosqueó un montón cuando me gastaste una broma.

Va a hacerle algo malo a Rivalton, algo muy malo.

Dijo que iba a limpiar toda la ciudad.

Susi Espumoso.

No, está de gira con Dreak.

Schwoz nos va a pillar entradas VIP.

No, no, no.

Susi Espumoso es una bomba que Schwoz fabricó

con los restos de Susi Sibilante. Supongo.

La verdad, a cada segundo

se me olvida cada vez más el plan de Ray.

¿Por qué me cuentas esto?

Estamos en bandos distintos

y te he gastado una broma. Sigues siendo mi amiga.

Y no quiero que gasten bromas a mis amigas,

aunque lo merezcan.

Quiero que le des un mensaje a Chapa.

¿Un mensaje a Chapa?

Dile que he dicho bicarbonato, sabrá qué hacer.

No pienso pasarle ningún mensaje de tu parte.

¿Por qué no? Porque eres de Rivalton,

¿cómo sé que tu mensaje no es parte de una broma?

Porque somos amigos.

Bose,

tendrás que fiarte de mí.

¿Cómo lo hice cuando me gastaste una broma?

¿O que no contarías a nadie lo del pie?

No se lo he contado a nadie. Vale, entonces ha sido Miles.

Bose...

¿confías en mí?

¡Natillas!

¡Las natillas!

Miles vuelve con las natillas...

¿Bose?

¿Bose?

¿No vas a coger tus natillas?

Gracias.

¡Natillas!

¡Natillas!

¡Natillas!

¡Natillas!

¿No las vas a probar?

(GRITA)

¡Me has tirado natillas picantes a los ojos!

Si vas por la reina, mejor no falles.

Se llama Espumosa, Schwoz,

pero yo no veo espuma por ningún sitio.

-Es mi creación. -Yo solo veo una pompa.

-Tú no estás haciendo nada, el resto estamos trabajando.

-¿No tenéis espuma en tu país? -No critiques.

-Recuerda que el que manda aquí soy yo, Schwoz.

¡Eh!

¡Bosi!

Estaba preocupado, ¿dónde estabas?

Eh... ¡Dímelo!

Se va a dormir otra vez.

Ah, perdona.

Eh...

¿A dónde has ido? Pues...

a la tienda de bolas.

¿Cómo a...? ¿Fuiste a una bolera?

¿Ese sitio con calles donde puedes jugar a los bolos?

Sí.

Allí exactamente.

(Risas)

Bose,

¿por qué me miras así?

¡Bose!

¡Hola, Bose!

¡Bose! ¿Sí, señor?

El uniforme.

Voy a por Miles, después colaremos a Susi Espumosa

en Rivalton y...

¡Boom! Adiós a la grasa.

Y yo haré paz y grasa.

Y todos en Rivalton dirán:

"¡Oh, estamos muy tristes!"

"Pero ha sido una idea muy ingeniosa

y eres tan guapo".

"Lo sé, gracias, pero sois lo peor", diré.

"Es verdad, nos vamos a ir de aquí

y nunca volveremos", dirán.

Se irán, llamaremos a la ciudad Man City

y comeré gratis cada vez que vaya.

Sí, un plan sólido, señor. Claro que lo es.

Schwoz, no sé qué más decir

para que entiendas que quiero que le pongas más espuma.

-¿Sabes? Hablas demasiado.

-¡Dame eso, lo haré yo mismo!

-No, no, no es mío. -¡Dame eso!

(GRUÑE) -Suéltalo.

Oye, no me gruñas, eh.

¡Schwoz, "sit", "sit"!

Quieto, quieto, te daré un hueso, ¿vale?

Me miras como si quisieras decirme algo.

Eh...

¿Estoy en el Nido?

Huele a Nido del Capitán.

Muy bien, por fin Miles ha vuelto.

Comenzaremos la broma a Rivalton.

Sí, claro, pero una pregunta rápida:

¿les pasa algo a mis ojos?

(GRITAN ASUSTADOS)

(Arcadas)

Creo que tengo alergia a las natillas picantes.

¿Es que intentaste bromear a tu hermana?

Sí, eso es.

Y diré...

que estoy avergonzado.

Tal vez es mejor que te las vuelvas a poner.

Oh, no, Ray debería echar un vistazo de cerca.

¡No, no, no, no te acerques a mí!

Sí, en serio. Miles, que no quiero verlo.

No quiero, que acabo de comer. Venga, tío.

(Arcada)

Qué asco.

Bueno...

¿vas a decirme algo o no?

(TOSE)

Por el archiduque Fernando

y Guídeon. -Oh.

(Risas)

Oh, este puré ha llegado a mi vejiguilla.

-Ah, cómo no.

-Típico.

Tenemos que hablar.

¡Alarido!

Me alegra que hayas venido, tómate un puré,

Guídeon y yo estamos celebrando nuestro 15 aniversario.

No hay tiempo para eso.

Pero es que llevamos 15 años.

Le he comprado una banda con diamantes.

Ah, eso debe de ser caro.

Oh, nada es suficiente para mi Guídeon.

Además, he ganado mucho dinero el último mes.

Pero si estamos en guerra,

¿cómo has podido ganar dinero?

Oh, eso no importa.

Ahora engalanaré a mi coletita

y te enseñaremos el baile de aniversario

que hemos preparado. Vamos, Guídeon.

Hay que sacar toda la grasa de Rivalton ahora mismo.

¿Por qué? Porque Capitán Man

y el Equipo Danger vienen con una bomba de jabón.

La van a detonar en el centro de la ciudad.

Pero eso destruiría nuestros suministros.

Exacto.

Hay un tanque de grasa abandonado tras una valla publicitaria

en la frontera entre Buena Vista y Rivalton.

Si llevamos la grasa allí, habrá tiempo

antes de que tiren la bomba de jabón.

Espera, ¿toda nuestra grasa en un solo tanque?

¿No es muy arriesgado? -¿Cómo cuestionas a Alarido?

Es la oficial de bromas de alto rango

Vale, perdonado.

Además,

os voy a enseñar una broma tan genial

que acabará con esta guerra para siempre.

Ya la has oído, vamos.

-Madie, date prisa.

-Vale.

¿Qué me he perdido? -Te lo explico luego.

Ahora hay que ir a la estación central de bombeo.

-Uh, debería hacer pis antes de irnos.

(TODOS GRUÑEN)

-¡Empiezo a preocuparme por ti!

-¡Está a dos manzanas!

Oh...

Bien, hemos taponado la fuga de grasa, eminencia.

-Gracias, Madie.

-No sé porqué no puede ayudarnos.

-Ya te he dicho que Guídeon y yo

estamos con un video para Click Clock.

Chequeo salvaje de coleta.

-Bueno, ¿dónde está Alarido?

¿Y para cuándo la broma que terminará con la guerra?

-En cualquier momento. -¿Dónde estabas?

No te preocupes. Esa respuesta me preocupa más.

-Bien, que nadie hable con Tormenta Mental.

Espera. ¿Por qué no podemos hablar con él?

Porque se distrae y me tira encima a Susi Espumosa.

No, claro que no.

¡Levántala, levántala! -¿Capitán Man?

¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hace él aquí?

Es parte de mi broma.

¡Tú! Hola.

(AMBOS) ¡Gástales una broma!

-¡Que alguien lo haga! No lo creo, chicos.

Mucha gente ha gastado bromas en las últimas semanas.

¿Y a dónde nos ha llevado? A ninguna parte, simple.

Yo tengo los ojos como un cromo por las natillas.

A mí me saltaron serpientes en el ojo.

Hay una bomba en mi pie.

Yo tengo entradas VIP para Dreak, Así que...

chachi piruli.

¿Ha sido divertido? Sí.

¿Hemos hecho amigos nuevos?

Madie y yo seremos amigas cuando la guerra termine.

Me alegra que digas eso. Oh...

Pero...

es hora de terminar esta guerra de una vez por todas.

Sí, haz que se rindan

ya que ellos la empezaron.

¿Lo hicieron? Sí.

Buena Vista no paró de gastarme bromas durante mi discurso.

Eh... no, no lo hizo

y tengo la prueba

justo

aquí.

¡Está mintiendo, el sobre está vacío!

Conozco ese truco, no digas nada.

En realidad, esta vez hice los deberes.

¿Los deberes? Será empollona.

Listilla. ¡Fue el archiduque!

Él se gastó la broma.

(SE ASOMBRAN)

(Música de tensión)

¡No!

Guídeon.

¿Y por qué hizo eso? No tiene...

Por favor, ¿puede alguien quitarme esta bomba del pie?

Quitádmela.

Ahora vivirás conmigo.

El archiduque es el dueño

de la mayor cadena de tiendas de artículos de broma

de Quinta City.

(TODOS) # Rivalton ciudad frontera. #

¡Ahora no estamos cantando, escuchad!

La guerra entre Buena Vista y Rivalton

se había enfriado desde hacía años

y como nadie gastaba bromas,

nadie compraba artículos de broma en El Pícaro,

que es su tienda.

La nombro como a su cola de caballo.

Entonces, ¿Guídeon es Pícaro?

Exacto.

Qué pícaro.

Y como nadie compraba artículos de broma,

estaba perdiendo dinero, mucho.

Así que se gastó una broma pública a sí mismo

para incriminar a Buena Vista.

Gracias.

Y de pronto la guerra estalla otra vez.

-Y todo el mundo tiene que comprar artículos de broma

en la tienda del Pícaro. -¡Lo hice por Guídeon!

Tiene gustos caros.

Iba a dejarme.

(Risas)

Esto es un tratado de paz

que pondrá fin a la guerra de las bromas

entre Buena Vista y Rivalton, vas a firmarlo.

No. -Fírmelo que me meo.

-No voy a hacer tal cosa.

Oh, pero creo que lo harás.

Suponiendo que alguien confiara en mí y pasara mi mensaje.

Bicarbonato.

¡Sí! Gracias.

Vale, ¿qué os traéis entre manos?

Te lo contaré.

Hola.

Ah, hola.

¿Quieres que te vean conmigo?

Soy de Rivalton después de todo.

Ya, eso me da igual.

Entonces, ¿qué haces aquí?

Tengo un plan para acabar con esta guerra

y para que vuelvas al Equipo Danger,

pero tienes que hacer dos cosas.

¿Qué?

Primero, tienes que ser una agente doble,

haz que Rivalton piense que estás de su parte

pero busca una oportunidad para que ganemos.

No puedo presentarme allí como Alarido y decir:

"Hola a todos, gasto bromas para vosotros".

Nunca me creerían.

Lo harán si les llevas esto.

(Risas)

¿Y cuál es la segunda cosa?

No le digas nada a nadie de este plan

hasta que todo termine.

¿Prometido?

Prometido.

Porque sueles ser muy chivata.

Jolines, cuando creí que estábamos conectando.

¿Has traicionado a Rivalton? Estoy a punto.

Préndela.

No, no, no, no, no, no.

No, no, no.

No, no, no, no, no, no.

Ay, ay, nuestra valiosa grasa.

-¡Oh!

(Aplausos)

¡La grasa! ¡La grasa!

¡La grasa está ardiendo!

-Oh, yo la apago. No, no, no. Eso...

no apagará la grasa.

Pero ¿sabes qué lo hará?

Un aparato nuclear lleno de bicarbonato.

Voy.

(Música de intriga)

Oh, gracias.

Oye, ¿cuándo llenaste eso con bicarbonato?

Cuando te probabas la peluca.

¿Peluca? ¿Qué peluca?

¿Quieres que apague el fuego y salve tu grasa?

Firma el tratado.

¿Y terminar con la guerra? ¡Jamás!

Vale.

Pues tu grasa se quemará y la ciudad se arruinará.

Y yo comeré gratis cada vez que venga aquí.

Exacto.

Firma ya.

La necesito para pagar la uni y una ampliación de vejiga.

-Firme

o arrojaré su coleta

al fuego. -¡Guídeon!

Vale.

Vale.

Lo firmare.

¡Sí!

Esa es mi hermana.

Bien, vale.

¡Apágalo, apágalo, apágalo!

-Ah, ya... necesito una frase ocurrente.

Últimas noticias, esta guerra se acabó.

Buena.

-El bicarbonato cubrió La Tierra y a la gente

y, desgraciadamente, a Guídeon.

Pero la grasa prendida se apagó

y la guerra de las mil bromas terminó.

Pero ¿no sucedió todo esto ayer? Sí...

¿Cómo han actualizado el documentan tan rápido?

Los elfos.

(CHISTA) Están hablando de mí.

Mucha gente le atribuye a Alarido el fin de la guerra,

otros dicen que fue Capitán Man,

que está aquí ahora en el estudio de grabación

amenazándome con gastarme una broma.

¿Qué?

La historia la escriben los ganadores.

Yosoy los ganadores.

No según la historia.

Pero ¿sabes?

Con esto estamos casi empatados por la broma

de cambiarme la manteca capilar por pegamento.

¡No fui yo! Vale, no fuiste tú.

No creo que fuera ella. No me lo creo.

¿Y si fui yo? No, Bose, no fuiste tú.

Pero...

sé quién fue.

Oh, me encantan estas cosas.

Vale, ¿quién fue?

-Te lo diré.

¡Oh!

¿Qué?

¿Por qué lo hiciste?

Porque no dejabas de probar bromas conmigo y dolían.

-¡Ven aquí!

¿Una broma? Tengo una para ti.

Maldito traidor.

-Y así empezó la guerra de Schwoz Man,

pero ese es un documental para otro día.

¿Cómo pueden actualizar estos documentales tan rápido?

Los elfos. (GRITAN ASUSTADOS)

Que os den, me piro.