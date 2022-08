La escuela está embrujada

(Música charlestón)

(Risas)

Lección aprendida: somos malos a los bolos.

Cierto. Yo obtuve un siete.

No debimos comprar camisetas a juego.

Y tampoco deberíamos habernos llamado Los Ganadores.

(Risas)

Hola, Schwoz. Hola, Schwoz.

Hola... Schwoz.

El patinaje artístico se nos dará mejor mañana.

Sí, seguro. El martes siempre ha sido mi día.

(Risas)

(Continúa la música charlestón)

¡El martes no es mi día!

Dijiste que lo era.

Los lunes me equivoco mucho.

¿Cómo se nos da peor el patinaje que los bolos?

¿Me dejé convencer para ponerme esta camisa?

Al menos no pone "ganadores". Pone "campeones", aún peor.

(LOS CUATRO) Hola, Schwoz.

Hoy no, pero mañana lo haremos genial en los toboganes acuáticos.

Eso segurísimo: el miércoles es mi día.

Yo miro el vestuario. Seremos Los Victoriosos.

Porque nos gusta el cuento "Víctor y los tres osos".

(SUSPIRANDO) Ah, cariño...

No.

(Melodía de piano)

Miércoles.

Tampoco es un buen día.

Sí, miento mucho los martes.

El miércoles nunca fue mi día.

¿Cómo pudo arder el agua?

Los de quemados sabían nuestros nombres.

Tengo tarjeta de quemada habitual.

¡Hola, Schwoz! ¿Qué pasa?

Hola, tío. Schwoz.

Vamos a descansar un día.

No. ¡El jueves es mi día!

Yo miro el vestuario. Alto. Esperad.

He notado que Schwoz está muy raro. Es Schwoz.

Siempre está raro. Es su forma de ser.

No.

Esta semana ha estado doblemente raro.

Sí. Los bailes y lo de dibujar...

¡Eh!

¿Por qué estás raro?

Siempre estoy raro. Es... mi manera de ser.

Es cierto.

Sé que estás mintiendo.

¿Qué? ¡No!

(BALBUCEA) Es miércoles.

¿Por qué bailabas esa música antigua?

¿Y por qué dibujabas señoras antiguas?

¿Y por qué estabas viendo una película antigua?

¿Y qué es este ordenador gigante tan extraño?

¡Es lo que me gustaría saber?

Eh...

Estoy saliendo con una señora mayor.

¿Dónde está?

¡No está aquí!

No, está en una residencia de mayores.

Me voy acostumbrando a hacer cosas que le gustan.

Eso es... Está saliendo con una anciana.

Qué grima.

Oh, no, no. Es preciosa. Eh...

Pero es un secreto que no le podéis contar a Ray.

¿Por qué no?

Eh... Porque intentará quitármela.

Eh... ¿Es una mamá?

Sí. Entiendo, ya.

Olvidado. Vale.

¡Me alegro por ti!

No siento los brazos al doblarlos. Ya. Pues descansa.

Estos chalecos molan. Mucho.

La pesca del jueves va a ser todo un éxito.

¿Cuántas lombrices de fuego llevamos?

Todas. Toda la lata.

Quizá convendría dejarlas en casa esta vez.

Oh, cariño... ¿Dejarlas en casa?

Creo que por eso se incendian las cosas.

No lo puedes demostrar.

Vale, traedlas. (AMBOS) ¡Sí!

Adiós, Ray. No me hables.

Esta semana estoy con mis cosas.

¿De verdad podría ser tan simple?

(Risas)

¿Qué era lo no debíamos contarle a Ray?

¿Eh?

¿Qué? ¿Qué, qué, qué?

¿Qué? Creía que estabas con tus cosas.

Y estaba, todo va bien. ¿Qué no debéis contarme?

Nada. Algo sobre Schwoz...

y una novia.

La única que vez que recuerdas algo...

¡Lo tengo! No debíamos contarte que Schwoz tiene novia.

Una abuela, si no me equivoco.

(Risas)

Ha comprado una escuela encantada y no quiere decírmelo.

¿Qué? ¿No es obvio?

No.

"Abuela" rima con "cautela", lo que debes tener para mentirme.

Y Schwoz nació en octubre, es libra,

y los libras hacen dos cosas de las tres que les mandas,

¿y sabéis quién más es libra?

¡Jasper!

Y "Jasper" rima con "Casper", que es un fantasma famoso, luego...

¡Schwoz ha comprada una escuela encantada,

lo que le dije que no hiciera! Oye... ¿Qué?

¡Maldito Schwoz!

Estaba en un momento bajo de mi vida cuando le dije lo de la escuela.

¡Abajo tubo!

Vámonos a pescar.

Sí. ¿No deberíamos ir a ver a Schwoz?

(RESOPLA) Vale.

Me llevo las cinco lombrices. No sirven.

¡No!

Claro que he hecho lo que dijiste. -¡Estás mintiendo!

¿Qué te dije? -Ahora no me acuerdo.

¿Qué te dije? -Siempre mandándome.

Ray, ¿qué te ocurre? Sí.

¿Te has vuelto loco de verdad? Sí.

(RÍE CON SARCASMO)

Díselo.

Venga.

(Risas)

(SUSPIRA) Tilda, ya puedes salir.

Ding-dong, queridos.

¿Sabéis? Me moría de ganas por conoceros a todos.

No.

(Risas)

Ocurrió, y no sé cómo. (HABLAN TODOS A LA VEZ)

Me encanta ser una superheroína...

¡Dejad de hablar!

(Sintonía "Equipo Danger")

(Timbre)

(TODOS) ¡Equipo Danger en acción!

Suena el timbre de la puerta. (SUSPIRA) Lo sé.

(Murmullo)

(Música de charlestón)

¿Qué está haciendo? Mi baile de abanicos.

Hacía furor en los años 20.

Fue entonces cuando cogí el trolebús de ida a Fantasmavilla.

Oiga, usted está muerta. ¿Conoce a Prince?

Bueno, una vez tuve una pequeña "rendezvous"

con un príncipe de los Habsburgo en la costa de Cerdeña.

Genial, la escuela está encantada y este fantasma habla raro.

Cuida tu lenguaje, lechuguino,

o mi lengua viperina les soltará a estos cómo te tiñes el pelo.

¡Cierre ese pico muerto, señora!

Ese es mi pie para marcharme.

Adiós a todos, queridas caritas de arroz.

Por esto te dije que no compraras una escuela encantada.

¿Lo hiciste? Pues no me acuerdo.

Haré que te acuerdes de un bofetón.

¡Ay!

Schwoz, igual, si fundo una escuela de mentira para Henry,

retira su dimisión y se queda.

Así que...

búscame una a la venta, ¿eh?

Ahora. -Pero...

tendré que borrarles la memoria a los vecinos.

¡Que me busques una escuela, Schwoz! Y ya.

Baratita. -Podría encontrarte una escuela y...

Baratita. -Sí, baratita.

Pero tiene una pega. ¿Pasa algo si...?

Que no esté encantada. (SCHWOZ GRUÑE)

Hazlo, Schwoz. -¡Vale!

A ver... "Baratita", "a la venta ya",

"no encantada"...

Oh.

¿Y si quito lo de "no encantada"?

Ah. ¡Bingo!

Ahora que me has abofeteado, ya me acuerdo.

Quiero a ese fantasma fuera de aquí ya.

El otro día se coló un pájaro en mi casa.

Mi madre abrió una ventana y se marchó por ella.

¡Creo que es el mismo pájaro!

¿Alguien más tiene otra idea?

Tenemos una lata con lombrices... ¡No!

Eso no nos va a ayudar. No vamos a pescar.

O a los bolos, patinar o a los toboganes.

Los fantasmas son seres atrapados entre nuestro mundo y el más allá.

Debemos ayudarla a avanzar.

¡Pues hazlo!

Baratito.

Lo he intentado desde que nos mudamos,

Pero Tilda no puede avanzar

hasta que haga todo lo que quería hacer antes de morir.

Por eso hacías todas esas cosas raras.

Sí. Tilda tiene una larga lista de cosas que tiene que hacer.

¡Bueno!

Buena suerte, Schwoz.

Hoy es jueves de pesca. Sí.

¡No, no, no!

¿Qué, qué, qué?

No habrá más jueves de pesca

ni viernes de espeleología ni sábados de estrellas

ni domingos de tatuajes de gena. -¡Oh!

Llevamos esperando toda la semana a esos tatuajes.

Como si habéis esperado toda la semana a los tatuajes.

Eso ha dicho Aquí, nadie va a hacer nada

hasta que ese fantasma se largue, es nuestra prioridad.

Pues Miles no volverá hasta que el fantasma se haya ido.

Echo de menos a Miles.

Pues despachemos las cosas de esa lista lo antes posible.

Vale. Eh... ¿Quién quiere montar en una bici tándem con Tilda?

Yo no.

¿Adónde vas? ¿No nos ayudas?

No soporto a los fantasmas.

¿Adónde vas, moscardón? ¿Vas a teñirte el pelo?

¡Déjame en paz! ¡Por eso os odio!

¿Os habéis desecho del fantasma?

¡Hola, caracola! Responderé a tu pregunta con un acertijo.

¿Qué tiene tres patas...?

Mi piro.

¡Oh, señor!

¡Oh, señor!

Pensaba que eras un fantasma.

No me gusta hablar con fantasmas.

Buen chico.

Nosotros pagamos un plus

por una casa con garantía de no estar encantada.

¿Ves? Por eso te quiero.

Siempre mirando por nosotros.

Sí, sí. Voltea la zanahoria.

Eh... Papá, tengo unas cuantas preguntas

sobre esto que hay aquí.

Responderé solo a una. Vale.

¿Qué pasa con esto de aquí?

Qué listo. Por eso te quiero.

Verás, cada 17 años,

la tierra de Buenavista produce zanahorias gigantes.

Sigue.

Y no mucha gente sabe esto,

pero si asas una zanahoria gigante durante tres días,

se convierte en carne.

¿Qué carne? Dije una pregunta.

Volveré dentro de 10 horas.

¿Tengo que darle vueltas durante 10 horas?

Dije una pregunta.

(Risas)

¡Esto es maravilloso!

¡Realmente me siento un espíritu libre!

Claro.

¿Vale ya?

En mis tiempos, a las mujeres no nos dejaban montar en bici.

Decían que nos volvíamos histéricas.

¡Y creo que tenían razón!

En mis tiempos, las mujeres no daban Matemáticas.

¡Oh, no!

Decían que era un camino directo al infierno.

Pero no lo es, ¿no?

Demasiado tarde.

¡Esta que habla acaba de resolver la equis!

(RÍE ALOCADAMENTE)

En mis tiempos, a las mujeres no las dejaban hacer monólogos.

Estar de pie tanto tiempo nos pondría las piernas fuerte

¡y todas huiríamos!

¡Tenemos que apuntarte a "Got Talent"!

Le vas a encantar al jurado.

(Risas)

"Necesito que vuelvas a casa"

y me releves en dar vueltas a una zanahoria asándose

hasta que se convierta en carne.

Tengo preguntas.

Responderé solo a una. ¿Qué carne?

No lo sé. ¡Tú ven!

Ray no nos deja salir hasta librarnos del fantasma.

¿Y cuánto tardaréis? No mucho.

Bose, Chapa y Schwoz la ayudan a talar una secuoya.

Eso es ilegal. Lo sé,

pero es su último deseo.

Espero que después avance hacia la luz.

¡Tronco va!

Debo colgar.

En mis tiempos, se nos permitía talar árboles milenarios

sin razón alguna.

Es más, se nos animaba a hacerlo.

Si te lo permitían, ¿por qué es la última cosa de tu lista?

Porque nunca pude hacerlo por placer.

Solo por... negocios.

(Risas)

Sí, bueno. En fin...

(CARRASPEA)

Esa era la última cosa de tu lista.

Así que... no entiendo por qué no te has ido ya al más allá.

(RÍE) Era la última cosa de mi primera lista, tontorrón.

¡Esta chica marchosa tiene listas para dar y tomar!

(TODOS) ¡Oh!

Ahora tengo que hacer una visita al excusado,

pero luego os necesitaré a todos

para jugar una partida de ajedrez de cometas.

¡Sí! Eso es ajedrez en el cielo.

Se tarda unas seis horas,

así que descansad, pellejos andantes.

Nos vemos en un rato.

¡Vale, se acabó!

Schwoz,

espiritualízame. -¿Estás seguro?

Es muy peligroso. -Es el único modo.

Creo que... Eh...Tengo preguntas.

A las que no responderé.

Ahora, hazlo, Schwoz.

¿Y esto convertirá a Ray en un fantasma?

Ralentiza el ritmo cardiaco a un latido por hora.

Permitirá a Ray cruzar temporalmente al reino de los espíritus.

¡Guau!

Resolveré nuestro problema con Tilda

dándole una patada en su trasero fantasmal

y mandándola a su puñetero mundo fantasma.

Espiritualízame.

(Pitidos electrónicos)

(GIME)

(Música de misterio)

A ver...

Oh, qué horror.

(Risas)

¡Muy bien! ¿Listos para una clásica pelea de fantasmas, chicos?

¡Pelea de fantasmas! Sí, claro.

Buh.

Pelea de fantasmas, ¿eh?

Pues adelante. En mis tiempos,

a las mujeres no se nos permitía pelear,

así que me corté el pelo y me saqué un dinerito peleando con forzudos

en el callejón de detrás de la fuente del pueblo.

¡En guardia! Y abre esos ojazos, te los pondré morados a tortazos.

Mika, necesito que vuelvas a... ¡Ah!

(AMBOS GRITAN)

Espero que tengas hambre, guapito,

porque te vas a comer mis dos puños.

Gracias por llamarme guapito.

Nunca había visto una pelea de fantasmas.

Me encanta este trabajo.

Me encanta.

Vale, prepárate para conocer a las gemelas Chichón:

Mari Torta y Dolores.

¡Eh, menos charla y más puñetazos! ¡Eso es!

¿Por qué no me encuentro bien?

Quizá no seas indestructible como fantasma.

¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué no me lo has dicho...?

Felices sueños, marinero.

Y ahora, ¿quién quiere jugar al ajedrez de cometas?

(TODOS GRUÑEN)

Tilda, no quiero ser grosera, pero debes irte.

¡Guau!

¿Cómo serás cuando quieras serlo?

Este no es tu sitio. Debes avanzar.

No puedo.

No hasta que haga las cosas que quería hacer cuando estaba viva.

Hemos completado una lista.

Y estás añadiendo cosas nuevas.

No, qué va.

¿Deberíamos ver si el fantasma de Ray está bien?

Probablemente lo esté.

(BALBUCEA)

Oh, está soñando.

Sí, estará persiguiendo a algún cartero.

¡Uh, esa es otra!

Siempre quise perseguir a un cartero.

¿Es que no quieres ir hacia la luz? Me encantaría ir hacia la luz.

Pero lo cierto es que...

sigo añadiendo cosas

porque la única que realmente debo hacer es imposible.

Lamerte el hombro.

Yo tampoco.

¡Oh, milagro! ¡He podido!

(Risas)

Y parece que es muy divertido, hoyitos.

Pero lo que necesito para ir hacia la luz

es comer una de esas famosas zanahorias de carne de Buenavista.

Perdona, ¿qué?

Una zanahoria de carne.

No mucha gente sabe esto,

pero cada 17 años, salen zanahorias gigantes en Buenavista.

Sí, y si las asas durante tres días en carbón...

Se convierten en carne. Sí.

¿Qué? Eso suena a algo dicho por mí.

No. Es cierto.

Mi último momento de carne y hueso fue estando...

sentada delante de un montón de zanahorias de carne.

Y fue cuando Carl "el Cañonero" pegó uno de sus famosos cañonazos.

¿Moriste alcanzada por una bala de cañón?

¡No!

Me asfixié con una miga de pan antes de morder una zanahoria.

¿Y qué tiene que ver Carl "el Cañonero?

Si lo hubieras conocido, sabrías que él tenía la culpa de todo.

Espiritualízame. Quiero... ¡Espera! Tilda.

Mi padre y mi hermano están asando una zanahoria de carne ahora.

Bueno, me parece muy bien el tema,

pero esta fantasma no tiene estómago.

¿Ves?

La comida me atraviesa.

A mí me pasa igual con las bolas de nachos.

Seguro que Schwoz sabe cómo arreglarlo.

Sí. Ciencia, ciencia, ciencia, y Tilda comerá.

Chicos, no podéis decir "ciencia, ciencia, ciencia"

y esperar que yo tenga respuesta para todo.

A ver, en este caso la tengo, y además es chachipiruli.

¿Cuál es? ¡Sí! Suéltalo ya.

Soy toda oídos.

Vale. Básicamente, capturo tu espíritu,

lo convierto en líquido, alguien se lo bebe

y ciencia, ciencia, ciencia, estás en el cuerpo de esa persona.

(TILDA) ¡Guau!

La ciencia ha avanzado

desde que taladrábamos el cráneo para curar el hipo.

¿Qué me dices? ¿Eso funciona? (TODOS) ¡No!

Pues ¿a qué estamos esperando?

Lícuame, Valentino.

Ya no puedo estar más muerta de lo que estoy.

Vale, pero necesito que alguien te beba

y te deje entrar en su cuerpo. (TODOS) ¡Yo no!

¡Yo no!

¿De qué hablamos? Hay que beberse a Tilda

para que coma zanahoria de carne. Uh.

Menos mal que dije "yo no".

Oh.

¡Aquí estás!

¡Miles! ¡Colega!

¿Qué hacéis aquí?

Por fin nos libramos de la fantasma.

Y lo celebramos con un batido. Ten uno.

¡Ajá, gracias!

Me alegra que vuelvas a comer helado.

No debo tomar esto. ¡No!

Sí, sí debes.

Gracias por recordarme que ya no tomo helado.

Sí. Gracias, Bose.

No hay de qué.

(Risas)

(AMBAS) ¡No!

¡Aquí estás!

Hola, colega. ¡Miles!

¿Qué hay? Nada. Calla y toma este zumo.

Lleva pajita. Solo tienes que chupar.

(BALBUCEA) ¡Zumo!

¿Qué pasa aquí? Da vueltas a la zanahoria.

Dame eso.

(ASIENTE SATISFECHO) ¡Zumo!

Me he echado una siesta y tengo mucha sed.

¡No!

¡Eh, quiero mi zumo!

Ya estoy bien hidratado.

(Risas)

¡Aquí estás!

¡Miles! ¡Colega!

¿Por qué habéis vuelto? Calla y bébete eso.

Vaya, justo acabo de decir lo bien hidratado que estoy.

No, gracias.

La verdad es que podría tomar otro sorbito.

Entero.

Vale.

¡Sí! Eso es.

¡Vaya! Esta carne está que te pasas.

No me puedo creer que la hayas asado en tu patio, papito.

¿Por qué hablas así?

Mi forma de hablar es tan normal como un emparedado de pavo.

No, qué va. Suenas ridículo.

Eh... Eso es porque hace...

el prota de la obra de la escuela.

Rápida como el lindy hop.

(Risas)

Eh... Sí, interpreta a una secretaria de los años 20.

Sí. La obra va a ser un bombazo.

Te reservaré asiento en la primera fila.

Trae, si quieres, a una amiguita. ¿Dices a tu madre?

En mis tiempos, a las chicas no nos dejaban actuar.

Decían que fingir cosas nos metería ideas absurdas en la cabeza,

como votar o conducir tu propio coche.

Cállate y cómete el último bocado. Sí, venga.

No. Saboréalo.

¿Se... ha ido?

No lo sé.

(Eructo)

¡Ya me piro, cara higo!

No.

(Risas)

¿Me habéis dado a beber a Tilda?

¿A quién le apetecen tatuajes de gena domingueros?

¿Hoy es domingo? En alguna parte, lo es.

Eso no es lo importante. (HABLAN TODOS A LA VEZ)