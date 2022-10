Duro de resetear.

¡Venga, venga, venga, vámonos! ¡Va, va, va, va!

"¡Oh! Este precipicio es lo peor".

(Música tensión)

Rayo, tenemos que irnos. Necesito sumar bocados.

¿A qué viene comerse un repollo?

Tenemos que rescatar a esa chica linda.

"¡Me llamo Mandy!

Pero gracias.

Estoy teniendo un día fatal y el piropo me anima".

Según este artículo de BuzzFood,

cuando das 10 000 bocados a un repollo,

puedes hacer mates como los de LeBron.

El repollo está asqueroso.

Eh, nada sabe tan bien como hacer un buen mate.

¡9568!

Mandy, estaremos contigo en cuanto podamos.

Y si te soy sincera, tienes un pelazo.

"¡Oh! Gracias.

He estado pensando en arreglarme el flequillo, pero no sé".

¡Tío! ¿Qué haces?

¿Se puede saber de qué vas? ¡Cierra el pico, no oigo a mi agente!

Sigue, Ari.

¿Contratar al Equipo Danger?

(RÍE) Eres un animal.

¡Sí! Te veo en Hollywood.

De acuerdo.

Jamás adivinaríais con quién hablaba. ¿Ari?

¿Tu agente? ¿Y a dónde vamos a ir?

¿A Hollywood? ¿A ver a un animal?

"Me parece que se cortó". -¿Puedes esperar?

-"¡Ya estoy esperando!". -Ese es el espíritu.

Supongo que ya sabéis que van a estrenar una secuela

del taquillazo "Azafata de pega".

"Azafata de pega II, abróchate el cinturón negro".

Con Esa Chica Lay Lay.

Sí, ahí fuera hay un dirigible con su cara.

Pues Ari acaba de hablar con los productores

y adivinad a quién quieren contratar

para entregar el mismísimo disco duro con la mismísima película

en el mismísimo estreno del mismísimo Hollywood.

¿Al mismísimo Dwayne Johnson? ¿Qué? No, al Equipo Danger.

¡Genial! ¡Qué pasada!

¡Repollo!

Imagino que un puñado de estudios rivales

y troles de internet habrán intentado robar la peli y filtrarla en la red,

así que los productores quieren al mejor equipo

para entregarla sana y salva en la ciudad del oropel.

Me apunto, será divertido.

¿Por qué estás...? Vale, no quiero saber

lo que estás haciendo. Es por mi bien.

¡9570!

"¡Oh! ¡La cobertura de este precipicio es lo peor!

Creo que se cortó la conexión".

-Oh, no, no, cielo, yo te he cortado porque tenemos otro asunto

que atender. -"¿Qué?".

-Sí, aguanta ahí. Tu pelo está genial.

Te voy a poner con alguien que no sea yo, ¿vale?

¡Schowz, línea 4! "¡Una de suspense!".

(Música)

(SUSPIRA)

"Bienvenida a la línea de emergencia de Capitán Man. Me llamo...

Swan. -¿Swan?

¡Este precipicio es lo peor!

-Bien, os propongo pillar la autocaravana más molona,

una recopilación del mejor rock

y hacernos un pequeño ¡viaje en coche!

(TODOS) ¡Sí! ¡Sí!

¡Un viaje en coche!

¡Uh!

¿Y si Rayo se teletransporta con el disco duro a Hollywood?

(Para la música)

¿Has visto la reacción de todos al decir "viaje en coche"?

Sí. Sí...

¿Y has visto el silencio cuando has propuesto

una misión fácil para nosotros? No ha sido tanto.

¡Mm! Ha sido bastante.

Oye, mejor nos olvidamos de esto y hacemos ese viajecito ¡en coche!

(A LA VEZ) ¡Viaje en coche!

Viaje en coche.

Escuchad, se me ha ocurrido el nombre perfecto para esta misión.

¿Cuál es?

Duro de resetear.

(Música acción)

Me encanta.

Ocurrió y no sé cómo.

(HABLAN A LA VEZ)

Me encanta ser una superheroína... Me gustaría...

¡Dejad de hablar!

# Danger.

# ¡Uh, uh, uh! # ¡Uh, uh, uh!

# Danger entra en acción. #

(Alarma)

(A LA VEZ) ¡Equipo Danger en acción!

Si es solo el timbre de la puerta. -¡Ah! Lo sé.

(HABLAN A LA VEZ)

(Sintonía informativos)

Las autoridades dicen: "Eh, tío,

esa ballena habría explotado de todos modos".

-Qué pena. -Un día duro en la playa.

-Noticias más alegres.

La película "Azafata de pega II, abróchate el cinturón negro",

protagonizada por Esa Chica Lay Lay, va a estrenarse en Hollywood.

-Echemos un vistazo al tráiler de la película.

-Tienes el visto bueno para aterrizar.

¡Y va a ser un aterrizaje forzoso!

(GRITA)

-"Azafata de pega II, abróchate el cinturón negro",

con Esa Chica Lay Lay. Sin clasificar.

-Basándome solo en ese tráiler, le doy a esta película 200 Trents.

-¡Oh, guau! No le dabas a una peli tantos Trents

desde "Un paseo para recordar". -Su amor era como el viento,

no podía verlo, pero... podía sentirlo.

-Bueno, Capitán Man y el Equipo Danger

sí harán un paseo para recordar,

ya que se han embarcado en un viaje en coche

para entregar la película en Hollywood.

-El productor Deuce Van Nuys está con nosotros

sentado en una de esas lujosas sillas

que tienen en los rodajes de Hollywood.

-"¿Qué pasa, Deuce?". -¿Cuál es tu pregunta?

-¿Has contratado a Capitán Man y al Equipo Danger

porque has recibido muchas amenazas? -Sí, hemos recibido un montón.

Todo el mundo quiere robar esta película,

pero yo les digo, les digo a todos:

"No me dais miedo. Intentadlo". Así que contraté al Equipo Danger.

-¿No crees que eso pone al Equipo Danger en peligro?

-"No les va a pasar nada".

Hasta os puedo decir dónde están en estos momentos.

-Mejor no.

-Si entráis en azafata de pega dos abróchate el cinturón negro punto com

podréis ver el progreso en la ruta del Equipo Danger.

"Os tengo que dejar".

-Qué horror de hombre. -"Y...".

¿Por qué le habrá dicho Deuce a todo el mundo

que quiere robar esta película dónde estamos exactamente?

¿Qué más da? Sí, que lo intenten.

Obviamente, confía en que cumplamos la misión, equipo.

¡Eh, mochileros a la vista! ¡Eh, eh, eh!

¡Vamos, cógelos! ¡Quita esa mano!

No vamos a coger a nadie. Estoy de acuerdo,

podrían robar la película. Nadie va a robar la peli.

El otro día nos vi sentados en la primera fila del estreno.

¿Ah, sí?

Sí, y mis visiones siempre se hacen realidad.

¡No, no, no! ¡No me la cuentes, no me la cuentes!

Normalmente me encanta coger a mochileros,

pero estamos en una misión, no puedo arriesgarme.

Qué pena, parecían unas mamás muy simpáticas.

¡Sujetaos todos! (GRITAN)

¿Tiraste toda nuestra comida para meter tus repollos?

Me faltan un par de cientos de bocados

para poder hacer buenos mates.

Está bien, comportaos cuando las mamás lleguen.

No recojas a esas mamás, Ray. Las va a recoger.

A lo mejor no. Todos sabemos que las va a recoger.

No las recojas. Sí que las va a recoger.

¿Habéis montado alguna vez en una autocaravana?

(GRITAN)

Bueno, ¿y adónde vais?

(TITUBEA) Pues vamos a Montana. No, qué va, qué tontería.

En realidad, tenemos la misión de entregar la nueva peli

de "Azafata de pega" en Hollywood.

Es alto secreto. Igual lo habéis oído en las noticias.

Mirad esto. Qué haces, deja eso.

¿Puedo hablar contigo en privado? El no más fácil que he dicho nunca.

Oh, no, alguien ha atascado el baño. ¡Oh, no!

Vamos, vamos, no...

¿Puede alguien conducir por mí, por favor?

¡Oh, yo! El otro día me saqué el carné.

¿En serio? Explícamelo, rápido.

Mi padrastro es el teniente de alcalde,

y una noche quiso alitas de pollo

pero echaban en la tele billar femenino,

así que me hizo un carné de conducir legal en Buenavista.

No hagas nada que no haga yo. ¡Sí!

¡Oh! (GRITAN)

Pasa...

Hasta ahora. El váter está bien...

Por ahora, fuera.

¡Y no! Algo no me cuadra de esas mamás.

Sí, Doris tiene más pinta de tía, lo cual,

en un momento de apuro me vale.

No creo que sean autoestopistas, creo que son ladronas.

¿Por qué crees eso? ¿Es que no sabes llamar?

Perdonad, vengo a recoger un repollo.

¿Un repollo de váter?

Oye, ¿de qué hablabais?

Creemos que las mamás autoestopistas intentan robar la peli.

Eso es posible. 9872.

Oye, chico al volante. Tormenta mental.

Por favor, no me distraigáis mientras intento concentrarme

en mi trabajo de conducir esta autocaravana.

Creo que tus amigos te están llamando desde el baño.

Oh, adoro a esos chicos. Coge el volante.

Lo conseguiste.

Tormenta, ¿crees que las mamás autoestopistas son sospechosas?

Sí, me da que Doris es más tía. No me refería a eso.

Si tú estás aquí... ¿Quién conduce?

Caroline o Doris. Todas las tías me parecen iguales.

(Motor)

¿Eso es un helicóptero?

Que alguien abra la puerta. ¡Abre!

Eh, lo sentimos, pero nos llevamos el disco duro con la película.

-¡No, no!

-La autocaravana va hacia un precipicio

y no somos mamás, somos tías. ¡Adiós!

-Ah, mi radar de mamás no está muy fino.

Hay un problema mayor, estamos atrapados en el baño

y vamos hacia un precipicio.

Chicos, yo os sacaré de aquí, solo tengo que levantar el puño.

Pues hazlo, vamos. Deprisa.

A lo mejor deberías soltar el repollo que tienes en la mano.

¡Lo necesito para mis mates! ¡Suelta el maldito repollo!

¡El acantilado! (GRITAN)

¡Qué narices!

-¿Qué ocurre, mi niña? Cuéntamelo.

-Una autocaravana ha parado arriba.

Creo que vienen a rescatarme. -¡Oh!

(GRITAN)

¡Qué cerca hemos estado!

Tormenta mental, da marcha atrás. A la orden, jefe.

(Música)

(SOLLOZA) ¡No vendrán!

Llama a Deuce Van Nuys y dile que hemos perdido el disco duro.

¿Y si le mando un mensaje?

Tú recogiste a esas tías así que lo llamas tú.

¿Qué? (VOZ DE PITO) -Te paso a Alarido.

¡Hola, Deuce! ¿Qué quieres?

Escucha, ese disco duro cuya protección nos encargaste

ha sido robado. Me da igual.

Perdona, ¿cómo? Que me da igual.

El que teníais vosotros era falso.

La única peli que hay ahí es "Un paseo para recordar".

-¿Solo nos has utilizado? -Sí, exacto, tío.

Verás, si todos pensaban que tendríais la peli buena,

os atacarían solo a vosotros.

¿Entonces nosotros cinco y el precioso repollo

solo éramos un cebo? Exacto.

Voy en una furgoneta con la peli auténtica

protegida por cuatro mercenarios y un superhéroe de verdad.

-¿Qué superhéroe? -Hola, señor.

(TODOS) -¡Lil Dinamita!

-Lil Dinamita, ese pequeñajo.

El pringado de Villa Vecina me odia, es lógico.

-Le dije que volvería y aquí me tiene.

-Sabía que este chico no me fallaría.

-Solo pensé... ¿Qué es lo que haría Capitán Man?

Y entonces hice lo contrario. -Uh...

-Qué mala pata, señor. -Escúchame, chiquitajo...

-Míralo de este modo, nosotros somos el Equipo A.

Vosotros sois el Equipo B, así que "B ete" a otra parte

y deja este asunto a los profesionales.

-¿Sí? Pues "C escucha", Deuce, puede que nos hayáis "D engañado",

pero...

-Casi he llegado a Hollywood, tengo que colgar.

Perdedor... -¿Hola?

Sí, creo que se ha cortado. ¡No se ha cortado, te ha colgado!

Vamos a casa. No.

Tiene razón, demos la vuelta y vamos a Buenavista.

Esos tíos nos han utilizado y quedaremos como idiotas.

Casi nos caemos por un precipicio. Además, han colgado al Capitán Man.

Ya he tenido suficientes humillaciones por hoy.

¡Nada de eso, ni hablar!

Vamos a demostrarles quién es el verdadero Equipo A.

Les alcanzaremos, les daremos una buena tunda,

les robaremos ese disco duro y lo entregaremos en Hollywood,

así que vamos, andando. (TODOS) ¡Sí!

-¿Has visto cómo se han puesto? Sí, lo he visto.

Creo que "Gambito de dama" estaba genial.

¿Por qué no dan luz verde a la segunda temporada?

-¿A que sí?

¿Qué otras series de ajedrez con protagonistas femeninas tienes?

(Móvil)

-Un momento, chiquitina.

Dime. (GRITAN) ¡Necesitamos tu ayuda!

-¡Ay!

-Eh, ¿y qué pasa conmigo?

-¡Uh! Ha sonado como "Blinding Lights".

-No, pero a usted se le ha parecido. (RÍE)

(Móvil)

¿Qué quieres ahora?

Solo quería decirte que os vamos a destrozar.

Sí... Si ni siquiera sabes dónde estamos.

Hola, te vamos a destrozar, sí.

Dime, qué clase de nombre es Dios.

¡Vamos a por ese disco duro! (TODOS) ¡Sí!

Pero no sé cómo vamos a hacerlo. Vale, vale... Tengo un plan.

¿Qué tienes? Dispara.

Rayo debería teletransportarse ahí dentro,

coger el disco duro y volver después aquí.

Un plan genial.

Si ella dice lo de teletransportarse a todos os encanta

y cuando lo digo yo, os calláis.

Lo ha vendido muy bien. Además a mí me intimida.

Es un gran plan, ¿qué podría ir mal?

¡Algo ha ido mal!

¿Por qué te les has traído? Agarré el maletín y ellos a mí.

Pues llévatelos de aquí. ¡Vale!

Espera, déjame a ir.

¿Tu primer teletransporte? Sí, vas a vomitar.

Espera. Toma dos de estas.

¡Soltadlo! ¿Dónde está Alarido?

Hola, Lil Dinamita. Hola, Alarido.

-¿A qué esperas, memo? Quítale el disco duro.

-Ahora mismo, señor, pero le advierto,

como vuelva a llamarme memo, le quito el chicle de un buen sopapo.

Espera. Tengo una idea para una peli.

No, para, para. Oigámosla.

Tres cosas: vampiros, universidad, Ryan Reynolds.

¿Y si no consigo a Ryan Reynolds?

Pues pillamos a... (AMBOS) ¡Chris Evans!

Eh, esto era para ganar tiempo, ¿pero en serio te interesa?

Vale.

¿Puedes teletransportarte correctamente esta vez?

Lo intento, pero estoy cansado y con el estómago lleno de repollo.

¡Uy, y con este son 10 000!

¡Vamos!

¡Oh, no!

Oh, Dios mío, has venido. (GRITA)

(GRITA)

Quitadme esto.

Ya no puedo teletransportarme, estoy agotado.

Te voy a sacudir.

Por favor, no me pegue, señor. Solo soy una niña.

Oh, Dios mío, pero ¿qué he hecho con mi vida?

¡Tragabolas!

¿No le irás a pegar a una niña? ¡Oh!

¿Qué clase de persona detestable le pega a una niña?

¿Te ha gustado, eh? ¿Quieres más?

¿Eh?

-Va a tener que hacerlo mejor, señor.

Gracias al traje protector de Schwoz no siento sus puñetazos.

¡Oh!

¿Sí?

Pues a lo mejor sientes esto.

-"Nivel de carga 8 %". -Dame un minutillo.

¡Oh!

¿Te ayudo?

¿Es muy tarde para rendirse? ¡Sí!

¿Qué ocurre? Eso es muy raro.

Lo siento, chicos, también me gusta la diversión.

Oh, gracias. Gracias, ángel de la guarda.

Me has salvado la vida. De eso nada, monada.

Guau.

Tormenta mental, tienes que volver dentro y conducir.

Tranquila, la carretera es mayormente recta.

Mayormente. Baja y conduce.

Oh, este carné es lo peor que ha podido pasarme.

Rayo, teletranspórtate y coge el disco duro.

¡No! Puedo saltar.

¡Teletranspórtate! He comido mis repollos ahora.

Soy como LeBron James. Miles, piénsatelo, por favor.

No lo hagas, por favor. ¡Repollo!

¡No lo hagas! (GRITA)

Lo he hecho. No, no lo has hecho.

Alarido, con su supergrito te ha impulsado.

Ha sido el poder del repollo. Ha sido el poder de mi garganta.

(GRITA) ¿Eso es todo?

¡Eh, apartaos! Voy a saltar otra vez.

Mi grito no puede traerte hacia nosotras.

¡Eso no hará falta!

He hecho un mate, como LeBron. Qué pesadez.

¡Suelta!

-Despídase, Capitán Man.

(Alarma)

"Carga completa".

Eh, Lil Dinamita.

-¡Volveré según tenga la agenda! -Le echaré de menos.

Ese chico llegará muy lejos.

Pero se ha llevado el maletín con el disco duro.

¿Tú crees?

¡Dios mío!

Buen trabajo. Eh, ¿Bose está conduciendo?

¿Conduciendo este abrazo? Alto, alto, alto.

Y antes de que digáis: "Bose, ¿por qué no estás conduciendo?

¿Y si os digo que lo estoy haciendo?

Siguiente parada, Hollywood. (GRITAN)

¡Alto, alto, alto!

¿Qué pasa con la chica del acantilado?

¿Ves el silencio que se ha hecho al recordar a la chica del acantilado?

Pues perdona por ser responsable.

Perdonada.

(Música)

Ryan, cariño, esta película lleva el sello de las franquicias

por todas partes.

Dile que tenemos a Chris Evans por la otra línea

y que está suplicando hacerla.

Ryan, tenemos a Chris Evans por la otra línea.

Me alegra oír eso, Ryan.

Tenemos a Ryan Reynolds. (RÍE)

-¿Te puedes creer esto?

Pedí palomitas y me han dado un cubo lleno de semillas.

Para tu información, se llaman granos.

¿En serio?

¿Sabías que las semillas de las palomitas se llaman granos?

-Mola. Eh, Schwani...

¿Te apetece salir de aquí y ver "Gambito de dama"?

-Me has leído el pensamiento, nena. -¡Pero quería decir conmigo!

Ah, Hollywood es lo peor de lo peor.

(Aplausos)

Señoras y señores, prepárense para ver "Azafata de pega II,

abróchate el cinturón negro" conmigo de prota.

Esa chica Layla. (GRITAN)

-Si necesitan ir al aseo durante la peli, los aseos están situados

en la proa y también en la popa del teatro.

(GRITAN)

Pero antes de nada, quien haya aparcado una autocaravana

llena de repollos en la azotea, que la retire, por favor.