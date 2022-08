Cae Santa 2ª Parte

Anteriormente en "Equipo Danger"...

Le digo.

Por vuestra culpa

Santa Claus va por las calles de Buenavista sin cerebro.

¿Dónde está mi hermano? -Que nadie diga nada.

Se ha ido. ¿En serio?

-Choca el puño, chavalín.

¡El gran Krampus!

¿Qué miráis, pringaos?

Si no encontramos a Santa antes de Krampus lo haga,

no habrá Navidad para nosotros ni para nadie en el mundo.

-Ha sido fácil. -Era broma.

¡Oh! Vale.

¡Va, va, va! ¡Vamos!

Tendréis que hacerlo mejor si queréis salvar la Navidad, chiquitines.

(Villancico en inglés)

¿Sabes?

Hace frío para un granizado, pero me sacrifico.

No hemos venido a tomarnos un granizado.

No paran de entrarme alertas

de que Santa está en el Hip Hop Puree.

Si está aquí, será fácil divisarlo.

(Villancicos en inglés)

O no.

¿Pero qué pasa aquí? Alto, alto.

Es una fiesta de Santa Claus.

No podéis entrar si no vais vestidos de Santa.

Vale, lo entiendo, pero somos superhéroes.

Como si sois Dwayne "la Roca" Johnson.

No podéis estar aquí

si no vais vestidos de repartidor de regalos navideños.

Solo serán un par de minu...

Ya tendría que haberos quedado claro

que no os voy a dejar terminar las frases a ninguno de los dos

hasta que vayáis vestidos de Santa Claus.

Por suerte, siempre tengo disfraces de reserva.

Eso es.

(Música)

Bose, ¿puedes bajar esa música horrible?

¡Eh! ¡Qué hostil!

¡Superhostil!

El rap-rock se merece toda mi hostilidad.

Si no puedo oír música

mientras me zampo un taquito de mahi mahi,

¿qué hago entonces?

Yo tengo una idea.

# Con el trineo ayúdame... # No, hazlo tú...

# Échame un cable o no podré... # Bla bla boo boo.

# Dame la llave que hay ahí. # Qué plasta es.

# Mira quién habla por aquí... # ¿Qué?

Nada. ¡Eh!

# Hoy es Navidad, # tal vez lo olvid...

# Ni idea, así que déjame en paz.

# Perdona si grito más, # entiéndelo ya, por fin,

# que no celebrar estas fiestas # no te hace guay.

# Bla, bla, bla, bla.

# Que no celebrar estas fiestas # no te hace guay.

# Bla, bla, bla, bla.

# Que no celebrar estas fiestas # no te hace tan guay como piensas,

# disfruta el encanto y la magia # de la Navidad.

# Pues no celebrar estas fiestas # no te hace guay. #

Tío, sé que no eres del Club Krampus,

pero la regla n 1 de Slevin es: "No arregles ningún trineo

si ya patinas de muerte". ¡Ja! Oh...

Por lo menos arréglate el aliento,

huele a pescado y a cafeína.

Toma. ¿Un bastón de caramelo?

Venga ya.

# Cuando eres niño son lo más.

# Crece de una vez. # Con esta forma peculiar.

# No hay nada igual.

# Esto de aquí es de Santa Claus. # ¿Qué ocurre, Bose?

# Cómo te ayudo, dime, Schwoz. # Mi Bose volvió...

# Hoy es Navidad, se me olvidaba. # De eso te intentaba informar...

# El mes de diciembre al fin, # ya lo comprenderás,

# verás que no celebrar # estas fiestas no te hace guay.

# Fa la la la

# Que no celebrar estas fiestas # no te hace guay.

# Fa la la la

# Que no celebrar estas fiestas # no te hace tan guay como piensas,

# disfruta el encanto y la magia de la Navidad

# pues no celebrar estas fiestas # no te hace guay. #

Eh, ¿qué querías antes de que esto pasara?

Esa llave que hay en el suelo. Toma.

(Música)

¡Es precioso!

Pero si solo te he pasado una llave.

Esa es la magia de la Navidad, chaval.

# Fa la la la...

# Que no celebrar estas fiestas # no te hace guay.

# Fa la la la...

# Que no celebrar estas fiestas # no te hace guay. #

Feliz Navidad, Schowz. Oh, feliz Navidad a ti, Bose.

-Hemos vuelto. Tenemos el saco.

Hemos arreglado el trineo. Estupendo.

Y alguien te ha arreglado a ti. Ha sido Schwoz,

pero no del todo. Aún tengo estos granos asquerosos.

Bien, ¿derrotasteis a Krampus?

Sí, ¿lo habéis encerrado en Pau Town?

¿Habéis visto las noticias? (AMBOS) No.

Pues claro que le llevamos a Pau Town.

Esta vez sí que le pillamos.

No solo le ganamos esa batalla a Krampus.

Qué buena pinta tienen esos bastones de caramelo.

(Música)

¡Hola! ¡Hola!

¡Hola, ya vale!

Estamos buscando a Santa Claus. (TODOS) ¡Yo! ¡Yo!

Nos referimos al verdadero Santa Claus.

(TODOS) Yo soy el verdadero Santa. Oh, oh, oh.

Espera, Ray dijo que el verdadero había perdido la memoria.

¿Y qué?

Pues que Santa Claus no sabe quién es.

Ah, eso significa que si todos estos dicen que son Santa Claus...

No pueden serlo en realidad.

¿Entonces dónde está el verdadero Santa?

# La mano arriba, la mano arriba, # si la barba te pica,

# la mano arriba. # (TODOS) ¡Sí!

¡Eh, eh! Nada de sugerencias.

¿Eres el verdadero Santa Claus? ¿Qué es un Santa Claus?

Es nuestro hombre. Te vienes con nosotros.

Fuera esas manos. ¡Suéltame! -Eh, eh, eh.

Acabo de recibir un mensaje muy raro de un 909

diciéndome que diga: "Hora de divertirse".

-Es hora de divertirse.

-¿Quién eres tú? ¿Estás soltero?

-Soy Krampus y soy un hombre libre fuera del 909.

Aguas internacionales, tío, no se aplican las reglas.

-"Enchantée". ¡No, no lo toques!

Te convertirás en un...

¿...krampon? ¿Por qué no se ha convertido cuando la ha tocado?

Eh, creo que ya es un poco Krampus.

Muy bien, chiquitines.

Es hora de que me entreguéis a mi hermano.

No. No eres la primera niña

que aparto de un empujón. He dicho: "¡No!".

Ah... Ahora mis alerones pueden respirar.

Perdón, Santas.

Oh, huele a desodorante Max. -Sí, a conquista veraniega.

¡Sácale de aquí! No me iré sin ti.

Oh, oh...

¡No! Porras.

-Ha ocurrido y no sé cómo.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Dejad de hablar!

(Canción cabecera)

(TODOS) ¡Equipo Danger en acción!

-Si es solo el timbre de la puerta. -Ah, lo sé.

(Música)

¡Oh!

Fuera de mi camino, gente. Voy como una moto.

Oh, me toca, me toca. ¿Cuándo me toca?

¡Cálmate! Acabo de sacar mi regalo del saco.

¡Brum, brum!

¡Santa! Lo tengo.

Miles, he encontrado una moto acuática en el saco de Santa.

Es para mí.

¿Y Mika? Tuve que dejarla allí.

¡Eh, ya no eres un krampon!

Schwoz y yo cantamos una canción, luego me dio un regalo

y, salvo por estos asquerosos granos, estoy bien.

Y yo tengo una moto acuática. ¿Quieres conducirla?

No, es mía. Está así desde que la tiene.

No, siempre ha estado así.

Tengo que ir a por mi hermana.

Y yo a llevar a esta monada al lago Buenavista.

No puedes irte ahora.

Les dijimos que habíamos llevado a Krampus a Pau Town,

pero en realidad era mentira. ¡Oh!

Igual está en el lago Buenavista porque le encantan los lagos.

¿No os he contado esa parte de la historia?

Qué descuido. ¡Abajo, tubo!

¿Ya han vuelto?

Hora de divertirse.

¿Quién ha traído esto?

(Música)

(RÍEN)

¿Y mi hermana? ¡Ah!

Ay, ¿por qué me tiran todos los años a través de una puerta

en estas fiestas?

¿Y Santa? Está a salvo. ¿Y Krampus?

No lo sé, pero si estamos aquí y Krampus no está...

Santa y su saco mágico están en el nido del capitán.

(Música)

Jamás te saldrás con la tuya, Krampus.

Se está saliendo con la suya literalmente.

(HABLAN A LA VEZ)

Vale, vale. Está claro que te saldrás con la tuya, Krampus.

(A LA VEZ) Eso está mejor.

-Claro que lo haré, y me alegraré de que estéis tristes

por no poder celebrar la Navidad nunca más.

-¡Adiós a la Navidad!

¡Krampus! Qué, merluzos.

Despedíos de la movida Santa Claus. Jamás te saldrás con la tuya.

Tenéis que dejar de decir eso. Para ya.

Os lo dije.

(Música)

Al menos sabemos que peor no puede ir la cosa.

¡No! Oye, ¿por qué dices eso?

Tranquis, Krampus tiene a Santa, el saco mágico de regalos

y el trineo de Santa Claus. Peor que eso no hay nada.

Chicos. -La cosa ha mejorado un montón.

¿Lo ves? ¡Para Krampus!

Vaya, qué chasco. Me quito el sombrero.

Ahora que el memo de Santa Claus

ha sido retirado a un sitio desconocido,

el gran maestre K... -Ese es K K K Krampus.

-Es libre de viajar por todo el mundo

difundiendo supergenial mensaje de amor al rap-rock

y odio a la Navidad. -¡Oh, sí!

No es posible.

Es verdad. Mirad, ha estado en Italia.

(HABLAN EN ITALIANO)

Rusia.

(HABLAN EN RUSO)

Escocia.

(HABLAN EN INGLÉS)

-¿Ha dicho alguien: "Hora de divertirse"?.

K K K K Krampus...

-¡Mola!

Oh, tío, tengo que hacerme con uno de esos gorros rusos.

¡Ay! Tenemos que hacer algo.

Vale, no podemos quedarnos quietos y dejar que estropee la Navidad.

¿Y qué quieres que hagamos?

Ni siquiera sabemos a dónde se ha llevado a Santa Claus

y ya es Nochebuena.

¿Por qué nadie me dijo que el lago estaba congelado?

Estamos en diciembre. ¿Qué creías que iba a pasar?

Pues no sé, tal vez un poco de ese calentamiento global

del que no paráis de hablar. ¡Schwoz, mi baño de combustibles...!

Tenemos un problema más gordo. Krampus se ha llevado a Santa,

el saco mágico de regalos y el trineo.

Y está yendo por todo el mundo

convirtiendo a la gente en krampones.

Oh, Dios mío,

es lo que habría dicho si no hubiera recibido ya mi regalo.

Schwoz, ¿dónde está ese baño calentito?

-Si pudiéramos averiguar dónde tiene Krampus a Santa,

Miles podría teletransportarnos a todos allí

y aún podríais derrotar a Krampus y salvar la Navidad.

Sí, pero ¿cómo averiguamos a dónde se lo ha llevado?

Chicos, sabemos dónde está.

En el 909. San Bernardino.

¡No! Sí.

Es verdad. Apuesto a que Krampus tiene a Santa en la misma tienda

en la que Santa lo encerró a él.

Según el libro se llama Punk Function.

Pues allí es a donde iremos.

En cuanto tome mi baño contaminante. ¡No tenemos tiempo!

Por favor, jefe. (HABLAN A LA VEZ)

(Música)

Y entonces en la Semana Santa siguiente

fui al brazo de Florida o al brazo de Fran,

como los lugareños lo llaman ahora. -Oye, nena,

¿te acuerdas de antes, cuando no hablabas?

-Más o menos. -¿Podemos volver a ese estado?

-Sin problema.

-Es que quiero oír a mi hermanito cómo lloriquea por estar atado.

(RÍE)

-¿Oye, puedo pedirme el siguiente masaje?

-Claro. -¡No!

Tú me atrapaste aquí durante años. Te voy a hacer lo mismo a ti.

-No es justo. (RÍEN)

Jolín, Rayo. ¿Qué? Os he traído

al primer intento. Tenías que dejarnos fuera

para que yo tirara la puerta de una patada.

-Oh, mira por dónde, mi ex está aquí.

Qué momento más violento. -¿Solías salir con este tío?

-Claro que sí.

-Claro que no. Me atacó en la jaula del león en el zoo de Buena Vista.

-Sí, vale, y salimos cuatro veces más.

A eso yo lo llamo salir.

¿A quién vais a creer, a Capitán Man o a una mujer

que tiene recortables de tamaño natural

de los siete miembros de BTS en su baño?

¿Cómo sabes que tiene recortables de los BTS?

¿Nos ponemos a repartir?

Sí, se nos acaba el tiempo para salvar la Navidad.

Corrección, # ya se os ha acabado.

# Ahora estáis en mi territorio.

# Os enseñaré # cómo hacemos las cosas aquí. #

-Vale, chicos, vosotros desatad a Santa.

Yo me encargo de este payaso. (HABLAN A LA VEZ)

O pelead con Krampus y yo desato a Santa.

Muy bien, Santa. Dame un segundo. (TODOS) ¡Ah!

-Ay, eso duele.

-¡Oh, no! Estoy flotando sin querer.

Exacto, Krampus. Has ganado un premio,

unas supergafas oscuras. Ah.

¡Basta ya! No.

-Ey, ey.

¡Oye! ¿Carteras con cadenas? ¡Quítamelas! ¡Quítamelas!

Estáis haciendo el ridículo. ¿Quieres dejar de morderme, Santa?

-No sé quién eres.

Veamos qué tienes para mí.

Nada. Me da igual que te teletransportes.

Además, pareces un tío guay.

En otras circunstancias podríamos ser amigos.

Vaya, gracias, pero nunca seremos amigos.

Bien, como quieras. ¡Oh!

-¡Déjalo ya! Oh...

¡Quita! Y mientras estáis aquí,

por favor, no disfrutéis de nuestra colección de cinturones.

¿Por qué todo en esta tienda es tan feo?

Bien, amigo, las cuentas las ajustaremos tú y yo.

-Ay, Dios, van a pelear por mí. -Es hora de terminar esto y rápido.

-No, no, no tan rápido, chicos.

-Será rápido porque soy indestructible.

Y además tengo chica nueva, Fran, se llama CT

y es una moto acuática que me han regalado por Navidad

y, al contrario que otras, no me juzga cuando lloro.

-Yo prefiero un hombre duro.

-Hay que ser de piedra para no llorar con esa peli que vimos.

-¿"Kung Fu Panda"?

-Oh, oh, tío, rebobina,

¿te han regalado una moto acuática por Navidad?

-Sí. -¿Con posavasos?

-Dos. -¡Ay!

Una Navidad tenían que haberme regalado

una moto acuática con posavasos

pero mi padre dijo que había sido malo

y nunca me la regaló. -Oh, ¿tú también eres un llorón?

-Siento mucho tu pérdida.

-Creo que si me hubieran regalado esa moto no odiaría la Navidad,

no llevaría pantalones pitillo y no habría sido así en absoluto.

-¡Puaj!

-Ven aquí.

Te entiendo. Tranquilo, no es culpa tuya.

Ya lo tengo.

Capitán Man, ¿por qué no le regalas tu moto acuática?

No, ni hablar. Es mía.

Tal vez si le das a Krampus el regalo que nunca recibió...

¡No!

...dejaría de odiar la Navidad. ¿De dónde habéis sacado esa idea?

La acabo de decir.

He esperado todo un año para tener mi tercera moto acuática.

¿Ya tienes dos motos acuáticas? Quizá tenga cuatro o cinco.

Nunca lo sabes si eres un motoacuatófilo.

-Yo he esperado miles de años y nunca me han regalado una.

-Pelead por ella, el ganador se las lleva todas

y quitaos la camiseta. -¡Oh, para!

Tío, dale tu quinta moto acuática. Te juro que te compraré otra.

¿Y si no tiene posavasos? Pondré pasta para que los tenga.

Ah...

(HABLA CON LA BOCA LLENA)

Alarido tiene razón.

Guau, ¿eso te ha convencido? Vale.

(Música suave)

Feliz Navidad, Krampus.

(Música animada)

Yo me largo, odio a los niños bonitos.

-Qué feo.

Bueno, supongo que con eso se ha arreglado todo.

Yo sigo sin saber quién soy.

¿Puedes devolverle a Santa la memoria?

Mi padre podría hacerlo,

pero dejamos de hablarnos hace 3000 años.

Esta línea temporal no me cuadra.

Bueno, ya resolveremos eso luego.

Ahora tenemos que arreglarle el coco a Santa

salvo que a alguien se le ocurra un modo de que ese trineo vuele solo.

¡Oh! Tormenta mental, ¿puedes levantarlo?

Puedo intentarlo.

Y yo puedo teletransportarme

del trineo a las casas de la gente y entregar los regalos.

Es genial.

¡Sí! Hay mucha niebla esta noche.

¿Cómo podréis ver por dónde vais?

Alarido, con tu boca iluminada,

¿guiarías el trineo de tus colegas?

La Navidad está salvada. ¡Uh!

¡Bien! ¡Bien!

Hemos salvado la Navidad. Feliz Navidad.

-¿Qué es la Navidad?

-Como el martes de tacos, pero mejor.

Qué bien. Qué bien.

(Música)

¿El siguiente de la lista?

Eh... Trent y Mary.

Bose, levita sobre la KLVY.

No veo dónde está la emisora. Hay demasiada niebla.

Necesitamos más luz. ¡Voy!

Gracias. Ya está.

Vale, vuelvo en un krampusete.

Feliz Navidad, insoportables animales.

Toma y toma.

Disfrutad.

Una camisa blanca con botones.

-¡Una pelota!

(RÍE) ¡Ah!

-¡Zapatos con suela!

¡Madre mía!

-¡Un cepillo de dientes!

-Cariño, es un lápiz. -¿Qué?

-Nada, sigue cepillándote.

¿El siguiente? Los miembros de BTS.

¿Dónde están? En el piso de Fran.

¡Alumbra, Mika!

(Rayos)

(LEE) "Y el Equipo Danger cabalgó toda la noche

para salvar la Navidad en el mundo

deskrampificando a todos los niños y niñas buenos.

Fin".

Esa sí es una buena historia navideña.

Es una historia de Navidad genial. Entrañable y confusa.

¿Dónde está Ray? (HABLA CON LA BOCA LLENA?

¿Qué has dicho?

Que está en el lago Havasu

montando en la moto acuática de Krampus.

(ASIENTE) De nada.

(Música)

(RÍE) Me encantan los lagos. -¡Lo sabía!

-¿Qué es un lago? (RÍEN) Ay, Santa.