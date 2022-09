La guerra de las mil bromas 1ª Parte

Bien, ya está bien. Para, ¡qué pares! ¡Está bien!

Perdona, pero pensaba que nos tomábamos esta broma

en serio.

Así es, pero ya parece una manzana real.

(Ruido)

¡Ya viene! ¡Corre!

Oye, Mika, deberías probar esta manzana.

Pruébala, todos lo han hecho, pruébala.

¿Qué pasa?

Estamos esperando a Mika. ¿A mi hermana?

La misma. ¿Por qué estáis esperando a Mika?

No, no, no. No es una manzana.

Es un globo lleno de leche picante que hemos pintado

para que parezca una manzana de verdad.

En cuanto Mika la muerda, leche picante.

"Hashtag" toma ya.

¿Por qué queréis gastarle una broma?

Porque no deja de recordarle a Ray que nos ponga deberes cada día.

Sí, es una pesada, pero os voy a ser sincero,

jamás le gastaréis una broma a Mika, es imbromable.

¿Quién? ¿Mika? ¿Como tu hermana Mika?

La misma. Es un genio de las bromas. Se le ocurren algunas geniales

y siempre ve venir las de los demás.

Es como si fuera su superpoder salvo porque, bueno, no lo es.

(Alarma)

Hola, chicos.

¿A que molaron los deberes que nos puso Ray anoche?

Sí... Nada como una noche de divisiones lar... gas.

Alguien quiere jugármela. ¿Qué?

Pues que alguien intenta gastarme una broma

y sé que no es Miles porque ha aprendido la lección.

Así que debe de ser uno de vosotros.

¿Qué? ¿Por qué íbamos a gastarte una broma?

Sí, tía, si eres nuestra mejor compañera de equipo, chica.

Vale. Entonces ¿Por qué no pruebas esa manzana de ahí?

¿Esa de ahí? La misma.

No tengo hambre.

Oh, seguro que hay espacio en esa barriga

para un pedacito de esta manzana.

La verdad, yo sí que tengo hambre. No, Brainstorm, hay leche picante.

¡Ajá! Os lo dije, nunca explica.

Qué rabia. Pero ha sido muy ingenioso.

Esa manzanita falsa llena de leche picante

y ese plátano con pegamento

y esas uvas que están hechas de piedra.

¡Ah! Sí que es buena.

No mejor que yo. ¿De quién hablamos?

Da igual, tengo un trabajo para vosotros.

(Trompetas)

¿Quién es ese pavo real humano?

Ese pavo real humano es el archiduque Fernando

de Rivalton.

(ABUCHEAN)

Como sabéis, mañana es la fiesta de la longaniza.

¿Mañana? Todos los años se me olvida.

En fin, el archiduque viene a Buenavista

a dar un discurso chorra de alguna chorrada

y ha pedido la mejor protección posible.

Ah, bueno. Somos los mejores.

Yo estoy ocupado, así que tendrá que conformarse

con vosotros. Venga ya.

Te has pasado. Tengo una cita con una mamá cañón

que ama el pinball, así que... tendréis que protegerlo por mí.

Gracias por la manzana. Señor, es mejor que no se coma...

(CHISTA)

Si el señor quiere la manzana, que se coma la manzana.

Gracias.

Oh, y como siempre, si la cagáis, me pondré furioso

y si hacéis todo bien, no os felicitaré.

Una cosa más, no os riais de su coleta.

Vale, ya está, adiós.

¡Leche picante! Por eso nunca como fruta.

¿Por qué dice que no nos riamos de su coleta?

Se llama Gideon y está conmigo desde que era un moñito.

La verdad, me voy a reír de eso.

Creo que voy a comenzar mi discurso del Día de la longaniza ahora.

Todo suyo.

(Trompetas)

(Aplausos)

Gracias, Buenavista.

Veréis, nuestras ciudades no son tan distintas,

la vuestra y la mía.

Aquí huele a broma. ¿Qué?

Alguien va a gastarle una broma al archiduque, lo intuyo.

O es solo un subnormal de aúpa.

Repito, alta probabilidad de broma.

También es alta la probabilidad de que yo me coma esta longaniza.

Pero la razón por la que Rivalton es mucho mejor que Buenavista es...

¡Ay! (TOSE)

Esa es la broma. Saquémoslo de aquí.

Estoy bien, no me toques la coleta.

Solo necesito un sorbo de agua.

(GRITA)

Debemos irnos, señor. No, tengo que acabar mi discurso.

¡Una barandilla de broma! (GRITA)

¡Gideon!

(Golpe)

Yo estoy bien, que alguien atienda a Gideon.

Ya veo por qué quiere a Gideon tanto. Es supersuave.

Nos van a gritar a base de bien.

(Música)

Estadísticamente la mayoría de mujeres que juegan al pinball

tienen bigote, pero por fin encuentro una mamá cañón

a la que le gusta el pinball pero vais vosotros y...

¿Dónde está Chapa? Se ha ido a atender una llamada.

Alguien se ha puesto a escupir a la gente en el World Mart.

Vale, ya le gritaré cuando vuelva.

Mira, siento que le gastaran esas bromas al archiduque

en nuestra guardia, pero es un cretino.

Sí, no deja de llamar al Nido del Capitán

exigiendo que le devuelva a Gideon, pero nunca haré eso

porque eres tan suavecito...

Bueno, ¿y qué más da que le gastaran una broma?

A ver, no es para tanto. ¿No es para tanto?

¿De verdad crees que una guerra no es para tanto?

¿Qué? Pero ¿qué dices de una guerra? Tan suave...

Hablo de la guerra de las mil bromas.

¿En serio? ¿Es que no os enseñan nada en el colegio?

Ray, tú eres nuestro profe. Y solemos enseñarte nosotros a ti.

Ya está. Veremos el documental de Ken Burnes.

¿Ken Burnes ha hecho un docu de la guerra de las mil bromas?

Ken Burnes ha hecho docus de todo. Vale.

"La guerra de las mil bromas entre Buenavista y Rivalton

prosigue sin descanso desde hace décadas.

Las cartas escritas por los soldados de ambos bandos

nos cuentan su historia".

"Querida Marta, te escribo con los calzones estirados

hasta las orejas.

Un doloroso agravio que recibí en la batalla de Calzonhill.

Parece que esta guerra de las bromas se va a estirar infinitamente,

igual que mis gayumbos,

pero mi determinación sigue intacta.

¿Cómo pueden dos ciudades acabar con una guerra de bromas

cuando nadie sabe quién la inició? O cuándo comenzó todo.

No sé siquiera si podrás leer esta carta porque por lo visto,

he estado escribiéndote con tinta invisible sin saberlo.

Mi querida Marta, da un beso a los niños de mi parte

y dile a Raffels que es un buen chico.

Te quiero mucho, como la trucha al trucho.

El soldado desconocido".

Eh, Bose. ¿Qué me he perdido?

Un documental histórico de la guerra de las mil bromas

que pienso poner de nuevo ahora mismo.

Oye, ¿podemos ver "Jumanji"? Guay.

No podemos ver "Jumanji", habéis reavivado la guerra.

¿En serio? Antes de lo de ayer, no se había gastado ninguna broma

en Buenavista y Rivalton desde hacía 30 años.

Tal vez lo de ayer se olvide.

(RESOPLA)

Me han embromado. ¿Qué ha pasado?

Han usado la Tallahassee en dos pasos.

¿La qué?

Es la broma típica.

Alguien avisa de una escupemergencia,

el segundo bromista echa grasa sobre el uniforme

del agente de emergencias y un tercero se ofrece a limpiar

dicho uniforme gratis. Se lo llevan y te dicen que esperes.

Cuando te lo devuelven, es el uniforme de las animadoras

de tu ciudad rival. Es exactamente así.

Vengadme.

¿Seguís pensando que esto se ha olvidado?

Uno, dos, tres, cuatro. La guerra de las bromas declaro.

Ocurrió y no sé cómo.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Dejad de hablar!

(Música cabecera)

(Timbre)

(TODOS) ¡Equipo Danger en acción!

Si es solo el timbre de la puerta. -Ay... Lo sé.

-Última hora. O mejor, noticias de broma.

-Exacto, Trent, es la guerra de nuevo

entre Buenavista y Rivalton. -Sí.

-¿Su última víctima?

La mismísima Voltio del Equipo Danger,

a la que robaron su uniforme y que se exhibe ahora

en un restaurante de temática country de pega de Rivalton.

El Yija Puree.

-Voltio fue vista volviendo avergonzada a su casa

vestida de animadora de Rivalton.

-Según nuestras fuentes, Voltio estaba muy afectada,

pero ahora su situación es estable.

(GRUÑE) Odio esa foto, quitadla de la pantalla.

Tenemos problemas para quitar esta imagen,

así que tendremos que dejarla ahí un rato.

¡No!

Y otra noticia sin ninguna relación.

Las tiendas de objetos de broma de ambas ciudades

agotan sus existencias mientras las colas de compradores...

¡Ah! No soporto a Rivalton.

Sí, lo único peor que Rivalton es... Oh, espera, nada.

Sois lo rivalpeor. Acabas de demoler a Rivalton.

¿Ha sido buena, verdad? ¿Por qué Rivalton existe?

Rivalton no era nada, pero encontraron grasa en el subsuelo

y se hicieron ricos.

Hay un documental de Ken Burnes sobre eso.

(TODOS) ¡No! Por favor, no quiero.

Encontraron depósitos de grasa en el subsuelo

y empezaron a vendérsela a cada restaurante

de las quintacitys, una de las cuales es Buenavista.

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

# ¡Quinto! ¡Quinta significa cinco! #

Exacto, y ahora si quieres comer fritanga

les tienes que comprar la grasa y pagar los precios de Rivalton,

mientras los rivaltoneses se frotan las manos

y hacen de Chapa una animadora. Odio parecer animadora.

Basta de cháchara. ¡Arrasemos Rivalton!

¡Eso! ¡Sí!

-Oh, tengo una broma. ¿Qué tal esta?

Nos presentamos en Rivalton con las pistolas láser

y freímos a todo rivaltonés que veamos. Así.

(GRITA)

(RÍE)

Eso no es una broma, es violencia. Sí, pero graciosa, mira.

-¡Ay!

-Es que te partes.

¿Qué tal esto?

Me descolgáis del mancóptero y electrocuto a toda la ciudad.

(GRITA)

Eso le haría daño a la gente. Haría daño a mucha gente.

(Silbido)

Hace dos días pensé en cómo pegársela

a esa ciudad. ¿Queréis embromar a Rivalton?

Hablad conmigo.

¿Qué se te ha ocurrido?

"Esperaremos a que llegue la noche.

Entonces Miles nos teletransportará al Yija Puree.

Miles cambiará todas las sillas por sillas de broma.

Schwoz sustituirá el suministro de agua

con su nuevo concentrado acuoso. Un sorbo son 4 l en las tripas".

"Qué mala eres, me encanta".

"Bose, ¿aún sabes construir un muro de ladrillo?".

"¿El ladrillo silicocalcáreo o de cenizas volantes?".

"Silicocalcáreo, por supuesto". "Uh, la señora tiene gustos caros".

"Y yo lo lleno todo con puritos nitropum".

"Una vez más, eso es solo violencia".

"Oh...".

"Chapa, tú instalarás cierres por control remoto

en todas las puertas".

Todas son bromas geniales, pero me gustaría poder verlas.

¿Recuerdas la cuarta pared del Yija Puree

a la que nunca nos acercamos?

Claro, tenemos una igual en el Nido del Capitán.

Allí es donde he instalado las cámaras.

Ah...

"Vale, y entonces ¿qué?".

"Entonces nos hacemos unas palomitas,

nos tomamos unos refrescos

y disfrutamos viendo a los rivaltoneses

cayendo en las trampas".

Igual hemos hecho muchas palomitas.

(CHISTA) Comienza la función.

Vamos, llevamos viendo esto cinco minutos.

¿Cuándo empieza el espectáculo?

Eso, han estado tomando el agua pesada de Schwoz en sus purés,

así que ¿por qué no están embromados?

El espectáculo debería empezar ahora.

Por Gideon, mi coletita.

-Ah... Necesito sentarme porque me duelen las posaderas.

Yo construí esa silla, fui yo. Muy bien, hermanito.

(RÍE) Has calculado mal al sentarte.

Deja que te enseñe cómo se sienta uno, Clarence.

La clave es doblar las rodillas manteniendo la...

-Mirad que careto, mirad cómo se ha quedado.

-Nos han embromado, que todo el mundo compruebe su silla.

-Ya lo habéis oído.

Doblad... la... rodilla.

No fastidies.

No, comprobadlas sentándoos.

Es increíble, no me fastidies.

-Solo he bebido un sorbo, pero tengo que ir al baño.

-Por eso te llaman Marie, la vejiguilla y...

Oh, por mis gases, yo también tengo que ir, aparta.

-Aquí viene.

(GRITA)

-¡Es ladrillo silicocalcáreo! (GRITAN)

Eso es culpa mía.

Vamos, salgamos a la calle a hacer pis.

Sí, pero no podéis.

Abre la puerta, idiota. No puedo, está cerrada.

(LLORA) Mi vejiguilla...

-¿Algún urólogo en la sala? -Uh...

No puedo respirar, es que me muero.

Nos han embromado, es para mearse. -Me meo.

(GRITAN)

Escuchad, chicos, chicos, escuchad.

Yo llamo a esto "Ahí me has dado".

Jamás creí que diría esto, pero me das miedo.

Ya te digo, es verdad.

(RÍEN)

Bueno, como Ray lo olvidó ayer,

le pediré que nos ponga el doble de deberes para esta noche.

(TODOS) No.

Perdonadme por querer aprender. Jamás perdonaré eso.

(Gritos)

Esperad, un momento.

"¡Socorro, socorro!".

Hay una vieja gritando en el Nido del Capitán.

(GRITA)

¿Ray?

Eh, eh, eh... Eh, eh, eh, eh, eh...

¿Qué pasa? Respira, ¿vale? Vale.

Estaba con mi rutina de cuidado capilar.

Prerremojo, remojo, champú orgánico de libre comercio,

bajo en sulfatos, preaclarado, aclarado, acondicionador,

aceite de argán, agua de montaña, aclarado...

Vale, ya nos hacemos cargo.

Y entonces, entonces, cuando iba a aplicarme

una cucharadita de té de manteca de anacardo,

vi que alguien la había sustituido por pegamento rápido.

¿No puedes separar las manos? ¡No!

Vale, bien. Estate quieto, tranquilo, quieto. ¿Listo?

Así no, así no.

Tendrás que afeitarte la cabeza.

Haré como si no lo hubiera escuchado.

(GRITA)

Bueno, solo hay otra cosa que podríamos hacer.

¿Por qué llevas una peluca de Kid Danger?

¿Recordáis cuando Capitán Man y Kid Danger

pelearon contra El Barbero y Henry perdió todo su pelo?

Eh... No.

Exacto, porque hice esta peluca.

(RÍE) Engañamos a toda la ciudad, seguimos.

Os preguntareis por qué Schwoz y yo os hemos pedido

que vinierais aquí hoy. Tenemos clase.

Y ya estábamos aquí.

Os lo hemos pedido porque hemos averiguado dos cosas.

Una, la broma del pelo es claramente obra de Rivalton.

(HABLAN A LA VEZ)

Pero también creemos que como la única gente

que tiene acceso a mis productos capilares está aquí,

en esta habitación, eso significa que uno de vosotros

está gastando bromas para Rivalton.

Oh...

Y sé exactamente quién es.

Schwoz...

(Música tensión)

¿Por qué iba a estar uno de nosotros de parte de Rivalton?

Porque uno de vosotros nació allí. ¿En Rivalton?

La misma. Imposible.

Tengo las pruebas aquí. Sé quién es el sucio rivaltonés,

pero le daré la oportunidad de confesar

y si no lo hace, estáis despedidos. Mika nació en Rivalton.

¡Miles!

Lo siento, pero ha dicho que nos iba a despedir

y Bose necesita el seguro de salud para la cosa de su pie.

Miles, deja de revelar los secretos de la gente.

Un momento, pensaba que erais gemelos.

Lo somos.

Entonces ¿Miles también nació en Rivalton?

No, ni de coña. Vale, os contaré qué pasó.

Nuestra madre estaba muy embarazada. Vale, cuéntaselo tú.

Y nuestro padre tenía mucha hambre.

Nuestra madre estaba embarazada y hasta el gorro.

Estoy embarazada y hasta el gorro.

"¿Y por qué estaban en Rivalton?".

Bueno, el Yija Puree tiene un batido especial

para poner de parto a las embarazadas.

"¿Funcionó?". Está funcionando.

Ya vienen los bebés, tenemos que irnos.

-Tengo que terminarme esto antes. Si me lo acabo todo, comemos gratis.

-Paga y vámonos.

-No he traído la cartera. -¿Por qué no?

-Por confianza.

-Bebe más rápido, no quiero que mis hijos

nazcan en esta asquerosa ciudad.

(RESOPLA) Sí, lo he dicho.

"¿Y tu padre se terminó el puré?". "Una hora después".

(Música animada)

"Para cuando se marcharon ya era muy tarde".

Mi mamá condujo lo más rápido que pudo,

pero Mika nació en el coche, en la orilla del río Yandi

de Rivalton. ¿Y dónde estaba tu padre?

En el asiento de atrás con dolor de tripa.

Entonces ¿tú dónde naciste?

También en el coche, pero en la orilla de Buenavista

del río Yandi. Eso tiene sentido.

Soy un orgulloso hijo de Buenavista.

Sí, al contrario que tu hermana. Sigo siendo su hermana.

Sí, que nació en Rivalton.

Oye, yo no te cambié tus estúpidos productos capilares.

¿Cómo los has llamado?

De haber hecho algo, hubiera ido por tu crema antiedad.

(TODOS) Oh...

Largo de aquí, vamos. Venga, Ray.

Largo de aquí. ¡Vamos!

¿Hablas en serio? Estás fuera del Equipo Danger.

Hasta que la guerra termine, no pondrás un pie

en el Nido del Capitán.

¿Sabes qué? Perfecto.

Ray, ¿de verdad vas a echarla del Equipo Danger?

Sí.

Oye, ¿qué hay en el sobre? ¿Cómo supiste que nací en Rivalton?

Abajo tubo.

No mola, tío.

Sí, es una rivaltonesa, pero era nuestro mejor bromista.

Y era nuestra amiga.

Además, yo le conté lo de mi pie y ella no se fue de la lengua.

Por ella tuve que raparme la cabeza.

No podemos fiarnos, pero ahora, gracias a mí, está fuera de juego.

No tenemos que preocuparnos de ella para nada.

Alarido, ¿qué haces tú aquí? Ahora bromeo para vosotros.

¡Gideon!

(Música tensión)