Competencia de mellizos

(Música)

(TV) "Estás viendo el canal Wild.

Volveremos con más episodios de 'Juez Dog Jefatura de Tráfico'.

-Es una nueva temporada en 'Fred Langosta'".

Pásame el mando, quiero pasar rápido los anuncios.

Ya lo hago yo. Los paso más rápido que tú.

Falso. Soy el amo del mando a distancia.

Vas demasiado lento. Y tú muy rápido.

No se puede ir muy rápido, no tiene sentido.

Tú siempre acabas pifiándola y borrando lo que estamos viendo.

Yo no la pifio nunca.

Es mejor ir tranquila y suave. Esa es la vía de Miles.

"En estos tiempos inéditos,

Fred Langosta sirve gambas con una disculpa".

La vía de Miles no ha conseguido pasar ni un anuncio.

El anuncio de disculpa de Fred Langosta dura tres minutos.

"Las palabras de Fred se sacaron de contexto.

Fred estaba citando a otro". Oh, la vía de Miles.

Muy rápido. Este es el método Mika.

Muy rápido, digo.

¿Ves? La has pifiado.

Pero ¿qué?

La has pifiado, tal y como predije.

Y ahora has borrado "Juez Dog". Vale, no era mi intención.

Bueno, lo has hecho. No significa que no quisieras hacerlo.

Eso no tiene ningún sentido. (GRITAN)

(SOLLOZA)

Mamá, papá está llorando y otra vez no entendemos lo que dice.

Ya, lleva llorando todo el día.

¿Por qué?

Esta mañana se fue a montar a caballo y alguien le robó su silla de montar.

Oh, papá, ¿cómo pasó? (BALBUCEA)

-Fue a montar con sus colegas y paró para comer un chile.

(BALBUCEA) -Y alguien le robó su silla.

(BALBUCEA)

-Le encantaba esa silla. Le costó 6000 .

¡6000 ! (GRITAN)

Mamá, déjalo.

Papá, escúchame.

Voy a encontrar al que te ha robado tu silla de 6000 .

¿Cómo vas a hacer eso? Con esfuerzo.

No descansaré hasta que la encuentre.

En realidad, soy yo quien va a encontrar esa silla

y lo haré sin cansarme nada.

¿Qué vas a hacer?

¿Quedarte sentado y dejar que el universo te traiga la silla?

¿Qué vas a hacer tú?

Correr mucho y borrar la silla. Eso no tiene sentido.

No tiene si no lo piensas.

¿Desde cuándo no pensar soluciona algo?

¿Por qué no te quedas y lo averiguas?

Oh, venga, demuéstramelo.

¡Ya basta! ¡Alto!

Estáis disgustando a Herman.

Cariño, ¿por qué no vas a darte un baño?

(BALBUCEA)

-No, en la bañera cercana.

En la buena.

¿Puedo usarla yo antes? No.

-Dice que no.

Pero tus baños tristes en la bañera buena duran días.

(BALBUCEA)

-Date prisa en encontrar su silla.

Lo haré. No, yo lo haré.

Pues daos prisa uno de los dos porque yo también quiero usarla.

Voy a encontrar esa silla.

¿Va todo bien ahí dentro? He oído llantos.

Estamos bien, señora Offspring.

Está bien, pues entonces seguiré viendo "Juez Dog".

Ojalá yo también pudiera seguir viéndolo.

¿Qué ha pasado?

¿Mika ha vuelto a pifiarla? Lo ha hecho, ¿verdad que sí?

Creo que me tomaré vuestro silencio como un sí.

(RÍE) Fuera de mi habitación.

Conseguí la grabación de seguridad del aparcamiento,

cogí el número de matrícula de los coches

y entré en Tráfico para averiguar dónde viven.

Esta noche me colaré en sus casas

y descubriré quién ha robado la silla a mi padre.

Yo solo estaba buscando mi donotú. Lo tienes en la mano.

En la otra.

Oh.

Siempre está en la última mano donde busco.

Ojalá encuentres ese barco.

Llevaré esto puesto el resto de mi vida si tengo que hacerlo.

-¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, colega?

¿Qué le pasa a Ray?

Estoy en huelga de hacer la colada así que está en su habitación

vestido con un chándal rosa que se dejó olvidado una de sus exnovias.

-Sí, estoy increíble.

-Dice que no se lo va a quitar hasta que lave la ropa otra vez.

Por eso están todas las bolsas de ropa aquí.

Yo creía que eran unos pufs superguáis.

Pueden serlo.

Si Ray cree que voy a hacer la colada

durante el fin de semana Coyote lo tiene claro.

Oye, por cierto, Schwoz.

¿Sabías que Chapa no ha visto nunca ninguna peli del Coyote de Jacob?

No. Sí.

Pues tenemos que verlas todas juntos.

Por eso ha traído este viejo televisor.

Pero tenemos que verlas en el orden correcto.

(A LA VEZ) Primero la séptima, luego la dos,

luego "El Coyote de Jacob cinco, la deriva del Coyote",

la siete de nuevo, la versión de Coyote,

las escenas editadas... ¿Podemos verlas y punto?

¿Por qué no veis la tele en otra parte?

Quiero averiguar quién le ha robado la silla de montar a mi padre.

Guau, ¿primero el barco, y ahora la silla de montar?

Vaya semana, Mika.

En realidad la voy encontrar yo antes.

Ni siquiera lo estás intentando.

Exacto, esa es la vía de Miles.

¿Podemos, por favor, empezar a ver las pelis de Coyote?

Sí, rápido, antes de que entre una emergencia y os tengáis que ir.

Eso sería terrible. Sí, sería una lata.

Espera, le han robado la silla a tu padre.

Así es.

Y yo quiero ver las películas del Coyote de Jacob

en un antiguo televisor. Así hay que verlas.

Exacto.

Pero no podré hacerlo si tenemos que irnos a detener delincuentes

cada cinco minutos. Exacto.

Mika. No me interesa.

¿Qué tal una competición con tu hermano?

Ya estoy en una.

¿Qué tal en una competición más grande?

Te escucho.

Tú crees que tu forma de cazar delincuentes es mejor, ¿verdad?

El método Mika, el esfuerzo se premia.

Y tú crees que tu vía es mejor que la de Mika.

La vía de Miles,

dejad que los delincuentes vengan a mí.

Demostradlo.

Haced una competición para ver qué sistema es el mejor.

Sí, me apunto, ¿cuándo empezamos?

¿Ahora? ¿Empezamos ahora? ¿Podemos ahora?

¿Qué tal ahora? ¿O ahora?

¿Puede alguien contestarme para que deje de hacer preguntas?

¿Te apuntas?

Ah, vale, pero solo para darle una lección a Mika.

Empieza la competición.

Buscad la silla de vuestro padre y contaremos los delincuentes

que pilláis de paso.

Quien haya cazado más al terminar el fin de semana coyote

vivirá.

Genial. Es muy lista.

Me gusta la idea.

¿Qué tal si el ganador se da el baño de la victoria

en la bañera buena cuando papá la deje libre?

Uh, eso es mejor.

Para mí, porque voy a ganar. Ah.

Pienso que mi premio es mejor, pero...

Eh, que ya empieza la peli. Sí, ya empieza.

(CAPITÁN MAN) ¿Estáis viendo "El Coyote de Jacob" sin mí?

(A LA VEZ) Sí.

(CAPITÁN MAN) ¿Podría alguien instalar

una complicada sucesión de espejos para que yo pueda verlo

mientras lloriqueo? (A LA VEZ) ¡No!

-Ocurrió, y no sé cómo. (HABLAN A LA VEZ)

-¡Dejad de hablar!

(Música cabecera)

(A LA VEZ) Equipo Danger en acción.

-Si es solo el timbre de la puerta. -Ah, lo sé.

(Música)

(TV) "Y ahora volvemos

con 'El Coyote de Jacob aúlla al jefe'.

-Jacob, tienes que hablar con tu coyote.

Por todos los diablos, es el presidente ahora".

Mm, mola el diálogo. ¿Verdad?

"Ese coyote ha sido más padre que tú para mí.

-¿Qué te hace pensar que no sea tu padre?".

¿Pero qué...? No lo estropees.

"Es verdad, Jacob, ese coyote es...".

(Grillo)

No fastidies. Matad a ese grillo.

Lo ha estropeado.

¿Qué era ese ruido?

Sonaba como un grillo, señor.

¿El coyote es el padre de Jacob?

Chis chis chi.

(Grillo)

¡Ay!

He dicho que chis chis chis. Perdona.

Subamos el volumen.

Mm... Ya os digo que este grillo va a ser un problema.

¿El grillito quiere jugar?

Vale, veamos si le gusta jugar al jueguecito que yo llamo

bomba de humo venenoso.

(Música tensión)

Y se acabó.

(TOSEN)

¿Eso es humo venenoso?

Sí, como nombre de un juego deja mucho que desear,

pero, tranquilos, tengo una máscara de gas.

¿Tiene por ahí dos máscaras de gas, señor?

Oh, bien pensado.

La seguridad es lo primero.

(TOSEN)

-Sí.

(Música)

Sí, ya tengo a otro.

¿Tienes a un criminal?

No, he lazado otro caballo en este videojuego de vaqueros.

No vas a ganar esta competición.

Sí lo haré.

Verás, mientras monto en un caballo virtual

me meto en la mente de nuestro padre cuando perdió su silla.

Espera, ¿la sigues buscando?

Pensaba que competíamos a pillar más criminales.

Puedo hacer las dos cosas a la vez.

Puedes perder las dos cosas a la vez.

Ja, ja, ja.

La risa era falsa.

¿De verdad piensas que vas a ganar?

Porque es muy triste... ¿Sabes qué, Mika?

(HABLAN A LA VEZ)

¡Ay!

Oye, tío, tengo oídos sensibles.

Oh. Sí, tío.

¡Uh!

¿Qué haces vestido así?

Sí, ¿te han dado un curro en Wool Locker?

No, me han dado un curro en el Wool Locker de señoras.

(RÍE) Genial. Sí.

Tengo una cosa para vosotros dos.

¿Nos has hecho un marcador?

Sí, es para vuestra competición, para llevar la cuenta

y saber cómo vais.

Es una ayuda visual, ¿sabéis?

¿De dónde lo has sacado?

Eh...

De una tienda de marcadores.

¿Cómo va la puntuación? Voy ganando.

Anoche atrapé a dos delincuentes.

Ponlo en el marcador, Schwoz.

¡He dicho que lo pongas!

¿Qué crees que estoy haciendo?

Ah, también estoy con ese asunto del grafiti.

Creo que han sido los Perros de Pared,

aunque podrían ser las grafiteras.

Y he reducido a tres sospechosos lo del robo del ganache,

Las ganache, los Perros del ganache, o los Gatos del ganache.

Habré solucionado esos dos asuntos al final del día

y conseguido algo sobre la silla de mi padre,

mientras el viejo Miles tal vez siga jugando a videojuegos.

(VIDEOJUEGO) "Vamos, a por ello, vaquero".

Ja, he pillado a otro.

Esto lo tengo ganado.

¡Ah, van a por el marcador!

Miles, ve a abrir la puerta, estoy ocupada ganando.

La razón de que crea que son los Perros del ganache

es porque he encontrado... Hola, chicas.

Por favor, perdonadnos.

¿Por qué?

Robamos el ganache, obviamente. ¡Ah!

Nos sentimos culpables y queremos entregarnos.

Ah, por supuesto que sí. ¡No!

Oh, sí.

Llévanos a la cárcel.

Será un placer, solo un momento.

Que alguien me apunte ahí tres veces.

Señoritas, haced el favor de subir a bordo.

Mola.

¡Ah!

Vale, tranquila, solo tendré que esforzarme más.

¿Puedo coger el mancóptero? Necesitas una licencia de piloto.

¿Y la furgomán? Carné de conducir.

¿Y el yatemán? Licencia de pesca.

¡Ah! Necesito patrullar para coger más criminales.

Puedes coger el boogiemán, se conduce solo.

¡Ah! ¿No necesito nada para eso?

Solo necesitas estas gafas de sol retro.

Dicen que tenían una amiga.

No te olvides de mí, también tengo que ir a la cárcel.

Ya lo hago yo.

Genial.

(Música)

(VOZ EN OFF) "Noche tras noche

patrullo estas calles plagadas de delincuentes.

En realidad acabo de empezar hace cinco minutos".

¡Ah, un villano!

Da la vuelta, boogiemán.

"La ciudad te pasa factura. 0,75 E, para ser exactos".

Lo siento, no tengo cambio, manda el pago al Nido del capitán.

Un segundo, ¿estás emitiendo ilegalmente

un programa infantil de televisión con tu móvil?

¿Eso es un delito?

¡Se llama piratería, amigo!

(Música)

Qué coincidencia que estuvieras pirateando

y lleves ese parche en el ojo. Ahora lo veo...

con el ojo bueno.

(Sirenas)

¡Ah!

Tocar música emotiva con el saxofón en público

y sin licencia es un delito, lo siento.

Esa canción es muy emotiva, pero solo lo estás empeorando,

Stephen Gregory.

(TV) "A continuación 'El Coyote de Jacob aúlla al jefe'".

¿Qué tal el finde coyote? Chis, casi ha terminado.

¿Dónde está Ray?

Desmayado en la otra habitación.

¿Por qué?

Porque no paro de decirle que deje de comprar máscaras de gas

no homologadas en los aparcamientos de las gasolineras,

pero no me hace ningún caso.

(Arcada)

(CAPITÁN MAN) Son muy baratas.

Chicos, callaos,

se acerca ya el mejor momento.

(TV) "Pero Coyote, ¿ahora sabes hablar?

-Eso parece, ¿no crees?

¿Te preparo una taza de té?".

Esperad, "El Coyote de Jacob" es latino.

(A LA VEZ) Sí. Prepara el mejor café.

Al loro, esto lo explica todo.

(TV) "¿Pero cómo puedes ser latino?

-Lo puedo explicar todo".

Os lo dije.

(Grillo)

(A LA VEZ) ¡Ah! ¡No!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¿Cómo es que no se ha muerto con el gas venenoso?

Eh, eh, eh.

¿Qué estáis haciendo?

Intentando liquidar a ese grillo que no deja de interrumpir

nuestras pelis.

Parece que el grillo viene de ahí.

Del bolsillo de Bose.

¡Muere!

¡Ah!

¿Cómo se te ocurre tener un grillo? ¡Ah! ¿Qué demonios...?

¡Ah!

Alto alto alto alto.

Bose, cariño,

¿es posible que el ruido del grillo sea el tono de llamada de tu móvil?

Yo no tengo móvil, ¿recuerdas?

Un chico me lo robó, por eso estoy siempre enfadado.

Ese es el origen de mi historia.

Esa es mi historia.

No, y lo recuerdo porque me escribí a mí mismo

una nota en mi...

móvil.

Vale, ¿quiénes sois los gemelos?

Que alguien lo llame.

¿Quieres que lo llame yo o...?

Da igual quien lo llame.

Lo haré, no problema.

Oh, vaya.

Tengo un montón de mensajes.

Me vais a echar de la habitación a patadas, ¿verdad?

(A LA VEZ) Sí. Todos.

¡Ah!

Nadie está más mosqueado conmigo que yo mismo.

¡Ah!

¿No vas a ir con ellos?

Me encantaría patearle el culo a Bose,

pero por alguna razón siento que el universo

me está diciendo que me quede aquí por ahora.

¿Tú qué tal?

Te diré qué tal. Gano por 29 delincuentes.

He estado patrullando toda la noche con el boogiemán

y ahora gano 33-4.

Y la competición termina dentro de cinco minutos,

así que parece que el baño de la victoria es mío.

¿Quieres abrir tú esta vez?

Quizás sean delincuentes.

Oh, sí, seguro que son un montón de delincuentes.

Abre esa puerta y enséñame cuántos hay ahí fuera.

Tú misma.

Disculpa, ¿la academia de superdotados de Buenavista?

Sí, así es.

Te dije que no eran un montón de delincuentes.

Sí que lo somos. ¿Qué?

Y alguien ha robado el marcador donde jugábamos

la liga de delincuentes de Buenavista de softbol,

y el incendiario dice que vio al hombrecillo que lo robó

entrar en este edificio.

Tengo a tres equipos completos de softbol aquí conmigo

y no sabemos cómo vamos.

-Ganamos nosotros. -No, ni hablar.

-Como ves, necesitamos nuestro marcador.

Tres equipos de delincuentes completos, ¿eh?

¡No! Sí.

¿Y cuántos delincuentes hay en cada equipo?

10, o sea, un total de 30. ¡Ah, vamos!

Me parece que hay uno más de 33.

¿Y qué? ¿No vais a darnos un marcador nuevo?

Ni por asomo.

¡Pasad, delincuentes!

(Música)

(RÍE)

Eh, déjanos a los 30 delincuentes salir.

Hola, policía de Buena Vista,

sí, acabo de atrapar a 30 delincuentes en mi escuela,

vengan a detenerlos.

¡Mis sensibles oídos! ¡Ah!

(Música)

No es justo, yo me lo curré muchísimo

y él nada de nada, ¿por qué ha ganado?

No lo sé. No es justo.

¿Sabes qué me recuerda esto?

Tú conoces las pelis del Coyote de Jacob, ¿verdad?

Para nada.

Guau.

Recuerdo esos tiempos cuando CJ entró en mi vida.

¿Hace dos días? Exacto.

El caso es que cuando Jacob y Coyote están volviendo de Marte...

Espera, ¿Marte? Sí.

Increíble, ¿verdad? Alucino.

No quiero saber nada del "Coyote de Jacob".

Quiero que me digas que vivimos en un mundo

donde el esfuerzo se premia y las respuestas a tus problemas

no entran por una puerta de pronto. Hola, gente.

Luego te lo cuento, pero te va a encantar.

No tengo dinero,

¿puedo pagar con esta silla robada?

¿Ha dicho silla robada?

Así es, ¿y qué probabilidad hay de que sea la de Big Herman?

Así se llama mi padre.

La respuesta a tus problemas ha entrado sin más por esa puerta,

amiga mía.

No dejes que se vaya. Vale.

Eh, tú. ¿Yo?

Sí, no te vayas. Vale.

Eh, tú.

He dicho que no me iría, y mi nombre no es tú, es Priscila.

¿Y por qué me grita todo el mundo?

Ah, ¿tú quieres que te grite de verdad?

Uh, creo que te la has cargado, Priscila.

¿Qué he dicho?

¡Ah!

¡Ah!

Ha sido genial.

No me odies, pero ha sido como en "El Coyote de Jacob XIV,

otra película más para adolescentes primera parte".

No no no, escucha, está genial, además, empieza en México.

(LLORA)

Oh, bien.

Ah, estoy a punto de darme el mejor baño de mi vida.

Vaya, ¿por qué estáis llorando?

He encontrado la silla de papá.

¡No!

Sí. -Dice que sí.

Le he entendido.

¿Cómo la has encontrado?

No lo sé, estaba en el Hip Hop Puree.

Estaba muy enfadada contigo y con el mundo y entonces lo deje ir

y en cuanto lo hice el ladrón entró justo por la puerta

con la silla, así que yo también he ganado,

querido hermano.

Sí, has ganado. Gracias.

Usando la vía de Miles. No.

Finalmente te relajaste y el delincuente vino a ti.

Fue una coincidencia.

Creo que hoy has aprendido algo de mí, Mika.

No he aprendido nada de nadie.

Has aprendido que la vía de Miles es un camino superior.

De nada. Nada de nada.

¿Qué demonios hacéis ahí? Aprender.

Nada de aprender.

Y cambiar. Nada de cambiar.

El único error que he cometido ha sido no esforzarme más,

pero no volveré a cometer ese error.

Yo me voy a dar ese baño de la victoria.

Voy a ser exactamente igual que era antes,

tal vez más exactamente igual.

Este baño me va a saber mejor,

¿pero qué sabrás tú de eso?

Lo que sé es que yo me voy a bañar en las lágrimas de mi feliz padre.

¿Qué? -Sí, ¿qué?

Y me secaré con la toalla esponjosa de mi corazón.

¿Se encuentra bien?

No lo sé.

¡Ya lo has oído, vecindario, he ganado!

Vuelve a gritarle al vecindario. -Corre, vamos, vamos.

Y no pienso cambiar o aprender nunca.

Bien dicho, Mika.

Gracias, señora señora Offspring.

¿Cuánto tiempo crees que vas a estar gritando?

Oh, esta va a ser una sesión muy larga.

De acuerdo.