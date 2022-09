Di mi nombre

La lana, el algodón y el nailon suben como la espuma,

pero el poliéster está a la baja.

Eso es todo en el mercado de calcetines.

-Gracias, Mary.

Vamos ahora con Capitán Man en directo

desde el Nido del Capitán para que nos explique

qué sucedió anoche en la prisión de Buena Vista.

-Gracias por invitarme, me alegra veros.

-Gracias a ti por hacernos un hueco

en tu apretada agenda de liberación de criminales de la cárcel.

-No olvidemos, Trent que si algo hemos aprendido

del cine ambientado en cárceles

es que una gran mayoría de esos presos eran inocentes.

-¿Estás diciendo que todos los criminales

que por error liberaste eran inocentes?

Delincuentes como El Bebé, el Doctor Minyak,

el Chico Pirómano, Frankini...

-Bueno, no necesariamente.

-No he terminado.

Míster Buena Gente, Jeff,

Gran Mostacho, Pequeño Mostacho, el Picador de Media Noche,

el Agitador del Tiempo, Pie de Trinchera...

-Vale, podemos estar todo el día hablando de quién escapó.

-Y lo haremos: Tsunami, el Guante Blanco, don Culpable...

-Vale, debemos capturar a don Culpable

y lo haremos, lo prometo. -¿Cómo?

Ya no tienes a Kid Danger para ayudarte en las misiones.

-No te atrevas a decir su nombre.

(Risas)

Lo tengo todo bajo control.

Porque tengo un nuevo equipo:

el Equipo Danger.

-Sí, el que te ayudó a liberar a esos presos culpables.

-Bueno...

en estos momentos, el Equipo Danger

está peinando las calles de Buena Vista

en busca de esos criminales.

-¿Y por qué no estás ayudándoles? -Para que lo sepas:

eh... tengo masaje para hoy.

-Cuánto lo siento. -No lo sabíamos.

-Os perdono.

Y después del masaje y de...

un buen vaso de leche jalapeña...

-¡Oh, me encanta! -¿A quién no?

Recién ordeñada de las famosas vacas jalapeñas de Buena Vista.

-Sí...

Saldré y ayudaré al Equipo Danger a detener a los criminales.

Si tengo que hacerlo, porque apuesto que mi equipo

va a entrar diciendo: "Capitán Man, los tenemos".

Capitán Man,

los tenemos.

¡Vaya, justo a tiempo! ¿A quién habéis pillado?

No a quién, sino qué.

Y son unas...

¡Alitas de pollo!

(Risas)

Teníais que estar deteniendo criminales.

Y estábamos.

No había criminales en la tienda. Solo estos pajaritos, ¿verdad?

¡Chócala! ¡Sí, tío!

¿Eh? ¿Estamos en directo?

Sí, sí, exacto. ¿Qué pasa, noticieros?

Vale, que esta es mi entrevista.

-No creo que tengas nada controlado.

-No, lo tengo todo controlado. Nos lo estamos tomando en serio.

-Esa niña está bailando.

-Pues debería estar buscando criminales.

Los perdí en la tienda de alitas, pero...

¿Estás en una entrevista? Sí, en directo.

Perdón.

Ahora están bailando los dos.

-Sí, este es su baile de la victoria.

Que hacemos en la tumba de nuestros enemigos.

¿Qué? Oh, cielos.

-Llévatelos de aquí. Eso intento.

Maldita sea, has tirado el mapa.

Oh, perdón.

Parece que tu equipo se está poniendo en ridículo

una vez más. ¿Sabes una cosa, Trent?

Deja que te explique una cosa sobre el Equipo Danger:

nosotros no jugamos con tus reglas, viejo.

Ya vale.

-No veo la necesidad de sacar mi edad.

(Alarma)

¡Quema, quema!

¡Me estoy quemando la boca!

He pillado al bebé.

¿Eh? ¿Has oído? -¿Qué? ¿Tienes al Bebé?

¿Me darás un premio?

Este no es El Bebé, es solo un bebé.

Necesito leche.

Aún así me das un premio.

Aquí hay leche. ¡Esa es mi leche jalapeña!

¿Qué?

(GRITA)

Todo controlado.

(Risas)

Ocurrió... y no sé cómo.

Me encanta ser una superheroína.

¡Dejad de hablar!

(Sintonía "Dangers Force")

(TODOS) ¡Equipo Danger en acción!

-Si es solo el timbre de la puerta.

-Ah, lo sé.

Continuad.

(Risas)

Usa la espalda.

Llevamos demasiado tiempo haciendo esto.

Sí, ¿cuánto más tenemos que practicar?

¡Hasta que yo lo diga!

Sigues enfadado.

¡Claro que sí!

Me pusisteis en ridículo en las noticias.

¿Por qué practicamos artes marciales

si tenemos superpoderes? Sí...

y sois unos supermantas usándolos.

¿Qué? ¡Ah!

Sí querías ofendernos...

enhorabuena, señor.

(Risas)

¿Sabéis qué, Equipo Danger?

Demostrémosle lo que podemos hacer.

Oh... ya estamos.

(GRITA)

Abróchense los cinturones rápido.

¿Qué hacéis?

¿Intentáis usar vuestros superpoderes?

(GRITA)

Nada de eso funciona.

(GRITA)

Miles, ¿estás en un concierto de Joey?

Bose, ¿quieres el orinal?

Parece que necesitas hacer popo.

(GRITA)

Los he movido con mi mente.

No, un rayo mío los ha tirado.

¡Los ha tirado mi grito! Oh, no.

En realidad, me teletransporté, los tiré y volví aquí.

Puntos para Miles.

Ni hablar. Ha sido mi grito.

¡Eh, eh, eh!

¡Eh! ¿Sabéis qué?

Si alguna vez tenemos que pelearnos

con un ejército de feroces lapiceros...

probablemente, tenga que hacerlo yo todo.

(ALTAVOZ) Se acercan intrusos.

Activando modo escuela.

-Va, va, va, va, va.

Eso es.

Venga, fuera eso.

¡Va!

(Música de acción)

Eh, hola. Sí, hola, ¿qué hay?

¿Puedo ayudarte? Estamos en clase.

Sí, estamos en clase. Estamos en una escuela.

Es como cualquier otra. Sí, normal.

Es una escuela privada de superdotados.

Eso. -¿Y qué estudiáis?

Biología. No es asunto tuyo.

Libros.

¿Quién eres tú? -Un tipo cualquiera.

-¿Y qué haces aquí? -Paseaba.

Vi esta escuela y se me ocurrió entrar y preguntar.

-¡Alto! Para el carro, tío.

(Risas)

¿Ese es tu hijo?

-¡Tijeras!

-Vamos, fuera.

(Risas)

¿Qué hace este niño todavía aquí?

Te dije que lo devolvieras a donde lo encontraste.

Y te dije muy claro que no me acordaba dónde fue.

Tenemos un problema peor que el secuestro de ese niño

y que tenga unas tijeras gigantes.

He recibido una alerta gugu.

El video de la entrevista de Ray se ha hecho viral

y nos han puesto unos nombres ridículos.

¿Qué? Últimas noticias:

una entrevista desastrosa en la KLVY,

y esta vez no ha sido por culpa de Mary.

-Exacto, Trent, Mary lo hizo bien.

Pero ¿saben quién lo hizo mal?

Unos niños que estropearon lo que, de otro modo,

estaba siendo una entrevista perfecta.

-Conocidos antes como el Equipo Danger,

ahora los están llamando...

la Niña del Perdón, el Flojo Llorón,

La Jalapeña y el Niño Pelazo.

(TODOS RESOPLAN)

¿Cuándo...

dejará la gente de hablar de mi pelazo?

Tíos, también tengo unos ojazos.

No quiero que mi nombre de superheroína sea La Jalapeña.

Y yo protesto enérgicamente

de que el mío sea el Flojo Llorón.

Bueno, ¿y habéis pensado cómo queréis llamaros?

Sí, yo quiero ser Alarido

porque si grito estás barrido.

Y yo seré Rayo

porque en un tris desaparezco de tu lado.

Yo seré Voltio porque...

Vale, un momento. Vale.

Y yo seré Superpelazo.

Espera, no.

Tormenta Mental,

porque soy listo.

(Risas)

Espera, no.

(Risas)

Bueno... ¿qué te parece?

Me parece...

que esos nombres están guay.

Sí, lo sabía. Son muy guays.

Pues tenéis un problema.

(GRITAN ASUSTADOS)

Si las noticias dicen tu nombre de superhéroe tres veces,

ese será tu nombre de superhéroe para siempre.

-¿Cómo has entrado aquí, tío?

Nuestro sistema de seguridad es increíble.

-Lo sé.

Lo hice yo.

(TODOS) ¿Eh?

-¿Cómo?

¡Schwoz!

Sí, soy yo.

Schwoz.

Me he hecho pasar por ese tío para asegurarme

de que seguíais el protocolo de seguridad.

¿También era mentira lo de que si en las noticias

dicen esos nombres tres veces

nos quedaremos con ellos para siempre?

(RÍE) No.

No, yo no bromeo con los nombres, solo con las caras.

-Tiene razón.

Antes de ser conocido como Capitán Man,

casi me quedo con el nombre de El Pegón.

¿Por qué querías llamarte así?

Yo no quería, fue Trent Overunder. Dos veces.

Y casi me lo llamó una tercera.

¿Y qué se lo impidió?

Bueno, recibió una... visita de El Pegón.

-Decenas de manifestantes inundaron las calles,

pero su libertad de expresión se vio truncada

por el activista, guerrillero y nuevo superhéroe

de Buena Vista, El Pegón...

(Risas)

Ese no es mi nombre, ¿entendido?

Baila conmigo, nena.

(Música disco)

Oye, tío... ¿cuántos años tienes?

El próximo que me pregunte cuántos años tengo

recibirá una visita de El Pegón.

Que tiene...

taitantos.

¿Y cómo conseguiste que la gente empezara a llamarte Capitán Man?

Conseguí que la persona más popular de Buena Vista

dijera mi nombre en la radio. ¿La radio?

Pero ¿cuántos años tienen...

los unicornios cuando le salen los cuernos?

Oh, acabo de recordar que siete.

(Risas)

¿Quién fue el que dijo tu nombre en la radio?

Un DJ llamado Coyote Jake.

(Música rock)

¡Sí, colegas!

Os habla Coyote Jake

y conmigo en el estudio

se encuentra el héroe que le está arreglando

los choca esos cinco a Nixon.

-Exacto, odio a los rojos, pero adoro a las mamás.

(AMBOS AÚLLAN)

¡Ay, madre!

Sí, eso pasó.

¡No, es Elis!

(Risas)

Será mejor ir a por él.

Sí.

(Música de acción)

(AMBOS AÚLLAN)

¡Elis!

¡No corras con unas tijeras gigantes!

Corre con estas normales.

(Risas)

Hay que devolver a ese niño a sus padres.

Yo iré a impedir que Trent y Mary repitan esos nombres.

Date prisa, las noticias empiezan ya.

¿Ya son las 14:26 horas?

(Aplausos)

Vale, me piro. Yo te llevo.

Con mi superpoder.

(Risas)

(GRITA ASUSTADO)

Deberías caminar.

(Risas)

¡Abajo tubo!

Y mientras Chapa se ocupa de Trent y Mary,

nosotros buscaremos a la persona más popular de Buena Vista.

Qué suerte, lo tienes delante.

-Tú no eres la persona más popular de Buena Vista.

-Cierra esa bocaza, Schwoz.

-No, mira.

(Risas)

¿Quién es Natalie Mazdah?

Oh, es la chica que estuvo recientemente

en el mismo avión que Emma Watson.

Es verdad. Oh, ¿esa?

Uh, no puedo competir con eso. -No, me temo que no.

Tal vez esté en ese restaurante

que solo sirven comidas trituradas.

¿El Hip Hop Puré? Ajá.

Va allí todos los días a las 14:42 horas.

Pero eso es solo dentro de 14 minutos.

¿Ya son las 14:28 horas?

¡Sí!

¡Venga, va, va!

Lo tengo.

(AMBOS) ¡Abajo tubo!

-Vale.

Tú y Bose, encontrad a sus padres

-No será muy difícil. He metido su información genética

en el ordenador del Nido del Capitán

y he creado una imagen exacta del aspecto de su madre.

Usaremos esto para encontrarla.

-Bien, lo dicho:

Bose y yo iremos a buscar a su madre.

-Pero acabas de decir...

-He dicho que iré yo a buscar a su madre.

(Risas)

Y así es cómo nuestro querido agente Jumps de Buena Vista

sigue trincando y encerando a los delincuentes.

-Ya lo creo, Mary.

Buena Vista adora a Benny,

el perro con gorra.

Pero Buena Vista también adora reírse

con la terrible entrevista a Capitán Man

que estropearon los miembros del Equipo Danger.

-Exacto, Trent.

Y sus nombres son...

¡No!

Mirad eso, es La Jalapeña.

¡Cierra el pico!

¿Y la Niña del Perdón? No sigas con eso.

¿Y el Flojo Llorón y el Niño Pelazo?

Es mi favorito.

-¡Eh!

Eso casi duele.

-Seguridad.

-¡Volando!

Perón.

Me has pillado gozando

en el campo de los cronnuts ladinamente.

-Oh, sé lo que es eso.

-Además, pensaba que esto era solo un ensayo.

Esperen.

¿Esto solo era un ensayo?

Por supuesto.

Nadie da las noticias de las 14:38 horas

sin haber hecho antes un ensayo.

(AMBOS RÍEN)

-Es cierto.

-Volveremos a decir vuestros nombres,

pero esta vez de verdad.

Esos no son nuestros nombres, ¿de acuerdo?

¡No lo son!

Así que subo al avión

y cuando voy por el pasillo

hacia mi asiento,

¿a quién veo?

-Esta es mi parte favorita.

-A Emma Watson.

-Oh, qué suerte.

-Qué emocionante.

Vale, ¿dónde está Natalie Mazdah?

Estoy seguro que es esa.

Emma tenía asiento de pasillo, no de ventana.

Y seguro que os preguntaréis porqué.

En mi opinión,

porque creo que Emma Watson ya lo ha visto todo.

Hola, hola, ¿qué tal? Hola.

Necesitamos que digas nuestros nombres.

¿Por qué queréis que los diga?

Porque somos súper... Fans tuyos y de Emma Watson.

(RÍE) Disculpadnos.

¿Qué estás haciendo? Necesitamos que los diga.

No llevamos puestos los trajes,

no podemos decir sin más nuestros nombres de superhéroes.

Vale. Ahora mismo volvemos.

No... lo haremos,

pero puede que otra gente vuelva a entrar.

Y tú debes decir sus nombres.

En vídeo.

(Risas)

Vale, qué cosa más rara.

Tanto como la vez... -Ay, madre.

-...que estuve montada... -¿Dónde?

-...en el mismo avión... -¿Qué?

-...que Emma Watson.

-¡Lo ha dicho!

Bueno, si hubieras cogido su comida como te pedí,

no tendríamos que parar ahora.

No has parado de ningunearme desde que salimos.

No discutas delante de él.

(LLORA)

Espero que estés contento.

(Risas)

Buena Vista adora a Benny,

el perro con gorra.

Pero también adora reírse

con la terrible entrevista a Capitán Man

que arruinaron los miembros del Equipo Danger.

-Es cierto, Trent.

Y sus nombres son:

la Niña del Perdón, el Flojo Llorón,

La Jalapeña y el Niño Pelazo.

-Es mi favorito.

(Risas)

Eh...

Ya, la berlina de mermelada

siempre te pilla desprevenido.

(Risas)

Lo dijiste. Yo no dije eso.

Recuerdo que lo dijiste. No es cierto.

Sí que lo dijiste. Hola.

Aquí tenéis las hamburguesas batidas, la cena batida

y una tarta de chocolate batida.

Y leche jalapeña para bajarlo todo.

-Muchas gracias. -De nada.

-¿Un sorbo de tarta de chocolate? Eh.

No le des la tarta hasta que se tome la hamburguesa.

Ha tenido un día malo. Yo lo he tenido.

Oh, no empieces. Nunca valoras mi opinión.

¡Suéltame la mano! ¡Oh, genial!

Toma, cógelo. ¿Qué lo coja yo?

Sí. Lo has tenido cinco minutos.

Tengo que limpiarme esto.

Es mi camiseta para mamás.

(Risas)

Te quiere, colega.

Pero no sabe demostrarlo.

Eh, venga, date prisa.

Oye, no me atosigues, ¿vale? ¿Qué hacéis vosotros aquí?

¿Qué haces tú aquí?

No sé, lo he olvidado.

Mi memoria de pez.

Tenías que estar buscando a los padres de Elis.

Lo están buscando.

No se ha perdido, está aquí. (GRUÑE)

Vamos a decirle a Natalie que diga nuestros nombres

antes de que alguien diga...

Eh, son el Flojo Llorón y la Niña del Perdón.

Eso.

Claro, nuestros nombres de superhéroes.

Esperadme, me transformo y vuelvo.

No, no, no. Tenemos prisa.

Hola, chica.

¿Impediste que dijeran nuestros nombres?

¿En rigor?

No.

Pero en realidad... tampoco.

¿Han dicho nuestros nombres dos veces?

En rigor...

sí.

Hola, llamo por lo del niño perdido.

Lo tenemos en el Hip Hop Puré.

No, no lo he secuestrado.

Muy bien, bebe un poco de hamburguesa.

No te muevas.

Vamos al lío.

Si se le pasa la hora de la siesta me la lía.

Natalie Mazdah.

Hola.

Somos el Equipo Danger.

Sí, y mi nombre no es Flojo Llorón, es...

Vaya, vaya, vaya.

-¡Es El Bebé!

¡Qué alguien salve a Natalie Mazdah!

-¿A quién le importa Natalie Mazdah?

-Es que una vez estuvo en un avión con Emma Watson.

-Vale, dejemos eso para luego porque quiero oírlo.

(Risas)

Pero antes, El Bebé...

tiene hambre.

(Risas)

No con nosotros aquí, Bebé.

(GRUÑE RABIOSO)

¿Quiénes sois? El Equipo Danger.

Sí, ella es La Jalapeña y ella La Niña del Perdón.

(TODOS) No nos llamamos así.

-Está bien, ya basta!

Me da igual cómo os llaméis, pero no os pongáis en mi camino.

(GRITA)

Déjame intentarlo de nuevo.

¿Qué estás haciendo? (GRITA)

¿Qué es ese ruido? Normalmente funciona.

Ay, estoy confundido. (GRITA)

No me gusta, para.

¡Oh!

¡Lo has conseguido!

Yo me encargo.

Una entrega especial

para la cárcel.

Ah, genial, estamos al lado de la tarta batida.

(RÍE)

Vamos, daos prisa. ¡Porras!

(GRUÑE)

(RÍE)

(GRUÑE)

¡Ah! -¡No!

-Estoy bien. -¿Un poquito de tarta batida?

(RÍE)

-¡Ah, sí!

¡Dinero gratis!

-Pero ¿qué estáis haciendo? Salvar la...

situación.

(Risas)

Me parece que no.

Olvidaos de los poderes.

Vamos a por ellos.

(GRITAN)

¡La jala... peña!

¡Que no me llamo así!

¡No!

¡Usa la leche jalapeña!

(GRITA)

(GRITA)

Eh, eso no es justo.

Son mis mejores matones.

(Risas)

(BERREA)

¡Mami!

(LLORA) Esto escuece.

(Aplausos)

¡Bien! -¡Sí!

-¡Bravo! -¡Bien hecho!

-¡Muy bien!

-Bueno, no he podido quitar la mancha.

(Aplausos)

Ah, gracias, gracias.

Lo sé, estoy cachas.

(Aplausos)

¡Acabamos de vencer a nuestros primeros malos!

Me da igual, me aplauden a mí.

(Ovaciones)

Elis.

-¡Papis! -Hola, hijo.

-Eh, disculpad.

¿Quiénes sois? -Somos los padres de Elis.

-Vale, ¿y dónde están las madres?

-¿Disculpa?

-¿Dónde está esta mujer? La estoy buscando.

-Esa es la madre biológica, Samantha. Lo adoptamos.

Ella vive en Nueva Escocia.

-Menuda pérdida de tiempo.

(Risas)

Bueno...

supongo que esto es un adiós.

Adiós, Tormenta Mental. ¡Oh!

Adiós, Alarido.

Adiós, Rayo.

(RÍE)

Adiós, Voltio.

(RÍE) Adiós.

Hasta pronto. ¡Adiós!

Te quiero, hijo.

Y esto...

es lo mejor que he visto

desde que vi...

a Emma Watson...

(Risas)

en un avión.

-Menudo momentazo para Alarido,

Rayo, Voltio y Tormenta Mental.

-Y puedes repetirlo. -Y lo haré.

Menudo momentazo para Alarido,

Rayo, Voltio y Tormenta Mental.

-Digámoslo juntos.

(AMBOS) Menudo momentazo para Alarido,

Rayo, Voltio y Tormenta Mental.

(RÍEN)

(RÍEN EMOCIONADOS) ¡Sí!

Echo de menos a Pelazo.

Y yo a Ray cuando no estaba obsesionado

con encontrar a la madre de Elis.

Sí, hola, ¿Samantha Aaronsen?

Sí, sí, sí, deja que te pregunte algo:

¿estás rica?

(Risas)

¿Hola?

Sí, creo que se ha cortado.

Bueno, cuéntame un poco. ¿Eres un nueve, un 10?

¿Hola?

¿Hola?

La señal aquí es terrible.