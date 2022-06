Gato radiactivo

(Música)

¿Qué es una puerta? (TODOS) Og...

Lo sé, lo sé. ¡Sé lo que es una puerta!

Vale, relájate, Hermione. (LOS DOS) -¡Ja!

No es un insulto. De acuerdo, Hermione.

La alumna más lista y trabajadora de Hogwarts.

Es un honor. Sí, seguro, Hermione.

¿Volvemos a que finges que ignoras

que todos sabemos lo que es una puerta?

Sí. 10 puntos para Rayo. ¡Yuju!

¿Qué? Voy a derribarla.

No, no, no. (TODOS) -¡Oh...!

Déjanos derribar las puertas.

Derribar una puerta de una patada es una de las cosas más importantes

y, hasta diría yo, más sagradas que puede hacer un superhéroe.

Pensaba que salvar a las personas era lo más importante.

Ah, ¿sí? ¿Y cómo vas a salvar a esas personas

si ni siquiera puedes abrir una puerta?

Bueno, pues la rodeo.

No, no. Bose... Bose...

¿Y si hay un muro por donde has pasado?

Pues entonces pasaría por el otro lado.

¿Siempre es tan tonto?

Voy a derribarla.

¿Qué estás haciendo? Nada.

No me lo creo. Vamos a seguir.

El primer paso para derribar una puerta de una patada

es saludar a la puerta y agradecerle sus servicios.

Puerta, te saludo como a un igual. Pero debo patearte.

¿Haces eso siempre que abres una puerta de una patada?

Siempre.

Te hemos visto patear como 10 veces una puerta sin hacer esto.

Sí. Solo sueles gritar: "¡Din don!

¡Entrega especial, pandilla de pringados!".

Y patada. (TODOS AFIRMAN A LA VEZ)

Bueno, pero antes de hacerlo siempre rezo una oración

por el descanso del alma de la puerta que estoy a punto de patear.

No, qué va. Nunca has hecho eso.

Yo no te he oído. Para nada.

A ver... ¡Din don! ¡Pandilla de pringados!

Tío... Esta era mi puerta, ¿vale? Sí...

Vale, pillaré la de Rayo. No, no vas a patear mi puerta.

Aparta. Déjame... No lo harás.

(HABLAN A LA VEZ)

Vale, ¿quién quiere vitaminas? Vitaminas especiales de Schwoz.

Para todos vosotros. Tomaos estas vitaminas.

No hagáis preguntas. Callad y tomadlas ya.

Vale. Vale.

Alto, alto, alto. Esto no parecen vitaminas.

Lo que tú digas, Hermione, pero trágatelas.

(LOS DOS RÍEN) -¡Sí!

Están asquerosas, Schwoz.

Eso es porque no son vitaminas. Son pastillas de yodo.

¿Y qué?

¿Por qué quieres que nos tomemos unas pastillas de yodo?

Por nada...

El yodo te lo dan cuando has estado expuesto

a cantidades peligrosas de radiación.

Oh... ¿En serio? Sí. En serio.

Schwoz...

¿Hemos estado expuestos a una cantidad peligrosa de radiación?

¡Adiós!

(Música)

Es preocupante. Para vosotros. Yo soy indestructible.

¡Eh!

¿Y por qué te estás comiendo las pastillas de los demás?

¡Din don! ¡Aquí estoy! ¡Tío!

Esa era mi puerta... Sí...

¿Podemos volver al tema de nuestra posible exposición

a un nivel peligroso de radiación? No pasa nada.

¡Tío!

Deja de comerte la pastilla de los demás, Ray.

Si hacéis el favor de poneros en fila

para una lectura rapidita de niveles de radiación...

Vale... ¿Qué está pasando, Schwoz? ¡Yo te lo diré!

¡Mi pie en una puerta!

Es imposible que esta vez hayas rezado.

Rezo rápido. Dios está ocupado.

Schwoz, ¿por qué llevas ese traje? Vale, os voy a contar algo, pero...

no quiero que os enfadéis conmigo, chicos.

Ya estamos enfadados contigo.

¿Lo ves? Eso es precisamente lo que no quiero.

"Desconocido se acerca. Modo escuela activado".

(Música)

¡Din don! -¡Sí!

¿Mamá? ¿Mamá?

-Sí, soy la mamá de Bose. -Vaya, "dindones" los ojos.

Pase, estábamos tomando unas vitaminas.

Soy Ray. Estoy al mando.

¿Qué haces aquí, mamá?

Te dejaste el bolso en casa, bobo, así que te lo he traído.

Ese es tuyo. ¡Sí! ¡Me encanta este bolso!

Me dio envidia cuando pensé que era tuyo.

De pronto empiezo a entender muchas cosas.

Hechos.

Vale. Y una vez resuelto el misterio del bolso,

tal vez debería irse y dejarnos seguir con las clases.

Modales. -Vale, Hermione.

¡No es un insulto!

¡Ja!

-Vaya, hola, guapo.

-Y estaba en mi laboratorio "jazzeando" un poco con la ciencia.

¿"Jazzeando"? Sí. Improvisando sin un plan.

Dejando a los agentes químicos llevarme a donde quisieran.

Pues menuda irresponsabilidad. Una nota de color aquí...

Otra modulación allá... y la improvisación se volvió fétida.

Abrí una ventana y, dubiri dubiri tato,

en ese momento entra un gato.

¡Y pum! ¡Dubiridón! Se llenó de radiación.

-¿Has irradiado a un gato? -Así es la improvisación.

¿Ahora mismo en tu laboratorio hay un gato radioactivo?

Ese gato hace tiempo que voló, campeón.

-Eres muy bonito. Claro que sí. Un gato precioso.

A ver, esto de ser radioactivo... ¿Qué significa?

Significa que tengo que localizar al gato y curarlo

antes de que esparza la radiación por todos lados.

Hay que encontrar a ese gato.

Sí. Pero si veis al gato no hagáis nada de lo que voy a decir ahora.

No os acerquéis al gato. -Te voy a coger, gatito. Hola.

-No intentéis achucharlo. -Eres tan achuchable...

Sí, lo eres. Eres tan achuchable...

-Y no le pongáis ningún nombre. -Creo que te llamaré Albóndiga.

¿Por qué no podemos ponerle nombre? Sí. ¿Qué hay de malo en eso?

Porque ese es el primer paso.

Le pones un nombre y, a continuación, estás haciendo algo

que es muy peligroso como tumbarte en el suelo

y dejar que el gato beba leche especiada de tu boca.

-Sabes que nadie haría eso.

-Tenemos cuatro horas para encontrar al gato y traerlo aquí

para que le pueda poner un antídoto. ¿Qué pasará después de ese tiempo?

Prefiero no decirlo. Y vosotros no saberlo.

Oh...

Muy bien. Tomémonos el yodo, separémonos

y encontremos al gato antes de que alguien se lo lleve a casa.

Voy a llevarte a casa conmigo.

-Ocurrió y no sé cómo.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Dejad de hablar!

(Música cabecera)

¡Danger, entra en acción!

(TODOS) ¡Equipo Danger en acción!

Si es solo el timbre de la puerta... -Lo sé...

(Música)

Ya, yo también os echo de menos, chicas.

¡Miles! ¡Miles! Estoy hablando con las Ganache.

¿Las chicas que teletransportaste a prisión el mes pasado?

Las mismas. Estoy hablando con las cuatro

y solo les dan 15 minutos semanales para llamadas.

¿Qué peste es esa? Oh, es mi traje maji majimumu.

¿Qué? Una camisa hecha de pescado.

Esperaba que el olor a pescado crudo atrajera a mí gato radioactivo.

¿Lo ha hecho? No, pero atraje a otros muchos gatos

que me arañaron las manos y los brazos

y deja que te enseñe dónde... No quiero saberlo.

Ahora estoy hablando con mis chicas, así que...

Por lo menos yo intento encontrar al gato.

Solo nos quedan dos horas

y tú estás lanzando besitos por teléfono.

¡Estoy intentando lanzar besitos por teléfono!

Pero alguien me está cortando el rollo.

"Su llamada con las Ganache ha terminado".

Ahora tengo que hacer yoga.

¿Dónde están mis mallas de yoga?

Muy bien. ¿Alguno de estos es tu gato radiactivo?

No, no y no. ¡Oh! ¡Porras!

¡Largo de aquí!

Oye, sería más fácil si nos hubieras mandado una foto

del gato que se supone tenemos que buscar.

No sabía que lo iba a perder,

así que no le molesté en sacarle una foto.

También sería más fácil si movieras tu culo y nos ayudaras a buscar.

Lo primero de todo, estaba hablando con las cuatro Ganache,

y sabes que cuando estoy sentado es cuando hablo mejor.

(Alarma)

Aquí estamos. Traemos gatos.

Ese no. Ese no.

No...

Me sorprende que los gatos no persigan tu traje de pescado.

(Música)

Me gusta ver sufrir a Schwoz,

pero aparte de eso, esto es perder el tiempo.

Hablando de tiempo, tengo que irme.

Mi madre me está mandando mensajes de que compre comida de gato.

Se habrá encontrado un gato a la salida de nuestra escuela

y lo tiene en casa.

(Música)

¡Eh, chicos! ¿Creéis... que el nuevo gato de mi madre...

conoce al gato que estamos buscando?

No lo sé. Podríamos preguntarle. Gran idea.

¿Alguien habla gatuno? Venga, Bose.

El bombón de tu madre se ha llevado a nuestro gato.

Ahora tendré que hacer flexiones y ponerme una camiseta más pequeña

para ir a tu casa.

Y traer al gato para que Schwoz pueda darle un antídoto.

Eso también.

Un momento, ni siquiera sabemos si es nuestro gato.

¿Te ha mandado una foto? No hace falta. Ya la vi antes.

Aprobada. Me refería a una foto del gato.

Oh, sí. Buena idea. Creo que sí.

¡Schwoz! ¡Lo encontré!

¿Sí? ¿Es este el gato?

¡Sí! ¡Genial!

De eso nada. ¿Por qué no?

Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no?

Porque la madre de Bose seguro que ha estado todo el día achuchando

y poniéndole nombres y haciendo arrumacos a un gato radioactivo.

Adora a los gatos. Le gustan mucho. Es bueno saber sus gustos.

Debería escribir estas cosas. Ray...

Su madre está casada. Con el teniente de alcalde.

Sí. Y él está de viaje. Así no ayudas.

Perfecto.

Schwoz, búscame una camiseta pequeña sin mangas que me favorezca.

Eh, tío. ¿Puedes darnos antes el antídoto para el gato?

Sabía que olvidaba algo. ¿Ni siquiera lo has hecho todavía?

Estuve haciéndome mi traje maji majimumu.

¿Tú qué? Tengo que ir a hacer el antídoto.

Bose, nos teletransportaremos a tu casa

y le quitaremos ese dato a tu madre. Alto, alto, alto. Esperadme.

En 12 minutos tendré mi torso listo para madres.

¿Puedes hacerlo en dos? Tengo seis chocolatinas aquí.

Cada una requiere 2 minutos para despertar a Khloé, Kim, Kendall,

Kylie, Kourtney y Kenny. Marchaos.

¡No, no, no, no! Llevaos esto para cogerlo.

Entendido. Toma. Esperad.

Esperadme, esperadme. ¡No! ¡Porras!

Tengo que despertar a las "abdokardashians".

¡Vamos, Kourtney!

(Música)

Tío, que suerte que nos teletransportáramos a esa heladería

antes de venir hasta aquí. Sí, sí. Un accidente extraño.

Y luego a esa tienda donde tenías que devolver esa camisa.

Qué coincidencia. Total, sí. Una pregunta rapidita.

No soy de respuesta rápida, pero... continúa.

¿Por qué no entramos por la puerta principal?

Esta entrada lateral es buena para entrar y salir sin ser vistos.

Creo que mi madre ni la conoce.

¡Mamá!

¿Qué estás haciendo? Hola. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo?

Oh, le iba a enseñar a Albóndiga la casa

cuando oí voces detrás de esta extraña pared con pomo,

giré el pomo y aquí estabas tú. ¿Con quién hablabas?

Conmigo mismo. Oh, ¿es la comida del gato?

Gracias, cariño.

Sí, bueno... Entrégame ese gato, mamá.

¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no es tuyo.

Me lo encontré. ¿Qué más?

En tercer lugar, es radiactivo. Qué va. Qué más.

Sí lo es. ¿Por qué crees que llevo estos guantes espaciales?

Para darle la mano a un alienígena. ¡Ojalá!

En quinto lugar, tu padrastro está de viaje y me aburro.

Le he dado tu cuarto a Albóndiga y no pienso renunciar a él nunca.

¿Le has dado mi habitación? Sí.

Tú puedes quedarte en la casa de invitados.

¿Voy a tener mi propia casa? ¡Sí!

(RÍE) Te quiero, mamá. Y yo a ti, Bose.

Disfruta de tu casa. Tío...

¿Has oído? Me ha dado mi propia casa.

Sí, pero, ¿y el gato qué? Necesitamos a ese gato.

¡Una casa!

Esta gente está muy mal.

(Música)

Así de simple. Le dio una casa.

Se la regaló como si fuera una especie de castigo.

¿Qué hará cuando se deje los platos en el fregadero?

¿Lo mandará a las Bahamas?

Oh...

No sabía que esta pared tuviera un timbre.

Hola, señora O'Brian. Oh, es señora O'Brian Willard.

Soy la mujer del teniente de alcalde. Eh... Somos compañeros de su hijo

y hemos perdido nuestro gato y... ¡Oh! ¡Oh, hermano!

Alabado sea, pero si es nuestro prófugo felino.

No entiendo esas palabras. Es nuestro gato. Se nos perdió.

¿Nos lo devuelve? Este no es nuestro gato.

Sí que lo es. Hace 20 años que lo tengo.

A día de hoy. No me diga...

Sí. Adiós. Celebraremos nuestro "gatianiversario" juntos.

Bose nos dijo que se había encontrado ese gato hoy.

Mentiras, esas son la razón de que mi hijo esté viviendo ahora

en una lujosa casa de invitados. Señora, devuélvanos el gato y punto.

Si este es vuestro gato, ¿cómo se llama?

Nieve. Pudin.

(LOS DOS) ¡Pudin de nieve!

Eso es. Vamos, pudin de nieve. Ven, pequeña.

Pequeño. Pequeño.

Se llama Albóndiga. Y no voy a renunciar a él jamás.

Adiós.

Esta gente está muy mal. ¿Verdad?

(Música)

Ah... Schwoz me ha mandado un mensaje.

Escríbele: "Cállate, Schwoz". Y dale a enviar.

Dice que si el gato está reluciendo es muy mala señal.

Y yo digo: "Cállate, Schwoz".

Si está reduciendo supongo que... ¿lo pillamos y corremos?

Sí, sí. Claro. Claro.

Tú recuerdas por qué estamos aquí, ¿no?

Yo estoy para ligar con la madre de Bose.

No tengo ni idea de para qué estás tú.

Para coger el gato radioactivo.

No me lo estropees. Vaya...

¡Ahí va! -¿Qué desean?

-¿Tiene por ahí una toalla? Estoy sudoroso del trabajo.

De salvar animales y trabajar con mis callosas manos.

-Sí, creo que tengo una toalla. En realidad buscamos a un gato.

Se parece a este, tiene la rabia y es venenoso.

No lo he visto. Lo tiene en brazos.

Estás despedido. ¿Cómo dice?

Mi marido es el teniente de alcalde. Está de viaje...

-Ah, sí... -Pero ahora mismo lo voy a llamar

para que os despida cuando le diga que intentáis quitarme a mi gato.

Necesitamos ese gato, señora. "¿Qué?".

-Tenientito, tengo aquí a dos empleados tuyos

que quieren llevarse a mi gato. Despídelos.

-"¿Están escuchando?". -Sí.

-"Despedidos". (RÍE)

¿Señor, ¿cuánto estará fuera de la ciudad?

No, no, no. ¿Viste cómo flirteaba conmigo?

No ha flirteado nada.

No podrá salir con un empleado municipal.

Por eso me ha despedido.

(RÍE) Que empiecen los juegos.

(Música)

No dejaré que se te lleven, cariño.

Oh, estás resplandeciendo... De amor.

Bose nunca resplandece por mí.

(Música)

Oh...

(Música)

Bario. Oh, bario.

Ácido desoxirribonucleico felino. Ácido desoxirribonucleico felino.

Manteca de yak. Manteca de yak.

Sí.

Esto lo tenéis controlado sin nosotros.

¿Puedo lamer los matraces luego?

Bose, ¿qué tal si te echas una carrera fuera y vuelves?

Te cronometro. ¿Me estás cronometrando?

Sí.

¡Lo encontré! ¿Has encontrado el gato?

¿Qué gato? El perfil de la mamá de Bose en EnvyGram.

El teniente de alcalde está siempre fuera en viajes oficiales, chicos.

Se supone que teníais que volver con el gato.

¿Y tú qué? Dos veces.

Schwoz casi tiene el antídoto, pero necesitamos al gato.

¿Qué tiempo he hecho?

¿Seis? ¡Sí! Intentad mejorarlo.

No. Vale.

Bueno, Schwoz, ¿ese gato va a matar a mi madre o qué?

Creo que tenemos tiempo. Mirad, está reluciendo.

¡Ay! Si los dos están reluciendo así, casi no tenemos tiempo.

¿Pero ya has terminado el antídoto? Acabo de terminar.

La mamá de Bose va a necesitarlo también.

¿Has hecho uno para ella? Sí.

Nuevo plan.

Vamos a la casa de Bose y se lo inyectamos a su madre y al gato,

quieran o no. De acuerdo.

Vamos. Y nos cronometramos.

Un momento, tengo un plan mejor.

Necesitamos 14 caballos frisones negros, pelo largo.

-Por supuesto.

Y un globo aerostático con un emoticono guiñando un ojo.

-Ya veo dónde quieres ir a parar.

¿Por qué no vas allí, derribas la puerta y se lo inyectas?

Sí, no necesitamos un plan tan elaborado.

He sido superhéroe mucho tiempo, creo que sé lo que hago.

Vale, Schwoz, busca un mapa de Tailandia,

pero de cuando se llamaba Siam.

-Sí, por supuesto. Ya sé por dónde vas.

Amplia.

Inviértelo.

Salta. Saca cuatro.

Bingo.

Ahora mete esas coordenadas en el ordenador y llama a Bigfoot,

dile que cancele lo que tenga

porque va a querer participar en esto.

-Bigfoot. Soy Schwoz, ¿te acuerdas de cuando te regalé ese riñón?

Ahora necesito cobrarme el favor.

(Música)

Señora, salga con el gato y ya.

No. Queréis quitarme a Albóndiga.

Sal ya, mamá. No.

Madre mía, qué frustrante.

Nosotros... Ninguno somos su hijo. Pero yo sí soy su...

(CHISTA) Tú calla.

O sale usted o entro a sacarla.

Claro. Pues buena suerte con esa puerta.

Llevo todo el día esperando esto.

Tienes que saludarla como a un igual.

Puerta, yo te saludo como a un igual, y aún así he de derribarte.

Amén.

¡Bien!

Por favor, límpiate los pies, el suelo está limpio.

Vamos, fuera. ¿Listos, chicos?

¿Me estás cronometrando? Sí.

Eh, espere. (GRITA)

¡Albóndiga!

No me dejes, eres lo único que tengo en este mundo.

¡Mamá!

Madre mía, que feo está decir eso si tienes hijos.

Yo soy su hijo. ¡Cállate!

(Gritos)

¿No oís a alguien gritar?

¿Eso es un globo con el emoticono del guiño?

Gracias por amortiguar mi caída.

-Tranquilo, soy indestructible.

Equipo Danger, vale, esta es vuestra parte del plan.

Ya está arreglado. ¿Qué?

¡Pero ya he pagado los caballos!

Teníamos nuestro propio plan. Lo siento, adiós.

¿Foot?

-¿Celia? -¿Qué tal?

-No sabía que íbamos a rescatarte a ti.

-Oye, vosotros dos.

-¿Quieres tomar un té? -Me encantaría.

-Pekoe de naranja, sin azúcar, con una nube de leche.

-Oh, todavía te acuerdas.

-Puedes apostarlo. -¿Estás bien?

-¿Qué? No, no estoy bien. -Vale.